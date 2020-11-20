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Ольга Щербинина
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«Коммерсант»: дело о растрате против экс-главы Минстроя Михаила Меня прекратят из-за истечения срока давности Материал редакции

По версии следствия, он совершил хищение в начале 2011 года, а срок давности по делам о растрате — десять лет.

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Уголовное дело в отношении аудитора Счётной палаты, бывшего министра строительства и губернатора Ивановской области Михаила Меня прекратят из-за истечения срока давности. Об этом пишет «Коммерсант».

Меня подозревают в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в феврале-марте 2011 года. Против него возбудили уголовное дело о растрате. Срок давности для таких дел составляет десять лет, он истекает через четыре месяца.

Как отмечает «Коммерсант», за такой короткий период закончить расследование и добиться обвинительного приговора суда правоохранительные органы не успеют. Поэтому есть вероятность, что дело прекратят по нереабилитирующим обстоятельствам.

Михаила Меня задержали 18 ноября. На следующий день суд выбрал ему меру пресечения: двухмесячный запрет определенных действий. Ему запретили покидать дом, использовать любые средства связи и интернет.

На момент предполагаемого преступления Мень был губернатором Ивановской области. С 2013 по 2018 года чиновник возглавлял Министерство строительства РФ, а с 2018 года работал аудитором Счётной палаты

#новости #преступления

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