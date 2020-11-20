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Алексей Боржонов
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В Тбилиси вооружённый мужчина захватил заложников в офисе микрофинансовой организации Материал редакции

На место прибыла полиция.

24 комментария
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Видео из трансляции «Рустави 2»

Вооружённый мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси, сообщает местное МВД. Территорию оцепили, на месте работает полиция. По данным «Рустави 2», в заложниках находятся десять человек, патрульная полиция позже сообщила о девяти заложниках.

Требования нападавшего неизвестны. Глава патрульной полиции Важа Сирадзе попросил СМИ прекратить прямые трансляции с места событий, поскольку они создают угрозу заложникам и сотрудникам правоохранительных органов, передаёт Interpressnews. «Рустави 2» утверждает, что захватчик отпустил одного заложника, теперь его допрашивает полиция.

В МВД заявили, что возбудили уголовные дела по двум статьям, в том числе о незаконном хранении, приобретении и ношении оружия.

#новости #грузия #происшествия

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24 комментария
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Профессиональный корабль

–3

Рустави 2 это прозвище вооруженного мужчины или телеканала?

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Лёша Любимцев

Профессиональный
19

телеканал, где ведущий в прямом эфире путена хуесосил

Ответить

alexferman

Лёша
1

В прямом эфире с Путиным?

Ответить

Лёша Любимцев

alexferman
0

Кстати, в это же время шла прямая линия с президентом США

Ответить

A big purple banana 🍆

Профессиональный
0

телеканал это Рустави 1

Ответить

alexferman

3

А я говорил, что выполнять их требования - плохая идея

Ответить

Долгий рак

alexferman
2

Да, не берите микрозаймы. 

Ответить

Лёша Любимцев

Долгий
2

Штурмом

Ответить

ОСА

alexferman
0

Прошлого так и не поймали

Ответить

коренной нарниец

ОСА
2

Медведева не так легко найти

Ответить

ouxen

коренной
0

Бля)

Ответить

Боковой Слава

0

Надеюсь никто не пострадает.

Ответить

Профессиональный корабль

Боковой
2

Потом они сварят хинкали и наебенятся вином, скриньте 

Ответить

Боковой Слава

Профессиональный
4

Я бы тоже от этого не отказался...

Ответить

Профессиональный корабль

Боковой
4

Так не отказывайся

Ответить

Круглый Женя

1

Что по кинчику на этот вечер?

Ответить

сироп от щекотки

Круглый
0

Мимино

Ответить

Gleb Levchenko

1

Как же похуй

Ответить

Игорь Рачук

1
Ответить

Abram Dikoy

0

тот же чел вернулся что и месяц назад в заложники брал?

Ответить

Личной Петя

0

Украина передала эстафету Грузии

Ответить

Shenmue

0

А он сожгёт архивы клиентов?

Ответить

Valeria Makarova

Shenmue
0

Они в облаке

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Abdul Beskaev

0

Да ладно... А где террорист мусульманин взял 10 человек в заложники?

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