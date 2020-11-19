Новости
Алексей Боржонов
258

Кремль поддержал закон о блокировке сайтов за цензуру СМИ и заявил о похожей «дискриминации» пользователей на Западе Материал редакции

Проблема касается не только России, считают в Кремле.

15 комментариев
В закладки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о блокировке сайтов за ограничение доступа к российским СМИ и заявил, что проблема касается не только России, его цитирует «Медуза». По его словам, пользователи Facebook, Google и других платформ на Западе также сталкиваются с «дискриминацией».

Понимаете, там же у этих гигантов есть проблемы и со своими клиентами. Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей, они и своих пользователей тоже дискриминируют. То есть это проблема на самом деле носит более широкий характер. Но в данном случае пусть со своими они сами разбираются, а нам главное защитить наших пользователей от такой дискриминации.

Дмитрий Песков

В Кремле считают, что «дискриминационным действиям в отношении российских клиентов» надо противодействовать, но механизмы для этого ещё предстоит продумать. «Я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», — сказал он.

19 ноября в Госдуму внесли законопроект о санкциях против сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ. Авторы проекта указали, что подготовили его из-за «необоснованного ограничения» доступа к RT, РИА «Новости» и другим СМИ со стороны Twitter, Facebook и YouTube. В документе сказано, что к таким платформам могут частично или полностью ограничить доступ.

Федеральные СМИ полгода атакуют YouTube за…
Теперь Роскомнадзор призвал СМИ отказаться от сервиса, а АП, по данным журналистов, неофициально…
tjournal.ru

#новости

Алексей Боржонов PLUS
+56 492
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 237830, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Nov 2020 13:19:17 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Коротко: «Ясно» — сервис подбора психотерапевта
Больше 300 проверенных специалистов, индивидуальный подбор под запрос и занятия из любой точки мира.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Георгий Турманидзе

3

Приведу вот такую цитату. 

Единственная сегодня тема, которая может массово вывести российскую молодёжь на протест, причём уличный:
«Тема контроля и регулирования сети Интернет. Недопустимым такой контроль считают 37,4%, а ещё 29,5% указывают на антиконституционность законов по регулированию этой телекоммуникационной сети (все вместе – 2/3 респондентов). Примечательно, что отношение студентов к этой проблеме вполне сформировавшееся и определённое, что подтверждается малым количеством затруднившихся с ответом (8,9 %).
Именно ограничения Интернета в России могут привести к серьёзным протестам; более того, 39,7% заявляют о своей готовности принять в них участие».

Ответить

A big purple banana 🍆

Георгий
0

ВАУ, ВОТ ЭТО ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ

Ответить

Jakub Marona

2

слава богу есть россия, которая в одиночку борется с бигтек!!!!

Ответить

Исполнительный Абдужаббор

1

ну оху..чудесно, теперь даже за блокировки от твиттера и фейсбука не поныть, чтобы случайно не солидаризироваться с такими чертями 

Ответить

A big purple banana 🍆

Исполнительный
0

ты готов изменять свое мнение, лишь бы не соглашаться с ними. Это конечно мдаа

Ответить

Исполнительный Абдужаббор

A
0

скорее придется тысячу оговорок применять, лишь бы с этими срать на разных полях

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Точно примут

Ответить

Жирный Кирилл

1

Надеюсь Facebook, YouTube, Google не погнутся под это говно.

Ответить

aliftin

1

В какое ебаное дерьмо катится мир. Такая хорошая идея была создать интернет и такой мрак начинается сейчас. Скоро как Китай все государства начнут строить загоны в сети и все во благо своих граждан. 

Ответить

Школьный Гоша

0

Надеюсь я доживу до того дня когда в новостях по Первому каналу покажут суд над Путиным, Песковым, Володиным и т.д.

Ответить

Rodion Kutsaev

Школьный
1

суд Путина, Пескова, Володина над россиянами

Ответить

Oldfag TV

0

«Я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», — сказал он.

Ну да, запретят нахуй, и всё. Делов-то.

Ответить

Asuka Langley

0

Цензура за цензуру, оригинально

Ответить

リドリ

0

Опять ркн этой хуетой заниматься будет? Успехов им, так же как с Телеграмом

Ответить

Гибкий фитиль

–1

Ага,

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Быстрее, тише, но с нюансами: первые мнения о новых MacBook на процессорах Apple
Обозреватели хвалят производительность и ругают iOS-приложения на Mac.
145
Новости
Хабиб Нурмагомедов запустит виртуального оператора Eagle Mobile
Среди участников проекта бизнес-партнёр сына министра внутренних дел РФ.
102
Новости
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Путину баллотироваться ещё на два срока
4+2.
188
Популярное за три дня
Новости
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с ютуб-канала Соловьёва и вернуть его в раздел трендов
Ведомство считает, что сервис мешает росту аудитории канала.
160
Разборы
Коротко: SkillFactory не снизила стоимость курсов (в 5, 50 и 200 словах)
Комментировать промо-материалы нельзя. Жаль. Но что мешает написать отдельную статью, немного своровав формат у Анатолий Чиквин? Пока не знаю, почему бы не попробовать?
75
Дизайн и архитектура
32
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Lyubov Neradovskaya

В Госдуму внесли законопроект…

Евгений Клочков

Кремль поддержал закон о…

Рома Ромов

На дороге в Иркутской области…

A big purple…

Кремль поддержал закон о…

Rodion Kutsaev

Кремль поддержал закон о…

Zoid Q

Запись в подсайте Twitter

kubanoid.online

Все сборные, кроме России…

A big purple…

Кремль поддержал закон о…

Nikita

Кремль поддержал закон о…

リドリ

Кремль поддержал закон о…

Рома Ромов

На дороге в Иркутской области…

бутенопый глазенап

В Петербурге депутат порвал…

aliftin

Кремль поддержал закон о…

Георгий Турманидзе

Кремль поддержал закон о…

Jakub Marona

Кремль поддержал закон о…

Космический кот

Кремль поддержал закон о…

Asuka Langley

Кремль поддержал закон о…

Oldfag TV

Кремль поддержал закон о…
null