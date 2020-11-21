Журналист подключился к закрытой конференции министров обороны ЕС — один из них опубликовал часть пароля в твиттере Материал редакции
Ему посоветовали «отключиться быстрее, чем приедет полиция».
20 ноября журналист нидерландского издания RTL Даниэль Верлаан подключился к закрытой видеоконференции министров обороны Евросоюза. Варлаан смог получить доступ к заседанию, так как министр Нидерландов Анка Бейлевелд случайно ненадолго опубликовала в твиттере фотографию с адресом и пятью цифрами из шестизначного пароля для входа. Верлаан сообщил, что угадал последнюю цифру с нескольких попыток.
Журналист отметил, что после ввода пароля ему не пришлось проходить дополнительную проверку. Подключившись, Верлаан сообщил министрам, что он журналист: «Извините, что мешаю вашей встрече, я ухожу с неё сейчас». Он пробыл в эфире конференции несколько минут.
«Вы знаете, что зашли в конфиденциальную конференцию? Вы знаете, что это уголовное преступление? Вам лучше отключиться быстрее, чем приедет полиция», — заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель. В Совете по иностранным делам сообщили, что «нарушение является незаконным, и о нём сообщат властям».
На встрече 27 министров Евросоюза не обсуждают информацию с государственной тайной, однако она всё равно была конфиденциальна, сообщил политический репортер Фонс Ламби. «Отчёты о том, что там обсуждается, направляются 27 государствам-членам, множеству дипломатов и официальных лиц. Но встреча носит конфиденциальный характер. Россия или Китай с удовольствием послушают такие встречи», — добавил Ламби.
Ключевой бас
Если человек публикует пароль в твиттере, тут уже ничем помочь нельзя
Только не опубликовал, а опублковала https://en.wikipedia.org/wiki/Ank_Bijleveld
Может из-за того, что министр -> он?
Тогда пиши это не мне, а тому кто этот пост опубликовал. Я не модератор, а кот. У меня лапки.
Такое безобразие мог натворить только тупой мужик, а все эти ваши вбросы - грязные поклëпы на женщину в политике.
Он министр обороны, а не министр интеллектуального труда. Думать головой в его обязанности не входит.
Россия или Китай с удовольствием послушают такие встречи», — добавил Ламби.
Россия и китай посмеялись, потому что уже давно их слушают.
Центральный бас
както я неправильно эту херню назвал, но ладно, дебилу простительно
Ха-ха, спалил пароль, ща как зайду к ним на конфу, че мне сделают-то?
В смысле 10 лет?
спалил салага такуую лафу
теперь сложнее будет слушать их несекретные разговоры