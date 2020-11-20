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Ольга Щербинина
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Похитителя первоклассника во Владимирской области помог найти Интерпол. Наводку обнаружили в даркнете Материал редакции

Мальчик два месяца был в плену, его нашли живым и передали родителям.

19 комментариев
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Во Владимирской области полицейские нашли живым семилетнего Савелия Роговцева, пропавшего 28 сентября в посёлке Горки Камешковского района. Он приехал туда после занятий на школьном автобусе, но до дома так и не добрался. Следствие считает, что похититель готовился заранее. Найти преступника помог Интерпол, сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый ещё летом купил машину и дом с подвалом на окраине деревни во Владимирской области. По её словам, в день исчезновения мальчика подозреваемый проезжал в районе посёлка Горки, заметил ребёнка без сопровождения взрослых, схватил его, затолкал в машину и привёз в свой дом.

Всё это время он вёл замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в его дом, сотрудникам правоохранительных органов пришлось вскрыть металлическую дверь.

Ирина Волк
официальный представитель МВД России

Волк сообщила, что найти ребёнка МВД помог Интерпол. По его каналам российские полицейские получили информацию о публикациях в даркнете, в которых говорилось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. Сведения подтвердились.

По подозрению в похищении ребёнка задержали 26-летнего жителя деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. По данным телеграм-канала «112», это ранее не судимый Дмитрий Копылов, страдающий шизофренией. По информации источника канала, он не бил и не пытал ребёнка, хорошо его кормил. «С целью подавить волю Савелия, Копылов вёл с ним длительные беседы, в которых рассуждал на темы, чуждые неокрепшему мозгу ребёнка», — пишет «112».

Диспетчер службы скорой помощи рассказала, что первичный медосмотр первоклассника не показал отклонений в состоянии здоровья. Отец мальчика рассказал, что родители не заметили в его отношении к ним никаких изменений. «Врачи сказали, что у сына все хорошо. Здоров, вес не потерял, нормальный ребёнок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребёнок», — добавил Роговцев. По его словам, Савелий испугался захвата. Когда его освобождали, в доме не было других детей, но находился ещё один мужчина.

В сентябре после исчезновения мальчика полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В поисках ребёнка участвовали полицейские, спасатели, представители СК и прокуратуры, администрации района и области, волонтёры из нескольких регионов. В октябре МВД РФ объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в розыске пропавшего.

#новости #даркнет

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19 комментариев
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Личной Петя

3

тщательно соблюдал меры конспирации

получили информацию о публикациях в даркнете, в которых говорилось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика

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Сомнительный корабль

2
Ответить

Закомплексованная Душа

Сомнительный
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Закомплексованн…
0

Я не знаю других имен Изя Слоу

Ответить

Сомнительный корабль

Кто
0

Так-то

Ответить

Сомнительный корабль

1

@alexferman отзовись 

Ответить

A big purple banana 🍆

Сомнительный
1

не отзовется)0

Ответить

A big purple banana 🍆

A
0

потому что это он

Ответить

Сомнительный корабль

A
3

Спасибо, а то шутка была неподъемно сложной

Ответить

A big purple banana 🍆

Сомнительный
0

подумай о других, не все такие умные

Ответить

Боковой Слава

Сомнительный
0

Он по девочкам, а не по мальчикам.

Ответить

Сомнительный корабль

Боковой
0

А может это для конспирации. 

Ответить

Общий химик

Боковой
0

Время не стоит на месте

Ответить

Боковой Слава

1

но есть и хорошие новости?

Да, и это одна из них.

Ответить

Витя Камаз

1

Шизоид на хидденчане проболтался чтоль?

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Ren Nu

1

А для чего похищал то? И почему об этом писали даркнете?

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Актерский диод

Ren
0

страдающий шизофренией

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Илья Ерохин

0

Так на чём он прокололся в Даркнете? Самое интересное не раскрыто в статье

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Точный велосипед

0

Здоровый, сытый, счастливый и не изнасилованный! Вот какие хорошие шизофринисты! Надеюсь его отпустят и наградят! А вот здоровый педофил бы таких гадостей наделал, аж в дрожь берешь, цените ШУЕ, всем ППШ!!)

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