Главный репродуктолог предложил создать абортарии и передать их в ведение ФСИН. Минздрав не поддержал эту идею Материал редакции
Олег Аполихин считает, что врачей нельзя заставлять принимать участие «в убийстве».
Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предложил создать «абортарии» в системе ФСИН и разрешить делать аборты только там. По его словам, в таких учреждениях должны работать абортмахеры, то есть специалисты, согласные проводить эти процедуры по этическим соображениям.
По мнению Аполихина, аборты должны стать социально негативным явлением. Он призвал перестать называть их «медицинской помощью», а специалистов, которые проводят процедуры, не считать врачами. По мнению Аполихина, заставлять медиков участвовать «в греховном (для верующих людей) деле, в убийстве» нельзя, у них должно быть право выбора.
Минздрав не поддержал предложение о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на 11% (29,9 тысячи случаев), а за пять лет их количество сократилось на 41% (182,1 тысячи в год).
Сейчас аборт входит в перечень видов медицинской помощи, покрываемых обязательным медицинским страхованием за счёт бюджета. Согласно закону, аборт при наличии только одного желания пациентки могут провести на сроках беременности до 12 недель, а по медицинским показаниям — на любом сроке.
К вопросу о том, почему инклюзия полезна. Вот что происходит, когда такой разной страной (о боже, в ней есть женщины) управляют группы старых военных пердунов
Передовой яд
Ты послуша что говорят женщины депутаты и министры
Это пердуны под прикрытием.
Патриархальные подстилки, грубо выражаясь
Я так понимаю речь про Мизулину и Яровую? Мизулина - исключение, которое подтверждает правило, реально старый пердун под прикрытием. А вот с Яровой - да. Есть Оксана Пушкина - это как раз разовый хороший пример
Недостаточный чайник
Причем тут военные
Ложный пистолет
Силовики, один черт.
Дегенераты-алкоголики с IQ~80, которые всю жизнь получали деньги просто так.
почему врачи должны на себя брать тяжкий грех из-за какой-то гуляющей женщины?
Наверное просто не стоит идти в врачи, раз у тебя в голове говно про "грехи"
Так во врачи обычно идут, чтобы жизни спасать а не умертвлять.
Давай спросим у врачей. Есть врачи?
Действительно ли они выбирали профессию по мотиву "ХОЧУ ПРОВОДИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ"
Я ничего не говорю про верунское говно.
Или ты считаешь что только религиозные люди могут не хотеть кого то умертвлять?
Еще раз повторю: Я веду диалог в отрыве от религии. Не надо соскакивать на это говно.
Ты сознательно игнорируешь то, что сперва он даёт этическую оценку действия – "грех", а затем даёт сущностную оценку действия – "убийство"?
Ты не согласен с греховностью убийства, или с самим понятием убийства? Если первое – то как тебе убийства вообще, ок? Если второе – то при чём тут этическая оценка?
Тут давеча врач не поехала к больной сославшись на праздник церковный, человек умер.
Недостаточный
Понятие греха никак не связано с наличием бога.
Так так. А можно поинтересоваться в каких научных трудах вводят понятие "греха"?
То есть науковерие априори лучше чем христианство, потому что это "Я СКОЗАЛ", да?)
Зарубежный блик
Мой знакомый уролог пошел в профессию только чтобы смотреть на писи
Решать социальные и психологические проблемы медицинскими процедурами – хреновый путь. Медицинские проблемы надо решать медицинскими процедурами, а социальные – социальными.
Угу, вот именно. Но тут вот хотят решить социальную проблему запретом медицинской процедуры.
А каким образом это предложение:
а) Направлено на решение социальной проблемы беременности и деторождения
б) Запрещает процедуру
?
почему врачи должны брать на себя тяжкий грех и переливать кровь свидетелям иеговы
Стоматолог?
А где-то написано в конституции или законодательных актах про аборт и тяжкое преступление?
Грех и преступление пересекаются, но не тождественны
Но если у человека есть какие-то проблемы с выбором профессии и верой — он же должен изменить что-то одно, верно?
Ну да, именно этим и занимается герой статьи – пытается менять профессию, её стандарты.
А в профессии есть какие-то проблемы? Не в системе разве?
Ну да – аборты и отношение к ним это одна из проблем деонтологии.
Трудящийся каякер
Женщины никогда не думали о спасении своей или чьей-то души.
Так и есть. В основе идеологии феминизма чисто фашистские принципы - право женщины на убийство беспомощного человека.
Человек
Конечно да
Курица
не еш
Комментарий удален
Комментарий удален
А вы точно репродуктолог?
Наверно да, врачи должны иметь право отказываться от неприемлемых манипуляций. Другой вопрос нахера тогда идти в такую специальность которая предполагает выполнение того, что этически для тебя неприемлемо.
Так-то для верующего человека и предохраняться неправильно
Наше доблестное дремучее государство вместе с РПЦ всячески блокируют секспросвет и распространение информации о контрацепции, а также усложняют доступ к ним, а потом удивляются, че это у нас столько подростковых и прочих нежелательных беренностей. А потом всякие высоходуховные люди, которым самим не нужно делать такой выбор, начинают читать мораль типа "Не делай аборт, грешно". А потом другие умники вылезают и говорят "А хули вы не предохранялись?", перенося ответственность на жертв государственной политики.
Разумеется, в идеале, аборт должен быть последней ступенью, на те редкие случаи, когда контрацепция не срабатывает. Или на случай, когда медицинское вмешательство необходимо. К сожалению, наша российская реальность намного более грустная.
Общемировая практика показывает, что отдавать секспросвет на откуп только родителям как стратегия просто не работает. Если мы хотим, чтобы все дети получили правильную научную информацию в доступной для них форме, то это должно быть в школьном образовании, и это задача государства.
После 15 минутного экскурса обычно и залетают.
А вообще да, вот немцы дураки, сексуальное воспитание в школах внедрили
А где связь с тем что я написал
в Германии в 2019 году было проведено более 100 000 абортов,в 2009 году — 110 000, а в 1999 году — 130 000. Это связано не с запретом, а, скорее, с социализацией женщин и детей, в том числе оказавшихся в трудных условиях.Про секспросвет ничего не сказано. Как залетают, так и продолжают залетать
Это не поговорка, это хуета
Ну вообще, справедливости ради. Даже если бы государство не блокировало, я бы не доверил нашим несчастным учителям секспросвет. Правда лучше, если такие вещи родители объяснят в доверительной обстановке.
Компетенцию можно создать с нуля. Нам все равно предстоит через это пройти, и лучше было бы начать раньше, чем позже. Опять же, наличие неидеального на первых порах курса в школе не противоречит семейному воспитанию. Лишь бы туда какой-нибудь духовной дичи не внесли.
Лишь бы туда какой-нибудь духовной дичи не внесли.
Так вот это и проблема. У нас многие учителя ПГМнутые или верующие в дурь, типа телегонии.
Ну вот у нас, хорошо это или плохо, есть государственный образовательный стандарт, которому все должны следовать. И если государство бы привлекло специалистов и сделало адекватные требования к программе этого курса, то совсему уж дурь на местах можно было бы устранять довольно легко жалобами "А почему преподаватель рассказывает что-то не по программе?"
У нас еще проблема в том, что родители в любом случае стали бы жаловаться, слишком чувствительная тема, их непорочным дитяткам же вообще нельзя знать про сиськи и письки. Тут только надежда на смену поколений, новые поколения вроде бы спокойнее и более открыто относятся к сексуальной тематике и не считают ее настолько табуированной.
Просторный рак
всячески блокируют секспросвет и распространение информации о контрацепции
То, что подростки залетают на вписках, происходит не потому, что они не знают, как надеть резинку на писюн, а потому что они достаточно тупы, чтобы просто не надеть эту резинку, когда у них между ног чешется.
Посмотрите любое интервью с залетевшими подростками. На вопрос "Почему не использовал презерватив" в ответ какое-то невнятное му-хрю, вроде "Ну не было", "Никогда не надевал", " Мне с ним не нравится" и прочая дичь.
Упреждение нежелательной беременности - это задача общего воспитания, а не пересказ того, что дети и так знают с 12 лет (спасибо современных медиа). Если ребенок долбоëб, то с этим ничего не поделать и никакие секспросветы (подростков они в сексе просвещают, ага) не работают.
А попытки свалить всю вину на верунов и государство — это типичное для человека свойство искать простые причины сложных проблем.
Ты из будущего, где 100% надёжную контрацепцию изобрели?
Это выглядит очень надёжно, если у тебя один половой акт за всю жизнь, а если ты 2-3 раза в неделю этим занимаешься, получается не такая уж и малая вероятность. НАСА вон, риск в 2% считает неприемлемым, лол.
Every sperm is sacred
Every sperm is great
If a sperm is wasted,
God gets quite irate
[Ведёт своих детей на продажу, потому что не может прокормить]
Фактический
Лихо ты за всех решил.
А вот и Спаситель нации нарисовался.
Ну так и спасай нацию, бери любого ребёнка из сотен тысяч сирот. Пока едешь за документами, погугли про демографический переход.
Как лихо прочойсеры любят ставить на чаши весов "аборты" и "усыновление". Ничего, что противовесом аборта явлется неабортирование, а противовесом усыновления – сдача живого ребёнка в детдом?
Как лихо пролайферы любят молоть чепуху про этику, когда не понимают одной из её базовых вещей. Ответственность наступает только, если была свобода выбора.
Ничего, что противовесом
Ничего, я их не противопоставлял.
ставить на чаши весов
Я ничего не ставил, предложил человеку взять ребёнка из детдома, чтобы "спасать нацию", чтобы как всегда вывести домашних консерваторов на чистую воду.
Значит, женщину мы заставим рожать, отберём выбор, но оставим ответственность, ведь "чужие дети - не моя забота и печаль". Охуенно просто)
Значит, женщину мы заставим рожать
Кто "мы"? Природа? Может быть мы ещё дойдём до того, что её заставляли заниматься сексом, результатом которого, о ужас, является беременность и рождение? Конечно, бывают случаи изнасилования, но это экстремальные ситуации, которые выбиваются из обычной практики.
Ни одного человека нельзя заставить родить – это независящий от желания или нежелания процесс. Бездействие относительно беременности в норме неизбежно приведёт к родам.
Зато можно заставить сделать аборт – вынудить, манипулировать или оставить в бедственном положении.
Хватит нести чушь про "заставить рожать".
отберём выбор
Никто не отбирает у женщины выбор – пользуйтесь презервативами, двумя презервативами, тремя, таблетками, спиралям, трахайтесь в нерепродуктивные отверствия, удовлетворяйте себя статисфаерами, воздерживайтесь на худой конец. Выбора реально ДОХУЯ. При чём этот выбор гораздо доступнее и безопаснее любого аборта.
но оставим ответственность
А как ещё быть с безответственностью?
ведь "чужие дети - не моя забота и печаль"
Воспитание чужих детей – точно. Равно как и взрослых. Но смерть это не воспитание.
Кто "мы"? Природа?
Ну вы, сторонники запрета абортов.
пользуйтесь презервативами, двумя презервативами, тремя, таблетками, спиралям, трахайтесь в нерепродуктивные отверствия
Ничего из этого не 100%, ничего из этого не подходит для всех по медицинским показателям, особенно спирали. Бывает даже аллергия на латекс из которого презервативы делают, представляешь?
При чём этот выбор гораздо доступнее и безопаснее любого аборта.
Неа.
Никто не отбирает у женщины выбор
Ты и такие как ты всё хотят отобрать, прям вот здесь и сейчас. Не понимаю, зачем.
И ты отчаянно пытаешься уравнять и поставить, как ты говоришь, на чашу весов "заниматься сексом" и "рожать детей".
Ну вы, сторонники запрета абортов.
Я не сторонник запретов абортов.
трахайтесь в нерепродуктивные отверствия
Ничего из этого не 100%
ДА ЛАДНО? СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ, БЕРЕМЕННОСТЬ РТОМ!
Бывает даже аллергия на латекс из которого презервативы делают, представляешь?
Бля, может быть тогда не стоит испытвать удачу и перейти к
удовлетворяйте себя статисфаерами, воздерживайтесь на худой конец
Так если, нет 100% гарантии, то зачем рисковать? Ах да, просто КТО НЕ РИСКУЕТ ТОТ НЕ АБОРТИРУЕТ.
При чём этот выбор гораздо доступнее и безопаснее любого аборта.
неа
Что "неа"? Раскрой тезис. Презерватив, воздержание и мастурбация превосходят аборты по всем параметрам, при этом в результате воздержания и мастурбации появляется меньше детей, чем при абортах.
И ты отчаянно пытаешься уравнять и поставить, как ты говоришь, на чашу весов "заниматься сексом" и "рожать детей".
Ебать, сколько "тыкания" и каши в голове какой-то нелепой. Окей чувак, это я с друганами пролайферами придумал в одном из патчей "секса" функцию "беременность" с результатом "рождение". Окей, ты просто гений.
Я не сторонник запретов абортов.
Тогда в чём проблема?
Окей чувак, это я с друганами пролайферами придумал в одном из патчей "секса" функцию "беременность" с результатом "рождение". Окей, ты просто гений.
Ну а ты? Аргумент, что роды - это естественное следствие секса и поэтому тут "нет выбора" ну такой себе. Современная медицина, то сё. Вообще, смерть - естественное следствие удара ножом, но современная медицина, то сё.
Так если, нет 100% гарантии, то зачем рисковать?
Не, чувак, это ты гений. На что в жизни есть 100% гарантия?
Тогда в чём проблема?
В том, что я противник абортов, нет? Я противник любых убийств невиновных Homo Sapiens, тем более находящихся в беззащитном состоянии. Как можно быть сторонником запрета убийств? Просто есть случаи, когда убийство неизбежно – медицинские показания, угроза жизни.
Современная медицина, то сё.
Современная медицина позволяет безболезненно убивать людей любых возрастов – почему бы тогда просто не расширить перечень медицинских услуг, и добавить туда постнатальный аборт любого нежеланного ребёнка? Медицина очень легко справится с этой задачей, и это даже не причинит женщине вреда
На что в жизни есть 100% гарантия?
На саму жизнь и на смерть от естественных причин, если до этого не произошло несчастного случая или убийства – к чему и сводится собственно обсуждение абортов.
Я не сторонник запретов абортов.
я противник абортов
Чел, ты...
противник любых убийств невиновных Homo Sapiens,
Зигота не человек. Щас ты скажешь, но это потенциааааально человек. Тогда надеюсь ты не дрочил и не испытывал поллюции никогда, потому что ты убиваешь сотни тысяч сапиенсов так.
Да, какой ты моральный, против убийств. Но не против страданий нежеланных детей без семьи и не желающих их матерей? Не против смертей женщин от нелегальных абортов (ну да, да, сама виновата, посмела сексом заниматься).
и добавить туда постнатальный аборт любого нежеланного ребёнка
Потому что это уже родившийся человек, отдельный от тела матери.
А кто мешает ей сделать всё от неё зависящее, чтобы этой нежелательной беременности не было? И это не только к женщине относится
Обычно нормальные люди все для этого и делают. Но при этом контрацепция может давать осечки.
Плюс допустим они тупые сэкономили на презервативах и ничего не слышали про секс-просвет, а аборты запрещены. Какие варианты - травки, металлическая вешалка и притопить. Ну если не помогло, то дом малютки. Кому от этого лучше?
Но при этом контрацепция может давать осечки.
Самое интересное, что суть контрацепции и заключается в создании своеобразной "осечки". Поэтому "осечка" "осечки" это всего лишь нормальный ход вещей – так почему бы не брать во внимание норму, ориентироваться на неё в своих действиях?
Какие варианты - травки, металлическая вешалка и притопить. Ну если не помогло, то дом малютки.
Как минимум, есть ещё вариант "дом" – не каждый НЕабортированный НЕжеланный ребёнок попадает в дом малютки. Есть ещё дома родителей и дома бабушек – достаточно неплохой вариант.
Кому от этого лучше?
От домов малютки – лучше ребёнку и в какой-то степени матери. Ребёнок остаётся жив и сам может решить, в какой момент его жизнь завершится. Мать же может найти в себе силы и время, чтобы вернуть ребёнка в семью, а не рубить все канаты.
А от домов родителей или бабушек лучше всем. Опять же, ребёнок сам решит, когда ему умереть.
Снова женщина как придаток к своей репродуктивной системе, а мужик молодец, и ничо никому, да-да. Хуле, поделился биоматериплом и может валить.
Может вы не в курсе, но роды - это довольно больно, унизительно и имеет некоторые последствия для здоровья. Не говоря уже о том, что сравнивается сгусток клеток и его гипотетическая жизнь и реальный младенец, который никому не нужен.
Воспитание детей - сложный процесс, не все с желанными детьми справляются, есть довольно большое количество случаев выхода в окно. Но конечно же мужику лучше знать. Может стоит следить за своей спермой и не разбрасываться ей неизвестно куда? Нет, это слишком, лучше рассказывать, что там женщинам делать чо своим телом
Ну тогда отъебись от абортов, уважаемый, если правда так. Определился бы хоть, либо одно, либо другое.
Ну, ты уже на солдатах НАТО пережирнил окончательно, но всё равно.
ты определись уже
есть тебе дело до детей чужих или нет. Если нет - не лезь может быть?
Ближайшие 10 лет
По-моему ближайшие 10 лет, невзирая на беснования мамкиных спасителей нации и домашних патриархалов с абортами будет всё в порядке.
Ну чёт ты слабенький, выдохся уже. Тема-то горячая, а ты жирнишь так очевидно.
А кто или что ей угрожает? Как сказал бы Виталий Иванович, расскажите, пожалуйста🤔
А может, я карел, а они, как-никак, в России живут
Если бы я в самом деле им был, то может и репатриировался бы. А может и нет.
А вообще это псевдоним, раз на то пошло
Фактический паук например
Ты забываешь про случаи несрабатывания контрацепции - эффективность всех доступных мер не равна ста процентам.
И ты забываешь про изнасилование.