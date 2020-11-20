Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
683

Российская киноиндустрия получит 4,2 миллиарда рублей субсидий. Их разделят между кинотеатрами и продюсерами Материал редакции

Выплаты будут зависеть от сборов российских фильмов.

14 комментариев
В закладки

Правительство определило, как будут распределять субсидии на поддержку российской киноиндустриии. Из резервного фонда выделят 4,2 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на Минкультуры.

Сумму распределят между производителями, прокатчиками и кинотеатрами. Деньги получит Фонд кино, который направит их на поддержку примерно 500 компаний.

Изначально обсуждались и другие варианты. Например, что всю сумму господдержки передадут кинотеатрам, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры кинопрокатной компании и крупной кинотеатральной сети. Против этого выступили продюсеры. По словам двух из них, выпуская сейчас в прокат фильмы, в некоторых случаях продюсеры собирают совсем не ту кассу, на которую рассчитывали, а иногда оказываются в минусе.

В качестве компромисса 4,2 миллиарда рублей решили разделить пополам между кинотеатрами и продюсерами. На получение субсидий смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 года по март 2021 года. Размер поддержки будет пропорционален сборам, деньги поступят весной.

Кинотеатры смогут получить поддержку уже в декабре, им субсидии будут выделять также пропорционально сборам российских фильмов в январе-марте 2020 года. Это сделано, чтобы поддержать и те кинотеатры, которые ещё не смогли открыться, пояснил один из собеседников «Ведомостей».

Из-за пандемии коронавируса большинство кинотеатров в России были закрыты с марта по июль. В пяти регионах, например, Краснодарском крае, кинопоказ до сих пор не возобновился. В связи со второй волной заболевания в некоторых регионах снова ввели ограничения на походы в кинозалы.

#новости #кино #кинотеатры #бизнес #деньги

Ольга Щербинина PLUS
+59 441
но есть и хорошие новости?
1
2
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u044b","\u043a\u0438\u043d\u043e","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441"], "comments": 14, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 238315, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Nov 2020 11:17:01 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Коротко: узнать больше о новых киберугрозах и методах борьбы с ними
А также о том, как переживает тяжёлые времена бизнес в сфере ИТ-безопасности и облачных технологий.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

I S

3

Badcomedian

Ответить

Игорь Валерьевич

1

Лучше уже дать кинотеатрам наконец отжить свое и сдохнуть. Из-за них приходится ждать полгода пока фильм доберется до возможности посмотреть его дома.

Ответить

Невыносимый чувак

Игорь
–4

Лучше уже дать кинотеатрам наконец отжить свое и сдохнуть

Сам сдохни, нищук

Ответить

Игорь Валерьевич

Невыносимый
2

Причем тут нищета. Тащиться хрен знает куда чтобы посмотреть фильм в компании чавкающей толпы вместо домашнего просмотра в тишине и комфорте это дичь какая-то. И из-за этого фильмы по 3-6 месяцев маринуют не выпуская в интернет.
Пусть тогда попробуют реальную конкуренцию с интернетом пережить когда везде одновременно выходит. Но ведь знают же что даже без коронавируса стали бы никому не нужны без временной эксклюзивности.

Ответить

Невыносимый чувак

Игорь
–1

* Сам сдохни, зануда

Ответить

К X

Игорь
1

Кинотеатры - это хоть какой-то повод выбираться из дома

Ответить

Михаил Зеленин

Игорь
0

Это вы можете предложить Трампу или Байдену, если российские кинотеатры сдохнут, ничего в мире не поменяется 

Ответить

Константин Курасов

2

Эти пидоры ведь так мало денег из бюджета получают и так хорошо их отрабатывают - почему бы ещё не дать? Особенно когда страна резко обеднела, безработица выросла и вся фигня?

Ответить

Роман Александров

0

Предлагаю дать грант Badcomedian за вклад в сохранение психического здоровья населения РФ

Ответить

rossoshmap

0

Продолжаем красный?

Ответить

Lofoten Forsake

rossoshmap
0

Ох, если хочешь, могу влепить.

Ответить

...

0

Бля, да ладно

Ответить

Lofoten Forsake

0

Самым "уважаемым" продюсерам и режиссёрам дадут 95% этой суммы. Остальные пусть лучше фильмы снимают. 

Ответить

Невыносимый чувак

0

Сообщение удалено

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Предзаказавшие PlayStation 5 пользователи соцсетей пожаловались на перенос доставки консолей от российских ритейлеров
Многим не удастся получить консоль в день старта продаж, и узнали люди об этом в последний момент.
126
Новости
Минтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД
Ведомство хочет ограничить скорость таких устройств до 20 км/ч.
158
Технологии
Быстрее, тише, но с нюансами: первые мнения о новых MacBook на процессорах Apple
Обозреватели хвалят производительность и ругают iOS-приложения на Mac.
157
Популярное за три дня
Интернет
Президент Бразилии опубликовал в твиттере мем с «широким» самим собой
«Хорошее видео».
39
Новости
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Путину баллотироваться ещё на два срока
4+2.
188
Новости
В Петербурге депутат порвал фотографию Путина, которую повесили вместо портрета Пушкина. К нему приехали из полиции
Депутату пришлось давать письменные объяснения.
180
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Alex Fielding

«Архив интернета» начал…

Рпош Ашршщ

В России впервые выявили более…

Изя Слоу

Apple обвинила руководство…

Владимир Филатов

Как дела, как дела? У меня…

Илья Гераськин

Зрители фильма Дудя за сутки…

Илья Гераськин

Зрители фильма Дудя за сутки…

Denis Denis

Зрители фильма Дудя за сутки…

Valery Kondratev

Как дела, как дела? У меня…

Владимир Филатов

Как дела, как дела? У меня…

Oleg zt

«Вписывается в любой интерьер…

Nikita

В Минске на прощание с убитым…

Ваша Закладко

«Вписывается в любой интерьер…

Александр Гонтарев

В Минске на прощание с убитым…

Ваша Закладко

«Вписывается в любой интерьер…

Обосранный унитаз

«Коммерсантъ»: дело о растрате…

Евгений Клочков

«Архив интернета» начал…

Бунт Протеста

Путин упразднил Россвязь и…
null