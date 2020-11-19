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Ольга Щербинина
3362

Главный репродуктолог предложил создать абортарии и передать их в ведение ФСИН. Минздрав не поддержал эту идею Материал редакции

Олег Аполихин считает, что врачей нельзя заставлять принимать участие «в убийстве».

239 комментариев
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Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предложил создать «абортарии» в системе ФСИН и разрешить делать аборты только там. По его словам, в таких учреждениях должны работать абортмахеры, то есть специалисты, согласные проводить эти процедуры по этическим соображениям.

По мнению Аполихина, аборты должны стать социально негативным явлением. Он призвал перестать называть их «медицинской помощью», а специалистов, которые проводят процедуры, не считать врачами. По мнению Аполихина, заставлять медиков участвовать «в греховном (для верующих людей) деле, в убийстве» нельзя, у них должно быть право выбора.

Вывести аборты из зоны ОМС или ДМС — это моменты, на мой взгляд, недостаточные. Мы должны чётко определить рейтинг действий, которые связаны с абортированием. Это должно стать немодным, и это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчленёнка не должна стать приемлемой.

Олег Аполихин

Минздрав не поддержал предложение о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на 11% (29,9 тысячи случаев), а за пять лет их количество сократилось на 41% (182,1 тысячи в год).

Сейчас аборт входит в перечень видов медицинской помощи, покрываемых обязательным медицинским страхованием за счёт бюджета. Согласно закону, аборт при наличии только одного желания пациентки могут провести на сроках беременности до 12 недель, а по медицинским показаниям — на любом сроке.

#новости #аборты

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но есть и хорошие новости?
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239 комментариев
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Глеб Савчик

44

К вопросу о том, почему инклюзия полезна. Вот что происходит, когда такой разной страной (о боже, в ней есть женщины) управляют группы старых военных пердунов

Ответить

Передовой яд

Глеб
9

Ты послуша что говорят женщины депутаты и министры

Ответить

Alexander Petcoglo

Передовой
11

Это пердуны под прикрытием.

Ответить

Максим Козаченко

Alexander
1

Всегда подозревал, что там одни кроссдрессеры

Ответить

Передовой яд

Alexander
0

пердунКИ

Ответить

Tural M

Передовой
1

у старых пердунов нет пола

Ответить

Мария Казакова

Передовой
0

Патриархальные подстилки, грубо выражаясь

Ответить

Передовой яд

Мария
0

ясно

Ответить

Глеб Савчик

Передовой
0

Я так понимаю речь про Мизулину и Яровую? Мизулина - исключение, которое подтверждает правило, реально старый пердун под прикрытием. А вот с Яровой - да. Есть Оксана Пушкина - это как раз разовый хороший пример 

Ответить

Александр Ярви

Глеб
4

"Военные пенсионеры из гаражей"

Ответить

Недостаточный чайник

Глеб
0

Причем тут военные

Ответить

Ложный пистолет

Недостаточный
4

Силовики, один черт.
Дегенераты-алкоголики с IQ~80, которые всю жизнь получали деньги просто так.

Ответить

Зарегистрировался только что

–34

почему врачи должны на себя брать тяжкий грех из-за какой-то гуляющей женщины?

Ответить

solawind

Зарегистрировал…
53

Наверное просто не стоит идти в врачи, раз у тебя в голове говно про "грехи"

Ответить

Передовой яд

solawind
–2

Так во врачи обычно идут, чтобы жизни спасать а не умертвлять.

Ответить

solawind

Передовой
18

Во врачи идут чтобы проводить медицинские процедуры , а не "спасать/умертвлять"

Ответить

Передовой яд

solawind
7

Давай спросим у врачей. Есть врачи?
Действительно ли они выбирали профессию по мотиву "ХОЧУ ПРОВОДИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ"

Ответить

solawind

Передов…
15

Давай, если я узнаю что у врача в голове верунское говно как у этого главного репродуктолога, я первый к такому ходить не буду, раз он верит в вымышленные вещи, а не науку.

Ответить

Передовой яд

solawind
2

Я ничего не говорю про верунское говно.
Или ты считаешь что только религиозные люди могут не хотеть кого то умертвлять?

Ответить

solawind

Передов…
0

процитирую главного репродуктолога, а то ты похоже опять в комменты полез прежде чем статью прочитать
. По мнению Аполихина, заставлять медиков участвовать «в греховном (для верующих людей) деле, в убийстве

Ответить

Передовой яд

solawind
2

Еще раз повторю: Я веду диалог в отрыве от религии. Не надо соскакивать на это говно.

Ответить

Максим Козаченко

solawind
1

Ты сознательно игнорируешь то, что сперва он даёт этическую оценку действия – "грех", а затем даёт сущностную оценку действия – "убийство"?
Ты не согласен с греховностью убийства, или с самим понятием убийства? Если первое – то как тебе убийства вообще, ок? Если второе – то при чём тут этическая оценка?

Ответить

Сергей Махалов

Передов…
0

"Аборт - этожи убийство". 

Ответить

Dmitriy Volkov

Передов…
0

Тут давеча врач не поехала к больной сославшись на праздник церковный, человек умер. 

Ответить

Недостаточный

solawind
0

Понятие греха никак не связано с наличием бога.

Ответить

Dmitry Korolev

Недоста…
0

Так так. А можно поинтересоваться в каких научных трудах вводят понятие "греха"? 

Ответить

Недостаточный

Dmitry
1

С точки зрения исключительно науки опыты над людьми годная вещь.И что теперь?

Ответить

Недостаточный

Dmitry
0

С точки зрения и науки, и закона, я могу без последствий трахать твою жену, сладко кончая ей в рот. Как охуенно, когда нет Бога.

Ответить

Seon

solawind
0

Ну тогда советую в российскую медицину не обращаться.

Ответить

solawind

Seon
1

С чего это? у меня есть знакомый врач, отличный и умный человек, не верующий разумеется.

Ответить

Seon

solawind
0

Ну а то что я видел у себя на работе, у процентов 70% врачей, уровня КМН и ДМН в кабинетах иконы стоят.

Ответить

Савва Соловецкий

solawind
0

То есть науковерие априори лучше чем христианство, потому что это "Я СКОЗАЛ", да?)

Ответить

Максим Козаченко

solawind
–1

При чём тут верунство?) Убийство это не религиозная категория

Ответить

Зарубежный блик

Передов…
5

Мой знакомый уролог пошел в профессию только чтобы смотреть на писи

Ответить

Peter Brand

Передов…
0

патологоанатом?

Ответить

Максим Козаченко

solawind
3

Решать социальные и психологические проблемы медицинскими процедурами – хреновый путь. Медицинские проблемы надо решать медицинскими процедурами, а социальные – социальными.

Ответить

Михаил Мятный

Максим
4

Угу, вот именно. Но тут вот хотят решить социальную проблему запретом медицинской процедуры. 

Ответить

Максим Козаченко

Михаил
0

А каким образом это предложение:
а) Направлено на решение социальной проблемы беременности и деторождения
б) Запрещает процедуру
?

Ответить

Leonid Celevra

Передовой
0

В СМП нужно идти если хочется спасать жизни 

Ответить

Dr. Acula

Зарегистрировал…
7

почему врачи должны брать на себя тяжкий грех и переливать кровь свидетелям иеговы

Ответить

solawind

Dr.
2

вообще врачи неверным не должны помогать, только своей веры и после крещения.

Ответить

Dr. Acula

solawind
1

да.

Ответить

Яня

Dr.
0

В моей подруги в меде однокурсница - иеговистка. Это мне немного мозг поломало

Ответить

Litnikov Danil

Яня
0

Стоматолог?

Ответить

Яня

Litnikov
0

Лечебное дело

Ответить

Litnikov Danil

Яня
1

Плохо. Может задание секты

Ответить

Dr. Acula

Яня
0

хех, в меде можно найти много людей разных убеждений)

Ответить

Leonid Celevra

Зарегистрировал…
2

А где-то написано в конституции или законодательных актах про аборт и тяжкое преступление? 

Ответить

Максим Козаченко

Leonid
0

Грех и преступление пересекаются, но не тождественны

Ответить

Leonid Celevra

Максим
2

Но если у человека есть какие-то проблемы с выбором профессии и верой — он же должен изменить что-то одно, верно?

Ответить

Максим Козаченко

Leonid
–3

Ну да, именно этим и занимается герой статьи – пытается менять профессию, её стандарты.

Ответить

Leonid Celevra

Максим
0

А в профессии есть какие-то проблемы? Не в системе разве?

Ответить

Максим Козаченко

Leonid
0

Ну да – аборты и отношение к ним это одна из проблем деонтологии.

Ответить

КтоКакБог

Leonid
–1

Вы просто не ходили на последнее голосование по Конституции. Там это было первым пунктом.

Ответить

Leonid Celevra

КтоКакБог
0

Ходил, не видел 

Ответить

Религиозный меч

Зарегистрировал…
0

А кто-то жаловался?

Ответить

Трудящийся каякер

Зарегистрировал…
0

Женщины никогда не думали о спасении своей или чьей-то души.

Ответить

Родной турник

14

абортарии

абортмахеры

Звучит как что-то по нацистки

Ответить

Мимокрокодил

Родной
–18

Так и есть. В основе идеологии феминизма чисто фашистские принципы - право женщины на убийство беспомощного человека.

Ответить

Мария Казакова

Мимокрокодил
9

Человек

Ответить

Мимокрокодил

Мария
0

Конечно да

Ответить

Мария Казакова

Мимокрокодил
5

Курица

Ответить

Яня

Мария
6

Красивый развесистый дуб, он уже шелестит листьями, и очень любит землю, не срубай, подумой

Ответить

Мария Казакова

Яня
2

не еш

Ответить

Concerned

Мария
2

Толпа народу (Митинг)

Ответить

Мария Казакова

Concern…
0

 Санкционированный?

Ответить

Concerned

Мария
1

Преждевременный

Ответить

Комментарий удален

Мария Казакова

Степан
1
Ответить

Комментарий удален

Seon

Степан
0

Паспорта и ИНН нет.

Ответить

Комментарий удален

Родной турник

Родной
–1
Ответить

Яня

8

А вы точно репродуктолог?

Наверно да, врачи должны иметь право отказываться от неприемлемых манипуляций. Другой вопрос нахера тогда идти в такую специальность которая предполагает выполнение того, что этически для тебя неприемлемо.

Так-то для верующего человека и предохраняться неправильно

Ответить

КтоКакБог

Яня
0

Вопрос: нахера трахаться и не предохраняться, если не собираешься рожать?

Ответить

Anton Golovanov

КтоКакБог
14

Наше доблестное дремучее государство вместе с РПЦ всячески блокируют секспросвет и распространение информации о контрацепции, а также усложняют доступ к ним, а потом удивляются, че это у нас столько подростковых и прочих нежелательных беренностей. А потом всякие высоходуховные люди, которым самим не нужно делать такой выбор, начинают читать мораль типа "Не делай аборт, грешно". А потом другие умники вылезают и говорят "А хули вы не предохранялись?", перенося ответственность на жертв государственной политики.

Разумеется, в идеале, аборт должен быть последней ступенью, на те редкие случаи, когда контрацепция не срабатывает. Или на случай, когда медицинское вмешательство необходимо. К сожалению, наша российская реальность намного более грустная.

Ответить

КтоКакБог

Anton
–1

Не надо валить на государство и церковь, то, что не можешь донести до своих детей (если конечно не сделал аборт).
Контрацепция не такая великая наука, чтобы объяснить в двух словах сыну или дочери, что и как и чем это грозит.

Ответить

Anton Golovanov

КтоКакБог
4

Общемировая практика показывает, что отдавать секспросвет на откуп только родителям как стратегия просто не работает. Если мы хотим, чтобы все дети получили правильную научную информацию в доступной для них форме, то это должно быть в школьном образовании, и это задача государства.

Ответить

КтоКакБог

Anton
2

Вы путаете секспросвет, как инструмент идеологии и 15 минутный экскурс в контрацепцию.

Ответить

Litnikov Danil

КтоКакБ…
0

После 15 минутного экскурса обычно и залетают. 

А вообще да, вот немцы дураки, сексуальное воспитание в школах внедрили

Ответить

КтоКакБог

Litnikov
1

В Германии только 1,25% гинекологов входят в реестр врачей делающих аборты. И никто не катит бочку "врач обязан" на остальные 98%

Ответить

Litnikov Danil

КтоКакБ…
0

А где связь с тем что я написал

Ответить

КтоКакБог

Litnikov
0

в Германии в 2019 году было проведено более 100 000 абортов,в 2009 году — 110 000, а в 1999 году — 130 000. Это связано не с запретом, а, скорее, с социализацией женщин и детей, в том числе оказавшихся в трудных условиях.Про секспросвет ничего не сказано. Как залетают, так и продолжают залетать

Ответить

КтоКакБог

Litnikov
0

Что немцу хорошо, то русскому смерть

Ответить

Litnikov Danil

КтоКакБ…
0

Это не поговорка, это хуета

Ответить

КтоКакБог

Litnikov
0

как и вся твоя никчемная жизнь

Ответить

Litnikov Danil

КтоКакБ…
0

Нет твоя

Ответить

Dr. Acula

КтоКакБог
0

да, люди глупые, а что?

Ответить

КтоКакБог

Dr.
1

За глупость надо платить, как и за любые другие ошибки.
И не за государственный и налогоплательщиков счет

Ответить

Concerned

КтоКакБ…
0

Не забудь налоговый вычет получить за то что сам уже заплатил.

Всякие вещи могут происходить, резинки рвутся, таблеточку можно забыть принять, изнасилования, и т.д.  Но тебе норм свою дремучую тему загонять, тебе то не рожать.

Ответить

КтоКакБог

Concern…
0

Если ты трахаешься, как собачка, то тебе уже ничего не поможет.
Секс это ответственное дело и подходить к нему надо ответственно.

Ответить

Seon

КтоКакБог
0

Очень великая. Нужно создать университет контрацепции, и разрешать трахаться только тем кто его окончил.

Ответить

КтоКакБог

Seon
0

И только под присмотром врачей в специально отведенное время и местах.

Ответить

Михаил Мятный

Anton
0

Ну вообще, справедливости ради. Даже если бы государство не блокировало, я бы не доверил нашим несчастным учителям секспросвет. Правда лучше, если такие вещи родители объяснят в доверительной обстановке. 

Ответить

Anton Golovanov

Михаил
1

Компетенцию можно создать с нуля. Нам все равно предстоит через это пройти, и лучше было бы начать раньше, чем позже. Опять же, наличие неидеального на первых порах курса в школе не противоречит семейному воспитанию. Лишь бы туда какой-нибудь духовной дичи не внесли.

Ответить

Михаил Мятный

Anton
0

Лишь бы туда какой-нибудь духовной дичи не внесли.

Так вот это и проблема. У нас многие учителя ПГМнутые или верующие в дурь, типа телегонии. 

Ответить

Anton Golovanov

Михаил
1

Ну вот у нас, хорошо это или плохо, есть государственный образовательный стандарт, которому все должны следовать. И если государство бы привлекло специалистов и сделало адекватные требования к программе этого курса, то совсему уж дурь на местах можно было бы устранять довольно легко жалобами "А почему преподаватель рассказывает что-то не по программе?"

У нас еще проблема в том, что родители в любом случае стали бы жаловаться, слишком чувствительная тема, их непорочным дитяткам же вообще нельзя знать про сиськи и письки. Тут только надежда на смену поколений, новые поколения вроде бы спокойнее и более открыто относятся к сексуальной тематике и не считают ее настолько табуированной.

Ответить

Яня

Михаил
–1

Если они могут

Многие стесняются

Ответить

Михаил Мятный

Яня
0

Это правда, у нас многих родителей надо секс просвещать. 

Ответить

Просторный рак

Anton
0

всячески блокируют секспросвет и распространение информации о контрацепции

То, что подростки залетают на вписках, происходит не потому, что они не знают, как надеть резинку на писюн, а потому что они достаточно тупы, чтобы просто не надеть эту резинку, когда у них между ног чешется.

Посмотрите любое интервью с залетевшими подростками. На вопрос "Почему не использовал презерватив" в ответ какое-то невнятное му-хрю, вроде "Ну не было", "Никогда не надевал", " Мне с ним не нравится" и прочая дичь.

Упреждение нежелательной беременности - это задача общего воспитания, а не пересказ того, что дети и так знают с 12 лет (спасибо современных медиа). Если ребенок долбоëб, то с этим ничего не поделать и никакие секспросветы (подростков они в сексе просвещают, ага) не работают.

А попытки свалить всю вину на верунов и государство — это типичное для человека свойство искать простые причины сложных проблем.

Ответить

Михаил Мятный

КтоКакБог
1

Ты из будущего, где 100% надёжную контрацепцию изобрели? 

Ответить

КтоКакБог

Михаил
0

я из настоящего, где презервативы гарантируют незалет в  98%, а оральные контрацептивы 99% случах

Ответить

Михаил Мятный

КтоКакБог
1

Это выглядит очень надёжно, если у тебя один половой акт за всю жизнь, а если ты 2-3 раза в неделю этим занимаешься, получается не такая уж и малая вероятность. НАСА вон, риск в 2% считает неприемлемым, лол. 

Ответить

Яня

Михаил
0

Вспомнила скетч из Монти Пайтона с католиками и протестантами, и хихикаю

Ответить

Михаил Мятный

Яня
3

Every sperm is sacred
Every sperm is great
If a sperm is wasted,
God gets quite irate
[Ведёт своих детей на продажу, потому что не может прокормить]

Ответить

Яня

КтоКакБог
–1

А с 1% чо делать будем?

Ответить

КтоКакБог

Яня
–1

Рожать будем, голуба моя

Ответить

Фактический

КтоКакБ…
2

Лихо ты за всех решил. 

Ответить

КтоКакБог

Фактиче…
–5

Когда на кону вопрос выживания нации чихать я хотел на частное мнение.

Ответить

Nick Rosenberg

КтоКакБ…
3

А вот и Спаситель нации нарисовался.

Ответить

КтоКакБог

Nick
–2

Прошу любить и жаловать. Целуйте туфлЮ!

Ответить

Михаил Мятный

КтоКакБ…
0

Ну так и спасай нацию, бери любого ребёнка из сотен тысяч сирот. Пока едешь за документами, погугли про демографический переход. 

Ответить

Максим Козаченко

Михаил
–1

Как лихо прочойсеры любят ставить на чаши весов "аборты" и "усыновление". Ничего, что противовесом аборта явлется неабортирование, а противовесом усыновления – сдача живого ребёнка в детдом?

Ответить

Михаил Мятный

Максим
5

Как лихо пролайферы любят молоть чепуху про этику, когда не понимают одной из её базовых вещей. Ответственность наступает только, если была свобода выбора.
Ничего, что противовесом

Ничего, я их не противопоставлял. 
ставить на чаши весов

Я ничего не ставил, предложил человеку взять ребёнка из детдома, чтобы "спасать нацию", чтобы как всегда вывести домашних консерваторов на чистую воду.
Значит, женщину мы заставим рожать, отберём выбор, но оставим ответственность, ведь "чужие дети - не моя забота и печаль". Охуенно просто) 

Ответить

Максим Козаченко

Михаил
0

Значит, женщину мы заставим рожать

Кто "мы"? Природа? Может быть мы ещё дойдём до того, что её  заставляли заниматься сексом, результатом которого, о ужас, является беременность и рождение? Конечно, бывают случаи изнасилования, но это экстремальные ситуации, которые выбиваются из обычной практики.
Ни одного человека нельзя заставить родить – это независящий от желания или нежелания процесс. Бездействие относительно беременности в норме неизбежно приведёт к родам.
Зато можно заставить сделать аборт – вынудить, манипулировать или оставить в бедственном положении.
Хватит нести чушь про "заставить рожать".
отберём выбор

Никто не отбирает у женщины выбор – пользуйтесь презервативами, двумя презервативами, тремя, таблетками, спиралям, трахайтесь в нерепродуктивные отверствия, удовлетворяйте себя статисфаерами, воздерживайтесь на худой конец. Выбора реально ДОХУЯ. При чём этот выбор гораздо доступнее и безопаснее любого аборта.
но оставим ответственность

А как ещё быть с безответственностью?
ведь "чужие дети - не моя забота и печаль"

Воспитание чужих детей – точно. Равно как и взрослых. Но смерть это не воспитание.

Ответить

Михаил Мятный

Максим
1

Кто "мы"? Природа?

Ну вы, сторонники запрета абортов. 
пользуйтесь презервативами, двумя презервативами, тремя, таблетками, спиралям, трахайтесь в нерепродуктивные отверствия

Ничего из этого не 100%, ничего из этого не подходит для всех по медицинским показателям, особенно спирали. Бывает даже аллергия на латекс из которого презервативы делают, представляешь? 
При чём этот выбор гораздо доступнее и безопаснее любого аборта.

Неа. 
Никто не отбирает у женщины выбор

Ты и такие как ты всё хотят отобрать, прям вот здесь и сейчас. Не понимаю, зачем. 
И ты отчаянно пытаешься уравнять и поставить, как ты говоришь, на чашу весов "заниматься сексом" и "рожать детей". 

Ответить

Максим Козаченко

Михаил
0

Ну вы, сторонники запрета абортов.

Я не сторонник запретов абортов.
трахайтесь в нерепродуктивные отверствия

Ничего из этого не 100%

ДА ЛАДНО? СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ, БЕРЕМЕННОСТЬ РТОМ!
Бывает даже аллергия на латекс из которого презервативы делают, представляешь?

Бля, может быть тогда не стоит испытвать удачу и перейти к
удовлетворяйте себя статисфаерами, воздерживайтесь на худой конец

Так если, нет 100% гарантии, то зачем рисковать? Ах да, просто КТО НЕ РИСКУЕТ ТОТ НЕ АБОРТИРУЕТ.
При чём этот выбор гораздо доступнее и безопаснее любого аборта.

неа

Что "неа"? Раскрой тезис. Презерватив, воздержание и мастурбация превосходят аборты по всем параметрам, при этом в результате воздержания и мастурбации появляется меньше детей, чем при абортах.
И ты отчаянно пытаешься уравнять и поставить, как ты говоришь, на чашу весов "заниматься сексом" и "рожать детей".

Ебать, сколько "тыкания" и каши в голове какой-то нелепой. Окей чувак, это я с друганами пролайферами придумал в одном из патчей "секса" функцию "беременность" с результатом "рождение". Окей, ты просто гений.

Ответить

Михаил Мятный

Максим
1

Я не сторонник запретов абортов.

Тогда в чём проблема? 
Окей чувак, это я с друганами пролайферами придумал в одном из патчей "секса" функцию "беременность" с результатом "рождение". Окей, ты просто гений.

Ну а ты? Аргумент, что роды - это естественное следствие секса и поэтому тут "нет выбора" ну такой себе. Современная медицина, то сё. Вообще, смерть - естественное следствие удара ножом, но современная медицина, то сё. 
Так если, нет 100% гарантии, то зачем рисковать?

Не, чувак, это ты гений. На что в жизни есть 100% гарантия? 

Ответить

Максим Козаченко

Михаил
0

Тогда в чём проблема?

В том, что я противник абортов, нет? Я противник любых убийств невиновных Homo Sapiens, тем более находящихся в беззащитном состоянии. Как можно быть сторонником запрета убийств? Просто есть случаи, когда убийство неизбежно – медицинские показания, угроза жизни.
Современная медицина, то сё.

Современная медицина позволяет безболезненно убивать людей любых возрастов – почему бы тогда просто не расширить перечень медицинских услуг, и добавить туда постнатальный аборт любого нежеланного ребёнка? Медицина очень легко справится с этой задачей, и это даже не причинит женщине вреда
На что в жизни есть 100% гарантия?

На саму жизнь и на смерть от естественных причин, если до этого не произошло несчастного случая или убийства – к чему и сводится собственно обсуждение абортов.

Ответить

Михаил Мятный

Максим
1

Я не сторонник запретов абортов.

я противник абортов

Чел, ты...
противник любых убийств невиновных Homo Sapiens,

Зигота не человек. Щас ты скажешь, но это потенциааааально человек. Тогда надеюсь ты не дрочил и не испытывал поллюции никогда, потому что ты убиваешь сотни тысяч сапиенсов так. 
Да, какой ты моральный, против убийств. Но не против страданий нежеланных детей без семьи и не желающих их матерей? Не против смертей женщин от нелегальных абортов (ну да, да, сама виновата, посмела сексом заниматься). 
и добавить туда постнатальный аборт любого нежеланного ребёнка

Потому что это уже родившийся человек, отдельный от тела матери. 

Ответить

Яня

Максим
0

Женщина сама с собой сексом занимается, и НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ беременность видимо такая нежелательная потому что она силой мысли в своём организме организовала зачатие, чо

Ответить

Максим Козаченко

Яня
–2

А кто мешает ей сделать всё от неё зависящее, чтобы этой нежелательной беременности не было? И это не только к женщине относится

Ответить

Яня

Максим
2

Обычно нормальные люди все для этого и делают. Но при этом контрацепция может давать осечки.

Плюс допустим они тупые сэкономили на презервативах и ничего не слышали про секс-просвет, а аборты запрещены. Какие варианты - травки, металлическая вешалка и притопить. Ну если не помогло, то дом малютки. Кому от этого лучше?

Ответить

Максим Козаченко

Яня
0

Но при этом контрацепция может давать осечки.

Самое интересное, что суть контрацепции и заключается в создании своеобразной "осечки". Поэтому "осечка" "осечки" это всего лишь нормальный ход вещей – так почему бы не брать во внимание норму, ориентироваться на неё в своих действиях?
Какие варианты - травки, металлическая вешалка и притопить. Ну если не помогло, то дом малютки.

Как минимум, есть ещё вариант "дом" – не каждый НЕабортированный НЕжеланный ребёнок попадает в дом малютки. Есть ещё дома родителей и дома бабушек – достаточно неплохой вариант.
Кому от этого лучше?

От домов малютки – лучше ребёнку и в какой-то степени матери. Ребёнок остаётся жив и сам может решить, в какой момент его жизнь завершится. Мать же может найти в себе силы и время, чтобы вернуть ребёнка в семью, а не рубить все канаты.
А от домов родителей или бабушек лучше всем. Опять же, ребёнок сам решит, когда ему умереть.

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Яня

Максим
1

Снова женщина как придаток к своей репродуктивной системе, а мужик молодец, и ничо никому, да-да. Хуле, поделился биоматериплом и может валить.

Может вы не в курсе, но роды - это довольно больно, унизительно и имеет некоторые последствия для здоровья. Не говоря уже о том, что сравнивается сгусток клеток и его гипотетическая жизнь и реальный младенец, который никому не нужен.
Воспитание детей - сложный процесс, не все с желанными детьми справляются, есть довольно большое количество случаев выхода в окно. Но конечно же мужику лучше знать. Может стоит следить за своей спермой и не разбрасываться ей неизвестно куда? Нет, это слишком, лучше рассказывать, что там женщинам делать чо своим телом

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Seon

Яня
0

Хотите по закону заставить мужиков рожать?

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Яня

Seon
1

Хочу чтобы мужики не пытались решать вопросы как женщинам распоряжаться своим телом

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Stanley H

Максим
1

Ну конечно сам ты через роды проходить не будешь.

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Максим Козаченко

Stanley
0

Слушай, ну я считаю, что надо запретить роды – они какие-то негуманные.

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Stanley H

Максим
0

Считаю, что ты дурачок

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Гибкий фитиль

Stanley
0

Не ругайся, вахтёр наблюдает.

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КтоКакБог

Михаил
–1

Чужие дети это не моя забота и печаль.

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Михаил Мятный

КтоКакБ…
2

Ну тогда отъебись от абортов, уважаемый, если правда так. Определился бы хоть, либо одно, либо другое. 

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КтоКакБог

Михаил
–1

ты определись уже, тебе аборты делать и детей из детдома воспитывать. Ближайшие 10 лет, не взирая на твое мнение аборты будут запрещены так или иначе. Как обычно, пара дней побомбите в интернах и утретесь, вояки мамкины

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Михаил Мятный

КтоКакБ…
1

Ну, ты уже на солдатах НАТО пережирнил окончательно, но всё равно. 
ты определись уже

есть тебе дело до детей чужих или нет. Если нет - не лезь может быть? 
Ближайшие 10 лет

По-моему ближайшие 10 лет, невзирая на беснования мамкиных спасителей нации и домашних патриархалов с абортами будет всё в порядке. 

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КтоКакБог

Михаил
0

Порвался..несите следующего

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Михаил Мятный

КтоКакБ…
2

Порвался.. несите следующего. 

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Михаил Мятный

КтоКакБ…
0

Ну чёт ты слабенький,  выдохся уже. Тема-то горячая, а ты жирнишь так очевидно. 

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Яня

КтоКакБ…
0

Чьей нации?

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КтоКакБог

Яня
–1

государствообразующей

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Александр Ярви

КтоКакБ…
0

А кто или что ей угрожает? Как сказал бы Виталий Иванович, расскажите, пожалуйста🤔

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КтоКакБог

Алексан…
–1

Сорри, не могу ответить человеку с такой фамилией. Боюсь, что загребут за сотрудничество и иностранной разведкой

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Александр Ярви

КтоКакБ…
0

А может, я карел, а они, как-никак, в России живут

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КтоКакБог

Алексан…
0

аха...чухонец значит. Тебе переметнуться, как в 1939 раз плюнуть.

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Александр Ярви

КтоКакБ…
0

Если бы я в самом деле им был, то может и репатриировался бы. А может и нет.

А вообще это псевдоним, раз на то пошло

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Яня

КтоКакБ…
–1

Нахуя? А главное зачем?

Ответить

КтоКакБог

Яня
–1

Чтобы было кому защитить меня от солдат НАТО

Ответить

Яня

КтоКакБ…
0

Оч жирно, спасибо, невкусно

Ответить

Александр Ярви

Яня
0

Расстрелять, наверное

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Яня

КтоКакБог
–1

Нахера вообще жить?

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КтоКакБог

Яня
0

чтобы раздвигать ноги налево и направо, залетать от первого встречного по пьяне, а потом кричать на каждом углу о том, что нарушены чьи-то там права.

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Фактический паук например

КтоКакБог
2

Ты забываешь про случаи несрабатывания контрацепции - эффективность всех доступных мер не равна ста процентам. 
И ты забываешь про изнасилование. 

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Яня

КтоКакБог
–1

Открою тайну, можно залететь вообще не раздвигая ноги

Ответить

КтоКакБог

Яня
1

да. если поплавать в бассейне в который подрочил турок на курорте.

Ответить

Яня

КтоКакБ…
–2

Нет ;-)

Ответить

Seon

Яня
0

непорочное зачатие?

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Яня