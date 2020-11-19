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Артём Мазанов
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Власти Австралии обвинили военных в убийствах 39 афганцев для посвящения в спецназ — это называли «крещением кровью» Материал редакции

Согласно докладу, новобранцы считали командиров патрулей «полубогами» и не рассказывали о таких преступлениях командованию.

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Военнослужащие спецназа Австралии в Афганистане

Силы обороны Австралии (ADF) опубликовали расследование о военных преступлениях своих солдат в Афганистане с 2005 по 2016 год. Отчёт основан на показаниях около 400 свидетелей, более чем 20 тысячах документов и 25 тысячах фотографий. Об этом пишет ABC.

Расследование в течение четырёх лет проводил генерал-майор Пол Бреретон. Он заявил, что военнослужащие элитного подразделения австралийского спецназа SAS незаконно убили 39 человек во время военных действий в Афганистане. Бреретон уточнил, что все убийства произошли вне поле боя.

Власти заявляют о 23 подтверждённых эпизодах, в которых участвовали 25 действующих и бывших военнослужащих (или их пособники):

  • Большинство убийств произошли с 2009 по 2013 год;
  • Все жертвы либо вообще не участвовали в боевых действиях, либо не принимали в них участия на момент убийства;
  • Среди жертв были «военнопленные, крестьяне и гражданские»;
  • В докладе нет точных подробностей о том, когда, где и как умерли люди;
  • Дела 19 солдат передадут австралийской полиции для проведения расследования.
Военнослужащие спецназа Австралии в Афганистане

Власти заявили о достоверных доказательствах, подтверждающих связь убийств с посвящением в спецназ через «крещение кровью» — новобранцы по приказу командиров патрулей стреляли в пленного, чтобы совершись своё первое убийство. Часть преступлений маскировались брошенным оружием рядом с телами — так убитых маскировали под повстанцев и потенциальную угрозу. «Как правило, командир патруля брал человека под контроль, а новобранец получал указание убить его», — сообщается в докладе.

Один из предполагаемых инцидентов упоминается в документе как «возможно, самый позорный эпизод в военной истории Австралии».

В докладе описывается 21 случай с «достоверной информацией об убийстве». Бреретон заявил, что ни один из этих инцидентов нельзя списать на «спорные решения, принятые под давлением в пылу боя». Авторы заявили, что командиры патрулей рассматривались военнослужащими как «полубоги», поэтому об их действиях никому не рассказывали — преступления замалчивались перед старшими командующими.

Из-за этих обвинений власти объявили о расформировании подразделения SAS, военнослужащие которого фигурировали в расследовании. Их звания и награды также аннулируют.

Командующий вооружёнными силами Австралии Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана за эти преступления. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон позвонил президенту Афганистана Ашрафу Гани и выразил «глубочайшую скорбь» по поводу результатов расследования.

Искренне и безоговорочно прошу прощения за любые проступки австралийских солдат. Их поведение — глубокое неуважение к доверию, оказанному нам афганским народом, который обратился с просьбой о помощи в его стране.

Ангус Кэмпбелл
командующий вооружёнными силами Австралии

Австралия направила своих военных в Афганистан в 2001 году, до 2003 года там находились 1,5 тысячи военнослужащих, затем остались около 300 человек.

#новости #австралия #убийства

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45 комментариев
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Гибкий фитиль

–16

Одни убивают "для посвящения новобранцев", другие вырезают целые деревни (ЧВК США), но плохие почему то русские войны.

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Страховой микроскоп

Гибкий
23

Потому что Россия ещё со времён холодной войны проиграла в PR, а потом, видимо пройдя двухдневный вебинар на скиллбоксе, слилась ещё ниже.

Ответить

Страшный цвет

Гибкий
3

вечно забываю, что ты ватан, но ты предусмотрительно напоминаешь об этом

Ответить

Страшный цвет

Страшный
5

@IIIIIIIIIII порвался?

Ответить

Гибкий фитиль

Страшный
1

Вечно ты напоминаешь о себе, ты мне не интересен, белорусский человек.

Ответить

Thomas O'Harriedge

Гибкий
0

Он хотя бы белорусский, а не ты.

Ответить

Не я

Страшный
0

Судя по повестке Меглина он просто жирно набрасывает. Ну не может же быть человек настолько ебобо

Ответить

Вова А.

Гибкий
5

А у нас - своих убивают, расстреливают, сажают в лагеря, что такое +\- три Миллиончиков расстрелять. А потом ещё лайфхаки с дешевой рабочей силой проделывают: то мгу построят, то канал выкопают, то гэс заебошат. А если что вон и атомную бомбу под Самарой сбросят посмотреть шо будит

Ответить

Посторонний

Вова
6

Нахер картинку с текстом (дегроидство), ссылку прикрепляй. 

Как мы взорвали атомную бомбу над людьми и…
История из Оренбурга о самых страшных ядерных испытаниях Советского Союза
totskoe.baza.io
Ответить

Октябрёнок

Вова
5

А здесь Невада https://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Rock_exercises Но это, конечно, другое.

Ответить

Рыжий

Гибкий
–2

А русские солдаты деревни никогда не вырезали, да? Поедь в Чечню скажи об этом

Ответить

Гибкий фитиль

Рыжий
–6

Нет не вырезали. В Чечне мы наводили порядок и убивали боевиков.

Ответить

Илья Щ

Гибкий
11

Тебе что, блядь, тринадцать?

Ответить

alexferman

Илья
0

Тринадцать баллов iq

Ответить

Рыжий

Гибкий
–1

Ага, а Ермолов женщин и детей не убивал в Кавказскую войну. А Буданов никого не насиловал в чеченскую компанию. А русские солдаты в Афганистане были образцом чести и справедливости.
Война всегда война. Солдат там всегда по локоть в крови
p.s. сейчас еще вспомнил грабежи и изнасилования в исполнении бравых ополченцев ЛДНР (российские граждане, между прочим)

Ответить

Дмитрий Саблин

Гибкий
2

Потому что у них это считается стыдным и от этого стараются избавиться, а у нас Буданов чуть ли не герой, а вагнеровцы в Сирии, которые пытали на камеру "игиловца" не были осуждены.

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Влад Романов

Гибкий
2
В 2017 году бойцы ЧВК «Вагнер» в Сирии сняли на…
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meduza.io
Ответить

конгруэ́нтный

Гибкий
0

можешь дудя последнего посмотреть там есть про тех кем ты так гордишься 

Ответить

Abram Dikoy

Гибкий
0

В России никогда не посадят войска которые убивали на Донбассе

Ответить

Романелло Кивогенс

11

Собственно, очередная иллюстрация того, зачем необходима периодическая смена власти. Если бы (реальной) главой Австралии десятки лет был бы один и тот же человек, несложно догадаться, что никакого бы расследования не было, а спецслужбы лишь активно бы затирали следы преступлений.

Ответить

Danila Romanov

Романелло
5

Как хорошо, что в странах НАТО власть постоянно сменяется, благодаря этому они не начали ни одной войны за последние 30 лет.

Ответить

Zeynal Verdiyev

6

ну это же солдаты. сложно там не ебнуться, и не творить хуйню. что важнее страна проводит расследование и следить за своими военными и признает свою дичь. не все так могут 

Ответить

Eugene Panfilov

Zeynal
0

Зачастую туда едут уже е*нутыми, остается только "раскрывать потенциал"

Ответить

Рыжий

Eugene
0

Зачастую туда едут потому, что у них нет другого социального лифта. Не только в России такая проблема. А ебанутыми становятся уже по ходу жизни

Ответить

конгруэ́нтный

Eugene
–1

сложно так то вообразить человека который будучи нормальным скажет что хочет убивать людей на войне 
так то это всегда маргиналы какие то ебанутые или быдло с промытыми мозгами армейскими хз 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
0

типа я хочу сказать 
едва ли можно рассчитывать на человечность в рядах убийц 

Ответить

Рыжий

конгруэ́нтный
0

Убийцы тоже нужны

Ответить

конгруэ́нтный

Рыжий
1

только если они под полным контролем 

Ответить

Низкий Филипп

5

Я бы тоже сказал, что мол русских дикарями называют, а сами еще хуже. Конкретно в этом случае так и есть. Но тут надо отметить, что само МО Австралии эту инфу и раскрыло. У нас бы такого не признали никогда.

Ответить

Danila Romanov

Низкий
2

Это как с бомбежками свадеб дронами. Об этом говорят, но бомбежки продолжаются =) Какие хорошенькие.

Ответить

Посторонний

Danila
0

Что за бомбежки свадеб дронами, кто, где/когда, зачем?

Ответить

Дмитрий Саблин

Посторонний
1

Это он сериал Родина насмотрелся

Ответить

Владимир Филатов

Низкий
0

Никого не защищаю, но возможно у них кукуха поехала.

Ответить

Nevi Lant

0

Почему либерахи защищают вот это всё, но срут на своих?

Ответить

Eugene Panfilov

Nevi
8

Либералы защищают убийства мирных граждан?

Ответить

Рыжий

Nevi
6

Потому что власти Австралии расследуют военные преступления своих граждан. А власти России покрывают военных преступников-своих граждан. Нюанс, так сказать

Ответить

Посторонний

Nevi
0

Иди говна наверни, что эти астралийские уроды, что нквдшные уроды, воображай либерах и спорь с голосами в голове дальше, упоротый фекалоцефал.

Ответить

Марина Волченкова

Nevi
0

Мне показалось, что не они начали) стали напоминать, когда в первом комментарии оправдали своих. И такое случается почти всегда: напоминают. Но не оправдывают ни тех, ни других.

Ответить

Zero-one-one

3

Наша мирная и справедливая демократия

Ответить

snq eveav

3

«возможно, самый позорный эпизод в военной истории Австралии».

А как же войны с эму. 

Ответить

Гигантский фонарь

0

Сериал "Поколение убийц" неплохо раскрывает тему, без садизма, но после него такие новости не удивляют 

Ответить

Crazy .

Гигантский
4

Разве там были показаны откровенные военные преступления, где командиры приказывали убивать пленных и/или гражданских? Помню только идиотизм некоторых офицеров и умеренное распиздяйство в вопросах снабжения и т.п.
Но сериал крутой, не спорю.

Ответить

Гигантский фонарь

Crazy
4

нет, потому он и хорош настолько
Он без романтизма (как в похожих картинах) показывает что нет ни белого ни черного, потому такие вещи как описанные выше легко ложатся в контекст "освободителей из спецназа" . Сериал как бы своей простотой и точностью раскрывает рамки понятия "спецназ". Потому секта головорезов среди них "обычное дело" 

Ответить

Посторонний

0

Военные и мусора - профессии, словно созданные для мразей разных сортов.

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сироп от щекотки

–2

Пусть перепроверят, точно ли не русские, ой, российские солдаты

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