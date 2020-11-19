Понимаете, там же у этих гигантов есть проблемы и со своими клиентами. Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей, они и своих пользователей тоже дискриминируют. То есть это проблема на самом деле носит более широкий характер. Но в данном случае пусть со своими они сами разбираются, а нам главное защитить наших пользователей от такой дискриминации.