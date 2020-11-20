По словам клиники, до 16 ноября подавать данные о положительном антигенном тесте не требовалось.

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Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило работу частной клиники «Чайка» в «Москва-Сити» на срок до 90 суток, сообщил официальный телеграм-канал столичного оперштаба.

Ведомство установило, что клиника провела 19 тестов на Covid-19, результаты оказались положительными. Однако данные об этом компания не передала в Роспотребнадзор, что «влечёт угрозу распространения новой коронавирусной инфекции». Сотрудник одной из многопрофильных клиник сети «Чайка» рассказал The Bell, что проверки ведутся и в других учреждениях компании. По его словам, в клиниках делался экспресс-тест на антиген, о результатах которого отчитываться перед Роспотребнадзором до недавних пор не требовалось.

Один из главных врачей «Чайки» Рената Петросян подтвердила РБК, что клиника не подавала данные о положительном антигенном тесте в Роспотребнадзор, так как это было не нужно. Она также утверждает, что в клинике приостановили только работу кабинета тестирования на коронавирус.

Ни один документ не регулировал эту процедуру. 16 ноября 2020 года вышло постановление главного санитарного врача Москвы, приравнявшее антиген к ПЦР. Теперь мы будем подавать данные. Рената Петросян главврач «Чайки»

Требование отчитываться о результатах тестов появилось в постановлении Роспотребнадзора от 13 ноября. В документе есть пункт о необходимости передавать данные о лабораторном подтверждении Covid-19 любым из методов, «определяющих антиген возбудителя».