Власти Австралии обвинили военных в убийствах 39 афганцев для посвящения в спецназ — это называли «крещением кровью» Материал редакции
Согласно докладу, новобранцы считали командиров патрулей «полубогами» и не рассказывали о таких преступлениях командованию.
Силы обороны Австралии (ADF) опубликовали расследование о военных преступлениях своих солдат в Афганистане с 2005 по 2016 год. Отчёт основан на показаниях около 400 свидетелей, более чем 20 тысячах документов и 25 тысячах фотографий. Об этом пишет ABC.
Расследование в течение четырёх лет проводил генерал-майор Пол Бреретон. Он заявил, что военнослужащие элитного подразделения австралийского спецназа SAS незаконно убили 39 человек во время военных действий в Афганистане. Бреретон уточнил, что все убийства произошли вне поле боя.
Власти заявляют о 23 подтверждённых эпизодах, в которых участвовали 25 действующих и бывших военнослужащих (или их пособники):
- Большинство убийств произошли с 2009 по 2013 год;
- Все жертвы либо вообще не участвовали в боевых действиях, либо не принимали в них участия на момент убийства;
- Среди жертв были «военнопленные, крестьяне и гражданские»;
- В докладе нет точных подробностей о том, когда, где и как умерли люди;
- Дела 19 солдат передадут австралийской полиции для проведения расследования.
Власти заявили о достоверных доказательствах, подтверждающих связь убийств с посвящением в спецназ через «крещение кровью» — новобранцы по приказу командиров патрулей стреляли в пленного, чтобы совершись своё первое убийство. Часть преступлений маскировались брошенным оружием рядом с телами — так убитых маскировали под повстанцев и потенциальную угрозу. «Как правило, командир патруля брал человека под контроль, а новобранец получал указание убить его», — сообщается в докладе.
В докладе описывается 21 случай с «достоверной информацией об убийстве». Бреретон заявил, что ни один из этих инцидентов нельзя списать на «спорные решения, принятые под давлением в пылу боя». Авторы заявили, что командиры патрулей рассматривались военнослужащими как «полубоги», поэтому об их действиях никому не рассказывали — преступления замалчивались перед старшими командующими.
Из-за этих обвинений власти объявили о расформировании подразделения SAS, военнослужащие которого фигурировали в расследовании. Их звания и награды также аннулируют.
Командующий вооружёнными силами Австралии Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана за эти преступления. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон позвонил президенту Афганистана Ашрафу Гани и выразил «глубочайшую скорбь» по поводу результатов расследования.
Австралия направила своих военных в Афганистан в 2001 году, до 2003 года там находились 1,5 тысячи военнослужащих, затем остались около 300 человек.
Страховой микроскоп
Потому что Россия ещё со времён холодной войны проиграла в PR, а потом, видимо пройдя двухдневный вебинар на скиллбоксе, слилась ещё ниже.
Страшный цвет
вечно забываю, что ты ватан, но ты предусмотрительно напоминаешь об этом
Гибкий фитиль
Вечно ты напоминаешь о себе, ты мне не интересен, белорусский человек.
А у нас - своих убивают, расстреливают, сажают в лагеря, что такое +\- три Миллиончиков расстрелять. А потом ещё лайфхаки с дешевой рабочей силой проделывают: то мгу построят, то канал выкопают, то гэс заебошат. А если что вон и атомную бомбу под Самарой сбросят посмотреть шо будит
Нахер картинку с текстом (дегроидство), ссылку прикрепляй.
А здесь Невада https://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Rock_exercises Но это, конечно, другое.
Гибкий фитиль
Нет не вырезали. В Чечне мы наводили порядок и убивали боевиков.
Ага, а Ермолов женщин и детей не убивал в Кавказскую войну. А Буданов никого не насиловал в чеченскую компанию. А русские солдаты в Афганистане были образцом чести и справедливости.
Война всегда война. Солдат там всегда по локоть в крови
p.s. сейчас еще вспомнил грабежи и изнасилования в исполнении бравых ополченцев ЛДНР (российские граждане, между прочим)
Потому что у них это считается стыдным и от этого стараются избавиться, а у нас Буданов чуть ли не герой, а вагнеровцы в Сирии, которые пытали на камеру "игиловца" не были осуждены.
можешь дудя последнего посмотреть там есть про тех кем ты так гордишься
Собственно, очередная иллюстрация того, зачем необходима периодическая смена власти. Если бы (реальной) главой Австралии десятки лет был бы один и тот же человек, несложно догадаться, что никакого бы расследования не было, а спецслужбы лишь активно бы затирали следы преступлений.
Как хорошо, что в странах НАТО власть постоянно сменяется, благодаря этому они не начали ни одной войны за последние 30 лет.
ну это же солдаты. сложно там не ебнуться, и не творить хуйню. что важнее страна проводит расследование и следить за своими военными и признает свою дичь. не все так могут
Зачастую туда едут уже е*нутыми, остается только "раскрывать потенциал"
сложно так то вообразить человека который будучи нормальным скажет что хочет убивать людей на войне
так то это всегда маргиналы какие то ебанутые или быдло с промытыми мозгами армейскими хз
типа я хочу сказать
едва ли можно рассчитывать на человечность в рядах убийц
Убийцы тоже нужны
Это как с бомбежками свадеб дронами. Об этом говорят, но бомбежки продолжаются =) Какие хорошенькие.
Что за бомбежки свадеб дронами, кто, где/когда, зачем?
Почему либерахи защищают вот это всё, но срут на своих?
Иди говна наверни, что эти астралийские уроды, что нквдшные уроды, воображай либерах и спорь с голосами в голове дальше, упоротый фекалоцефал.
Мне показалось, что не они начали) стали напоминать, когда в первом комментарии оправдали своих. И такое случается почти всегда: напоминают. Но не оправдывают ни тех, ни других.
«возможно, самый позорный эпизод в военной истории Австралии».
А как же войны с эму.
Разве там были показаны откровенные военные преступления, где командиры приказывали убивать пленных и/или гражданских? Помню только идиотизм некоторых офицеров и умеренное распиздяйство в вопросах снабжения и т.п.
Но сериал крутой, не спорю.
Гигантский фонарь
нет, потому он и хорош настолько
Он без романтизма (как в похожих картинах) показывает что нет ни белого ни черного, потому такие вещи как описанные выше легко ложатся в контекст "освободителей из спецназа" . Сериал как бы своей простотой и точностью раскрывает рамки понятия "спецназ". Потому секта головорезов среди них "обычное дело"