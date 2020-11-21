Во Владивостоке из-за обрушения льда перекрыли мост на остров Русский — людей с него будут эвакуировать на пароме Материал редакции
Из-за ледяного дождя и сильного ветра в нескольких городах Приморья ввели режим ЧС.
21 ноября движение по мосту, который связывает Владивосток и остров Русский, перекрыли из-за обрушения льда с вант моста, сообщил «Интерфакс».
«С вант Русского моста падают большие куски льда. В целях безопасности принято решение его закрыть. Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта», — рассказали агентству в администрации краевого центра.
Из-за обледенения один из декоративных кожухов ванты моста повредился — позже его заменят. Открыть движение к острову планируют вечером 21 ноября, а пока желающих покинуть его будут переправлять во Владивосток на пароме.
- 19 ноября в Приморье прошёл ледяной дождь, сопровождавшийся сильным ветром: обрушились многие деревья, перегородив дороги и повредив автомобили. Более 150 тысяч человек в 40 населённых пунктах остались без света;
- В нескольких городах, в том числе во Владивостоке, власти ввели режим ЧС из-за последствий циклона.
Почему фоток и видео нет
Грядущий коктейль
Что бы сфотографировать, туда надо прийти, но никто не пускает, потому как мост перекрыли.
Такие отговорки не к лицу журналисту
Автомобильный мангал
Вот тут немного фотографий:
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/11/21/194781/
о я там живу
Когда езжу по ЗСД, тоже всегда думаю, как бы с опоры лёд не навернулся.