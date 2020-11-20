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Новости
Ольга Щербинина
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Путин упразднил Россвязь и Роспечать. Их функции передадут Минцифры Материал редакции

Это сделано для «совершенствования государственного управления».

14 комментариев
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Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Об этом говорится на сайте Кремля.

Решение принято для «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов и численности госслужащих.

Функции Россвязи и Роспечати передадут Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно будет правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязательствам. Ликвидацию организаций должны завершить в шестимесячный срок.

Изменение структуры — часть озвученной премьер-министром Михаилом Мишустиным задачи по оптимизации системы госуправления. В рамках реформы с 1 января в министерствах и их территориальных подразделениях планируют сократить соответственно 5 и 10% должностей чиновников.

Роспечать образовали в марте 2004 года, ей передали функции по оказанию госуслуг и управлению имуществом в сфере печати и телерадиовещания упраздненного тогда Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Тогда же появилась Россвязь. Агентство занималось управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при чрезвычайных ситуациях, присваивало почтовые индексы, контролировало подведомственное ФГУП «Космическая связь».

#новости #путин #минцифры

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14 комментариев
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GoodSanta

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Пока, ларьки Роспечати, здравствуйте ларьки Минцифры!

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коренной нарниец

GoodSanta
2

ларьки продадут пятёрочке, они свои магазины куда угодно вместят

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Semyon Bochkaryov

GoodSanta
1

Ради интереса погуглил, ларьки относятся к другой Роспечати, подконтрольной Дерипаске и Абрамовичу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

Ответить

Ху Эмай

1

Ну, заживем теперь!

Ответить

Боковой Слава

1

Это сделано для «совершенствования государственного управления».

Ахахахахаха

Ответить

Артём Илющенко

Боковой
0

Теперь КиберПутин будет жить в газетах и телеграфах

Ответить

Боковой Слава

Артём
0

(((

Ответить

Dmitry R.

1
Ответить

Кадровый лолипоп

1

Взял телефон и телеграф.
Теперь на очереди обобществление и колхозы.

Ответить

Павел Каташев

0

Эх, киоски роспечать, сколько с ними связано

Ответить

Reey Whaar

Павел
1

Сколько?

Ответить

Peter Brand

0

по привычке называл такие киоски Союзпечатью

Ответить

Peter Brand

0
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rossoshmap

Peter
0

Сейчас пуш прилетит

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