Российская киноиндустрия получит 4,2 миллиарда рублей субсидий. Их разделят между кинотеатрами и продюсерами Материал редакции
Выплаты будут зависеть от сборов российских фильмов.
Правительство определило, как будут распределять субсидии на поддержку российской киноиндустриии. Из резервного фонда выделят 4,2 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на Минкультуры.
Сумму распределят между производителями, прокатчиками и кинотеатрами. Деньги получит Фонд кино, который направит их на поддержку примерно 500 компаний.
Изначально обсуждались и другие варианты. Например, что всю сумму господдержки передадут кинотеатрам, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры кинопрокатной компании и крупной кинотеатральной сети. Против этого выступили продюсеры. По словам двух из них, выпуская сейчас в прокат фильмы, в некоторых случаях продюсеры собирают совсем не ту кассу, на которую рассчитывали, а иногда оказываются в минусе.
В качестве компромисса 4,2 миллиарда рублей решили разделить пополам между кинотеатрами и продюсерами. На получение субсидий смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 года по март 2021 года. Размер поддержки будет пропорционален сборам, деньги поступят весной.
Кинотеатры смогут получить поддержку уже в декабре, им субсидии будут выделять также пропорционально сборам российских фильмов в январе-марте 2020 года. Это сделано, чтобы поддержать и те кинотеатры, которые ещё не смогли открыться, пояснил один из собеседников «Ведомостей».
Из-за пандемии коронавируса большинство кинотеатров в России были закрыты с марта по июль. В пяти регионах, например, Краснодарском крае, кинопоказ до сих пор не возобновился. В связи со второй волной заболевания в некоторых регионах снова ввели ограничения на походы в кинозалы.
Лучше уже дать кинотеатрам наконец отжить свое и сдохнуть. Из-за них приходится ждать полгода пока фильм доберется до возможности посмотреть его дома.
Лучше уже дать кинотеатрам наконец отжить свое и сдохнуть
Сам сдохни, нищук
Причем тут нищета. Тащиться хрен знает куда чтобы посмотреть фильм в компании чавкающей толпы вместо домашнего просмотра в тишине и комфорте это дичь какая-то. И из-за этого фильмы по 3-6 месяцев маринуют не выпуская в интернет.
Пусть тогда попробуют реальную конкуренцию с интернетом пережить когда везде одновременно выходит. Но ведь знают же что даже без коронавируса стали бы никому не нужны без временной эксклюзивности.
Это вы можете предложить Трампу или Байдену, если российские кинотеатры сдохнут, ничего в мире не поменяется
Эти пидоры ведь так мало денег из бюджета получают и так хорошо их отрабатывают - почему бы ещё не дать? Особенно когда страна резко обеднела, безработица выросла и вся фигня?
Предлагаю дать грант Badcomedian за вклад в сохранение психического здоровья населения РФ
Продолжаем красный?
Самым "уважаемым" продюсерам и режиссёрам дадут 95% этой суммы. Остальные пусть лучше фильмы снимают.