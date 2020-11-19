Пытки проводили в «воспитательных целях» и сняли на камеру для отчётности перед начальством.

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Суд в Ярославле оправдал врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова, которые проходили по делу о пытках заключённого Евгения Макарова в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Макарова.

Ещё 11 бывших сотрудников колонии, которые фигурировали в деле, получили от 3 лет до 4,3 года лишения свободы. Однако шестерых из них освободили в зале суда, поскольку им зачли время, проведённое под арестом в СИЗО.

Резонансное дело о пытках началось в 2018 году, когда «Новая газета» опубликовала запись со служебного видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН. На нём, как утверждает «Новая», показаны издевательства над Макаровым «в классе воспитательной работы» в 2017 году.

Внимание. Видео не рекомендуется смотреть людям со слабой психикой.

«Медиазона» отмечает, что пытки проходили по поручению начальства, а сняли их для отчётности в «воспитательных работах». Правозащитники насчитали 865 ударов резиновой дубинкой и кулаками по ногам, пяткам и спине Макарова.

После публикации видео Следственный комитет Ярославской области возбудил уголовное дело, 17 сотрудников колонии отстранили от работы. Позже они рассказали, что провести «воспитательные работы» им поручил Дмитрий Николаев, на тот момент занимавший пост начальник ИК-1.