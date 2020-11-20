Против трёх лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела Материал редакции
Их допрашивали по ходатайству адвоката Эльмана Пашаева.
МВД заявило, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания. Во время заседания суд признал, что их заявления противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными, следствие это подтвердило. Об этом пишет РИА «Новости».
Дела возбудили против двух мужчин, по словам которых, за рулём внедорожника актёра сидел кто-то другой, а сам Ефремов «стоял рядом с машиной». Третий свидетель заявлял, что до ДТП он видел на заднем сиденье автомобиля незнакомого ему мужчину, а за рулём — никого не видел. Их допрашивали по ходатайству адвоката Эльмана Пашаева.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд на полгода смягчил наказание. Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева также лишили адвокатского статуса.
Я бы снял юридический триллер по мотивам этой истории.
Естественно, с Ефремовым в главной роли
Воу, вот это уже интересно, нужно будет последить за судьбой этих чуваков.
Статья очень редко выстреливает, ибо доказать заведомость нуу очень непросто.
Мне кажется, от всего этого цирка у судейских и прокурорских пригорело
Они вообще не любят излишнюю публичность в уголовных делах. А тут мало того, что вся подноготная дела стала достоянием общественности, так еще и адвокат обвиняемого устроил клоунаду на пустом месте.
Уличный Влад
Ну, когда из них на виду у всех попытались дураков сделать, вместо того, чтобы по тихому денег занести за мягкий приговор, у них наверное бомбануло, да.
Мне кажется, если бы подсудимым был не селебрити и не внимание СМИ, оговорить простого человека получилось бы так как нехуй делать.
Зато заработали наверное
@Митя Простомолотов уведомление
Зачем тут этот петушок нужен?
5 000 рублей штраф?
Примерно.
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев
А че ефремов еще не вышел чтоли? Че воду мутят не все забыли ещё
Там на мировую вроде пошли, думаю есть вариант, что выпустят
Так стдит чтоли ещё официально?