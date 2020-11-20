Baza: троих подростков из Канска обвинили в терроризме. В том числе за планирование взрыва здания ФСБ в Minecraft

Двоих посадили под домашний арест, третьего отправили в СИЗО — он свою вину не признаёт.
Девятиклассников из города Канск Красноярского края обвиняют в создании террористического сообщества из-за переписок во «ВКонтакте» об анархизме и планировании взрыва здания ФСБ в игре Minecraft, сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, летом 2020 года подростков задержали за расклеивание листовок на здании ФСБ в поддержку анархиста Азата Мифстахова, обвиняемого по делу о нападении на офис «Единой России».
Издание «Проспект мира» писало, что у следствия есть данные о том, что подростки изучали запрещенную литературу и смотрели видео, в которых объяснялось, как изготавливаются взрывчатка и взрывные устройства. Самодельные взрывпакеты они якобы тестировали на пустырях, стройках и в заброшенных домах.
После задержания сотрудники ведомства получили доступ к перепискам школьников, в которых содержались нелестные высказывания о ФСБ, обсуждение идей анархизма и пиротехники. Подростки также планировали «взорвать» здание ФСБ, построенное в Minecraft, пишет Baza.
На следующий день сотрудники ведомства вызвали Никиту, Дениса и их друга Богдана на допрос. Под давлением Денис и Богдан признали свою вину, их посадили под домашний арест. Никиту отправили в СИЗО — он свою вину не признал.
Изначально школьников обвиняли по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», но сейчас статью квалифицировали на более тяжкую — «Организация террористического сообщества и участие в нём». По это статье предусмотрено наказани вплоть до пожизненного заключения, однако в силу возраста подозреваемых максимальный срок — десять лет колонии.
Родственники подростков уверены, что их дело — повторение дела «Нового величия». Они утверждают, что дети дали показания под давлением.
планировали «взорвать» здание ФСБ, построенное в «Майнкрафте»
под домашний арест
Напомните, пожалуйста, у нас в УК уже есть какие-то там статьи за взрывы в компьютерных играх? А то я тут собираюсь Half-Life 2 перепройти, а там в конце тоже взрыв будет, и вот я теперь переживаю.
Абстрактный ящик
Хочешь устроить взрыв в City 17, а он похож на Москву, значит ты и Москву взорвать хочешь. Жди пативэн.
Давненько я не слыхал слова «пативэн»
Совсем скоро ты будешь слышать его каждый день, а потом и каждый час
лучше перепройди black mesa, там 2 новые главы в конце добавили
Пиздец, пиздец, пиздец, пиздец. Пиздец.
пиздец в твоем мозгу, хотя бы новость прочитал, сверхразум
за вот эту хуйню уже можно смело на бутылку садить за оправдание терроризма
По данным телеграм-канала, летом 2020 года подростков задержали за расклеивание листовок на здании ФСБ в поддержку анархиста Азата Мифстахова, обвиняемого по делу о нападении на офис «Единой России».
А где посадки половины Чечни за оправдание терактов во Франции, недвуличный ты наш?
сам ответил на свой вопрос. Потому что Чечня не Франция
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Порядочный корабль
По православным законам РФ, все компьютерные игры на территории страны должны быть запрещены, а геймеры посажены на принудительное психиатрическое лечение.
Сладкий магнит
А как же танковые патриоты и завсегдатые Тушино?
не умеешь писать, просто скопируй.
История началась ещё летом. Двое 14-летних подростков — Никита и Денис — решили расклеить по городу листовки в поддержку студента Азата Мифстахова. Одну из листовок они наклеили на здание ФСБ и ушли. На следующий день школьников вместе с их тремя друзьями задержали. С ними поговорили и отобрали телефоны, после чего отпустили. Но, как только оперативники получили доступ к чату, дело о расклейке листовок приобрело совсем другой поворот. Сотрудники ФСБ прочитали о себе много неприятных слов. Среди прочего ребята построили в «Майнкрафте» здание ФСБ и планировали его взорвать, естественно, ради шутки. (baza)
из текста следует что два пиздюка клеили листовки, их поймали отжали мобилки. получили доступ к чатам (vk <3) и обиделись. решили засадить парней на пожизненное
Нет, но есть динамит
То есть скорее всего они настоящий теракт обсуждали?
Скорее всего переписка на скриншоте не относится к игре
Парень скорее всего 5-8 лет получит. Жаль, что единственная помощь, которую он получит это смакование его ситуации в комментариях, а у парня скорее всего уже не будет нормальной жизни. Озлобленность на систему до конца дней
Да, это беда, конечно. А надо-то всего лишь полюбить.
«Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»
Хорошо, что я выбирал гномов, а не вот этих чуваков, когда качал навык Инженерии:
@Сергей Звезда новость дополнили, а желтушный заголовок оставили. Очевидно, что причины задержания не только за игру в майнкрафт
запрещенную литературу и смотрели видео, в которых объяснялось, как изготавливаются взрывчатка и взрывные устройства.
Коран?
Почему вообще кто-то до сих пор пользуется ВК, особенно "мамкины террористы"? То есть не просто имеет там аккаунт, а что-то пишет, общается. Ведь это уже 100500-й случай когда ИМЕННО по сообщениям в ВК сажают. Не ФБ, не твиттер, а именно ВК. И все туда же, ну ничему жизнь людей не учит.
Может потому что ВК это самая популярная соцсеть среди возрастной группы, которая чаще всего попадает в тюрьму? Дела которые заводят на людей из Одноклассников, на основании сообщений из одноклассников на ресурсы вроде TJ и Базу не попадают. Кому интересно читать, что Петрович написал жене, что украл у Иванова козу и сбросил её в овраг?)