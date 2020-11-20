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Алексей Боржонов
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В Сенегале рыбакам запретили выход в море из-за неизвестного кожного заболевания. Оно проявилось у более чем 500 человек Материал редакции

Власти предполагают, что причиной заболевания мог стать контакт с токсичным веществом в воде.

47 комментариев
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Фрагмент из видео Dakarсtu

Неизвестное кожное заболевание выявили у тех, кто возвращался из моря, сообщает Reuters со ссылкой на национального директора по вопросам информации и образования в области здравоохранения Усмана Гуйе. По его словам, заболевших поместили на карантин, а медики продолжают выяснять природу заболевания.

Вечером 19 ноября министр здравоохранения Сенегала Абдулай Диуф Сарр сообщил журналистам, что болезнь распространяется в течение двух дней в пригороде Дакара и поражает вернувшихся из моря рыбаков. Причины заболевания по-прежнему неизвестны, однако власти предполагают, что у него может быть токсическое происхождение.

Фото Dakarctu

Болезнь не связана с коронавирусом, заверили медики, и проявляется в виде сыпи на лице и конечностях, иногда на гениталиях, некоторые также жалуются на головную боль и повышенную температуру. Также министр здравоохранения Сенегала отметил, что болезнь проявляется только у рыбаков, а на их родных, с которыми они контактировали, не распространяется. Власти временно запретили выход в море и пообещали взять пробу воды у берегов Сенегала.

#новости #сенегал

Спасибо за наводку Валерий Кащук
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47 комментариев
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Незначительный микрофон

26

COVID-2077

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Peter Brand

13

всё в порядке Сенегал это хуй знает где

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Алексей Панкратов

Peter
7

Дальше чем Китай? 

Ответить

Круглый Женя

Алексей
2

ну пассажиропоток пожиже точно 

Ответить

Павел Фролов

Круглый
3

Чем тебя пассажиропоток то спасет? Пара заражённых улетают в любую другую страну и началось, в plague inc не играл, что ли?

Ответить

Круглый Женя

Павел
0

как минимум проще отследить прилетевших и контактировавших с ними и откарантиннить

а повторить такой трюк с популярными маршрутами уже будет намного сложнее 

Ответить

Павел Фролов

Круглый
0

Ну, удачи нам в 21 году)

Ответить

not like you

Павел
0

Сенегальцы в числе тех, что любит приезжать во Францию для пособий

Ответить

A big purple banana 🍆

15

полагаю, болезнь неизвестная потому что в Сенегале нет врачей

Ответить

Grave Digger

12

Ребята, второй раз обосраться нельзя!
Просто посадите их всех в тюрьму и не выпускайте к людям до конца жизни!!!

Ответить

Боковой Слава

Grave
0

Попахивает расизмом.

Ответить

# realfiddy

Боковой
3

Ты случаем @Не Дитковский?

Ответить

Боковой Слава

#
3

Я @Не Дитковский.

Ответить

Кадровый лолипоп

Grave
0
Ответить

сироп от щекотки

9

Так, рыбаки, признавайтесь. Кто ебал дельфина?

Ответить

LC

сироп
2

Так, рыбаки, признавайтесь. Кто ебал дельфина?

Поскольку у них посинели губы, контакт был несколько иным.

Ответить

Наиль Артыкаев

сироп
0

Только панголина

Ответить

aliftin

5

Высылайте отряд. 

Ответить

Егор Харитонов

1

Грёбанный 2020!

Ответить

Боковой Слава

Егор
8

Ты ещё 2021 не видел...

Ответить

Никита Бабич

Боковой
1

В какой-нибудь религии говорится, что апокалипсис начинается меееедленно?

Ответить

Genesi5

Никита
2

2k20

религия

Ответить

Боковой Слава

Никита
0

Вот если бы я верил в какого-нибудь бога...

Ответить

Сладкий магнит

Боковой
2

Верь во всех сразу

Ответить

Лимонадный Джо

Никита
0

В науке только

Ответить

Тепловой парфюмер

Никита
0

Ислам, христианство, иудаизм

Ответить

Кадровый лолипоп

Никита
0

По историческим меркам это очень медленно

Ответить

Slow Dimon

Боковой
1

А чо там? Вкратце.

Ответить

Боковой Слава

Slow
0

*что-то втирает про захват мира кошками*

Ответить

Боковой Слава

2
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tjournal.ru
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# realfiddy

2

Настолько похуй, что я не могу об этом молчать.

Ответить

Круглый Женя

1

А вы шо думали пацаны, дедушка Нургл вас так просто отпустит? 

Ответить

Трехтысячелетний пес

1
Ответить

the art of гепард

1

да сука блятбь

Ответить

Taktischer Corgi

1

погодите...
ПОГОДИТЕ! ТАК МАСКА НЕ ПОМОГЛА??177

Ответить

Argumenta Ambigua

0

В одной о той же акватории - акватория женский род

Ответить

Законный пёс_анон

0

Химическое что-то. Кто знает, какую дрянь они там у себя в море выбрасывают.

Ответить

Буржуазный шар

0

Сжечь там всё

Ответить

Кадровый лолипоп

0
Ответить

ad unguem

0

Осталось выяснить, кто совокуплялся с рыбой.

Ответить

Солнечный бокал

0

Не трогай это на 21 год 😂😭

Ответить

Maksim Derkach

0

Хорошо, что мы далеко от Сенегала

Ответить

Maksim Derkach

0

Из симптомов у заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев, сильный зуд, раздражение глаз и опухание губ.

Как-будто в стаю медуз угодили

Ответить

Ivan Kondrashev

0

Да блядь!

Ответить

Ху Эмай

0

Запретили выходить в море рыбакам))))... щас, ага))

Ответить

Kir Nagirnyak

0

Рыбакам Синегала, привет от серферов с Камчатки!

Ответить

Plan 🇧&🇨

0
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