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Ольга Щербинина
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Омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей за комментарий под новостью о теракте в новозеландских мечетях Материал редакции

Тогда нападавший убил 51 человека.

17 комментариев
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Суд в Омске признал 20-летнюю студентку виновной в публичном оправдании терроризма в интернете и приговорил её к штрафу в 320 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте регионального СК.

По версии ведомства, девушка в соцсетях прокомментировала новости о нападении на мечети в Новой Зеландии в марте 2019 года. В своих записях она «оправдала действия, связанные с насилием по отношению к группе лиц, объединённых по признаку принадлежности к определённой религии».

В январе омский таксист получил 2,5 года колонии по делу об одобрении терроризма за пост о тех же нападениях. В ноябре военного из Омска оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за комментария, одобряющего терроризм.

15 марта 2019 года мужчина с оружием напал на две мечети в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии. Он ворвался внутрь и устроил стрельбу — жертвами теракта стали 51 человек, ещё 48 человек получили ранения. В августе 2020 года Брентона Тарранта признали виновным в теракте и приговорили к пожизненному заключению без права на УДО.

#новости #соцсети #новаязеленадия

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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17 комментариев
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solawind

7

Да тут под новостью на TJ можно было с десяток миллионов  собрать.

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Законный пёс_анон

solawind
7

Да, вон нашлась куча желающих оправдывать теракты во Франции. Однако, что-то мне подсказывает, что как раз-таки у них и карт-бланш на подобное безобразие.

Ответить

сироп от щекотки

5

А можно в комментариях какт намеками объяснить, что там за мнение она высказала.
А то какойт ребус

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Сладкий магнит

сироп
0

Хорус был прав, когда напал на имперских  лоялистов

Осуждаю!

Ответить

Круглый Женя

Сладкий
0

Жиллиман был прав, когда сжигал Монархию

Ответить

Ваша Закладко

Круглый
0

ну эт ересь

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Боковой Слава

–4

В своих записях она «оправдала действия, связанные с насилием по отношению к группе лиц, объединённых по признаку принадлежности к определённой религии».

Если это правда, то пусть

Ответить

Агрессивный ящик

Боковой
0

Нет ты

Ответить

Боковой Слава

Агрессивный
0

Тоже терроризм оправдываешь что ли?

Ответить

Комментарий удален

сироп от щекотки

1

Ольга, как тебе Перевал Дятлова, давай лучше об этом

Ответить

Zero-one-one

сироп
1

Мне понравилось 

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Таможенный кот

сироп
1

Я не Ольга, но весьма атмосферно получилось. Особенно чёрно-белые серии при сам поход, они прямо очень хорошие. И актёров так удачно подобрали.

Ответить

сироп от щекотки

Таможенный
0

Мне тож понравилось. Еще смотрел, и думал, хорошо что тот парень "с ногой" не пошел с ребятами дальше. Выжил, и вот в "ольге" снялся

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snq eveav

1

А подписка на Пьюдипая не опасна? 

Ответить

Роман Болотов

0

Насколько полицейским в Омске нехуй делать. Сложно предоставить новость с заголовком «В Москве студентку оштрафовали за комментарий...»

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eNCake

Роман
0

Делать есть чего, но за коммент наказать проще.

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Имя Фамилия

–2

Отличная новость.

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