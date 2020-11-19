Кремль поддержал закон о блокировке сайтов за цензуру СМИ и заявил о похожей «дискриминации» пользователей на Западе Материал редакции
Проблема касается не только России, считают в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о блокировке сайтов за ограничение доступа к российским СМИ и заявил, что проблема касается не только России, его цитирует «Медуза». По его словам, пользователи Facebook, Google и других платформ на Западе также сталкиваются с «дискриминацией».
В Кремле считают, что «дискриминационным действиям в отношении российских клиентов» надо противодействовать, но механизмы для этого ещё предстоит продумать. «Я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», — сказал он.
19 ноября в Госдуму внесли законопроект о санкциях против сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ. Авторы проекта указали, что подготовили его из-за «необоснованного ограничения» доступа к RT, РИА «Новости» и другим СМИ со стороны Twitter, Facebook и YouTube. В документе сказано, что к таким платформам могут частично или полностью ограничить доступ.
Приведу вот такую цитату.
Единственная сегодня тема, которая может массово вывести российскую молодёжь на протест, причём уличный:
«Тема контроля и регулирования сети Интернет. Недопустимым такой контроль считают 37,4%, а ещё 29,5% указывают на антиконституционность законов по регулированию этой телекоммуникационной сети (все вместе – 2/3 респондентов). Примечательно, что отношение студентов к этой проблеме вполне сформировавшееся и определённое, что подтверждается малым количеством затруднившихся с ответом (8,9 %).
Именно ограничения Интернета в России могут привести к серьёзным протестам; более того, 39,7% заявляют о своей готовности принять в них участие».
ты готов изменять свое мнение, лишь бы не соглашаться с ними. Это конечно мдаа
Исполнительный Абдужаббор
скорее придется тысячу оговорок применять, лишь бы с этими срать на разных полях
В какое ебаное дерьмо катится мир. Такая хорошая идея была создать интернет и такой мрак начинается сейчас. Скоро как Китай все государства начнут строить загоны в сети и все во благо своих граждан.
«Я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», — сказал он.
Ну да, запретят нахуй, и всё. Делов-то.