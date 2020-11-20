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Валерий Кащук
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Baza: троих подростков из Канска обвинили в терроризме из-за планирования взрыва здания ФСБ в Minecraft

Двоих посадили под домашний арест, третьего отправили в СИЗО — он свою вину не признаёт.

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Девятиклассников из города Канск Красноярского края обвиняют в создании террористического сообщества из-за переписок во «ВКонтакте» об анархизме и планировании взрыва здания ФСБ в игре Minecraft, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, летом 2020 года подростков задержали за расклеивание листовок на здании ФСБ в поддержку анархиста Азата Мифстахова, обвиняемого по делу о нападении на офис «Единой России».

Издание «Проспект мира» писало, что у следствия есть данные о том, что подростки изучали запрещенную литературу и смотрели видео, в которых объяснялось, как изготавливаются взрывчатка и взрывные устройства. Самодельные взрывпакеты они якобы тестировали на пустырях, стройках и в заброшенных домах.

После задержания сотрудники ведомства получили доступ к перепискам школьников, в которых содержались нелестные высказывания о ФСБ, обсуждение идей анархизма и пиротехники. Подростки также планировали «взорвать» здание ФСБ, построенное в Minecraft, пишет Baza.

На следующий день сотрудники ведомства вызвали Никиту, Дениса и их друга Богдана на допрос. Под давлением Денис и Богдан признали свою вину, их посадили под домашний арест. Никиту отправили в СИЗО — он свою вину не признал.

Не понимала, что это всё так серьёзно, что сразу надолго так, что срок какой-то будет. Он находится [в СИЗО] шестой месяц. Виделись только на судах, не разрешают звонить.

Анна Уварова
мама Никиты

Изначально школьников обвиняли по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», но сейчас статью квалифицировали на более тяжкую — «Организация террористического сообщества и участие в нём». По это статье предусмотрено наказани вплоть до пожизненного заключения, однако в силу возраста подозреваемых максимальный срок — десять лет колонии.

Родственники подростков уверены, что их дело — повторение дела «Нового величия». Они утверждают, что дети дали показания под давлением.

#терроризм #новости

Материал дополнен редакцией
Валерий Кащук
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26 комментариев
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Кадровый лолипоп

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планировали «взорвать» здание ФСБ, построенное в «Майнкрафте»

под домашний арест

Напомните, пожалуйста, у нас в УК уже есть какие-то там статьи за взрывы в компьютерных играх? А то я тут собираюсь Half-Life 2 перепройти, а там в конце тоже взрыв будет, и вот я теперь переживаю.

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Абстрактный ящик

Кадровый
2

Хочешь устроить взрыв в City 17, а он похож на Москву, значит ты и Москву взорвать хочешь. Жди пативэн.

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rossoshmap

Кадровый
0

лучше перепройди black mesa, там 2 новые главы в конце добавили

Ответить

Сладкий магнит

rossoshmap
0

В два раза больше срок

Ответить

Fire K

Кадровый
0

Ну был бы в итоге хлопок, наверное

Ответить

Ol Ma

Кадровый
0

Спойлер!

Ответить

Dra

3

Пиздец, пиздец, пиздец, пиздец. Пиздец.

Ответить

Долгий рак

2

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности

То есть, по законам РФ, в играх нельзя играть за террористов? 

Ответить

Порядочный корабль

Долгий
1

По православным законам РФ, все компьютерные игры на территории страны должны быть запрещены, а геймеры посажены на принудительное психиатрическое лечение.

Ответить

Несерьёзный Валера

2

Предотвратили терракт. Дешёвки)

Ответить

Боковой Слава

1

Всегда знал, что в игры одни террористы и убийцы играют.

Ответить

Гигантский ихтиандр

Боковой
0

и геи

Ответить

Показательный череп

1

Очень смешной скриншот, ещё и марш играет)

Ответить

Личной Мурод

1

порвались

Ответить

Долгий рак

1

Нужно экспертное мнение, в майнкрафте есть винтовки?

Ответить

Евгений Шухов

Долгий
0

Нет, но есть динамит

Ответить

Долгий рак

Евгений
0

То есть скорее всего они настоящий теракт обсуждали?

Ответить

Вова А.

1

Пздц

Ответить

пиу-пиу

1

«Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»

Хорошо, что я выбирал гномов, а не вот этих чуваков, когда качал навык Инженерии: 

Ответить

Ilya Grigöryev

1

не умеешь писать, просто скопируй.

История началась ещё летом. Двое 14-летних подростков — Никита и Денис — решили расклеить по городу листовки в поддержку студента Азата Мифстахова. Одну из листовок они наклеили на здание ФСБ и ушли. На следующий день школьников вместе с их тремя друзьями задержали. С ними поговорили и отобрали телефоны, после чего отпустили. Но, как только оперативники получили доступ к чату, дело о расклейке листовок приобрело совсем другой поворот. Сотрудники ФСБ прочитали о себе много неприятных слов. Среди прочего ребята построили в «Майнкрафте» здание ФСБ и планировали его взорвать, естественно, ради шутки. (baza)

из текста следует что два пиздюка клеили листовки, их поймали отжали мобилки. получили доступ к чатам (vk <3) и обиделись. решили засадить парней на пожизненное

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

0

Азат Мифтахов, а не Мифстахов же, поправьте)

Ответить

Законный пёс_анон

0

Что там насчет социализма?
Интересно, почему ультралевые взгляды так красиво кореллируют со склонностью совершать глупости и страдать из-за этого.

Ответить

Пограничный бинокль

0

Сначала подумал, что это новость панорамы, потом прочитал и охуел...

Ответить

Интимный магнит

0

Какой сюр)

Ответить

Степан Колчин

0

Мда, и на это идут наши налоги...

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A big purple banana 🍆

0

@Сергей Звезда новость дополнили, а желтушный заголовок оставили. Очевидно, что причины задержания не только за игру в майнкрафт

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