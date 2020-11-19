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Артём Мазанов
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МГУ выделил 30 миллионов рублей на поддержку студентов после их иска из-за перевода на удалёнку Материал редакции

Получающим социальную стипендией направят по 10 тысяч, помогут и студентам платного отделения, которые нуждаются в деньгах.

Средства выделили на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Поддержку окажут и преподавателям, а также научным сотрудникам МГУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

  • Обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, получающим социальную стипендию, выплатят по 10 тысяч рублей;
  • Материальную поддержку получат нуждающиеся студенты, которые учатся по платным программам. «Полагаю, что это позволит компенсировать возможные издержки, связанные с дистанционной формой обучения», — объяснил Садовничий;
  • Аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие в «красной зоне», получат по 20 тысяч рублей;
  • Проживающим в общежитии студентам, которые из-за коронавируса решили вернуться домой, помогут с оплатой проезда;
  • Студенты платных программ могут не платить за комнату, если ухали из общежития на период с 16 ноября по 6 февраля 2021 года.

18 ноября телеграм-канал «Первый университетский» сообщил, что 20 студентов МГУ, обучающихся на контрактной основе, решили подать в суд иск с требованием пересмотреть расценки на обучение из-за перехода на дистанционное образование. По их словам, такой формат привёл к тому, что качество учебного процесса «снизилось в разы».

#новости #мгу #карантинвроссии #covid19

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Умный кот

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Нихуя себе деньжищи, как с барского плеча батьки путина! Куда им столько, пропьют только, крестьяне ибаные

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Коммунистический турник

Умный
0

Если вы из МГУ, донатьте сюда -> https://tjournal.ru/flood/238051-vsem-tj-sobiraem-dengi-detyam-na-novyy-god :)

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Клишин Дмитрий

0

помогут и студентам платного отделения, которые нуждаются в деньгах.

их же деньгами? 

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