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Ольга Щербинина
1760

IT-ассоциации попросили Путина не откладывать перевод инфраструктуры на российское ПО Материал редакции

Они считают, что если пропустить момент, российские IT так и останутся зависимыми от зарубежных компаний.

69 комментариев
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Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросили Путина не сдвигать на три года сроки перехода субъектов критически важной информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма президенту.

К КИИ относятся госорганы, оборонные предприятия, атомные электростанции, больницы, поликлиники, банки. Ассоциации считают, что если отсрочку одобрят, то выход из «технологической зависимости» отодвинется на три года. Авторы письма подчеркнули, что Россия находится в непростых условиях внешних санкций и острой конкурентной борьбы с ведущими IT-державами, «что создаёт очевидную угрозу государственной безопасности в виде потери цифрового, а за ним и национального суверенитета».

Ассоциации заверили президента, что российские разработчики ПО и производители оборудования могут обеспечить отечественную экономику большим количеством решений, которые успешно внедрили и запустили в сотнях госучреждений и коммерческих компаний. Они считают, что реальные причины сворачивания импортозамещения — это желание ряда участников рынка продолжить закупки и внедрение на объектах КИИ зарубежных разработок.

В Минцифры напомнили, что ведомство принимало замечания к указу до 4 июня, тогда АРПП и АРПЭ промолчали. Зато «Газпром», «Росатом», ВТБ, «Ростелеком» и другие компании указали на неготовность отечественных производителей ПО и оборудования для этих задач, а также высокий уровень трат на импортозамещение.

Путин поручил начать переход КИИ на отечественные IT-решения в 2019 году. В мае 2020 года Минцифры опубликовало проект указа президента и постановления правительства, по которым переход на российский софт должен был начаться в 2021 году, а на российское оборудование — в 2022-м. После общественного обсуждения министерство предложило сдвинуть их на 2024 и 2025 годы соответственно.

#новости #минцифры

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69 комментариев
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Летний мангал

13

— но у вас же нихуя нет
— да мы напишем, чего тут, денег только дайте

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aliftin

9

Походу такие ребята прям поднялись.

Ответить

Минимальный химик

aliftin
7

А вот сама лига

Ответить

alexferman

6

Чуют котики сметанку)

Ответить

Котик Ботик

alexferman
10
Ответить

alexferman

Котик
–1

Да иди нахуй уже!

Ответить

Интимный магнит

7

А, у вас в таких ассоциациях такие же гандоны, что и у нас в Украине

Ответить

alexferman

Интимный
–5

Преследуют свои интересы, вот так гандоны, нет бы за интересы Унылого Лося топить

Ответить

Интимный магнит

alexferman
5

Они должны интересы отрасли преследовать, а не свои. 
останутся зависимыми от зарубежных компаний.

Звучит как депутатская поебота от людей, которые в айти не разбираются.

Ответить

alexferman

Интимный
–7

Они должны интересы отрасли преследовать

Кому должны? И что такое эта отрасль? Забугорные жирные коты вроде Микрософта с Ораклом?

Звучит как депутатская поебота от людей, которые в айти не разбираются

Звучит как раз как разумные слова от разбирающихся в теме людей. Тут блять весь госсектор с военщиной и системообразующими компаниями сидит на забугорной проприетари, которая напичкана бэкдорами и зондами - устраивай военный и промышленный шпионаж сколько угодно - но до сих пор, после всей херни со Сноуденом, находятся иксперты, которые плачут по Винде.

Ответить

Интимный магнит

alexferman
2

Они представители отрасли и, как представители, ДОЛЖНЫ представлять интересы отрасли. Иначе в чем их смысл?

Речь не о военных. Военные всегда были отдельно. Речь об отрасли в целом.

Ответить

alexferman

Интимный
–2

Сорян, у тебя в комменте какой-то набор слов.

Речь идёт о:

субъектов критически важной информационной инфраструктуры (КИИ)

В свою очередь, субъекты КИИ - это компании, работающие в стратегически важных для государства областях, таких как здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, топливно-энергетический комплекс, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а также организации, обеспечивающие взаимодействие систем или сетей КИИ.

Никто игровой клуб Васяна не собирается переводить на Эльбрусы и Линукс. А вот то что перечислено выше - нужно было перевести уже давно.

Ответить

Рыжий

alexfer…
2

  банковская сфера

Интересно, а банкоматы Сбербанка на windows XP подпадают под этот перевод?
Это же не просто сменить один офис на другой, это переписать софт с винды под линукс. Жесть

Ответить

Крайний Илья

Рыжий
1

то переписать софт с винды под линукс

Мне почему-то кажется, что нет особой разницы с линуксом и десяткой, все равно надо перепиливать софт с нуля почти, этож банкоматы.

Ответить

alexferman

Рыжий
0

а банкоматы Сбербанка на windows XP подпадают под этот перевод?

Наверное

это переписать софт с винды под линукс. Жесть

Вот щас бы переживать что Сбер не найдёт денег на портирование софта) никакой особой жести там нет

Ответить

alexferman

alexfer…
0

Ну, можно на РеактОС перевести, тоже практически отечественный софт))))

Ответить

Alexandr Strijov

alexfer…
0

банковская сфера

Ооо удачи ебаному Сберу, теперь то он заработает))000

Ответить

Orbital_Cat

Интимный
0

это ты про что?

Ответить

Интимный магнит

Orbital_Cat
0

Лично я про нашу Ассоциацию предприятий информационных технологий (АПИТУ), из-за которых понизили лимит забугорных посылок без налога.

Ответить

Соколов Андрей

4

Звуки распила

Ответить

Dmitry R.

2

на какое блять по? ну вот на какое? на какую ос, на какой офис? на что они хотят всех перевести?

Ответить

Зеленый турник

Dmitry
7

BolgenOS v. 0.00 Obnulenie Edition

Ответить

Кадровый лолипоп

Dmitry
2

на что они хотят всех перевести?

На толчёную полбу.

Ответить

Sam Lowry

Dmitry
0

Libre Office, конечно же. 

Ответить

Dmitry R.

Sam
2

такая же фигня, как и open и only. в них невозможно работать.

Ответить

alexferman

Dmitry
–1

Не сможешь работать - пойдёшь улицу мести, всё просто

Ответить

Dmitry R.

alexferman
1

так тут даже не про меня речь. тут в целом. в гос учреждениях дофига бабок и дедов, которых ты хрен выгонишь. они и мс офис с таким трудом "освоили", что я даже боюсь представить что будет когда их будут пытаться заставлять работать на каких-либо других прогах.

Ответить

alexferman

Dmitry
0

в гос учреждениях дофига бабок и дедов, которых ты хрен выгонишь

Ну это проблема, да. Там даже не бабки, а тупые бабищи лет 40-50 с овощным мозгом.

Ответить

Dmitry R.

alexfer…
0

дружище, ты даже представить не можешь на сколько эта проблема глобальна в рф.

Ответить

alexferman

Dmitry
0

Могу

Ответить

Рыжий

Dmitry
0

Если ты не смог освоить какой-то софт - это только твоя проблема.
Другое дело, что под MS офис написана куча макросов и MS Access используется. Не факт, что это в принципе получится перевести на открытое ПО и не придется все переписывать с нуля...

Ответить

Dmitry R.

Рыжий
0

чел, проблема не во мне. я пока могу еще что-то новое освоить и осваиваю периодически. хуй с ним с мс. с сапом что делать будешь?

Ответить

Рыжий

Dmitry
0

 с сапом что делать будешь?

Нифига не понял. Это САП или сокращение от сапорта? 

Ответить

Dmitry R.

Рыжий
0

sap и все производные.

Ответить

Рыжий

Dmitry
0

Значит, правильно понял. Даже не знаю, что ответить. Не имел дела с таким

Ответить

Dmitry R.

Рыжий
0

а теперь представь, что у некоторых гос компаний, у которых штат десятки тыс., сотни тыс. рабочих, помимо документооборота еще и и хозяйственная и т.д. деятельности происходят в sap.

Ответить

Евгений Шухов

Dmitry
0

Astra Linux

Ответить

Крайний Илья

Dmitry
0

Ну там линукс какой-то русский есть, есть и офис с русским названием. Прогресс неумолим

Ответить

Dmitry R.

Крайний
0

прогресс ли?

Ответить

Минимальный химик

Крайний
0

Эльбрус ос?

Ответить

Рыжий

Dmitry
0

 на какую ос

Линукс допиленный под безопасность
 на какой офис

МойОфис или на крайняк ЛибраОфис. Плюс у нас процы свои собственные есть, под них ОС написана уже..

Ответить

Ложный утюг

3

Господин Греф сказал, что ему эта котовасия с русским ПО нахуй не нужна. Что тут ещë они обсуждать собрались?

Ответить

Минимальный химик

Ложный
1

Потому что Греф понимает, какие криворукие обезьяны будут писать софт за правительственные гранты

Ответить

Ложный утюг

Минимальный
2

криворукие обезьяны

Это ты про Сбертех?

Ответить

Минимальный химик

Ложный
0

Вроде сбертех работает на деньги сбера. О степени криворукости пока судить не хочу

Ответить

Солнечный бокал

2

Идиоты. Сами же потом от своих идей страдать будут 🤦‍♀️ Или они думают что за ними не прийдут?

Ответить

Кадровый лолипоп

Солнечный
2

Все они думают, что успеют уехать. Часть действительно успеет - у них уже давно прикуплены виллы в Европе и мальтийское гражданство. Остальные дураки, но их там за то и держат.

Ответить

Минимальный химик

1

Извините, но «российский софт» у меня ассоциируется с теми приложухами на DOS, которые раньше использовали на почте

Ответить

AZP

Минимальный
4
Ответить

Минимальный химик

AZP
2

Секретная разработка из Арзамас-16!

Ответить

Denis Manchenko

AZP
1

Это же система шифрования.
Там нужно просто вращать барабан, враг не догадается.

Ответить

Минимальный химик

Denis
0

Теперь ясно, какую систему шифрования хочет загрузить ФСБ во все симки

Ответить

Denis Manchenko

Минимальный
1

Ну так ).
Там же вон справа усатый смайлик с ФСБ.

Ответить

Минимальный

Denis
0

Я боюсь, что клиент внутри симки не отгадает слово и я не дозвонюсь до дурки

Ответить

Крайний Илья

2

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

Состав: 1С, Каспер и куча ноунеймов

Ответить

Рыжий

Крайний
1

МойОфис еще, как минимум

Ответить

Крайний Илья

Рыжий
0

Это либра или openoffice?

Ответить

Рыжий

Крайний
1

Не, написанный с нуля

Ответить

Dmitry R.

Рыжий
0

ну т.е. в экселе формулы те же, да?

Ответить

Минимальный

Dmitry
2

Да, на формулу =Б1 дает ответ #МИМО

Ответить

Минимальный химик

Крайний
0

1С это блядский монополист специализированного софта, который качает бабки не только за копии программы, но и за обучение работы с этим дерьмом динозавров

Ответить

Peter Brand

1

заебала эта игра в ассоциации 

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tjournal.ru
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Любопытный бас

1

"коммерческих компаний"

Откровенным пиздежом попахивает.

Чтобы частная компания сделала выбор в пользу какой-то отечественной разработки, которую проектировал/собирал/разрабытывал васян в подвале и отказалась от проверенных временем и задачами известных решений - слабо верится. Если только эта "частная" компания аффилирована с госами через подставные фирмы.

Ответить

alexferman

–1

Месная либерасня опять устроила истерику с маняфантазиями про скорые расправы 🤣 какая-то клиника для душевнобольных

Ответить

Кадровый лолипоп

0

По многочисленным просьбам трудящихся...

Ответить

Denis Manchenko

0

Ясно, враг таится в Oracle - несмотря на OpenSource

Ответить

Минимальный химик

Denis
0

У него тикток, а в наших руках только icq

Ответить

Peter Brand

0

АРМ - автоматизированное рабочее место

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ouxen

0

паскуды

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