В России выплаты по больничным и пособия по материнству будут перечислять напрямую, а не через работодателя Материал редакции
Сейчас многие регионы уже работают по такой схеме, но с 2022 года она распространится на всю страну.
В России с 2022 года выплаты по больничным и пособия по материнству будут выплачивать напрямую, а не через работодателя. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя», — пояснил он и напомнил, что в некоторых регионах такая система работает в пилотном режиме и успела хорошо себя зарекомендовать.
Мишустин подчеркнул, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформлять автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не надо. Это позволит снизить объем «бумажной» работы в организациях и ускорить получение денег гражданами.
Проект «Прямые выплаты» действует в России с 2011 года. Сейчас в нём участвуют больше половины субъектов страны.
Какие подводные камни?
Физический звук
Он один - сначала заебешься собирать документы, а потом нихуя не получишь
Недостаточный чайник
Какие документы? Больничный нужен только
Работодатель в тестовом регионе. За 3 первых больничных дня деньги уже получил, за остальные 5 второй месяц не приходят, потому что в фонде денег кот наплакал. Конечно, сделали только лучше, быстрее некуда.
Напомните, сколько ждать перечисления по бл, кто шарит.
Заебался, уже дошики кончаются