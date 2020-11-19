Согласно докладу, новобранцы считали командиров патрулей «полубогами» и не рассказывали о таких преступлениях командованию.

В закладки Слушать

Военнослужащие спецназа Австралии в Афганистане

Силы обороны Австралии (ADF) опубликовали расследование о военных преступлениях своих солдат в Афганистане с 2005 по 2016 год. Отчёт основан на показаниях около 400 свидетелей, более чем 20 тысячах документов и 25 тысячах фотографий. Об этом пишет ABC.

Расследование в течение четырёх лет проводил генерал-майор Пол Бреретон. Он заявил, что военнослужащие элитного подразделения австралийского спецназа SAS незаконно убили 39 человек во время военных действий в Афганистане. Бреретон уточнил, что все убийства произошли вне поле боя.

Власти заявляют о 23 подтверждённых эпизодах, в которых участвовали 25 действующих и бывших военнослужащих (или их пособники):

Большинство убийств произошли с 2009 по 2013 год;

Все жертвы либо вообще не участвовали в боевых действиях, либо не принимали в них участия на момент убийства;



Среди жертв были «военнопленные, крестьяне и гражданские»;



В докладе нет точных подробностей о том, когда, где и как умерли люди;

Дела 19 солдат передадут австралийской полиции для проведения расследования.



Военнослужащие спецназа Австралии в Афганистане

Власти заявили о достоверных доказательствах, подтверждающих связь убийств с посвящением в спецназ через «крещение кровью» — новобранцы по приказу командиров патрулей стреляли в пленного, чтобы совершись своё первое убийство. Часть преступлений маскировались брошенным оружием рядом с телами — так убитых маскировали под повстанцев и потенциальную угрозу. «Как правило, командир патруля брал человека под контроль, а новобранец получал указание убить его», — сообщается в докладе.

Один из предполагаемых инцидентов упоминается в документе как «возможно, самый позорный эпизод в военной истории Австралии».

В докладе описывается 21 случай с «достоверной информацией об убийстве». Бреретон заявил, что ни один из этих инцидентов нельзя списать на «спорные решения, принятые под давлением в пылу боя». Авторы заявили, что командиры патрулей рассматривались военнослужащими как «полубоги», поэтому об их действиях никому не рассказывали — преступления замалчивались перед старшими командующими.

Из-за этих обвинений власти объявили о расформировании подразделения SAS, военнослужащие которого фигурировали в расследовании. Их звания и награды также аннулируют.

Командующий вооружёнными силами Австралии Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана за эти преступления. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон позвонил президенту Афганистана Ашрафу Гани и выразил «глубочайшую скорбь» по поводу результатов расследования.

Искренне и безоговорочно прошу прощения за любые проступки австралийских солдат. Их поведение — глубокое неуважение к доверию, оказанному нам афганским народом, который обратился с просьбой о помощи в его стране. Ангус Кэмпбелл командующий вооружёнными силами Австралии

Австралия направила своих военных в Афганистан в 2001 году, до 2003 года там находились 1,5 тысячи военнослужащих, затем остались около 300 человек.