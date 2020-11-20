IT-ассоциации попросили Путина не откладывать перевод инфраструктуры на российское ПО Материал редакции
Они считают, что если пропустить момент, российские IT так и останутся зависимыми от зарубежных компаний.
Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросили Путина не сдвигать на три года сроки перехода субъектов критически важной информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма президенту.
К КИИ относятся госорганы, оборонные предприятия, атомные электростанции, больницы, поликлиники, банки. Ассоциации считают, что если отсрочку одобрят, то выход из «технологической зависимости» отодвинется на три года. Авторы письма подчеркнули, что Россия находится в непростых условиях внешних санкций и острой конкурентной борьбы с ведущими IT-державами, «что создаёт очевидную угрозу государственной безопасности в виде потери цифрового, а за ним и национального суверенитета».
Ассоциации заверили президента, что российские разработчики ПО и производители оборудования могут обеспечить отечественную экономику большим количеством решений, которые успешно внедрили и запустили в сотнях госучреждений и коммерческих компаний. Они считают, что реальные причины сворачивания импортозамещения — это желание ряда участников рынка продолжить закупки и внедрение на объектах КИИ зарубежных разработок.
В Минцифры напомнили, что ведомство принимало замечания к указу до 4 июня, тогда АРПП и АРПЭ промолчали. Зато «Газпром», «Росатом», ВТБ, «Ростелеком» и другие компании указали на неготовность отечественных производителей ПО и оборудования для этих задач, а также высокий уровень трат на импортозамещение.
Путин поручил начать переход КИИ на отечественные IT-решения в 2019 году. В мае 2020 года Минцифры опубликовало проект указа президента и постановления правительства, по которым переход на российский софт должен был начаться в 2021 году, а на российское оборудование — в 2022-м. После общественного обсуждения министерство предложило сдвинуть их на 2024 и 2025 годы соответственно.
Походу такие ребята прям поднялись.
Чуют котики сметанку)
Преследуют свои интересы, вот так гандоны, нет бы за интересы Унылого Лося топить
Они должны интересы отрасли преследовать, а не свои.
останутся зависимыми от зарубежных компаний.
Звучит как депутатская поебота от людей, которые в айти не разбираются.
Они должны интересы отрасли преследовать
Кому должны? И что такое эта отрасль? Забугорные жирные коты вроде Микрософта с Ораклом?
Звучит как депутатская поебота от людей, которые в айти не разбираются
Звучит как раз как разумные слова от разбирающихся в теме людей. Тут блять весь госсектор с военщиной и системообразующими компаниями сидит на забугорной проприетари, которая напичкана бэкдорами и зондами - устраивай военный и промышленный шпионаж сколько угодно - но до сих пор, после всей херни со Сноуденом, находятся иксперты, которые плачут по Винде.
Они представители отрасли и, как представители, ДОЛЖНЫ представлять интересы отрасли. Иначе в чем их смысл?
Речь не о военных. Военные всегда были отдельно. Речь об отрасли в целом.
Сорян, у тебя в комменте какой-то набор слов.
Речь идёт о:
субъектов критически важной информационной инфраструктуры (КИИ)
В свою очередь, субъекты КИИ - это компании, работающие в стратегически важных для государства областях, таких как здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, топливно-энергетический комплекс, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а также организации, обеспечивающие взаимодействие систем или сетей КИИ.
Никто игровой клуб Васяна не собирается переводить на Эльбрусы и Линукс. А вот то что перечислено выше - нужно было перевести уже давно.
то переписать софт с винды под линукс
Мне почему-то кажется, что нет особой разницы с линуксом и десяткой, все равно надо перепиливать софт с нуля почти, этож банкоматы.
а банкоматы Сбербанка на windows XP подпадают под этот перевод?
Наверное
это переписать софт с винды под линукс. Жесть
Вот щас бы переживать что Сбер не найдёт денег на портирование софта) никакой особой жести там нет
Ну, можно на РеактОС перевести, тоже практически отечественный софт))))
банковская сфера
Ооо удачи ебаному Сберу, теперь то он заработает))000
это ты про что?
Интимный магнит
Лично я про нашу Ассоциацию предприятий информационных технологий (АПИТУ), из-за которых понизили лимит забугорных посылок без налога.
на какое блять по? ну вот на какое? на какую ос, на какой офис? на что они хотят всех перевести?
Не сможешь работать - пойдёшь улицу мести, всё просто
так тут даже не про меня речь. тут в целом. в гос учреждениях дофига бабок и дедов, которых ты хрен выгонишь. они и мс офис с таким трудом "освоили", что я даже боюсь представить что будет когда их будут пытаться заставлять работать на каких-либо других прогах.
в гос учреждениях дофига бабок и дедов, которых ты хрен выгонишь
Ну это проблема, да. Там даже не бабки, а тупые бабищи лет 40-50 с овощным мозгом.
Крайний Илья
Ну там линукс какой-то русский есть, есть и офис с русским названием. Прогресс неумолим
Потому что Греф понимает, какие криворукие обезьяны будут писать софт за правительственные гранты
Ложный утюг
криворукие обезьяны
Это ты про Сбертех?
Вроде сбертех работает на деньги сбера. О степени криворукости пока судить не хочу
Кадровый лолипоп
Все они думают, что успеют уехать. Часть действительно успеет - у них уже давно прикуплены виллы в Европе и мальтийское гражданство. Остальные дураки, но их там за то и держат.
Это же система шифрования.
Там нужно просто вращать барабан, враг не догадается.
Теперь ясно, какую систему шифрования хочет загрузить ФСБ во все симки
Ну так ).
Там же вон справа усатый смайлик с ФСБ.
Минимальный
Я боюсь, что клиент внутри симки не отгадает слово и я не дозвонюсь до дурки
1С это блядский монополист специализированного софта, который качает бабки не только за копии программы, но и за обучение работы с этим дерьмом динозавров
заебала эта игра в ассоциации
"коммерческих компаний"
Откровенным пиздежом попахивает.
Чтобы частная компания сделала выбор в пользу какой-то отечественной разработки, которую проектировал/собирал/разрабытывал васян в подвале и отказалась от проверенных временем и задачами известных решений - слабо верится. Если только эта "частная" компания аффилирована с госами через подставные фирмы.
Месная либерасня опять устроила истерику с маняфантазиями про скорые расправы 🤣 какая-то клиника для душевнобольных
Ясно, враг таится в Oracle - несмотря на OpenSource