В Тбилиси вооружённый мужчина захватил заложников в офисе микрофинансовой организации Материал редакции
На место прибыла полиция.
Вооружённый мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси, сообщает местное МВД. Территорию оцепили, на месте работает полиция. По данным «Рустави 2», в заложниках находятся десять человек, патрульная полиция позже сообщила о девяти заложниках.
Требования нападавшего неизвестны. Глава патрульной полиции Важа Сирадзе попросил СМИ прекратить прямые трансляции с места событий, поскольку они создают угрозу заложникам и сотрудникам правоохранительных органов, передаёт Interpressnews. «Рустави 2» утверждает, что захватчик отпустил одного заложника, теперь его допрашивает полиция.
В МВД заявили, что возбудили уголовные дела по двум статьям, в том числе о незаконном хранении, приобретении и ношении оружия.
телеканал, где ведущий в прямом эфире путена хуесосил
В прямом эфире с Путиным?
А я говорил, что выполнять их требования - плохая идея
Долгий рак
Да, не берите микрозаймы.
Прошлого так и не поймали
Потом они сварят хинкали и наебенятся вином, скриньте
Боковой Слава
Я бы тоже от этого не отказался...
А он сожгёт архивы клиентов?