Выплаты будут зависеть от сборов российских фильмов.

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Правительство определило, как будут распределять субсидии на поддержку российской киноиндустриии. Из резервного фонда выделят 4,2 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на Минкультуры.

Сумму распределят между производителями, прокатчиками и кинотеатрами. Деньги получит Фонд кино, который направит их на поддержку примерно 500 компаний.

Изначально обсуждались и другие варианты. Например, что всю сумму господдержки передадут кинотеатрам, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры кинопрокатной компании и крупной кинотеатральной сети. Против этого выступили продюсеры. По словам двух из них, выпуская сейчас в прокат фильмы, в некоторых случаях продюсеры собирают совсем не ту кассу, на которую рассчитывали, а иногда оказываются в минусе.

В качестве компромисса 4,2 миллиарда рублей решили разделить пополам между кинотеатрами и продюсерами. На получение субсидий смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 года по март 2021 года. Размер поддержки будет пропорционален сборам, деньги поступят весной.

Кинотеатры смогут получить поддержку уже в декабре, им субсидии будут выделять также пропорционально сборам российских фильмов в январе-марте 2020 года. Это сделано, чтобы поддержать и те кинотеатры, которые ещё не смогли открыться, пояснил один из собеседников «Ведомостей».

Из-за пандемии коронавируса большинство кинотеатров в России были закрыты с марта по июль. В пяти регионах, например, Краснодарском крае, кинопоказ до сих пор не возобновился. В связи со второй волной заболевания в некоторых регионах снова ввели ограничения на походы в кинозалы.