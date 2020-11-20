Новости
Валерий Кащук
2906

Baza: троих подростков из Канска обвинили в терроризме. В том числе за планирование взрыва здания ФСБ в Minecraft

Двоих посадили под домашний арест, третьего отправили в СИЗО — он свою вину не признаёт.

54 комментария
В закладки
Слушать

Девятиклассников из города Канск Красноярского края обвиняют в создании террористического сообщества из-за переписок во «ВКонтакте» об анархизме и планировании взрыва здания ФСБ в игре Minecraft, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, летом 2020 года подростков задержали за расклеивание листовок на здании ФСБ в поддержку анархиста Азата Мифстахова, обвиняемого по делу о нападении на офис «Единой России».

Издание «Проспект мира» писало, что у следствия есть данные о том, что подростки изучали запрещенную литературу и смотрели видео, в которых объяснялось, как изготавливаются взрывчатка и взрывные устройства. Самодельные взрывпакеты они якобы тестировали на пустырях, стройках и в заброшенных домах.

После задержания сотрудники ведомства получили доступ к перепискам школьников, в которых содержались нелестные высказывания о ФСБ, обсуждение идей анархизма и пиротехники. Подростки также планировали «взорвать» здание ФСБ, построенное в Minecraft, пишет Baza.

На следующий день сотрудники ведомства вызвали Никиту, Дениса и их друга Богдана на допрос. Под давлением Денис и Богдан признали свою вину, их посадили под домашний арест. Никиту отправили в СИЗО — он свою вину не признал.

Не понимала, что это всё так серьёзно, что сразу надолго так, что срок какой-то будет. Он находится [в СИЗО] шестой месяц. Виделись только на судах, не разрешают звонить.

Анна Уварова
мама Никиты

Изначально школьников обвиняли по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», но сейчас статью квалифицировали на более тяжкую — «Организация террористического сообщества и участие в нём». По это статье предусмотрено наказани вплоть до пожизненного заключения, однако в силу возраста подозреваемых максимальный срок — десять лет колонии.

Родственники подростков уверены, что их дело — повторение дела «Нового величия». Они утверждают, что дети дали показания под давлением.

#терроризм #новости

Материал дополнен редакцией
Валерий Кащук
+287
14
28
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Валерий Кащук", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c"], "comments": 54, "likes": 28, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 238428, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Fri, 20 Nov 2020 16:16:32 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
54 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кадровый лолипоп

28

планировали «взорвать» здание ФСБ, построенное в «Майнкрафте»

под домашний арест

Напомните, пожалуйста, у нас в УК уже есть какие-то там статьи за взрывы в компьютерных играх? А то я тут собираюсь Half-Life 2 перепройти, а там в конце тоже взрыв будет, и вот я теперь переживаю.

Ответить

Абстрактный ящик

Кадровый
12

Хочешь устроить взрыв в City 17, а он похож на Москву, значит ты и Москву взорвать хочешь. Жди пативэн.

Ответить

Sam Lowry

Абстрактный
1

Давненько я не слыхал слова «пативэн»

Ответить

MEGAtraXXXer666

Sam
–1

Совсем скоро ты будешь слышать его каждый день, а потом и каждый час

Ответить

Fire K

Кадровый
2

Ну был бы в итоге хлопок, наверное

Ответить

rossoshmap

Кадровый
0

лучше перепройди black mesa, там 2 новые главы в конце добавили

Ответить

Сладкий магнит

rossoshmap
1

В два раза больше срок

Ответить

Ol Ma

Кадровый
0

Спойлер!

Ответить

Mr. LoveJoy

Кадровый
0

Красава, я собирался ее проходить

Ответить

Dra

15

Пиздец, пиздец, пиздец, пиздец. Пиздец.

Ответить

A big purple banana 🍆

Dra
–10

пиздец в твоем мозгу, хотя бы новость прочитал, сверхразум

Ответить

Dra

A
2

Только хотел написать ответ на твою "желтушность") Ты где там подготовку к теракту видишь, жертва пропаганды?

Ответить

A big purple banana 🍆

Dra
–17

за вот эту хуйню уже можно смело на бутылку садить за оправдание терроризма
По данным телеграм-канала, летом 2020 года подростков задержали за расклеивание листовок на здании ФСБ в поддержку анархиста Азата Мифстахова, обвиняемого по делу о нападении на офис «Единой России».

Ответить

Dra

A
6

Я ж и говорю, жертва.

Ответить

Пушнойзверь

Dra
0

аборта

Ответить

A big purple

Dra
–9

прально, нехуй сказать, продолжай визжать про пропаганду

Ответить

alexferman

A
0

Жирнота

Ответить

Алексей Панкратов

A
0

А где посадки половины Чечни за оправдание терактов во Франции, недвуличный ты наш? 

Ответить

A big purple

Алексей
0

сам ответил на свой вопрос. Потому что Чечня не Франция

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Долгий рак

8

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности

То есть, по законам РФ, в играх нельзя играть за террористов? 

Ответить

Порядочный корабль

Долгий
3

По православным законам РФ, все компьютерные игры на территории страны должны быть запрещены, а геймеры посажены на принудительное психиатрическое лечение.

Ответить

Сладкий магнит

Порядочный
0

А как же танковые патриоты и завсегдатые Тушино?

Ответить

Kir Kirsky

Сладкий
3

это другое

Ответить

Юный Мика

Сладкий
0

 это ватный электорат

Ответить

Несерьёзный Валера

3

Предотвратили терракт. Дешёвки)

Ответить

Ilya Grigöryev

3

не умеешь писать, просто скопируй.

История началась ещё летом. Двое 14-летних подростков — Никита и Денис — решили расклеить по городу листовки в поддержку студента Азата Мифстахова. Одну из листовок они наклеили на здание ФСБ и ушли. На следующий день школьников вместе с их тремя друзьями задержали. С ними поговорили и отобрали телефоны, после чего отпустили. Но, как только оперативники получили доступ к чату, дело о расклейке листовок приобрело совсем другой поворот. Сотрудники ФСБ прочитали о себе много неприятных слов. Среди прочего ребята построили в «Майнкрафте» здание ФСБ и планировали его взорвать, естественно, ради шутки. (baza)

из текста следует что два пиздюка клеили листовки, их поймали отжали мобилки. получили доступ к чатам (vk <3) и обиделись. решили засадить парней на пожизненное

Ответить

Долгий рак

1

Нужно экспертное мнение, в майнкрафте есть винтовки?

Ответить

Евгений Шухов

Долгий
1

Нет, но есть динамит

Ответить

Долгий рак

Евгений
0

То есть скорее всего они настоящий теракт обсуждали?

Ответить

Евгений Шухов

Долгий
1

Скорее всего переписка на скриншоте не относится к игре

Ответить

Долгий рак

Евгений
0

Спасиб.

Ответить

Круглый Женя

Долгий
0

зависит от модов

Ответить

Savage Steel

1

Парень скорее всего 5-8 лет получит. Жаль, что единственная помощь, которую он получит это смакование его ситуации в комментариях, а у парня скорее всего уже не будет нормальной жизни. Озлобленность на систему до конца дней 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Savage
1

Да, это беда, конечно. А надо-то всего лишь полюбить.

Ответить

Tagir Chus

Дмитрий
0

Шикарный коммент и так мало поддержки (

Ответить

Боковой Слава

1

Всегда знал, что в игры одни террористы и убийцы играют.

Ответить

Гигантский ихтиандр

Боковой
0

и геи

Ответить

Показательный череп

1

Очень смешной скриншот, ещё и марш играет)

Ответить

Личной Мурод

1

порвались

Ответить

Вова А.

1

Пздц

Ответить

пиу-пиу

1

«Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»

Хорошо, что я выбирал гномов, а не вот этих чуваков, когда качал навык Инженерии: 

Ответить

Антон Петухов

1

скоро увидим тендр на охрану здания ФСБ в Майнкрафт 

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

0

Азат Мифтахов, а не Мифстахов же, поправьте)

Ответить

Законный пёс_анон

0

Что там насчет социализма?
Интересно, почему ультралевые взгляды так красиво кореллируют со склонностью совершать глупости и страдать из-за этого.

Ответить

Пограничный бинокль

0

Сначала подумал, что это новость панорамы, потом прочитал и охуел...

Ответить

Интимный магнит

0

Какой сюр)

Ответить

Степан Колчин

0

Мда, и на это идут наши налоги...

Ответить

A big purple banana 🍆

0

@Сергей Звезда новость дополнили, а желтушный заголовок оставили. Очевидно, что причины задержания не только за игру в майнкрафт

Ответить

Dima alekssandrov

0

F

Ответить

Игорь Голованов

0

запрещенную литературу и смотрели видео, в которых объяснялось, как изготавливаются взрывчатка и взрывные устройства.

Коран?

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Гестаповцы за звёздочки схватились

Ответить

Юный Мика

0

Никита, держись бро!

Ответить

Sergey Tretyakov

0

Почему вообще кто-то до сих пор пользуется ВК, особенно "мамкины террористы"? То есть не просто имеет там аккаунт, а что-то пишет, общается. Ведь это уже 100500-й случай когда ИМЕННО по сообщениям в ВК сажают. Не ФБ, не твиттер, а именно ВК. И все туда же, ну ничему жизнь людей не учит.

Ответить

Клишин Дмитрий

Sergey
0

Может потому что ВК это самая популярная соцсеть среди возрастной группы, которая чаще всего попадает в тюрьму?  Дела которые заводят на людей из Одноклассников, на основании сообщений из одноклассников на ресурсы вроде TJ и Базу не попадают. Кому интересно читать, что Петрович написал жене, что украл у Иванова козу и сбросил её в овраг?)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Главный репродуктолог предложил создать абортарии и передать их в ведение ФСИН. Минздрав не поддержал эту идею
Олег Аполихин считает, что врачей нельзя заставлять принимать участие «в убийстве».
435
TJ
Всем TJ собираем деньги детям на Новый год
С подачи наших пользователей предлагаем, чтобы донаты послужили хорошему делу.
305
Новости
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с ютуб-канала Соловьёва и вернуть его в раздел трендов
Ведомство считает, что сервис мешает росту аудитории канала.
173
Популярное за три дня
Интернет
«Полетели коптеры, полетели сизые»: на YouTube представили, как выглядела бы русская деревня в эстетике киберпанка
Киберкоровы, кибердоярки и даже кибернародные песни — авторы мокьюментари про рязанского фермера будущего рассказали TJ, как появилась короткометражка.
78
Истории
Как дела, как дела? У меня антитела. Как я переболел коронавирусом в Москве
Месяц назад я переболел Covid-19 в тяжёлой форме. Расскажу о симптомах, о том, чем лечили, какие были процедуры, как лежал 10 дней в госпитале и как сам наделал кучу ошибок в лечении. Не хотел бы пугать, что вам это обязательно пригодится, но вдруг кому-то мой опыт поможет избежать ошибок и действовать более грамотно, если наступит заболевание.
226
Интернет
Президент Бразилии опубликовал в твиттере мем с «широким» самим собой
«Хорошее видео».
39
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Alex Fielding

В Пуэрто-Рико снесут культовый…

Рулон Обоев

Запись в подсайте Telegram

Дмитрий Городских

Снос Дома Советов: как главный…

Sergey Pal

«Полетели коптеры, полетели…

Владимир Филатов

МВД Белоруссии заявило о…

solawind

Против трёх лжесвидетелей по…

Настя Иванова

Запись в подсайте Telegram

Андрей Королёв

В Пуэрто-Рико снесут культовый…

PRIME XXVII

Омскую студентку оштрафовали на…

fortexe

МВД Белоруссии заявило о…

Екатерина Кузнецова

Снос Дома Советов: как главный…

Anton Gostev

В Пуэрто-Рико снесут культовый…
null