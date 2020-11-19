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Артём Мазанов
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В Волгограде по делу об экстремистской организации арестовали троих «граждан СССР». Они не признают существование РФ Материал редакции

У них нашли бланки для отказа от российского гражданства

48 комментариев
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41-летних Сергея и Алексея, а также 51-летнего Александра подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии следствия, мужчины входили в признанную экстремистской организацию. Они отрицают распад СССР, не признают существование государства Российская Федерация и призывают игнорировать требования российских законов и органов власти.

Региональным лидером указанной организации являлся 41-летний волгоградец, который вместе с сообщниками тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней.

СК

Один из задержанных называет себя «временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».

По данным издания «Высота 102», арестованные входят в организацию «Союз Славянских Сил Руси», известную также как «СССР». Движение призывало граждан в том числе не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу РФ.

#новости #экстремизм #право

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48 комментариев
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Недостаточный чайник

12

Лол, уже и за этими пришли

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Руденко Сергей

Недостаточный
32

Они хотели совок - получили совок

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Романелло Кивогенс

Руденко
10

Я вот тоже пытаюсь представить, что бы было с этими людьми, если бы они в советское время заявили, что отрицают распад Российской Империи, не признают существование СССР и призывают игнорировать требования советских законов и органов власти. Думаю, очень скоро бы оказались если бы не в каталажке, так в психушке.

Так что по идее они сейчас должны не возмущаться, а радоваться, что с ними так поступают.

Ответить

Русский блик

Романелло
5

Их бы казнили как контрреволюционеров в первую очередь

Ответить

Романелло Кивогенс

Русский
3

Я имею в виду позднюю советскую эпоху. При Сталине они очевидно даже не заикнулись бы про отрицание СССР.

Ответить

Дмитрий

Романел…
0

В дурку

Ответить

Kubig

Русский
0

Ну это смотря в каком году.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Романелло
1

Ты думаешь такие шизы задумываются о подобных вещах?

Ответить

Пушнойзверь

8

Я тоже не признаю существование РФ.
А ещё считаю, что Путин – ебло ослиное, а не президент.

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Роман Яремчук

Пушнойзверь
–1

Ну и дурак... 

Ответить

Пушнойзверь

Роман
2

Да, ебло ослиное и дурак.

Ответить

Таблетка Галоперидола

Пушнойзверь
0

президент Путин закончился в 2008 году

Ответить

A big purple banana 🍆

Пушнойзверь
0

всем похуй

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

5

Вообще их не по этой статье нужно судить, а за мошенничество. Потому что они обменивают настоящие деньги, на "деньги СССР" и продают паспорта, вводя людей в заблуждение, своими темами того, что РФ не существует.

Ответить

Расул Абдулхаликов

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Там не одно преступление. Мошеннические схемы у них ведь основаны не просто на непризнании действующего государства (например, разные религиозные течения тоже не признают светских властей), а на том, что действующее государство создано преступным образом и его не просто надо игнорировать, а бороться с ним.  И получаемые денежные средства можно трактовать как идущие, как минимум, на агитацию против властей.

Ответить

Пушнойзверь

Расул
0

 агитацию против властей

А это в россиюшке запрещено?

Ответить

Расул Абдулхаликов

Пушнойзверь
0

На агитацию и пропаганду в принципе против России как страны и её законов в любом виде. Это как разница между "с американским империализмом надо бороться любой ценой" и "Америки не должно существовать".

Ответить

alexferman

3

О, уже фрики всякие под пресс пошли, пиздец

Ответить

alexferman

alexferman
2

Надеюсь, хотя бы до Нового года железный занавес не захлопнется)

Ответить

Рыжий

alexferman
0

Пусть захлопывается. Чем хуже - тем лучше

Ответить

alexferman

Рыжий
0

Чем это лучше?

Ответить

Рыжий

alexferman
1

Больше возмущений и митингов. Больше вероятности хоть каких-то перемен во власти (смена Путина на Медведева не канает). Одно дело крестьян царской России загнать под советскую власть. Другое - людей, которые живут в полной свободе уже 30 лет, снова загнать под каблук.
Учитывая, как в России не любят власть и полицию (с ножами на них идут и не боятся получить пулю, хоть и получают ее) ...

Ответить

alexferman

Рыжий
4

Никакой свободы люди толком не успели вкусить, в 90-е они тупо за выживание боролись, не до свободы было, а в 00-х уже начали гайки закручивать. Можно оставить псевдосвободу в потреблении - и всё, гражданские и политические свободы и дальше будут нужны "4 процентам дерьма"

Ответить

Рыжий

alexfer…
2

 в 90-е они тупо за выживание боролись

Что и было свободой, хоть и очень горькой
 а в 00-х уже начали гайки закручивать

В 10ых начали закручивать. После войны с Грузией как-то началось это все
 Можно оставить псевдосвободу в потреблении - и всё, гражданские и политические свободы и дальше будут нужны "4 процентам дерьма"

Не получится. Не выйдет оставить свободу с ТРЦ и отдыхом в Турции, но закрутить гайки с полит свободой. Нужно тогда оставлять свободу потребления, но убрать свободу передвижения (чтобы за границу не ездили). И тут сразу же тянется свобода в получении информации (интернет). Его надо закрывать, чтобы не читали "зарубежных газет". Закрываешь интернет - и свобода потребления схлопывается сама по себе (ну какой магазин зарубежный откроет свой филиал в стране, где закрыт интернет и люди бедны). Уменьшается конкуренция - падает качество продукции.

Все тянет одно за другим

Ответить

Недостаточный

Рыжий
0

Что и было свободой, хоть и очень горькой

Да в чем была свобода то? Все повторяют как упоротые одно и тоже. 

Ответить

alexferman

Рыжий
0

Что и было свободой

Ахахаха

Не выйдет оставить свободу с ТРЦ и отдыхом в Турции, но закрутить гайки с полит свободой

Очень даже выйдет, в Китае прекрасно работает

Все тянет одно за другим

Ты сам эту ерунду придумал, никакого дерева зависимостей тут нет

Ответить

Рыжий

alexfer…
2

 в Китае прекрасно работает

Не канает сравнение, т.к Китай не распродал свое производство и свои ресурсы. Он не прерывался на 30 лет, там не успело вырасти поколение "думаю что захочу". Ну и да, Китай это огроменный рынок, первая страна по количеству населения, следом Индия идет. В Китай хотят попасть просто ВСЕ, это столько денег, что пздц. Россия со своими 144млн жителями просто мелочь
 никакого дерева зависимостей тут нет

Так а что противопоставить можешь? Почему нет зависимостей? Беларусь в пример, от долбанутых действий властей страна теряет ВВП и инвестиционную привлекательность. Даже Яндекс оттуда ушел почти, оставив сотню упрямцев, которые не захотели переезжать. И то их по деревням расселили

Ответить

alexferman

Рыжий
0

там не успело вырасти поколение "думаю что захочу"

Люди везде думают что хотят, только толку от этого никакого, в России у людей почти нулевая привычка к демократии на уровне действий и даже вербального взаимодействия (бездельный пиздёж и ругань это не взаимодействие, а его отсутствие)

Почему нет зависимостей?

Потому что нет никаких признаков его существования, в мире немало стран, где люди могут свободно уезжать, и при этом в стране жёсткая автократия - те же нефтяные монархии и бантустаны.

Ответить

Недостаточный

alexfer…
0

" 4 процента дерьма" это как раз и те самые потребляльщики псевдосвободы,  никакие свободы их не заботят так сильно, как заботит курс $. 

Ответить

alexferman

Недоста…
2

Вытряхни вату из башки

Ответить

Недостаточный

alexfer…
0

Ты как будто не на ТЖ сидишь))

Ответить

Роман Яремчук

Рыжий
2

Сам же не пойдёшь 

Ответить

Рыжий

Роман
0

Когда твоего знакомого убьют (не заказным убийство, а просто полицай убьет на улице) - в мозгах сразу начинает все меняться. Пример Беларуси нам. Там до сих пор КГБ и куски СССР, но у людей бомбануло - и они протестуют. Кто как может, без радикалов, но - протестуют

Ответить

Недостаточный чайник

alexferman
0

Как вы себе это представляете)) и чем он будет отличаться от ситуации сейчас

Ответить

alexferman

Недоста…
0

Как Чебурнет, например, или Золотой Щит

Ответить

Рыжий

alexfer…
1

Чебурнет утопия. Нас спасает то, что никому он не нужен на самом деле. Можно сделать, да. Но не нужно

Ответить

alexferman

Рыжий
0

Вас от чебурнета спасает только то, что it - один из основных драйверов российской экономики, и если резко врубить чебурнет - it поплохеет

Ответить

Исполнительный Абдужаббор

alexferman
0

Акселерационизм. 

Ответить

Красивые Глазки

2

"временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области"
а чё только в Волгоградской области?

Ответить

Роман Андронов

Красивые
2

Самое смешное, что среди подобных фрик организаций ходит несколько президентов СССР.

Ответить

ouxen

2

У них нашли бланки для отказа от российского гражданства

Ответить

adw

1

пхаха каких только ебанутых нет в нашей стране 

Ответить

YeezySpace

1

В Турции только поддерживают, если называешь Османской империей, а великого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана - султаном. Вот и думайте.

Ответить

Нижний интернет

0

Совок головного мозга в терминальной стадии

Ответить

Красивые Глазки

0

12 стульев вспомнилось
"Это точно был Киса Воробьянинов но прибыл из-за границы с секретной миссией"
Союз Меча и Орала
Сдавайте деньги на благородное дело освобождения и восстановления

Ответить

Русский блик

0

Хотел скинуть ржачный плакат от таких людей, повешенный у моего подъезда. Но потом подумал, что такое и за призывы от моего лица воспримут ¯\_(ツ)_/¯
Лучше держите котика

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Михаил Мятный

0

троих «граждан СССР». Они не признают существование РФ

Ответить

Dmitry R.

0

за нодовцами когда придут? или это другое? 🤔

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