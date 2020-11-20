Путин упразднил Россвязь и Роспечать. Их функции передадут Минцифры Материал редакции
Это сделано для «совершенствования государственного управления».
Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Об этом говорится на сайте Кремля.
Решение принято для «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов и численности госслужащих.
Функции Россвязи и Роспечати передадут Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно будет правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязательствам. Ликвидацию организаций должны завершить в шестимесячный срок.
Изменение структуры — часть озвученной премьер-министром Михаилом Мишустиным задачи по оптимизации системы госуправления. В рамках реформы с 1 января в министерствах и их территориальных подразделениях планируют сократить соответственно 5 и 10% должностей чиновников.
Роспечать образовали в марте 2004 года, ей передали функции по оказанию госуслуг и управлению имуществом в сфере печати и телерадиовещания упраздненного тогда Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Тогда же появилась Россвязь. Агентство занималось управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при чрезвычайных ситуациях, присваивало почтовые индексы, контролировало подведомственное ФГУП «Космическая связь».
Пока, ларьки Роспечати, здравствуйте ларьки Минцифры!
ларьки продадут пятёрочке, они свои магазины куда угодно вместят
Ради интереса погуглил, ларьки относятся к другой Роспечати, подконтрольной Дерипаске и Абрамовичу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
Теперь КиберПутин будет жить в газетах и телеграфах
Эх, киоски роспечать, сколько с ними связано