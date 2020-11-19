У них нашли бланки для отказа от российского гражданства

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41-летних Сергея и Алексея, а также 51-летнего Александра подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии следствия, мужчины входили в признанную экстремистской организацию. Они отрицают распад СССР, не признают существование государства Российская Федерация и призывают игнорировать требования российских законов и органов власти.

Региональным лидером указанной организации являлся 41-летний волгоградец, который вместе с сообщниками тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней. СК

Один из задержанных называет себя «временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».

По данным издания «Высота 102», арестованные входят в организацию «Союз Славянских Сил Руси», известную также как «СССР». Движение призывало граждан в том числе не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу РФ.