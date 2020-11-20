Власти предполагают, что причиной заболевания мог стать контакт с токсичным веществом в воде.

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Фрагмент из видео Dakarсtu

Неизвестное кожное заболевание выявили у тех, кто возвращался из моря, сообщает Reuters со ссылкой на национального директора по вопросам информации и образования в области здравоохранения Усмана Гуйе. По его словам, заболевших поместили на карантин, а медики продолжают выяснять природу заболевания.

Вечером 19 ноября министр здравоохранения Сенегала Абдулай Диуф Сарр сообщил журналистам, что болезнь распространяется в течение двух дней в пригороде Дакара и поражает вернувшихся из моря рыбаков. Причины заболевания по-прежнему неизвестны, однако власти предполагают, что у него может быть токсическое происхождение.