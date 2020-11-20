Суд обязал Forbes и «Ведомости» удалить расследования о сенаторе Керимове. И все публикации, где они цитировались Материал редакции
Сенатор привлёк к иску пользовательницу фейсбука, процитировавшую публикации. Это позволило ему обратиться в конкретный суд.
Иск сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова против «Ведомостей», Forbes и «Собеседника» удовлетворил Басманный суд суд Москвы. Об этом пишут «Ведомости».
Сенатор счёл информацию в статье «Ведомостей» «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень» порочащей его честь и достоинство. Какие материалы стали причиной иска к двум другим изданиям, не уточняется.
«Ведомости» заявили, что судья Галина Графова вышла за пределы заявленных истцом требований — она обязала удалить не только указанную им статью, но и все другие публикации, где цитировался отрывок. «При этом Керимов требовал удалить только расследование», — уточнило издание.
Суд обязал «Ведомости», Forbes и «Собеседник» опубликовать опровержение и выплатить сенатору компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Пользовательница фейсбука Наринэ Давыдова, которая процитировала публикации трёх изданий, должна удалить сообщение со своей страницы, опубликовать опровержение и выплатить сенатору тысячу рублей.
«Ведомости» заявили, что решение «оказалось отчасти предсказуемым ввиду той предыстории с подачей иска именно в Басманный суд».
Партнёр юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что выход суда за пределы исковых требований — «уже сама по себе беспрецедентная ситуация». «Суд не может так делать, не может навязывать истцу защиту и удовлетворять требования, которые он не заявлял», — заявил он.
В июне Керимов подал иски о защите чести к Forbes, «Версии» и «Ведомостям». Он потребовал опровергнуть статьи, в которых упоминался. Гагаринский суд Москвы вернул иски из-за неподсудности данному конкретному суду.
В октябре сенатор снова обратился в суд, объединив требования к разным изданиям («Ведомости», Forbes и «Собеседник») в единый иск из-за того, что пользовательница фейсбука Наринэ Давыдова 1 октября написала на своей странице пост, процитировав три издания с прямыми ссылками на их статьи. Керимов потребовал взыскать со СМИ по 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, с Давыдовой — 10 тысяч.
«Ведомости» посчитали, что предъявление иска к Давыдовой позволило сенатору обратиться в Басманный суд, так как остальные соответчики зарегистрированы по адресам, относящимся к территориальной подсудности других судов.
Все нормально, я проверил, можно удалять.
с другой стороны, суд обозначил, чего (сколько) стоит достоинство сенатора.
Почему этих ребят зовут сенаторами? Они не в США, это там сенат. Они в Совете Федерации- пусть гордо зовутся совфедовцами.
В новой конституции как раз закрепили, что их сенаторами зовут.
Блин, спасибо, не знал. Стоит эту конституция почитать, интерсная? Или лучше дождаться следующей?
Ничего удивительного. Ведомости и Forbes известные помойки.
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