В Петербурге депутат порвал фотографию Путина, которую повесили вместо портрета Пушкина. К нему приехали из полиции Материал редакции
Депутату пришлось давать письменные объяснения.
В Петербурге в муниципальном округе «Смольнинское» депутат от «Яблока» Никита Юферев порвал портрет Владимира Путина, который повесили вместо изображения Александра Пушкина. Спустя час на место приехала полиция, которую вызвала сотрудница местной администрации, сообщает «Фонтанка».
Юфреев рассказал, что повесил в кабинете для собраний портрет Пушкина, но через несколько дней обнаружил его пропажу. Вместо плаката с поэтом на стене появился «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Депутат снял его и порвал, так как «был зол».
Из-за порванного изображения вызвали полицию, на место прибыли сотрудники полиции. «Ждали 1,5 часа, пока кончится заседание совета. И ещё час опрашивали. Из-за картинки. Когда администрация не пускала нас в муниципалитет на совет — вызывали полицию четыре раза, никто не приехал», — рассказал Юфреев.
На видео, которое опубликовала в твиттере депутат Диана Серая, слышно, как один из полицейских говорит: «Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего». Она рассказала, что портрет поэта сняли в рамках «противостояния с администрацией». «Всё время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина», — пояснила Серая.
Будни авторитарной помойки
Да они совсем охуели, ебаный культ личности говнокомандующего, блядь.
Жирный Кирилл
*полицейские стучатся в дверь*
Идите нахуй, я вас не звал.
Жирный Кирилл
"Вяжите его, парни".
Да, свяжите меня, парни.
Святой ГОСТ
После чего порвалась работница местной администрации
Властный историк
По понятиям Путин должен теперь порвать депутата. Можно даже парочку.
Как же меня бесит этот культ личности чинуш. И главное ладно бы это какой то закон был, так нет, сука, "так надо". Совковый, сука, мусор. Помню когда Порошенка избрали он был против своих портретов в кабинетах. Но эти отбитыши все равно тулили. Ну что сука за рабское племя. Наденьте на них оковы и ярмо, им, сука, явно так уютней будет.
Спасибо за лайфхак! Я теперь знаю, как вызывать шакалов: "Здравствуйте, у меня соседи всю ночь рвут портреты Путина".
Жирный Кирилл
Не он порвался, а Путин. Даже полицейских вызвал.
И даже не Путин, а неустановленный мужчина, похожий на президента РФ Путина В.В.
Его клон?
вызвала сотрудница местной администрации
пиздец
Деловой инструмент
Крыса
Ага, теперь буду носить с собой портрет Главнокомандующего и если срочно нужны будут полицейские, то просто порву его.
Лучше использовать как бронежилет.
Надел футболку с портретом и, если кто-то нападёт, то полиция сразу же отреагирует)
Ебать.
Респект депутату за Пушкина.
И желаю найти работу поприличнее.
Муниципальное депутатство - это не работа, это неоплачиваемая деятельность в свободное от работы время. Конкретно Никита Юферев работает в ФГУП "Росморпорт".
Зашел в статью, чтобы уточнить является ли это деяние уголовным или пока еще нет.
Сука, где этот Салтыков-Щедрин, когда он так нужен? Столько сюжетов пропадает!
Преступления как такового нет, но есть умысел, скорее всего свержение царя. Мыслепреступление.