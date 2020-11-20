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Артём Мазанов
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Против трёх лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела Материал редакции

Их допрашивали по ходатайству адвоката Эльмана Пашаева.

25 комментариев
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МВД заявило, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания. Во время заседания суд признал, что их заявления противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными, следствие это подтвердило. Об этом пишет РИА «Новости».

Дела возбудили против двух мужчин, по словам которых, за рулём внедорожника актёра сидел кто-то другой, а сам Ефремов «стоял рядом с машиной». Третий свидетель заявлял, что до ДТП он видел на заднем сиденье автомобиля незнакомого ему мужчину, а за рулём — никого не видел. Их допрашивали по ходатайству адвоката Эльмана Пашаева.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд на полгода смягчил наказание. Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева также лишили адвокатского статуса.

#новости #делоефремова

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И это не новость ИА «Панорама»
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25 комментариев
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Твоего деда дед

27

Я бы снял юридический триллер по мотивам этой истории.
Естественно, с Ефремовым в главной роли

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Боковой Слава

Твоего
4

Подожди лет 7 ещё. Если его конечно раньше не освободят...

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ouxen

Твоего
0

Сук, орнул)

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THEKRONOS31 .

5

Воу, вот это уже интересно, нужно будет последить за судьбой этих чуваков.
Статья очень редко выстреливает, ибо доказать заведомость нуу очень непросто.

Ответить

alexferman

THEKRONOS31
4

Мне кажется, от всего этого цирка у судейских и прокурорских пригорело

Ответить

Уличный Влад

alexferman
5

Они и сами цирк могут устроить похлеще этого

Ответить

THEKRONOS31 .

alexferman
1

Они вообще не любят излишнюю публичность в уголовных делах. А тут мало того, что вся подноготная дела стала достоянием общественности, так еще и адвокат обвиняемого устроил клоунаду на пустом месте.

Ответить

Уличный Влад

THEKRONOS31
1

Ну, когда из них на виду у всех попытались дураков сделать, вместо того, чтобы по тихому денег занести за мягкий приговор, у них наверное бомбануло, да.

Ответить

solawind

alexferman
0

Мне кажется, если бы подсудимым был не селебрити и не внимание СМИ, оговорить простого человека получилось бы так как нехуй делать.

Ответить

Боковой Слава

0

Пашаева также лишили адвокатского статуса.

Не опять, а снова.

P.s. Только зачем об этом ещё раз писать?

Ответить

Артём Мазанов

Боковой
6

Это бэк — чтобы те, кто не читал все остальные новости, знали, что свидетелей позвал тот, кого послали потом 

Ответить

ouxen

Боковой
0

Это филлер, чтобы добить кол во знаков и срубить баблишко за статью

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Зато заработали наверное

Ответить

Уличный Влад

Закомплексованн…
1

@Митя Простомолотов уведомление

Ответить

Закомплексованная Душа

Уличный
0

Зачем тут этот петушок нужен?

Ответить

Semen Semenov

Закомплексованн…
0

Хочет тебя

Ответить

Уличный Влад

Закомплексованн…
0

Тоже заработал наверное

Ответить

Паша Красников

1

5 000 рублей штраф?

Ответить

Spid3r

Паша
0

Примерно.

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев

Ответить

ouxen

–1

А че ефремов еще не вышел чтоли? Че воду мутят не все забыли ещё

Ответить

Закомплексованная Душа

ouxen
0

Там на мировую вроде пошли, думаю есть вариант, что выпустят

Ответить

ouxen

Закомплексованн…
0

Так стдит чтоли ещё официально?

Ответить

Закомплексованная Душа

ouxen
0

Да, он при чём уехал в обычную зону...

Ответить

ouxen

–1

МВД заявило, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания.

И что? Кого это сейчас смущает?

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solawind

ouxen
0

Тут скорее когда это внимание СМИ привлекает,  смущает

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