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Новости
Ольга Щербинина
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В России выплаты по больничным и пособия по материнству будут перечислять напрямую, а не через работодателя Материал редакции

Сейчас многие регионы уже работают по такой схеме, но с 2022 года она распространится на всю страну.

7 комментариев
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В России с 2022 года выплаты по больничным и пособия по материнству будут выплачивать напрямую, а не через работодателя. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя», — пояснил он и напомнил, что в некоторых регионах такая система работает в пилотном режиме и успела хорошо себя зарекомендовать.

Мишустин подчеркнул, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформлять автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не надо. Это позволит снизить объем «бумажной» работы в организациях и ускорить получение денег гражданами.

Проект «Прямые выплаты» действует в России с 2011 года. Сейчас в нём участвуют больше половины субъектов страны.

#новости

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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7 комментариев
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Вова А.

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Какие подводные камни?

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Физический звук

Вова
0

Он один - сначала заебешься собирать документы, а потом нихуя не получишь

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Недостаточный чайник

Физический
0

Какие документы? Больничный нужен только

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Физический звук

Недостаточный
–1

Наверняка не только

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rossoshmap

0

Хорошо, че

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Andrey Razumov

0

Работодатель в тестовом регионе. За 3 первых больничных дня деньги уже получил, за остальные 5 второй месяц не приходят, потому что в фонде денег кот наплакал. Конечно, сделали только лучше, быстрее некуда.

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THEKRONOS31 .

0

Напомните, сколько ждать перечисления по бл, кто шарит.
Заебался, уже дошики кончаются

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