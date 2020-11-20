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Артём Мазанов
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Суд обязал Forbes и «Ведомости» удалить расследования о сенаторе Керимове. И все публикации, где они цитировались Материал редакции

Сенатор привлёк к иску пользовательницу фейсбука, процитировавшую публикации. Это позволило ему обратиться в конкретный суд.

14 комментариев
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Сулейман Керимов  Фото РИА «Новости»

Иск сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова против «Ведомостей», Forbes и «Собеседника» удовлетворил Басманный суд суд Москвы. Об этом пишут «Ведомости».

Сенатор счёл информацию в статье «Ведомостей» «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень» порочащей его честь и достоинство. Какие материалы стали причиной иска к двум другим изданиям, не уточняется.

«Ведомости» заявили, что судья Галина Графова вышла за пределы заявленных истцом требований — она обязала удалить не только указанную им статью, но и все другие публикации, где цитировался отрывок. «При этом Керимов требовал удалить только расследование», — уточнило издание.

Суд обязал «Ведомости», Forbes и «Собеседник» опубликовать опровержение и выплатить сенатору компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Пользовательница фейсбука Наринэ Давыдова, которая процитировала публикации трёх изданий, должна удалить сообщение со своей страницы, опубликовать опровержение и выплатить сенатору тысячу рублей.

«Ведомости» заявили, что решение «оказалось отчасти предсказуемым ввиду той предыстории с подачей иска именно в Басманный суд».

По нашему мнению, суд уклонился от оценки доказательств, также имели место процессуальные нарушения. После получения судебного решения на руки мы обязательно подадим апелляционную жалобу и будем добиваться отказа в иске

«Ведомости»

Партнёр юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что выход суда за пределы исковых требований — «уже сама по себе беспрецедентная ситуация». «Суд не может так делать, не может навязывать истцу защиту и удовлетворять требования, которые он не заявлял», — заявил он.

В июне Керимов подал иски о защите чести к Forbes, «Версии» и «Ведомостям». Он потребовал опровергнуть статьи, в которых упоминался. Гагаринский суд Москвы вернул иски из-за неподсудности данному конкретному суду.

В октябре сенатор снова обратился в суд, объединив требования к разным изданиям («Ведомости», Forbes и «Собеседник») в единый иск из-за того, что пользовательница фейсбука Наринэ Давыдова 1 октября написала на своей странице пост, процитировав три издания с прямыми ссылками на их статьи. Керимов потребовал взыскать со СМИ по 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, с Давыдовой — 10 тысяч.

«Ведомости» посчитали, что предъявление иска к Давыдовой позволило сенатору обратиться в Басманный суд, так как остальные соответчики зарегистрированы по адресам, относящимся к территориальной подсудности других судов.

#новости #право

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14 комментариев
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Реальный инструмент

23

Российский суд - просто квинтэссенция абсурда, позора, лизоблюдства.
После деда не просто реформировать судебную систему придётся, а по сути с нуля создавать

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ad unguem

Реальный
3

Но ведь плохие судьи на всех местах просто мешают деду создать нормальную судебную систему.

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Сергей Королевский

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0

И вообще яйца мешают

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Pavel Zamyatin

3

Все нормально, я проверил, можно удалять.

Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел…
Сенатор от Дагестана умеет находить правильных знакомых
web.archive.org
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Marina Davidova

2

с другой стороны, суд обозначил, чего (сколько) стоит достоинство сенатора.

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onemanshow

0

Почему этих ребят зовут сенаторами? Они не в США, это там сенат. Они в Совете Федерации- пусть гордо зовутся совфедовцами.

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Антон Пострунин

onemanshow
1

В новой конституции как раз закрепили, что их сенаторами зовут. 

Ответить

onemanshow

Антон
0

Блин, спасибо, не знал. Стоит эту конституция почитать, интерсная? Или лучше дождаться следующей?

Ответить

Клишин Дмитрий

–4

Ничего удивительного. Ведомости и Forbes известные помойки. 

Ответить

Сергей Королевский

Клишин
1

Сулейман, перелогиньтесь

Ответить

Клишин Дмитрий

Сергей
0

Ну я практически процитировал вашего Навального. 

Ответить

Антон

Клишин
0

Сколько платят?

Ответить

Комментарий удален

Личной Петя

0

А что там? В комментах можно цитировать?

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Сергей Королевский

Личной
0

Можно. Но на свободе - только 1 раз

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