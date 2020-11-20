Омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей за комментарий под новостью о теракте в новозеландских мечетях Материал редакции
Тогда нападавший убил 51 человека.
Суд в Омске признал 20-летнюю студентку виновной в публичном оправдании терроризма в интернете и приговорил её к штрафу в 320 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте регионального СК.
По версии ведомства, девушка в соцсетях прокомментировала новости о нападении на мечети в Новой Зеландии в марте 2019 года. В своих записях она «оправдала действия, связанные с насилием по отношению к группе лиц, объединённых по признаку принадлежности к определённой религии».
В январе омский таксист получил 2,5 года колонии по делу об одобрении терроризма за пост о тех же нападениях. В ноябре военного из Омска оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за комментария, одобряющего терроризм.
15 марта 2019 года мужчина с оружием напал на две мечети в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии. Он ворвался внутрь и устроил стрельбу — жертвами теракта стали 51 человек, ещё 48 человек получили ранения. В августе 2020 года Брентона Тарранта признали виновным в теракте и приговорили к пожизненному заключению без права на УДО.
Да тут под новостью на TJ можно было с десяток миллионов собрать.
Законный пёс_анон
Да, вон нашлась куча желающих оправдывать теракты во Франции. Однако, что-то мне подсказывает, что как раз-таки у них и карт-бланш на подобное безобразие.
А можно в комментариях какт намеками объяснить, что там за мнение она высказала.
А то какойт ребус
Сладкий магнит
Хорус был прав, когда напал на имперских лоялистов
Осуждаю!
Круглый Женя
Жиллиман был прав, когда сжигал Монархию
Агрессивный ящик
Нет ты
Комментарий удален
Ольга, как тебе Перевал Дятлова, давай лучше об этом
Таможенный кот
Я не Ольга, но весьма атмосферно получилось. Особенно чёрно-белые серии при сам поход, они прямо очень хорошие. И актёров так удачно подобрали.
Мне тож понравилось. Еще смотрел, и думал, хорошо что тот парень "с ногой" не пошел с ребятами дальше. Выжил, и вот в "ольге" снялся
Насколько полицейским в Омске нехуй делать. Сложно предоставить новость с заголовком «В Москве студентку оштрафовали за комментарий...»