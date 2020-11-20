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Артём Мазанов
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В России впервые выявили более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом​ Материал редакции

Днём ранее впервые зафиксировали более 23 тысяч заразившихся.

Инфографика «Яндекса»

В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 24 318 человек. Умер 461 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.

По данным оперштаба, суммарно в России выявлено 2 039 926 заразившихся Covid-19. В Москве за последние сутки выявили 6902 новых случая, предыдущий рекорд был зафиксирован 9 ноября.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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И это не новость ИА «Панорама»
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72 комментария
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Ложный утюг

12

впервые выявили 21 тысячу случаев

впервые выявили 22 тысячи случаев

впервые выявили 23тысячи случаев

впервые выявили 24 тысячи случаев

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Пушнойзверь

Ложный
–5

Ни дня без новых достижений.

Ответить

Ложный утюг

Пушнойзверь
–9

Сообщение удалено

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Интимный магнит

–8

💞👍

Ответить

Андрей Прохоров

Интимный
–12

Братья навек!

Ответить

Илья Волочков

Интимный
–13

Сам ты листопад!

Ответить

Даниил Баздырев

–15
Ответить

Могучая Веточка

–12

А почему выздоровления так скачут?

Ответить

Московский Илья

Могучая
–11

Не москали патамушта

Ответить

Могучая Веточка

Московский
–12

А зачем красный тред?

Ответить

Московский Илья

Могучая
–9

Ебанаты самоутверждаются

Ответить

Могучая Веточка

Московский
–9

Понимяу

Ответить

John Doe

Могучая
–9

Курс биткоина

Ответить

Павел Мухунов

Могучая
–8

Оформляют по будням похоже

Ответить

Рог Кирилл

–8

Второй волны до сих пор нет, Сергей Семенович?

Ответить

Романелло Кивогенс

Рог
–9

Собянин заявил о близости победы над пандемией коронавируса

https://russian.rt.com/russia/news/804860-sobyanin-pandemiya-blizost-pobeda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Реальный инструмент

–10

Из-за этих скрывающих всё и вся совковских пидоров до сих не сформировал своё отношение ко всему этому.
Вроде как всё норм, всё открыто, слышь работать, а читаешь все эти ужасающие истории в твиттере и охреневаешь от масштабов.
Вроде как всё норм, даже и близко признаков никакой болезни не было целый год, а родственники, знакомые болееют..

Ответить

Интимный магнит

Реальный
–6

Ставлю минус, потому что ты порвался на моём комментарии.

Ответить

Реальный инструмент

Интимный
–5

я знал, шо код красный будет

Ответить

Интимный магнит

Реальный
–5

Это уже традиция 

Ответить

Интимный магнит

Реальный
–5

А так ты прав

Ответить

Круглый Женя

Реальный
–9

поставил минус ибо красный тред. но потому пишу отдельно комментарий что согласен

Ответить

Евгений Шухов

–10
Ответить

Anton Gostev

–8

Каждый плюс к комменту — плюс один год к сроку Путина

Ответить

Тепловой парфюмер

Anton
–5

@IIIIIIIIIII уведомление!

Ответить

Ilya Fisher

–10

Ура, пуши

Ответить

Andrian Bikkel

–15

Я смотрю тут всех минусят, мне тоже, пожалуйста, минусов на лопате навалите

Ответить

Паша Красников

Andrian
–8

Мне не жалко

Ответить

Andrian Bikkel

Паша
–10

Сенкс

Ответить

Максим Козаченко

Паша
–11

нннннаааа, нахуй

Ответить

Anton Gostev

–4

Забавный нюанс в "официальной статистике".
Родственник заболел, на работе делают тесты, результат положительный, отправили домой. На работе о результатах тестов в Минздрав не сообщают, просто отправляют сотрудников домой (компания крупная).

Ответить

George Best

–6

"Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране развернуто порядка 263 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом, из них в среднем занято 84%. Об этом сообщает ТАСС." Это получается в больницах 221 тысяча человек
Это данные на 16 ноября, на тот момент официально активных случаев было 1 948 603 (заболели)  - 1 453 849 (выздоровели) - 33 489 (умерли) = 461265
Так же постоянно подчеркивается что 20-25% не имеют "клинических проявлений", пусть это 20% и остается с проявлениями 369012. Получется что в больницах 60% от больных с симтомами (а теперь вспомните все случаи сколько людей лечится на дому). Вы в это верите или Мурашкин просто спалился по глупости?

Ответить

Ложный утюг

George
–5

А тех, кто лечится дома, можно, наверное, не считать. Конспирологи, блять

Ответить

Юный Мика

George
–5

Понятное дело что это абсолютнейший пиздеж. В больнице сейчас оказываются уже совсем люди на грани, а из знакомых болеют блять половина.... На самом деле он прям уже вот совсем совсем рядом 😖

Ответить

Злобный Капитан Немо

–7

Красный тред?

Ответить

AZP

Злобный
–7

Красный красн.

Ответить

rossoshmap

–8
Ответить

Драгоценный ихтиандр

rossoshmap
–4

о дитковский вон

Ответить

Московский Илья

–9

Книга рекордов собянина

Ответить

Паша Красников

–9

TJ, вы ебанулись?

Ответить

Андрей Мешков

–10

Как Олимпиаду каждый день смотришь, одни рекорды

Ответить

Драгоценный ихтиандр

–12

Ну ящитаю красный тред ради такого дела

Ответить

Интимный магнит

Драгоценный
–7

Ееееееееее

Ответить

Круглый Женя

Драгоценный
–9

взвейся взвейся красный флаг, пуши про ковидлу - главный враг

Ответить

Драгоценный ихтиандр

Круглый
–8

еее, у меня вторая ачивка уже

Ответить

Круглый Женя

Драгоценный
–7

хороший тред вышел, нажористый

Ответить

Паша Красников

Драгоценный
–10

@Настя Иванова тут красный тред

Ответить

Михаил Чуриков

0

Пользователь TJ впервые получил 24 тысячи минусов.

Ответить

Рпош Ашршщ

0

В комментах к этой новости случились месячные

Ответить

Алексей Егоров

–2

Я просто все жду когда уже власти психанут, закроют нас всех к хуям и экономика просто уже с концами сдохнет. И мы с ней.

Ответить

Функциональный шмель

–3

Да как я мог такое пропустить!!! 😍😍😍😍😍😍

Ответить

Верхний магнит

–4
Ответить

Тепловой парфюмер

–6

Каждый день бьем новые рекорды!

Ответить

Meg Walker

–7
Ответить

Perosnal Trashcan

–11

Ребят, как на вас сказалась паднЕмия, все очень плохо сейчас в плане работки??

Ответить

Perosnal Trashcan

Perosnal
–12

Чё происходит

Ответить

Интимный магнит

Perosnal
–4

Красный тред

Ответить

Anton Gostev

Perosnal
–8

Видимо, в плане работки все плохо, вот и злые, сидят всех минусят

Ответить

Perosnal Trashcan

Perosnal
–10

КТО ПОСТАВИТ МИНУС, У ТОГО ВСЕ БЛИЗКИЕ УМРУТ ОТ КОРОНЫ
ЫЫЫЫЫЫЫ

Ответить

Perosnal Trashcan

Perosnal
–10

P.S шутка, если что, никого не хочу обидеть

Ответить

AZP

Perosnal
–10

Уже обидел. Извиняйся, дон.

Ответить

Perosnal Trashcan

AZP
–10

Прости, любяшки-извиняшки

Ответить

Perosnal Trashcan

Perosnal
–11

КАКИЕ БЕССТРАШНЫЕ ЧЕПУШКИ

Ответить

Дима Симонов

–8

Закройте всех на карантин жесткий! Нужны цифровые пропуска! Патрули у каждого дома! Никто не должен покидать свой дом! Особенно узбеки, которые кашляют везде в метро

Ответить

Программный единорожек88

–9

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Ответить

пепси

Программный
–8

ЛГАААААААААААА КАЗАХСТАН

Ответить

Паша Красников

Программный
–8

Ты чё орёшь?

Ответить

Алексей Крот

–10

Ни дня без рекордов!

Ответить

пепси

–11

F

Ответить

Дима Симонов

–11

Закрыть надо всех срочно как в апреле! На 2 месяца минимум. Сколько можно медленно убивать людей, бизнесы и тд. Надо всех нахер закрыть и срочно!! Метро закрыть тоже!!

Ответить

пепси

–11

ебать красный тред

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Anton Gostev

–11

Мне нравится, как каждый пост об очередном рекорде теперь автоматом становится красным тредом.

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