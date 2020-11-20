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Ольга Жигулина
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В детском центре Курчалоя после замечания Кадырова портреты супергероев заменили изображениями героев Чечни Материал редакции

Ранее представитель проекта возражал против такого изменения и называл его «неуместным».

65 комментариев
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Фото РИА «Новости»

В Курчалое после замечания Рамзана Кадырова поменяли оформление детского игрового центра. Ранее главе республики не понравилось, что на стенах были изображены персонажи американских комиксов. «У нас есть настоящие герои в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — заметил он.

Четыре дня спустя вместо портретов Человека-Паука и других вымышленных героев на стенах центра появились изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков.

16 ноября Рамзан Кадыров побывал в новом детском центре, сутки спустя СМИ сообщили, что представитель проекта возражает против внесения изменений. Об этом он рассказал изданию «Подъём», где его представили как инвестора.

Это детская зона, я думаю, это неуместно будет. Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд, я получил из министерства культуры. А фотографии нашего главы республики, наших героев — это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно. Это всё-таки не офис и не госучреждение.

представитель детского центра

Позже у отказавшегося от идеи главы Чечни бизнесмена с визитом побывал министр информации и печати республики Ахмед Дудаев, а ЧГТРК «Грозный» сообщил, что объект строился на средства Фонда имени Ахмата Кадырова.

#новости #кадыров

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65 комментариев
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Минимальный химик

22

на стенах центра появились изображения [...] героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков.

Герои, вырезавших русских, которых мы заслужили

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Taktischer Corgi

Минимальный
3

но они же делали это в 16 лет
что теперь, всю жизнь им припоминать?

Ответить

Минимальный химик

Taktischer
0

Да.

Ответить

Владимир Земсков

13

героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков

Все ок, красиво, только вот нахуя изображения этих людей для детей 4 лет? Нахуя им нужно знать изображения хуй пойми кого хуй пойми когда воевавших людей?
Выходит, чеченская история на столько скупа на личности, что прославлять могут только военных неоднозначных персонажей.

Ответить

IO

Владимир
0

Так же как нахуя им изображения американских героев

Ответить

Круглый Женя

IO
3

хотя бы потому что дефолтный продукт глобальной коммерческой залупы все еще лучше местечковой архаизации с душком 

Ответить

IO

Круглый
–1

Ты сейчас сравниваешь говно с говном. Что марвел говно, что рисование убийц на стенах говно.

Ответить

Круглый Женя

IO
1

Даже у говна есть степени
И если первое это еще такой твердый, то второе - это самое жидкое и вонючее 

Ответить

Андрей Петкевич

IO
0

Американские герои яркие, интересные, и учат доброму героизму. 

Ответить

IO

Андрей
–1

Любить надо свою историю, а не выдуманную парашу. В России богатейший фольклор.

Ответить

Аманбекс Сарсенбеков

IO
2

Почему любовь к своей истории противопоставляется марвелу?? 

Ответить

Аманбекс

Аманбекс
1

Лучше бы русня научилась производить качественный и интересный контент на основе своего фольклора, а не парашу от мельницы...

Ответить

Валерий Красавин

IO
1

Кому надо-то?? Любить надо то, что нравится, а не свою историю, это дебилизм, и надеюсь такая пропаганда сыграет им не на руку, и дети просто будут ненавидеть их)

Ответить

Андрей Петкевич

IO
1

Для воспитания детей выдуманная история от реальной принципиально ничем не отличаются, кроме того, что на подвиги капитана Америки можно посмотреть своими глазами, а на подвиг Матросова - нет. 

А про "свое-чужое" это внутри тебя недобитый патриот кричит.

Ответить

IO

Андрей
0

Внутри меня кричит человек, который увлекается историей. И вместо уродских рисунков коммерциализированных героев, можно нарисовать героев русских сказок.

Ответить

Андрей Петкевич

IO
0

Какую ценность имеют герои русских сказок, помимо того факта, что ты русский, и сказки тоже русские?

Ответить

IO

Андрей
–1

Нахуя вообще своя культура, когда можно просто сосать чужую? Вопрос конечно охуенный.

Ответить

Аманбекс

IO
0

Почему русня не способна развивать свою культуру? Вопрос более охуенный

Ответить

Аманбекс

IO
0

Главный герой русских сказок это иосиф Виссарионович грозный

Ответить

Litnikov Danil

IO
–1

выдуманную парашу

огатейший фольклор

Лолкек

Ответить

Stanley H

Litnikov
0

СЛЫШ ЛЮБИ СКАЗКИ ПРО БАБУ ЯГУ Я СКОЗАЛ

Ответить

IO

Litnikov
–1

Ну да, наверное капитан америка это прообраз какого-то суперсолдата во второй мировой

Ответить

Litnikov Danil

IO
2

А домовёнок Кузя по документалкам рисовался, угу

Ответить

Минимальный химик

IO
0

хуй пойми когда воевавших людей

Ответить

Андрей Петкевич

Владимир
0

Это из рашки они неоднозначные, а в чечне про них все понятно. Кто хорошо русню рубил, тот и молодец.

Ответить

Игорь И

Андрей
0

Что у них за комплекс в нашу сторону ? исторически то нормальные были отношения до 90х, даже как то цивилизацию им проковыряли при царях горохах. Хули они такие обидки и нытики до сих пор. Блять где ваша гордость нарочитая ? 

Ответить

Игорь И

Игорь
0

чому мы не рвемся на современых немцев там или поляков с финами ? Че надо чтобы нас не считали врагами на уровне мамкиной сиськи ? 

Ответить

Андрей Петкевич

Игорь
0

Провести везде интернет и дать людям время вылезти из средневековья. Много времени.

Ответить

Круглый Женя

Игорь
0

недоби...ладно

Ответить

Игорь И

Круглый
0

ну пап.. можно не надо 

Ответить

сироп от щекотки

9

А где же Басаев, Дудаев, Масхадов, Хаттаб..? 

Ответить

Игорь Голованов

сироп
0

..ыч

Ответить

Летний мангал

0

Кто из них пророк?

Ответить

Taktischer Corgi

Летний
14

кто наиболее карикатурно выглядит

Ответить

Минимальный химик

Летний
0

Который около мечети, глупенький!

Ответить

Летний мангал

Минимальный
4

Тот, что изображает, что умеет читать?

Ответить

Константин Курасов

Летний
0

Ислам так то запрещает людей рисовать

Ответить

Минимальный химик

4

Что это за мужики, сбежавшие из барбершопа?

Ответить

Константин Курасов

Минимальный
0

Не добежавший до

Ответить

van der Pusch

3

это ведь все один и тот же мужик, только в разных шапках

Ответить

Litnikov Danil

van
1

У них классы разные, нашел мага, рыцаря и разбойника

Ответить

Арсений Алвайс

2

и ни одной женщины, сексисты

Ответить

solawind

2

Вот что надо было рисовать.

Ответить

Максим Шпилёв

solawind
0
Ответить

Taktischer Corgi

0

а есть у этих "героев" вселенная?

Ответить

GoodSanta

Taktischer
5

Есть. ты в ней даже живешь. Нравится?

Ответить

Litnikov Danil

GoodSanta
0

Постоянно d20 проваливается

Ответить

IO

0

В чем-то я согласен. Можно было бы хотя бы из русского фольлора повесить.

Ответить

Минимальный химик

IO
0

Ивана-дурака, которому перерезает глотку герой Кавказской войны 19 века

Ответить

IO

Минимальный
0
Ответить

Минимальный химик

IO
0

Сорян, но меня бомбит от этого

Ответить

A big purple banana 🍆

IO
0

Не поверишь, но ему действительно смешно от того что он написал. Как будет смешно еще ряду пользователей здесь.

Ответить

Игорь Голованов

IO
2

Кстати вот да. Тоже не понял, что это у них за Детский Центр Крайностей. Есть уйма детских героев как из советских сказок и мультиков, так и часть современных. 

Ответить

Красивые Глазки

1

хорошо получилось
лучше чем  марвеловцы
которые и в горах то не бывали 
и местных особенностей не знают
и на соседей/родственников не похожи

Ответить

Ким Кастекнив

1
Ответить

Ким Кастекнив

1
Ответить

Abram Dikoy

0

Как заебал этот милитаризм, неужели нет у чеченцев мифов и сказок, нахуя вояк рисовать

Ответить

Показательный череп

0

Там что, одноглазый герой или краски не хватило. Извините.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

стало лучше

Ответить

Ким Кастекнив

0

кстати

белорусский флаг тоже такой же 

Ответить

Игорь И

0

кто рукастый и через vpn сидит, будут фотожабы ? 

Ответить

Yuriy Kovalets

0

но это выглядит явно круче.

Ответить

Максим Шпилёв

0

пзд..

Ответить

Илья Гераськин

0

Но ведь это харам

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Александра Утёнкова

0

А Путин где? 

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