Получающим социальную стипендией направят по 10 тысяч, помогут и студентам платного отделения, которые нуждаются в деньгах.

Средства выделили на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Поддержку окажут и преподавателям, а также научным сотрудникам МГУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

Обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, получающим социальную стипендию, выплатят по 10 тысяч рублей;

Материальную поддержку получат нуждающиеся студенты, которые учатся по платным программам. «Полагаю, что это позволит компенсировать возможные издержки, связанные с дистанционной формой обучения», — объяснил Садовничий;



Аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие в «красной зоне», получат по 20 тысяч рублей;



Проживающим в общежитии студентам, которые из-за коронавируса решили вернуться домой, помогут с оплатой проезда;

Студенты платных программ могут не платить за комнату, если ухали из общежития на период с 16 ноября по 6 февраля 2021 года.



18 ноября телеграм-канал «Первый университетский» сообщил, что 20 студентов МГУ, обучающихся на контрактной основе, решили подать в суд иск с требованием пересмотреть расценки на обучение из-за перехода на дистанционное образование. По их словам, такой формат привёл к тому, что качество учебного процесса «снизилось в разы».