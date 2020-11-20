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Ольга Щербинина
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Сенатор Сулейман Керимов привлёк к суду со СМИ пользовательницу фейсбука, которая сослалась на их статьи Материал редакции

Это позволило чиновнику обратиться в Басманный суд Москвы.

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Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал иск в Басманный суд Москвы к «Ведомостям», Forbes и «Собеседнику» и потребовал удалить их публикации. Четвёртым ответчиком стала женщина, которая процитировала материалы у себя в фейсбуке, пишут «Ведомости».

Поводом для обращения стала публикация 2017 года «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушёл в тень». Сенатор считает, что некоторые тезисы материала порочат его деловую репутацию.

Летом 2020 года Керимов уже подавал иск к «Ведомостям», но Гагаринский суд Москвы вернул иск из-за неподсудности данному конкретному суду. В новом иске чиновник объединил свои требования к трём СМИ, так как в октябре пользовательница фейсбука Наринэ Давыдова разместила у себя на странице пост, процитировав всех три издания с прямыми ссылками на их статьи. Керимов также потребовал взыскать с изданий по 50 тысяч рублей моральной компенсации, с Давыдовой — 10 тысяч рублей.

Аккаунт Давыдов зарегистрирован в ноябре 2011 года, информация о его владелице публичном доступе отсутствует. В открытой ленте аккаунта 27 публикаций — в основном фотографии женщины с ребёнком, на отдыхе и обновления фото профиля. В открытом доступе «Ведомости» нашли только две публикации на общественно-политическую тематику. Это последняя и предпоследняя публикации, обе датированы 1 октября и посвящены Керимову.

Руководитель юридического отдела «Ведомостей» Алим Ульбашев пояснил, что предъявление иска к Давыдовой позволило истцу обратиться в Басманный суд, так как остальные соответчики зарегистрированы по адресам, относящимся к подсудности других судов. Содержание иска там называют необоснованным. «В исковом заявлении Сулейман Керимов оспаривает лишь один абзац, но в просительной части иска требует удалить весь материал, хотя данный абзац не является для текста смыслообразующим», — отметили в службе.

#новости #суды #сми

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Сергей Воронин

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Ещё бы ссылку дали на текст, чтобы почитать ;)

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Ольга Щербинина

Сергей
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так дали же

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