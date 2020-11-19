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Алексей Боржонов
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Суд оправдал бывшего начальника ярославской колонии и его заместителя по делу о пытках заключённого Материал редакции

Пытки проводили в «воспитательных целях» и сняли на камеру для отчётности перед начальством.

16 комментариев
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Суд в Ярославле оправдал врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова, которые проходили по делу о пытках заключённого Евгения Макарова в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Макарова.

Ещё 11 бывших сотрудников колонии, которые фигурировали в деле, получили от 3 лет до 4,3 года лишения свободы. Однако шестерых из них освободили в зале суда, поскольку им зачли время, проведённое под арестом в СИЗО.

Резонансное дело о пытках началось в 2018 году, когда «Новая газета» опубликовала запись со служебного видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН. На нём, как утверждает «Новая», показаны издевательства над Макаровым «в классе воспитательной работы» в 2017 году.

Внимание. Видео не рекомендуется смотреть людям со слабой психикой.

«Медиазона» отмечает, что пытки проходили по поручению начальства, а сняли их для отчётности в «воспитательных работах». Правозащитники насчитали 865 ударов резиновой дубинкой и кулаками по ногам, пяткам и спине Макарова.

После публикации видео Следственный комитет Ярославской области возбудил уголовное дело, 17 сотрудников колонии отстранили от работы. Позже они рассказали, что провести «воспитательные работы» им поручил Дмитрий Николаев, на тот момент занимавший пост начальник ИК-1.

Конфликт с заключённым начался после того, как сотрудники ФСИН бросили на пол письмо его родителей. Из-за этого Макаров оскорбил работников колонии, и это попало на запись видеорегистратора. Видео якобы увидел Николаев, после чего и отдал поручение.

#новости #пыткивколонии

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16 комментариев
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Жирный Кирилл

24

Обычная практика для России - оправдывать всяких мразей.

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Физический звук

14

Кто бы сомневался

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Гуманитарный мангал

9

Ну вот, а вы говорите, что в России суды никого не оправдывают

Ответить

Жирный Кирилл

Гуманитарный
1

никого не оправдывают

Все правильно. Обычные люди - никто.

Ответить

Oldfag TV

6

Они еще на этого заключенного и на "Новую" в суд за клевету подадут, вот увидите.

Ответить

Недостаточный чайник

2

«Медиазона» отмечает, что пытки проходили по поручению начальства,

То есть это доказанный факт, но все равно оправдали?

Ответить

Raekwon The Chef

Недостаточный
0

Да

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Пыль улеглась, можно и хуи попинать

Ответить

FOX

Dmitry
4

наградить причастных

Ответить

alexferman

Dmitry
0

Пынь улеглась

Ответить

Богдан Мамаев

1

Суд решил, что никто не виноват и на все воля Господа

Ответить

Dra

0

@A big purple banana 🍆 Тут наброс либерах либерахам

Ответить

A big purple banana 🍆

Dra
0

да

Ответить

Человекоподобный кот

0

А ВЫ ВИДЕЛИ КАК В АМЕРИКЕ НЕГРОВ ЛИНЧУЮТ?!?

Ответить

Ваша Закладко

Человекоподобный
0

блм-овцы?

Ответить

Животный завод

0

Не удивительно совсем. В этой стране абсолютной нормой принято насилие над детьми в воспитательных целях. Чего уж говорить про заключенных, которые в головах масс вообще переводятся из категории людей в нечто бесправное. 

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