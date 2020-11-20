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В России впервые выявили более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом Материал редакции
Днём ранее впервые зафиксировали более 23 тысяч заразившихся.
В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 24 318 человек. Умер 461 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.
По данным оперштаба, суммарно в России выявлено 2 039 926 заразившихся Covid-19. В Москве за последние сутки выявили 6902 новых случая, предыдущий рекорд был зафиксирован 9 ноября.
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Ложный утюг
впервые выявили 21 тысячу случаев
впервые выявили 22 тысячи случаев
впервые выявили 23тысячи случаев
впервые выявили 24 тысячи случаев
ПушнойзверьЛожный
Ни дня без новых достижений.
Ложный утюг
Сообщение удалено
Интимный магнит
💞👍
Андрей ПрохоровИнтимный
Братья навек!
Илья ВолочковИнтимный
Сам ты листопад!
Даниил Баздырев
Могучая Веточка
А почему выздоровления так скачут?
Московский Илья
Не москали патамушта
Могучая ВеточкаМосковский
А зачем красный тред?
Московский Илья
Ебанаты самоутверждаются
Могучая ВеточкаМосковский
Понимяу
John DoeМогучая
Курс биткоина
Павел МухуновМогучая
Оформляют по будням похоже
Рог Кирилл
Второй волны до сих пор нет, Сергей Семенович?
Романелло КивогенсРог
Собянин заявил о близости победы над пандемией коронавируса
https://russian.rt.com/russia/news/804860-sobyanin-pandemiya-blizost-pobeda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Реальный инструмент
Из-за этих скрывающих всё и вся совковских пидоров до сих не сформировал своё отношение ко всему этому.
Вроде как всё норм, всё открыто, слышь работать, а читаешь все эти ужасающие истории в твиттере и охреневаешь от масштабов.
Вроде как всё норм, даже и близко признаков никакой болезни не было целый год, а родственники, знакомые болееют..
Интимный магнит
Ставлю минус, потому что ты порвался на моём комментарии.
Реальный инструмент
я знал, шо код красный будет
Интимный магнит
Это уже традиция
Интимный магнит
А так ты прав
Круглый Женя
поставил минус ибо красный тред. но потому пишу отдельно комментарий что согласен
Евгений Шухов
Anton Gostev
Каждый плюс к комменту — плюс один год к сроку Путина
Тепловой парфюмер
@IIIIIIIIIII уведомление!
Ilya Fisher
Ура, пуши
Andrian Bikkel
Я смотрю тут всех минусят, мне тоже, пожалуйста, минусов на лопате навалите
Паша КрасниковAndrian
Мне не жалко
Andrian BikkelПаша
Сенкс
Максим КозаченкоПаша
нннннаааа, нахуй
Anton Gostev
Забавный нюанс в "официальной статистике".
Родственник заболел, на работе делают тесты, результат положительный, отправили домой. На работе о результатах тестов в Минздрав не сообщают, просто отправляют сотрудников домой (компания крупная).
George Best
"Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране развернуто порядка 263 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом, из них в среднем занято 84%. Об этом сообщает ТАСС." Это получается в больницах 221 тысяча человек
Это данные на 16 ноября, на тот момент официально активных случаев было 1 948 603 (заболели) - 1 453 849 (выздоровели) - 33 489 (умерли) = 461265
Так же постоянно подчеркивается что 20-25% не имеют "клинических проявлений", пусть это 20% и остается с проявлениями 369012. Получется что в больницах 60% от больных с симтомами (а теперь вспомните все случаи сколько людей лечится на дому). Вы в это верите или Мурашкин просто спалился по глупости?
Ложный утюг
А тех, кто лечится дома, можно, наверное, не считать. Конспирологи, блять
Юный Мика
Понятное дело что это абсолютнейший пиздеж. В больнице сейчас оказываются уже совсем люди на грани, а из знакомых болеют блять половина.... На самом деле он прям уже вот совсем совсем рядом 😖
Злобный Капитан Немо
Красный тред?
AZPЗлобный
Красный красн.
rossoshmap
Драгоценный ихтиандр
о дитковский вон
Московский Илья
Книга рекордов собянина
Паша Красников
TJ, вы ебанулись?
Андрей Мешков
Как Олимпиаду каждый день смотришь, одни рекорды
Драгоценный ихтиандр
Ну ящитаю красный тред ради такого дела
Интимный магнит
Ееееееееее
Круглый Женя
взвейся взвейся красный флаг, пуши про ковидлу - главный враг
Драгоценный ихтиандр
еее, у меня вторая ачивка уже
Круглый Женя
хороший тред вышел, нажористый
Паша КрасниковДрагоценный
@Настя Иванова тут красный тред
Михаил Чуриков
Пользователь TJ впервые получил 24 тысячи минусов.
Рпош Ашршщ
В комментах к этой новости случились месячные
Алексей Егоров
Я просто все жду когда уже власти психанут, закроют нас всех к хуям и экономика просто уже с концами сдохнет. И мы с ней.
Функциональный шмель
Да как я мог такое пропустить!!! 😍😍😍😍😍😍
Верхний магнит
Тепловой парфюмер
Каждый день бьем новые рекорды!
Meg Walker
Perosnal Trashcan
Ребят, как на вас сказалась паднЕмия, все очень плохо сейчас в плане работки??
Perosnal TrashcanPerosnal
Чё происходит
Интимный магнит
Красный тред
Anton GostevPerosnal
Видимо, в плане работки все плохо, вот и злые, сидят всех минусят
Perosnal TrashcanPerosnal
КТО ПОСТАВИТ МИНУС, У ТОГО ВСЕ БЛИЗКИЕ УМРУТ ОТ КОРОНЫ
ЫЫЫЫЫЫЫ
Perosnal TrashcanPerosnal
P.S шутка, если что, никого не хочу обидеть
AZPPerosnal
Уже обидел. Извиняйся, дон.
Perosnal TrashcanAZP
Прости, любяшки-извиняшки
Perosnal TrashcanPerosnal
КАКИЕ БЕССТРАШНЫЕ ЧЕПУШКИ
Дима Симонов
Закройте всех на карантин жесткий! Нужны цифровые пропуска! Патрули у каждого дома! Никто не должен покидать свой дом! Особенно узбеки, которые кашляют везде в метро
Программный единорожек88
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
пепсиПрограммный
ЛГАААААААААААА КАЗАХСТАН
Паша КрасниковПрограммный
Ты чё орёшь?
Алексей Крот
Ни дня без рекордов!
пепси
F
Дима Симонов
Закрыть надо всех срочно как в апреле! На 2 месяца минимум. Сколько можно медленно убивать людей, бизнесы и тд. Надо всех нахер закрыть и срочно!! Метро закрыть тоже!!
пепси
ебать красный тред
Anton Gostev
Мне нравится, как каждый пост об очередном рекорде теперь автоматом становится красным тредом.