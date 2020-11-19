Олег Аполихин считает, что врачей нельзя заставлять принимать участие «в убийстве».

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Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предложил создать «абортарии» в системе ФСИН и разрешить делать аборты только там. По его словам, в таких учреждениях должны работать абортмахеры, то есть специалисты, согласные проводить эти процедуры по этическим соображениям.

По мнению Аполихина, аборты должны стать социально негативным явлением. Он призвал перестать называть их «медицинской помощью», а специалистов, которые проводят процедуры, не считать врачами. По мнению Аполихина, заставлять медиков участвовать «в греховном (для верующих людей) деле, в убийстве» нельзя, у них должно быть право выбора.

Вывести аборты из зоны ОМС или ДМС — это моменты, на мой взгляд, недостаточные. Мы должны чётко определить рейтинг действий, которые связаны с абортированием. Это должно стать немодным, и это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчленёнка не должна стать приемлемой. Олег Аполихин

Минздрав не поддержал предложение о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на 11% (29,9 тысячи случаев), а за пять лет их количество сократилось на 41% (182,1 тысячи в год).

Сейчас аборт входит в перечень видов медицинской помощи, покрываемых обязательным медицинским страхованием за счёт бюджета. Согласно закону, аборт при наличии только одного желания пациентки могут провести на сроках беременности до 12 недель, а по медицинским показаниям — на любом сроке.