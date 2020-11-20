Врио главы посёлка под Петербургом не признал нового главу и стал ночевать в администрации, опасаясь «захвата» здания Материал редакции
В Большой Ижоре кризис власти, из-за которого у посёлка появилось двое глав администрации — оба считают себя легитимными.
Бывший заместитель главы администрации посёлка Большая Ижора в Ленинградской области Олег Купко стал ночевать в здании администрации, боясь его «физического захвата», сообщает 47news. Такое решение он принял после того, как совет депутатов избрал нового главу администрации Сергея Титова.
Купко не признаёт Титова легитимным главой посёлка и считает его избрание незаконным. Он указывает, что совет депутатов, выбравший Титова, не имел на это право, поскольку его заседания проходили с нарушениями.
- Купко считает, что совет депутатов нарушил устав посёлка, когда впервые собирался в новом составе после сентябрьских муниципальных выборов: заседание должно пройти в дату, назначенную предыдущим главой совета депутатов, а оно прошло в другой день. Как утверждают сами депутаты, они провели его в другой день, потому что приглашения им отправили по почте и получили они их слишком поздно;
- Из-за того что первое заседание прошло с нарушениями, избрание главы совета незаконно, считает Купко. Тем не менее совет депутатов продолжал работу и назначил на 6 ноября конкурс на должность нового главы администрации, в котором и победил Титов. 16 ноября он должен был приступить к исполнению обязанностей.
Купко работал заместителем главы администрации посёлка и считает, что именно он теперь должен стать временно исполняющим обязанности главы, поскольку предыдущий руководитель покинул свой пост. 16 ноября Титов пришёл к зданию администрации и собирался вступить в новую должность, но Купко вызвал полицию, заявив о попытке захвата здания. Правоохранители не вмешивались в происходящее.
С того дня Купко и Титов стали ночевать там: первый опасался, что если он оставит здание, то второй вызовет слесаря и поменяет замки в кабинете главы администрации. Титов же, по словам Купко, опасался, что если он уйдёт из здания, то его больше не впустят туда. Тем не менее Купко утверждает, что не создаёт препятствий Титову и его сторонникам: «Туалет открыт, они свободно выходят на улицу — покурить, сходить поесть — и возвращаются».
По словам Купко, он работает в кабинете до 18 часов, после чего на час отлучается домой, а потом возвращается в здание администрации и ночует в кабинете на раскладушке. Титов же расположился в столовой. Как отмечает 47news, в первую ночь он спал в кабинете Купок на приставленных друг к другу шести офисных стульях. По информации Lomolenobl.ru, спустя четыре дня Титов покинул здание, отказавшись от ночных дежурств, и направился в администрацию Ломоносовского района. Что произошло после этого, издание не сообщает.
Разрешить ситуацию должен суд, и первое заседание планировалось на 19 ноября, однако из-за болезни судьи его перенесли на неопределённый срок. Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Алексей Кондрашов сказал 47news: « Я их приглашу поговорить, или пусть договариваются, или ждут решения суда. А в принципе, какая разница, где они спят. Где хотят, пусть там и спят».
Как-то не по питерски. Речка далеко, чтоли?
Ну и где ваша хваленая вертикаль?
она еще не начиналась