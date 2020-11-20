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Роспотребнадзор приостановил работу московской частной клиники «Чайка» за сокрытие данных о пациентах с Covid-19 Материал редакции

По словам клиники, до 16 ноября подавать данные о положительном антигенном тесте не требовалось.

44 комментария
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Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило работу частной клиники «Чайка» в «Москва-Сити» на срок до 90 суток, сообщил официальный телеграм-канал столичного оперштаба.

Ведомство установило, что клиника провела 19 тестов на Covid-19, результаты оказались положительными. Однако данные об этом компания не передала в Роспотребнадзор, что «влечёт угрозу распространения новой коронавирусной инфекции». Сотрудник одной из многопрофильных клиник сети «Чайка» рассказал The Bell, что проверки ведутся и в других учреждениях компании. По его словам, в клиниках делался экспресс-тест на антиген, о результатах которого отчитываться перед Роспотребнадзором до недавних пор не требовалось.

Один из главных врачей «Чайки» Рената Петросян подтвердила РБК, что клиника не подавала данные о положительном антигенном тесте в Роспотребнадзор, так как это было не нужно. Она также утверждает, что в клинике приостановили только работу кабинета тестирования на коронавирус.

Ни один документ не регулировал эту процедуру. 16 ноября 2020 года вышло постановление главного санитарного врача Москвы, приравнявшее антиген к ПЦР. Теперь мы будем подавать данные.

Рената Петросян
главврач «Чайки»

Требование отчитываться о результатах тестов появилось в постановлении Роспотребнадзора от 13 ноября. В документе есть пункт о необходимости передавать данные о лабораторном подтверждении Covid-19 любым из методов, «определяющих антиген возбудителя».

Основной владелец и гендиректор сети клиник «Чайка» — медиаинвестор Александр Винокуров. По данным «Контур.Фокуса», ему принадлежит 86,37% ООО «Клиники Чайка» через «Группу Чайка», ещё 9,63% — у Максима Цыганова, 3,95% — Сергея Тихонова и 0,05% у Вячеслава Ключникова. В Москве у сети пять клиник.

#новости #covid19 #карантинвроссии #москва

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44 комментария
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Личной Мурод

2

Ну правильно, у нас ж больниц и коронакоек дохуя, давайте закрывать лишние

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Боковой Слава

Личной
9

Так как клиника находится в "Моква-Сити", то я думаю в неё ходили не бедные москвичи. И вряд ли они хотели бы, что бы их тесты куда-то отправлялись. Ведь тогда их дома на две недели запрут. А как же работать/встречаться с друзьями/гулять и т.д.? А так им никто и ничего не запрещает.

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Ху Эмай

Боковой
3

Значит теперь не будут сдавать тесты. Была хоть какая-то возможность проверится

Ответить

Боковой Слава

Ху
1

Пусть теперь врача из поликлиники ждут. Если дождутся конечно...

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Ivan

Боковой
0

Из частной клиники врач даже в регионе где ПИЗДЕЦ приедет через час-два

Ответить

Боковой Слава

Ivan
0

Я говорил про бесплатные поликлиники* А так конечно быстро придет, они же за это деньги получат. За вызов+тест.

Ответить

Ivan

Боковой
0

а нахуя из бесплатной вызывать?

Ответить

Боковой Слава

Ivan
1

Может потому что у людей денег нет?

Ответить

Ivan

Боковой
0

ну эти должны страдать, да

Ответить

Боковой Слава

Ivan
1

Почему страдать? Может человек потерял работу и не может позволить себе тест.

Ответить

Ivan

Боковой
0

ну пусть умирает че

Ответить

Боковой Слава

Ivan
0

Злой ты.

Ответить

Ivan

Боковой
1

жизнь такая

Ответить

Боковой Слава

Ivan
2
Ответить

Принцесса Пеночка

Боковой
0

Какой бред

Ответить

Боковой Слава

Принцесса
1

Ну хз, лично знал одного человека который не захотел сдавать тест на ковид, чтоб дальше спокойно гулять.

Ответить

Принцесса Пеночка

Боковой
2

При чём тут «не бедные» москвичи, москва-сити и чайка? Прости, но это такое стереотипное говно, что я даже от тебя не ожидала. Тест в чайке стоит на 500-1000 рублей дороже, чем в каком-нибудь гемотесте. 3500 — это не те деньги, за которые можно купить сокрытие результатов

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Рыжий

Принцес…
0

 Прости, но это такое стереотипное говно, что я даже от тебя не ожидала

Лол, все же знают, что в Москве бедных нет. Там, где снять говно-однушку с тараканами стоит 30к в месяц. Стереотипы, ага

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Принцесса

Рыжий
2

Упрощая, он написал, что москвич, который заплатил за тест в москва-сити — это такой властелин жизни, который сам решает за клинику, отправлять ли его результаты в Роспотребнадзор или нет. Это тупо.

Ответить

Боковой Слава

Принцес…
0

Возможно ты меня слишком буквально поняла. Я не говорил, что москвичи говорят не отправлять тесты. Клиника просто сама их не отправляла. И москвичам спокойней и клинике меньше забот.

Ответить

Принцесса

Боковой
1

У тебя проблема в логической связке «клиника в москва-сити» → «туда ходят небедные люди»

У клиники ещё 4 отделения в других местах, но для твоей аргументации они не подходят, как обидно. Цены одинаковые во всех отделениях.

Ответить

Лимонадный Джо

Принцес…
1

Ну не будем лукавить, не последние маргиналы в чайку ходят.

Ответить

Принцесса

Лимонад…
1

не отменяет того, что он фигню без фактчекинга пишет

Ответить

Боковой Слава

Принцес…
0

Признаю, что хуйню написал (то есть не так как в голове у меня это звучало). Под вечер у меня мозги обычно текут. И не только под вечер...

Ответить

Боковой Слава

Принцес…
0

Может цены и одинаковые, но цена все равно большая (во всех отделениях). Просмотрел специально цены на тестирование и нашел за: 990(вроде тоже экспресс), 1700, 2000, 3500(чайка), и 5к в какой-то клиники и то это было на дому в любое время суток.

Ответить

Принцесса

Боковой
0

за 990 тебе только антитела сделают, остальное без учёта забора материала

Ответить

Боковой Слава

Принцес…
0

Возможно. Но вроде было написано, что тест("обыкновенный").
Но как я и сказал 3.5к за тест много.

P.s. хотя ладно, на 1к, 1.5к дороже. Это не так критично. Если они конечно качественно делают.

Ответить

Производственный

Принцес…
0

Думаю, у тебя ДМС а у него нет

Ответить

Принцесса

Произво…
0

Тестирование на ковид не покрывается ДМС

Ответить

Боковой Слава

Принцес…
0

Я говорил про клинику в общем. Аренда в "Москва-Сити" не маленьких денег стоит. Ну как минимум дороже обычного здания где-то ещё. Хотя может где-то есть и подороже.

Да и здесь нужно учитывать не цену на тест, а репутацию этой клиники. Репутация дороже, чем наценка в 5к за скрытие результатов(допустим).

Ответить

Принцесса

Боковой
0

А ты посмотрел, сколько отделений «чайки» находятся не в москва-сити?

Ответить

Денис Туряница

Боковой
0

Никто намерено результаты не скрывал. Читайте новости внимательнее, речь касается тестов на антитела, до середины ноября эти данные подавать было не обязательно вообще. 

Ответить

Ivan

Боковой
1

Лично знаю несколько десятков человек, которые в ковид не верят. И при этом у них есть умершие от ковида родственники.

Ответить

Боковой Слава

Ivan
0

И что они говорят? То, что их родственники от сильной простуды умерли?

Ответить

Оксана Звонова

Личной
0

А давай. 

Ответить

Денис Туряница

1

Новость не достоверна: в "Чайках" приостановили только тестирование.

Ответить

Принцесса Пеночка

1

Вроде закрыли только ковид-кабинет, остальное работает 

Ответить

Pavel Bobrov

1

Лол, болел короной недавно, мне в обычной поликлинике просто сказали сидите дома и пейте витамин С и D, не ставили никуда на учёт и тд
Кто скрывается ещё...

Ответить

Joke Rofler

Pavel
0

В Мск приходит врач, даёт непомогающие таблетки
Ты подписываешь документ на отсидку дома 14 дней
Всем похуй, подтвердился, не подтвердился, 14 дней ты дома
В принципе это эффективно и норм переносится(мой опыт): есть время убраться и разгрести дедлайны, отдохнуть. А ЖРАТ из Пятёрочки заказываешь.
Это может работать как лайфхак

Ответить

rossoshmap

0

Сколько у Ключникова деньгами? 

Ответить

Пушнойзверь

0

Просто «Чайка» - зарегистрированная торговая марка главного отечественного свинопитека.

Ответить

ivan kalita

0

"Один из главных врачей «Чайки» Рената Петросян подтвердила РБК, что клиника не подавала данные о положительном антигенном тесте в Роспотребнадзор, так как это было не нужно."
- Она просто пошутила.

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ouxen

0

гиперчаечка

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Pavel Bobrov

0

Мне сказали, нет температуры иди сам в поликлинику к дежурному врачу
Ничего не подписывал

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