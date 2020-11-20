Роспотребнадзор приостановил работу московской частной клиники «Чайка» за сокрытие данных о пациентах с Covid-19 Материал редакции
По словам клиники, до 16 ноября подавать данные о положительном антигенном тесте не требовалось.
Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило работу частной клиники «Чайка» в «Москва-Сити» на срок до 90 суток, сообщил официальный телеграм-канал столичного оперштаба.
Ведомство установило, что клиника провела 19 тестов на Covid-19, результаты оказались положительными. Однако данные об этом компания не передала в Роспотребнадзор, что «влечёт угрозу распространения новой коронавирусной инфекции». Сотрудник одной из многопрофильных клиник сети «Чайка» рассказал The Bell, что проверки ведутся и в других учреждениях компании. По его словам, в клиниках делался экспресс-тест на антиген, о результатах которого отчитываться перед Роспотребнадзором до недавних пор не требовалось.
Один из главных врачей «Чайки» Рената Петросян подтвердила РБК, что клиника не подавала данные о положительном антигенном тесте в Роспотребнадзор, так как это было не нужно. Она также утверждает, что в клинике приостановили только работу кабинета тестирования на коронавирус.
Требование отчитываться о результатах тестов появилось в постановлении Роспотребнадзора от 13 ноября. В документе есть пункт о необходимости передавать данные о лабораторном подтверждении Covid-19 любым из методов, «определяющих антиген возбудителя».
Основной владелец и гендиректор сети клиник «Чайка» — медиаинвестор Александр Винокуров. По данным «Контур.Фокуса», ему принадлежит 86,37% ООО «Клиники Чайка» через «Группу Чайка», ещё 9,63% — у Максима Цыганова, 3,95% — Сергея Тихонова и 0,05% у Вячеслава Ключникова. В Москве у сети пять клиник.
Боковой Слава
Так как клиника находится в "Моква-Сити", то я думаю в неё ходили не бедные москвичи. И вряд ли они хотели бы, что бы их тесты куда-то отправлялись. Ведь тогда их дома на две недели запрут. А как же работать/встречаться с друзьями/гулять и т.д.? А так им никто и ничего не запрещает.
Боковой Слава
Пусть теперь врача из поликлиники ждут. Если дождутся конечно...
Я говорил про бесплатные поликлиники* А так конечно быстро придет, они же за это деньги получат. За вызов+тест.
Может потому что у людей денег нет?
Какой бред
Боковой Слава
Ну хз, лично знал одного человека который не захотел сдавать тест на ковид, чтоб дальше спокойно гулять.
При чём тут «не бедные» москвичи, москва-сити и чайка? Прости, но это такое стереотипное говно, что я даже от тебя не ожидала. Тест в чайке стоит на 500-1000 рублей дороже, чем в каком-нибудь гемотесте. 3500 — это не те деньги, за которые можно купить сокрытие результатов
Возможно ты меня слишком буквально поняла. Я не говорил, что москвичи говорят не отправлять тесты. Клиника просто сама их не отправляла. И москвичам спокойней и клинике меньше забот.
Ну не будем лукавить, не последние маргиналы в чайку ходят.
Может цены и одинаковые, но цена все равно большая (во всех отделениях). Просмотрел специально цены на тестирование и нашел за: 990(вроде тоже экспресс), 1700, 2000, 3500(чайка), и 5к в какой-то клиники и то это было на дому в любое время суток.
Возможно. Но вроде было написано, что тест("обыкновенный").
Но как я и сказал 3.5к за тест много.
P.s. хотя ладно, на 1к, 1.5к дороже. Это не так критично. Если они конечно качественно делают.
Я говорил про клинику в общем. Аренда в "Москва-Сити" не маленьких денег стоит. Ну как минимум дороже обычного здания где-то ещё. Хотя может где-то есть и подороже.
Да и здесь нужно учитывать не цену на тест, а репутацию этой клиники. Репутация дороже, чем наценка в 5к за скрытие результатов(допустим).
Никто намерено результаты не скрывал. Читайте новости внимательнее, речь касается тестов на антитела, до середины ноября эти данные подавать было не обязательно вообще.
Лол, болел короной недавно, мне в обычной поликлинике просто сказали сидите дома и пейте витамин С и D, не ставили никуда на учёт и тд
Кто скрывается ещё...
В Мск приходит врач, даёт непомогающие таблетки
Ты подписываешь документ на отсидку дома 14 дней
Всем похуй, подтвердился, не подтвердился, 14 дней ты дома
В принципе это эффективно и норм переносится(мой опыт): есть время убраться и разгрести дедлайны, отдохнуть. А ЖРАТ из Пятёрочки заказываешь.
Это может работать как лайфхак
Просто «Чайка» - зарегистрированная торговая марка главного отечественного свинопитека.
"Один из главных врачей «Чайки» Рената Петросян подтвердила РБК, что клиника не подавала данные о положительном антигенном тесте в Роспотребнадзор, так как это было не нужно."
- Она просто пошутила.
Мне сказали, нет температуры иди сам в поликлинику к дежурному врачу
Ничего не подписывал