Россиянина осудили на 13 лет колонии по обвинению в попытке передачи секретных данных ЦРУ Материал редакции
Мужчина планировал передать спецслужбе информацию о военных разработках Северного флота.
Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима россиянина Юрия Ещенко за попытку передать ЦРУ секретные данные о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Ещенко осудили по статье о госизмене. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном.
Мужчина работал в организации, которая занималась в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. По версии следствия, он в корыстных целях решил передать США информацию о «перспективных разработках российского ВПК». Для этого Ещенко в 2015-2017 годах целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте, а в начале 2019 года установил контакт с ЦРУ.
ФСБ задержала Ещенко летом 2019 года при попытке передать секретные данные.
«перспективных разработках российского ВПК»
Очередные нарисованые в блендере убер ракеты?
Такие нарисованные что цру их хотело купить?
Кадровый лолипоп
А в 37 году некоторые вредители и японские шпионы рыли тоннель из Москвы в Японию. Хорошо что их вовремя расстреляли, уберегли социалистическое отечество!
Крайний Илья
цру их хотело купить
Даже фсб не утверждает, что цру было готово платить. Подозреваю, что там было что-то вроде:
- привет цру я хочу продать вам военные секреты флота за $100млн (пишет с ящика мейл ру)
- ну покажите примеры того, что у вас есть
- отправляет примеры, мейл передает майору, фсб ловит
ой хз, доверие уже так подорвано, что не верю, звучит как хуйня
звучит как хуйня
Да не может быть чтобы кто-то хотел бабла за передачу секретной информации. На китайские разработки военной техники посмотри и космической отрасли
Да, но в Китае есть разработки, в отличии от.
Украины?
И от России, и от Украины, да.
Ща тебе в окно шмат сала залетит с беспилотника за такие слова.
Да, не может быть, что ФСБ или кто там его разрабатывал, просто подставляли или вообще все фальсифицировали, а проверить это нельзя по тому, что всё секретно.
Как он мог вообще установить контакт с ЦРУ? Позвонил им тупо?
Написал на почту, например
И я не удивлюсь, если он отправлял нешифрованные письма через Мейлру
ЦРУ, скорее всего, самостоятельно его завербовали. Это в стиле любой внешней разведки
Здешний украинец
он почувствовал за два года, что скоро придут его вербовать и начал копировать гостайны пачками?
Это так сказать задел, на пенсию. Он понимает что пенсия будет кот наплакал, а его наработки кой-чего да стоят.
При этом Сноуден для россиян герой
Если бы парень из Брянска сообщил миру о том, что северный флот создает ракеты с зарином, он бы тоже стал героем как Сноуден.
Но он просто торговал секретной информацией.