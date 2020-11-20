В детском центре Курчалоя после замечания Кадырова портреты супергероев заменили изображениями героев Чечни Материал редакции
Ранее представитель проекта возражал против такого изменения и называл его «неуместным».
В Курчалое после замечания Рамзана Кадырова поменяли оформление детского игрового центра. Ранее главе республики не понравилось, что на стенах были изображены персонажи американских комиксов. «У нас есть настоящие герои в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — заметил он.
Четыре дня спустя вместо портретов Человека-Паука и других вымышленных героев на стенах центра появились изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков.
16 ноября Рамзан Кадыров побывал в новом детском центре, сутки спустя СМИ сообщили, что представитель проекта возражает против внесения изменений. Об этом он рассказал изданию «Подъём», где его представили как инвестора.
Позже у отказавшегося от идеи главы Чечни бизнесмена с визитом побывал министр информации и печати республики Ахмед Дудаев, а ЧГТРК «Грозный» сообщил, что объект строился на средства Фонда имени Ахмата Кадырова.
но они же делали это в 16 лет
что теперь, всю жизнь им припоминать?
героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков
Все ок, красиво, только вот нахуя изображения этих людей для детей 4 лет? Нахуя им нужно знать изображения хуй пойми кого хуй пойми когда воевавших людей?
Выходит, чеченская история на столько скупа на личности, что прославлять могут только военных неоднозначных персонажей.
хотя бы потому что дефолтный продукт глобальной коммерческой залупы все еще лучше местечковой архаизации с душком
Американские герои яркие, интересные, и учат доброму героизму.
Почему любовь к своей истории противопоставляется марвелу??
Кому надо-то?? Любить надо то, что нравится, а не свою историю, это дебилизм, и надеюсь такая пропаганда сыграет им не на руку, и дети просто будут ненавидеть их)
Для воспитания детей выдуманная история от реальной принципиально ничем не отличаются, кроме того, что на подвиги капитана Америки можно посмотреть своими глазами, а на подвиг Матросова - нет.
А про "свое-чужое" это внутри тебя недобитый патриот кричит.
Какую ценность имеют герои русских сказок, помимо того факта, что ты русский, и сказки тоже русские?
выдуманную парашу
огатейший фольклор
Лолкек
Это из рашки они неоднозначные, а в чечне про них все понятно. Кто хорошо русню рубил, тот и молодец.
Провести везде интернет и дать людям время вылезти из средневековья. Много времени.
А где же Басаев, Дудаев, Масхадов, Хаттаб..?
Минимальный химик
Который около мечети, глупенький!
это ведь все один и тот же мужик, только в разных шапках
Вот что надо было рисовать.
а есть у этих "героев" вселенная?
Есть. ты в ней даже живешь. Нравится?
В чем-то я согласен. Можно было бы хотя бы из русского фольлора повесить.
Ивана-дурака, которому перерезает глотку герой Кавказской войны 19 века
Не поверишь, но ему действительно смешно от того что он написал. Как будет смешно еще ряду пользователей здесь.
Кстати вот да. Тоже не понял, что это у них за Детский Центр Крайностей. Есть уйма детских героев как из советских сказок и мультиков, так и часть современных.
хорошо получилось
лучше чем марвеловцы
которые и в горах то не бывали
и местных особенностей не знают
и на соседей/родственников не похожи
Как заебал этот милитаризм, неужели нет у чеченцев мифов и сказок, нахуя вояк рисовать