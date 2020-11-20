Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
1867

Россиянина осудили на 13 лет колонии по обвинению в попытке передачи секретных данных ЦРУ Материал редакции

Мужчина планировал передать спецслужбе информацию о военных разработках Северного флота.

43 комментария
В закладки

Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима россиянина Юрия Ещенко за попытку передать ЦРУ секретные данные о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Ещенко осудили по статье о госизмене. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

Мужчина работал в организации, которая занималась в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. По версии следствия, он в корыстных целях решил передать США информацию о «перспективных разработках российского ВПК». Для этого Ещенко в 2015-2017 годах целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте, а в начале 2019 года установил контакт с ЦРУ.

ФСБ задержала Ещенко летом 2019 года при попытке передать секретные данные.

#новости #фсб

Ольга Щербинина PLUS
+59 433
но есть и хорошие новости?
5
6
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0441\u0431","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 43, "likes": 6, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 238305, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Nov 2020 10:42:44 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Коротко: узнать больше о новых киберугрозах и методах борьбы с ними
А также о том, как переживает тяжёлые времена бизнес в сфере ИТ-безопасности и облачных технологий.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Пушнойзверь

4

 «перспективных разработках российского ВПК»

Очередные нарисованые в блендере убер ракеты?

Ответить

Денис Лапин

Пушнойзверь
8

Такие нарисованные что цру их хотело купить? 

Ответить

Кадровый лолипоп

Денис
1

А в 37 году некоторые вредители и японские шпионы рыли тоннель из Москвы в Японию. Хорошо что их вовремя расстреляли, уберегли социалистическое отечество!

Ответить

Пушнойзверь

Денис
0

Качественно нарисованные. Студент за три пачки доширака старался.

Ответить

darxx13 .

Денис
0

А вдруг освящение действительно даёт прибавку к урону и точности! 

Ответить

Kubig

darxx13
0

Тогда бы все освещали

Ответить

Kubig

darxx13
0

Тогда бы все освещали

Ответить

Kubig

Денис
0

Чувака)))) что хотело купить ЦРУ?))))

Ответить

Крайний Илья

Денис
0

цру их хотело купить

Даже фсб не утверждает, что цру было готово платить. Подозреваю, что там было что-то вроде:
- привет цру я хочу продать вам военные секреты флота за $100млн (пишет с ящика мейл ру)
- ну покажите примеры того, что у вас есть
- отправляет примеры, мейл передает майору, фсб ловит

Ответить

Илья Гераськин

Крайний
0

Ага, а агентом ЦРУ был ФСБшник под прикрытием

Ответить

Stanley H. Tweedle

Денис
0

Хотело ли?

Ответить

Александр Гонтарев

4

ой хз, доверие уже так подорвано, что не верю, звучит как хуйня

Ответить

rossoshmap

Александр
4

звучит как хуйня

Да не может быть чтобы кто-то хотел бабла за передачу секретной информации. На китайские разработки военной техники посмотри и космической отрасли

Ответить

Пушнойзверь

rossoshmap
–4

Да, но в Китае есть разработки, в отличии от.

Ответить

rossoshmap

Пушнойзверь
2

Украины?

Ответить

Пушнойзверь

rossoshmap
2

И от России, и от Украины, да.

Ответить

Несерьёзный

Пушнойз…
2

Ща тебе в окно шмат сала залетит с беспилотника за такие слова.

Ответить

Пушнойзверь

Несерьё…
1

Люблю сало.

Ответить

Kubig

rossoshmap
0

От России. Речь про Россию.

Ответить

Kubig

rossoshmap
0

Да, не может быть, что ФСБ или кто там его разрабатывал, просто подставляли или вообще все фальсифицировали, а проверить это нельзя по тому, что всё секретно.

Ответить

Кадровый лолипоп

0

перспективных разработках российского ВПК

Методы освящения ракет перед запуском с помощью чудотворных икон?

Ответить

Kubig

Кадровый
–1

Я тоже с этого оранул. Страна в которой микроволновку сделать не могут, какие-то там перспективные разработки имеет.

Ответить

alexferman

2

Вот пидор!

Ответить

Рыжий

0

Как он мог вообще установить контакт с ЦРУ? Позвонил им тупо?

Ответить

Александр Гонтарев

Рыжий
7

во вконтакте нашел

Ответить

alexferman

Рыжий
1

Написал на почту, например

Ответить

alexferman

alexferman
3

И я не удивлюсь, если он отправлял нешифрованные письма через Мейлру

Ответить

Kubig

alexferman
0

ЦРУ на своём сайте не рекомендует писать им на почту.

Ответить

Danil Oputin

Рыжий
0

ЦРУ, скорее всего, самостоятельно его завербовали. Это в стиле любой внешней разведки

Ответить

Здешний украинец

Danil
0

он почувствовал за два года, что скоро придут его вербовать и начал копировать гостайны пачками? 

Ответить

Kubig

Здешний
2

Паучие чутьё. Я такое в кино видел.

Ответить

Danil Oputin

Здешний
0

Это его тестовое задание было

Ответить

onemanshow

Здешний
0

Это так сказать задел, на пенсию. Он понимает что пенсия будет кот наплакал, а его наработки кой-чего да стоят.

Ответить

Игорь Рачук

Рыжий
0

Написал Трампу в твиттер
"Нука дай контакт пентагона"

Ответить

Личной Мурод

2

для баланса

Бывший американский спецназовец признался в…
Бывший сотрудник спецназа Армии США, 45-летний Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал вину в том…
meduza.io
Ответить

Shlomo Goldenberg

0

При этом Сноуден для россиян герой

Ответить

N/a

Shlomo
0

Что Сноуден и кому передал? И большинству похуй я думаю.

Ответить

Дмитрий Рублев

0

Хуйня какая-то. Явно заказная статья.

Ответить

Здешний украинец

0

Что-то часто в последнее время шпионов ловят. То ли ЦРУ квалификацию просрало, то ли ФСБ пизды получило за распиздяйство. 

Ответить

Evgeny Zakharov

Здешний
0

Какие бля шпионы, дурачок?)

Ответить

Борис Курочкин

0

Если бы парень из Брянска сообщил миру о том, что северный флот создает ракеты с зарином, он бы тоже стал героем как Сноуден.
Но он просто торговал секретной информацией.

Ответить

Аркадий Иванов

0

В комментариях как всегда кринж.

Ответить

Верхний магнит

0

Не получилось 😒

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Предзаказавшие PlayStation 5 пользователи соцсетей пожаловались на перенос доставки консолей от российских ритейлеров
Многим не удастся получить консоль в день старта продаж, и узнали люди об этом в последний момент.
126
Новости
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о продаже здания мэрии. Чиновники переедут в опенспейс
Она уточнила, что уже есть заинтересованные потенциальные покупатели, «но надо всё соблюсти и провести открыто».
250
Новости
Главный репродуктолог предложил создать абортарии и передать их в ведение ФСИН. Минздрав не поддержал эту идею
Олег Аполихин считает, что врачей нельзя заставлять принимать участие «в убийстве».
432
Популярное за три дня
Разборы
Коротко: SkillFactory не снизила стоимость курсов (в 5, 50 и 200 словах)
Комментировать промо-материалы нельзя. Жаль. Но что мешает написать отдельную статью, немного своровав формат у Анатолий Чиквин? Пока не знаю, почему бы не попробовать?
99
Новости
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о продаже здания мэрии. Чиновники переедут в опенспейс
Она уточнила, что уже есть заинтересованные потенциальные покупатели, «но надо всё соблюсти и провести открыто».
250
Интернет
Канадский пенсионер каждый вечер подкармливает енотов на заднем дворе. И уже девять лет снимает это для YouTube-канала
«Заклинатель енотов» поддерживает традицию по просьбе покойной жены. Теперь к нему из леса приходят десятки животных.
68
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Denis Denis

Зрители фильма Дудя за сутки…

Valery Kondratev

Как дела, как дела? У меня…

Владимир Филатов

Как дела, как дела? У меня…

Oleg zt

«Вписывается в любой интерьер…

Nikita

В Минске на прощание с убитым…

Ваша Закладко

«Вписывается в любой интерьер…

Александр Гонтарев

В Минске на прощание с убитым…

Ваша Закладко

«Вписывается в любой интерьер…

Обосранный унитаз

«Коммерсантъ»: дело о растрате…

Евгений Клочков

«Архив интернета» начал…

Бунт Протеста

Путин упразднил Россвязь и…

Грэм Грэмский

«Вписывается в любой интерьер…

Посторонний

Как дела, как дела? У меня…

Pavel Osadchuk

«Полетели коптеры, полетели…

Богдан Пухальский

Запись в подсайте Животные
null