Путин назвал пандемию самым серьёзным кризисом со времён Великой депрессии Материал редакции
Главным риском для мировой экономики он считает «застойную» безработицу, которая повлечёт за собой рост бедности и социальной неустроенности.
Пандемия коронавируса вызвала беспрецедентный масштаб проблем, заявил 21 ноября во время выступления на видеоконференции саммита G20 Владимир Путин. Коронавирус ударил по росту мировых экономик, лишил жизни сотни тысяч людей и оставил без работы миллионы, отметил президент.
Страны G20 сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере 12 триллионов долларов, а объём бюджетной поддержки составил 4,5% ВВП, добавил Путин.
К 21 ноября количество заболевших коронавирусом в мире достигло 57,7 миллионов человек, а погибших — 1,3 миллиона. В России число заражённых перевалило за два миллиона, а погибло уже больше 35 тысяч человек.
И что, даже войну не вспомнил?
Даже 90-е
Прогрессивный франт
Даже Сталина
Ну он же не с "Эха Москвы".
Он к слову всегда всех собак спускает на Ленина.
Клинический Никита
Катя Кузнецова и мы
Крайний франт
Ты блондинка?
Ну ты тип, ахаха
И аллергии на ботокс
Не завидуй, стань сам лучше.
Коли ботокс
Путин хуже анонимуса
Сытые времена закончились, эх
Занятый Абдужаббор
Ещё 20 лет назад.
Я-то думал, в 2013...
Если это намек на то, что большинство ТЖ-шников тогда были школотой/студентотой, то вопрос справедливый
А то до эпидемии Россия только богатела и развивалась его стараниями. А граждане жили все лучше. Можно подумать.
Путин назвал пандемию самым серьёзным кризисом
Замечательно, а делать-то он и его правительство прорывного технократа Мишустина будут что-то?
"застойную» безработицу, которая повлечёт за собой рост бедности и социальной неустроенности"
а так же отупение, появление привычки ничего не делать и неспособность работать из-за отсутствия привычки работать
или наоборот, обилие свободного времени не занятого добычей пропитания (пособия тому в помощь) научит жить в другом ритме, по-другому, заставит измениться к лучшему
замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис