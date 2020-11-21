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Екатерина Кузнецова
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Журналист подключился к закрытой конференции министров обороны ЕС — один из них опубликовал часть пароля в твиттере Материал редакции

Ему посоветовали «отключиться быстрее, чем приедет полиция».

17 комментариев
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Скриншот закрытой конференции. В правом верхнем углу — журналист RTL Даниэль Верлаан

20 ноября журналист нидерландского издания RTL Даниэль Верлаан подключился к закрытой видеоконференции министров обороны Евросоюза. Варлаан смог получить доступ к заседанию, так как министр Нидерландов Анка Бейлевелд случайно ненадолго опубликовала в твиттере фотографию с адресом и пятью цифрами из шестизначного пароля для входа. Верлаан сообщил, что угадал последнюю цифру с нескольких попыток.

Журналист отметил, что после ввода пароля ему не пришлось проходить дополнительную проверку. Подключившись, Верлаан сообщил министрам, что он журналист: «Извините, что мешаю вашей встрече, я ухожу с неё сейчас». Он пробыл в эфире конференции несколько минут.

«Вы знаете, что зашли в конфиденциальную конференцию? Вы знаете, что это уголовное преступление? Вам лучше отключиться быстрее, чем приедет полиция», — заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель. В Совете по иностранным делам сообщили, что «нарушение является незаконным, и о нём сообщат властям».

На встрече 27 министров Евросоюза не обсуждают информацию с государственной тайной, однако она всё равно была конфиденциальна, сообщил политический репортер Фонс Ламби. «Отчёты о том, что там обсуждается, направляются 27 государствам-членам, множеству дипломатов и официальных лиц. Но встреча носит конфиденциальный характер. Россия или Китай с удовольствием послушают такие встречи», — добавил Ламби.

#новости #евросоюз #происшествия

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17 комментариев
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Занятый Абдужаббор

3

Варлаан смог получить доступ к заседанию, так как министр Нидерландов Анка Бейлевелд случайно ненадолго опубликовал в твиттере фотографию с адресом и пятью цифрами из шестизначного пароля для входа.

А пароль поменять было не судьба?

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Ключевой бас

Занятый
7

Если человек публикует пароль в твиттере, тут уже ничем помочь нельзя

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Занятый Абдужаббор

Ключевой
0

Тогда надо запретить Twitter.

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solawind

Занятый
0

Только не опубликовал, а опублковала https://en.wikipedia.org/wiki/Ank_Bijleveld

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Занятый Абдужаббор

solawind
0

Может из-за того, что министр -> он?

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solawind

Занятый
0

 наркоман? Если она женщина, то и местоимение должно быть женское вне зависимости от профессии.
Министр обороны Анка опубликовала.

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Занятый Абдужаббор

solawind
0

Тогда пиши это не мне, а тому кто этот пост опубликовал. Я не модератор, а кот. У меня лапки.

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Кадровый танк88

Занятый
0

Такое безобразие мог натворить только тупой мужик, а все эти ваши вбросы - грязные поклëпы на женщину в политике.

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Кадровый танк88

Занятый
0

Он министр обороны, а не министр интеллектуального труда. Думать головой в его обязанности не входит.

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solawind

2

Россия или Китай с удовольствием послушают такие встречи», — добавил Ламби.

Россия и китай посмеялись, потому что уже давно их слушают.

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Центральный бас

1

Блять нахуй этим дебилам всегда надо пароль давать в связке с электронным ключом, скока можна

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Центральный бас

Центральный
0

както я неправильно эту херню назвал, но ладно, дебилу простительно

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GoodSanta

1

Ха-ха, спалил пароль, ща как зайду к ним на конфу, че мне сделают-то?
В смысле 10 лет?

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Жизненный глобус

GoodSanta
0

Я в другом городе, чё ты мне сделаешь?

Ответить

Параллельный спрей

Жизненный
0

Безвиз тебе сделают)) 

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Жизненный глобус

0

20 ноября журналист нидерландского издания RT...

Всё, российские сми подслушивают европейские тайны

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Красивые Глазки

0

спалил салага такуую  лафу
теперь сложнее будет слушать их несекретные разговоры

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