В Волгограде по делу об экстремистской организации арестовали троих «граждан СССР». Они не признают существование РФ Материал редакции
У них нашли бланки для отказа от российского гражданства
41-летних Сергея и Алексея, а также 51-летнего Александра подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.
По версии следствия, мужчины входили в признанную экстремистской организацию. Они отрицают распад СССР, не признают существование государства Российская Федерация и призывают игнорировать требования российских законов и органов власти.
Один из задержанных называет себя «временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».
По данным издания «Высота 102», арестованные входят в организацию «Союз Славянских Сил Руси», известную также как «СССР». Движение призывало граждан в том числе не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу РФ.
Они хотели совок - получили совок
Я вот тоже пытаюсь представить, что бы было с этими людьми, если бы они в советское время заявили, что отрицают распад Российской Империи, не признают существование СССР и призывают игнорировать требования советских законов и органов власти. Думаю, очень скоро бы оказались если бы не в каталажке, так в психушке.
Так что по идее они сейчас должны не возмущаться, а радоваться, что с ними так поступают.
Русский блик
Их бы казнили как контрреволюционеров в первую очередь
Я тоже не признаю существование РФ.
А ещё считаю, что Путин – ебло ослиное, а не президент.
Ну и дурак...
Вообще их не по этой статье нужно судить, а за мошенничество. Потому что они обменивают настоящие деньги, на "деньги СССР" и продают паспорта, вводя людей в заблуждение, своими темами того, что РФ не существует.
Там не одно преступление. Мошеннические схемы у них ведь основаны не просто на непризнании действующего государства (например, разные религиозные течения тоже не признают светских властей), а на том, что действующее государство создано преступным образом и его не просто надо игнорировать, а бороться с ним. И получаемые денежные средства можно трактовать как идущие, как минимум, на агитацию против властей.
агитацию против властей
А это в россиюшке запрещено?
На агитацию и пропаганду в принципе против России как страны и её законов в любом виде. Это как разница между "с американским империализмом надо бороться любой ценой" и "Америки не должно существовать".
О, уже фрики всякие под пресс пошли, пиздец
Надеюсь, хотя бы до Нового года железный занавес не захлопнется)
Пусть захлопывается. Чем хуже - тем лучше
Чем это лучше?
Больше возмущений и митингов. Больше вероятности хоть каких-то перемен во власти (смена Путина на Медведева не канает). Одно дело крестьян царской России загнать под советскую власть. Другое - людей, которые живут в полной свободе уже 30 лет, снова загнать под каблук.
Учитывая, как в России не любят власть и полицию (с ножами на них идут и не боятся получить пулю, хоть и получают ее) ...
Никакой свободы люди толком не успели вкусить, в 90-е они тупо за выживание боролись, не до свободы было, а в 00-х уже начали гайки закручивать. Можно оставить псевдосвободу в потреблении - и всё, гражданские и политические свободы и дальше будут нужны "4 процентам дерьма"
в 90-е они тупо за выживание боролись
Что и было свободой, хоть и очень горькой
а в 00-х уже начали гайки закручивать
В 10ых начали закручивать. После войны с Грузией как-то началось это все
Можно оставить псевдосвободу в потреблении - и всё, гражданские и политические свободы и дальше будут нужны "4 процентам дерьма"
Не получится. Не выйдет оставить свободу с ТРЦ и отдыхом в Турции, но закрутить гайки с полит свободой. Нужно тогда оставлять свободу потребления, но убрать свободу передвижения (чтобы за границу не ездили). И тут сразу же тянется свобода в получении информации (интернет). Его надо закрывать, чтобы не читали "зарубежных газет". Закрываешь интернет - и свобода потребления схлопывается сама по себе (ну какой магазин зарубежный откроет свой филиал в стране, где закрыт интернет и люди бедны). Уменьшается конкуренция - падает качество продукции.
Все тянет одно за другим
Недостаточный
Что и было свободой, хоть и очень горькой
Да в чем была свобода то? Все повторяют как упоротые одно и тоже.
Что и было свободой
Ахахаха
Не выйдет оставить свободу с ТРЦ и отдыхом в Турции, но закрутить гайки с полит свободой
Очень даже выйдет, в Китае прекрасно работает
Все тянет одно за другим
Ты сам эту ерунду придумал, никакого дерева зависимостей тут нет
в Китае прекрасно работает
Не канает сравнение, т.к Китай не распродал свое производство и свои ресурсы. Он не прерывался на 30 лет, там не успело вырасти поколение "думаю что захочу". Ну и да, Китай это огроменный рынок, первая страна по количеству населения, следом Индия идет. В Китай хотят попасть просто ВСЕ, это столько денег, что пздц. Россия со своими 144млн жителями просто мелочь
никакого дерева зависимостей тут нет
Так а что противопоставить можешь? Почему нет зависимостей? Беларусь в пример, от долбанутых действий властей страна теряет ВВП и инвестиционную привлекательность. Даже Яндекс оттуда ушел почти, оставив сотню упрямцев, которые не захотели переезжать. И то их по деревням расселили
там не успело вырасти поколение "думаю что захочу"
Люди везде думают что хотят, только толку от этого никакого, в России у людей почти нулевая привычка к демократии на уровне действий и даже вербального взаимодействия (бездельный пиздёж и ругань это не взаимодействие, а его отсутствие)
Почему нет зависимостей?
Потому что нет никаких признаков его существования, в мире немало стран, где люди могут свободно уезжать, и при этом в стране жёсткая автократия - те же нефтяные монархии и бантустаны.
" 4 процента дерьма" это как раз и те самые потребляльщики псевдосвободы, никакие свободы их не заботят так сильно, как заботит курс $.
Вытряхни вату из башки
Сам же не пойдёшь
Недостаточный чайник
Как вы себе это представляете)) и чем он будет отличаться от ситуации сейчас
Как Чебурнет, например, или Золотой Щит
Вас от чебурнета спасает только то, что it - один из основных драйверов российской экономики, и если резко врубить чебурнет - it поплохеет
"временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области"
а чё только в Волгоградской области?
Самое смешное, что среди подобных фрик организаций ходит несколько президентов СССР.
В Турции только поддерживают, если называешь Османской империей, а великого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана - султаном. Вот и думайте.
12 стульев вспомнилось
"Это точно был Киса Воробьянинов но прибыл из-за границы с секретной миссией"
Союз Меча и Орала
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