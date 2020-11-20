Baza: троих подростков из Канска обвинили в терроризме. В том числе за планирование взрыва здания ФСБ в Minecraft

Двоих посадили под домашний арест, третьего отправили в СИЗО — он свою вину не признаёт.

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Девятиклассников из города Канск Красноярского края обвиняют в создании террористического сообщества из-за переписок во «ВКонтакте» об анархизме и планировании взрыва здания ФСБ в игре Minecraft, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, летом 2020 года подростков задержали за расклеивание листовок на здании ФСБ в поддержку анархиста Азата Мифстахова, обвиняемого по делу о нападении на офис «Единой России».

Издание «Проспект мира» писало, что у следствия есть данные о том, что подростки изучали запрещенную литературу и смотрели видео, в которых объяснялось, как изготавливаются взрывчатка и взрывные устройства. Самодельные взрывпакеты они якобы тестировали на пустырях, стройках и в заброшенных домах.

После задержания сотрудники ведомства получили доступ к перепискам школьников, в которых содержались нелестные высказывания о ФСБ, обсуждение идей анархизма и пиротехники. Подростки также планировали «взорвать» здание ФСБ, построенное в Minecraft, пишет Baza.

На следующий день сотрудники ведомства вызвали Никиту, Дениса и их друга Богдана на допрос. Под давлением Денис и Богдан признали свою вину, их посадили под домашний арест. Никиту отправили в СИЗО — он свою вину не признал.

Не понимала, что это всё так серьёзно, что сразу надолго так, что срок какой-то будет. Он находится [в СИЗО] шестой месяц. Виделись только на судах, не разрешают звонить. Анна Уварова мама Никиты

Изначально школьников обвиняли по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», но сейчас статью квалифицировали на более тяжкую — «Организация террористического сообщества и участие в нём». По это статье предусмотрено наказани вплоть до пожизненного заключения, однако в силу возраста подозреваемых максимальный срок — десять лет колонии.

Родственники подростков уверены, что их дело — повторение дела «Нового величия». Они утверждают, что дети дали показания под давлением.