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Ольга Щербинина
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В Петербурге депутат порвал фотографию Путина, которую повесили вместо портрета Пушкина. К нему приехали из полиции Материал редакции

Депутату пришлось давать письменные объяснения.

49 комментариев
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В Петербурге в муниципальном округе «Смольнинское» депутат от «Яблока» Никита Юферев порвал портрет Владимира Путина, который повесили вместо изображения Александра Пушкина. Спустя час на место приехала полиция, которую вызвала сотрудница местной администрации, сообщает «Фонтанка».

Юфреев рассказал, что повесил в кабинете для собраний портрет Пушкина, но через несколько дней обнаружил его пропажу. Вместо плаката с поэтом на стене появился «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Депутат снял его и порвал, так как «был зол».

Из-за порванного изображения вызвали полицию, на место прибыли сотрудники полиции. «Ждали 1,5 часа, пока кончится заседание совета. И ещё час опрашивали. Из-за картинки. Когда администрация не пускала нас в муниципалитет на совет — вызывали полицию четыре раза, никто не приехал», — рассказал Юфреев.

На видео, которое опубликовала в твиттере депутат Диана Серая, слышно, как один из полицейских говорит: «Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего». Она рассказала, что портрет поэта сняли в рамках «противостояния с администрацией». «Всё время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина», — пояснила Серая.

Диана Серая @serayadiana
Полиция приехала по вызову «порвали фотографию главнокомандующего» https://t.co/Nx13Ecn3NC
Диана Серая @serayadiana
Картина маслом https://t.co/q1uLbPjZMk

#новости #петербург

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49 комментариев
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alexferman

75

Будни авторитарной помойки

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Жирный Кирилл

alexferman
0

Мы уже привыкли.

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Посторонний

39

Да они совсем охуели, ебаный культ личности говнокомандующего, блядь.

Ответить

Жирный Кирилл

Посторонний
6

*полицейские стучатся в дверь*

Ответить

Пушнойзверь

Жирный
3

Идите нахуй, я вас не звал.

Ответить

Жирный Кирилл

Пушнойзверь
4

"Вяжите его, парни".

Ответить

Пушнойзверь

Жирный
1

Да, свяжите меня, парни.

Ответить

Жирный Кирилл

Пушнойз…
0

"Парни, уходим от этого БДСМ'щика".

Ответить

Посторонний

Жирный
0

В чёрный ход коллеги.

Ответить

Святой ГОСТ

16

В Петербурге депутат порвал Путина 

Ответить

Святой ГОСТ

Святой
14

После чего порвалась работница местной администрации

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

Святой
0
Ответить

Властный историк

Святой
0

По понятиям Путин должен теперь порвать депутата.  Можно даже парочку. 

Ответить

Алексей Панкратов

17

Как же меня бесит этот культ личности чинуш. И главное ладно бы это какой то закон был, так нет, сука, "так надо". Совковый, сука, мусор. Помню когда Порошенка избрали он был против своих портретов в кабинетах. Но эти отбитыши все равно тулили. Ну что сука за рабское племя. Наденьте на них оковы и ярмо, им, сука, явно так уютней будет. 

Ответить

Алексей Панкратов

Алексей
0

Сорян за обилие слова "сука". Но это, сука, пездец.  

Ответить

Несерьёзный Валера

16

Спасибо за лайфхак! Я теперь знаю, как вызывать шакалов: "Здравствуйте, у меня соседи всю ночь рвут портреты Путина".

Ответить

Параллельный франт

5

...ся

Ответить

Жирный Кирилл

Параллельный
4

Не он порвался, а Путин. Даже полицейских вызвал.

Ответить

Александр Ярви

Жирный
3

И даже не Путин, а неустановленный мужчина, похожий на президента РФ Путина В.В.

Ответить

Жирный Кирилл

Александр
0

Его клон?

Ответить

Александр Ярви

Жирный
0

Банкетный или Удмурт, по клочку фото непонятно

Ответить

Сталинский парфюмер

Жирный
0

Депутат порвался сам и порвал Путина.

Ответить

Dra

5

вызвала сотрудница местной администрации

пиздец

Ответить

Деловой инструмент

Dra
3

Крыса

Ответить

Александр Ярви

Деловой
4

"А кому сейчас легко..."

Ответить

Жирный Кирилл

Александр
1
Ответить

Great Retard

5

Ага, теперь буду носить с собой портрет Главнокомандующего и если срочно нужны будут полицейские, то просто порву его.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Great
1

Лучше использовать как бронежилет.
Надел футболку с портретом и, если кто-то нападёт, то полиция сразу же отреагирует)

Ответить

Александр Ярви

4

Сначала думал, что в заголовке "В Петербурге депутат порвался, жаль"

Ответить

Углук ¯\_(ツ)_/¯

4

Ебать.
Респект депутату за Пушкина.
И желаю найти работу поприличнее.

Ответить

Пётр Карманов

Углук
0

Муниципальное депутатство - это не работа, это неоплачиваемая деятельность в свободное от работы время. Конкретно Никита Юферев работает в ФГУП "Росморпорт". 

Ответить

Алексей Михайлов

4

Зашел в статью, чтобы уточнить является ли это деяние уголовным или пока еще нет.

Ответить

Жирный Кирилл

3

Депутату пришлось давать письменные объяснения.

"Простите меня, я больше так не буду. Только не убивайте меня, о великий В.В. Путин".

Ответить

Илья Гераськин

3

Ооо главнокомандующего порвало

Ответить

Plan 🇧&🇨

3

Сука, где этот Салтыков-Щедрин, когда он так нужен? Столько сюжетов пропадает!

Ответить

Александр Ярви

Plan
0

Есть Сорокин с Пелевиным — их сюжеты давно перетекли в жизнь

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

2

Ну, какая полиция?!
Это работа для Святой инквизиции!

Ответить

Сталинский парфюмер

1

Порвался, жаль.

Ответить

po_leen0m

0

го челлендж

Ответить

Ледяной коктейль

0

Знаю кто станет жертвой коронавируса

Ответить

Роман Игнатьев

0

Преступления как такового нет, но есть умысел, скорее всего свержение царя. Мыслепреступление.

Ответить

Marina Davidova

0

РУКАЛИЦО

Ответить

Lee

0

мудаки

Ответить

Marina Davidova

0
Ответить

Соколов Андрей

0

Менты такие менты... Лишь бы хуйней заниматься

Ответить

Михаил Зинчук

0

рвал депутат, а порвался пыня

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Северная Корея всё ближе

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Странный Даниль

0

посадить на семь лет, неслыханная дерзость

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Мария Казакова

–1

Что-то напомнило

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