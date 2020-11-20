Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима россиянина Юрия Ещенко за попытку передать ЦРУ секретные данные о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Ещенко осудили по статье о госизмене. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

Мужчина работал в организации, которая занималась в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. По версии следствия, он в корыстных целях решил передать США информацию о «перспективных разработках российского ВПК». Для этого Ещенко в 2015-2017 годах целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте, а в начале 2019 года установил контакт с ЦРУ.