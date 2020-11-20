В Сенегале рыбакам запретили выход в море из-за неизвестного кожного заболевания. Оно проявилось у более чем 500 человек Материал редакции
Власти предполагают, что причиной заболевания мог стать контакт с токсичным веществом в воде.
Неизвестное кожное заболевание выявили у тех, кто возвращался из моря, сообщает Reuters со ссылкой на национального директора по вопросам информации и образования в области здравоохранения Усмана Гуйе. По его словам, заболевших поместили на карантин, а медики продолжают выяснять природу заболевания.
Вечером 19 ноября министр здравоохранения Сенегала Абдулай Диуф Сарр сообщил журналистам, что болезнь распространяется в течение двух дней в пригороде Дакара и поражает вернувшихся из моря рыбаков. Причины заболевания по-прежнему неизвестны, однако власти предполагают, что у него может быть токсическое происхождение.
Болезнь не связана с коронавирусом, заверили медики, и проявляется в виде сыпи на лице и конечностях, иногда на гениталиях, некоторые также жалуются на головную боль и повышенную температуру. Также министр здравоохранения Сенегала отметил, что болезнь проявляется только у рыбаков, а на их родных, с которыми они контактировали, не распространяется. Власти временно запретили выход в море и пообещали взять пробу воды у берегов Сенегала.
всё в порядке Сенегал это хуй знает где
Дальше чем Китай?
Круглый Женя
ну пассажиропоток пожиже точно
Чем тебя пассажиропоток то спасет? Пара заражённых улетают в любую другую страну и началось, в plague inc не играл, что ли?
Круглый Женя
как минимум проще отследить прилетевших и контактировавших с ними и откарантиннить
а повторить такой трюк с популярными маршрутами уже будет намного сложнее
Ребята, второй раз обосраться нельзя!
Просто посадите их всех в тюрьму и не выпускайте к людям до конца жизни!!!
Боковой Слава
Попахивает расизмом.
Ты случаем @Не Дитковский?
Так, рыбаки, признавайтесь. Кто ебал дельфина?
Грёбанный 2020!
Боковой Слава
Ты ещё 2021 не видел...
В какой-нибудь религии говорится, что апокалипсис начинается меееедленно?
Боковой Слава
Вот если бы я верил в какого-нибудь бога...
А чо там? Вкратце.
Из симптомов у заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев, сильный зуд, раздражение глаз и опухание губ.
Как-будто в стаю медуз угодили