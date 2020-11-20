Мальчик два месяца был в плену, его нашли живым и передали родителям.

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Во Владимирской области полицейские нашли живым семилетнего Савелия Роговцева, пропавшего 28 сентября в посёлке Горки Камешковского района. Он приехал туда после занятий на школьном автобусе, но до дома так и не добрался. Следствие считает, что похититель готовился заранее. Найти преступника помог Интерпол, сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый ещё летом купил машину и дом с подвалом на окраине деревни во Владимирской области. По её словам, в день исчезновения мальчика подозреваемый проезжал в районе посёлка Горки, заметил ребёнка без сопровождения взрослых, схватил его, затолкал в машину и привёз в свой дом.

Всё это время он вёл замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в его дом, сотрудникам правоохранительных органов пришлось вскрыть металлическую дверь. Ирина Волк официальный представитель МВД России

Волк сообщила, что найти ребёнка МВД помог Интерпол. По его каналам российские полицейские получили информацию о публикациях в даркнете, в которых говорилось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. Сведения подтвердились.

По подозрению в похищении ребёнка задержали 26-летнего жителя деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. По данным телеграм-канала «112», это ранее не судимый Дмитрий Копылов, страдающий шизофренией. По информации источника канала, он не бил и не пытал ребёнка, хорошо его кормил. «С целью подавить волю Савелия, Копылов вёл с ним длительные беседы, в которых рассуждал на темы, чуждые неокрепшему мозгу ребёнка», — пишет «112».

Диспетчер службы скорой помощи рассказала, что первичный медосмотр первоклассника не показал отклонений в состоянии здоровья. Отец мальчика рассказал, что родители не заметили в его отношении к ним никаких изменений. «Врачи сказали, что у сына все хорошо. Здоров, вес не потерял, нормальный ребёнок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребёнок», — добавил Роговцев. По его словам, Савелий испугался захвата. Когда его освобождали, в доме не было других детей, но находился ещё один мужчина.

В сентябре после исчезновения мальчика полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В поисках ребёнка участвовали полицейские, спасатели, представители СК и прокуратуры, администрации района и области, волонтёры из нескольких регионов. В октябре МВД РФ объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в розыске пропавшего.