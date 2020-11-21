Новости
Екатерина Кузнецова
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Во Владивостоке из-за обрушения льда перекрыли мост на остров Русский — людей с него будут эвакуировать на пароме Материал редакции

Из-за ледяного дождя и сильного ветра в нескольких городах Приморья ввели режим ЧС.

14 комментариев
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21 ноября движение по мосту, который связывает Владивосток и остров Русский, перекрыли из-за обрушения льда с вант моста, сообщил «Интерфакс».

«С вант Русского моста падают большие куски льда. В целях безопасности принято решение его закрыть. Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта», — рассказали агентству в администрации краевого центра.

Из-за обледенения один из декоративных кожухов ванты моста повредился — позже его заменят. Открыть движение к острову планируют вечером 21 ноября, а пока желающих покинуть его будут переправлять во Владивосток на пароме.

  • 19 ноября в Приморье прошёл ледяной дождь, сопровождавшийся сильным ветром: обрушились многие деревья, перегородив дороги и повредив автомобили. Более 150 тысяч человек в 40 населённых пунктах остались без света;
  • В нескольких городах, в том числе во Владивостоке, власти ввели режим ЧС из-за последствий циклона.

#новости #владивосток

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alexferman

8

Почему фоток и видео нет

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Грядущий коктейль

alexferman
1
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Alex Blake

Грядущий
1

Нифуя себе, какая длинная сосуля!

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Стальной глобус

alexferman
0

Что бы сфотографировать, туда надо прийти, но никто не пускает, потому как мост перекрыли.

Ответить

alexferman

Стальной
3

Такие отговорки не к лицу журналисту

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Стальной глобус

alexferman
2

А я и не журналист. 

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Автомобильный мангал

alexferman
1

Вот тут немного фотографий:
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/11/21/194781/

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Nikita Abrosimov

alexferman
0
Оледенелый Владивосток — Фото на DTF
С вечера 18 по 20 (пока что) ноября 2020 года во Владивостоке прошел ледяной ливень.
dtf.ru
Ответить

Yura Svinaryov

Nikita
2

Это мы видели, а падающие куски льда на мост – нет

Ответить

Nikita Abrosimov

1

о я там живу

Ответить

Екатерина Кузнецова

Nikita
1

на Русском? и как обстановка?

Ответить

Nikita Abrosimov

Екатерина
1

не на русском и не во владивостоке, но в городе артеме

Ответить

Nikita Abrosimov

Екатерина
1

а так обстановка не очень, свет оффают и воду

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 Anatoly Bereznyak

1

Когда езжу по ЗСД, тоже всегда думаю, как бы с опоры лёд не навернулся.

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