Австралийский штат отменит коронавирусный локдаун. Власти признали, что ввели его из-за ложных показаний заболевшего Материал редакции
Медики после разговора с заболевшим решили, что столкнулись с быстро распространяющимся штаммом Covid-19, но оказалось, что мужчина соврал врачам.
Ограничения стали действовать в Южной Австралии в ночь на 19 ноября после того, как там выявили 36 случаев Covid-19, в том числе первые с апреля случаи локальной передачи инфекции. В штате запретили работу баров, кафе и ресторанов, а жителей обязали соблюдать режим самоизоляции. Группа по отслеживаю контактов заболевших обратила внимание на историю мужчины, который рассказал о посещении пиццерии, у сотрудника которой был положительный тест на Covid-19.
Медики предположили, что мужчина заразился во время краткосрочного пребывания в пиццерии, и решили, что имеют дело с особо опасным штаммом коронавируса, скорость распространения которого крайне высока. Однако спустя два дня после введённого локдауна выяснилось, что мужчина работал там вместе с уже заболевшим сотрудником, а не просто пришёл сделать заказ, сообщает Reuters. Эта информация изменила мнение медиков о динамике распространения инфекции, и власти Южной Австралии заявили, что снимут локдаун на три дня раньше запланированного срока.
Премьер-министр штата Стивен Маршалл сказал, что власти не вводили бы карантин, если бы заболевший сказал правду. «Сказать, что я в ярости из-за действий этого человека, — ничего не сказать. Эгоистичные действия этого человека поставили весь штат в очень непростое положение».
Мужчина не понесёт наказание, поскольку законы не предусматривают ответственность за ложь, рассказал комиссар полиции Южной Австралии Грант Стивенс. Журналисты спросили, не потребуется ли пиццерии дополнительная охрана после этой новости, и Стивенс ответил, что полиция «рассматривает множество вещей».