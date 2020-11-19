Депутату пришлось давать письменные объяснения.

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В Петербурге в муниципальном округе «Смольнинское» депутат от «Яблока» Никита Юферев порвал портрет Владимира Путина, который повесили вместо изображения Александра Пушкина. Спустя час на место приехала полиция, которую вызвала сотрудница местной администрации, сообщает «Фонтанка».

Юфреев рассказал, что повесил в кабинете для собраний портрет Пушкина, но через несколько дней обнаружил его пропажу. Вместо плаката с поэтом на стене появился «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Депутат снял его и порвал, так как «был зол».

Из-за порванного изображения вызвали полицию, на место прибыли сотрудники полиции. «Ждали 1,5 часа, пока кончится заседание совета. И ещё час опрашивали. Из-за картинки. Когда администрация не пускала нас в муниципалитет на совет — вызывали полицию четыре раза, никто не приехал», — рассказал Юфреев.

На видео, которое опубликовала в твиттере депутат Диана Серая, слышно, как один из полицейских говорит: «Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего». Она рассказала, что портрет поэта сняли в рамках «противостояния с администрацией». «Всё время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина», — пояснила Серая.