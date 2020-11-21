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Екатерина Кузнецова
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Путин назвал пандемию самым серьёзным кризисом со времён Великой депрессии Материал редакции

Главным риском для мировой экономики он считает «застойную» безработицу, которая повлечёт за собой рост бедности и социальной неустроенности.

47 комментариев
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Пандемия коронавируса вызвала беспрецедентный масштаб проблем, заявил 21 ноября во время выступления на видеоконференции саммита G20 Владимир Путин. Коронавирус ударил по росту мировых экономик, лишил жизни сотни тысяч людей и оставил без работы миллионы, отметил президент.

Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времён Великой депрессии, наверное, ещё не знал.

Владимир Путин

Страны G20 сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере 12 триллионов долларов, а объём бюджетной поддержки составил 4,5% ВВП, добавил Путин.

К 21 ноября количество заболевших коронавирусом в мире достигло 57,7 миллионов человек, а погибших — 1,3 миллиона. В России число заражённых перевалило за два миллиона, а погибло уже больше 35 тысяч человек.

#путин #covid19 #россия #политика

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47 комментариев
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Иплувен Максимал

6

И что, даже войну не вспомнил?

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Alexei Kuksin

Иплувен
4

Даже 90-е

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Часовой микрофон

Alexei
1

Даже Украину

Ответить

Прогрессивный франт

Alexei
0

Даже Сталина

Ответить

Alexei Kuksin

Прогрессивный
1

Ну он же не с "Эха Москвы". 
Он к слову всегда всех собак спускает на Ленина.

Ответить

Занятый Абдужаббор

Иплувен
1

Деды зря воевали что ли?

Ответить

Крайний франт

0

Кать, ты одна за всех осталась? 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Крайний
12

давай мыслить позитивно: вы тут все только мои сегодня

Ответить

Крайний франт

Екатерина
1

я согласен 

Ответить

Крайний франт

Крайний
1

хотя нет 

Ответить

Прогрессивный франт

Екатерина
0

Спасибо, но я обойдусь

Ответить

Екатерина Кузнецова

Прогрессивный
1

меня никто не спрашивал — и я тоже

Ответить

Екатерина Кузнецова

Крайний
1

так дежурю ж — выходной

Ответить

Клинический Никита

Екатерина
2

Катя Кузнецова и мы

Ответить

Крайний франт

Клинический
1

Ты блондинка?

Ответить

Клинический Никита

Крайний
1

Дынька, не тупи

Ответить

Крайний франт

Клиниче…
1

Хотел попытаться родить шутку, пойду поем 

Ответить

Клинический

Крайний
1

Если плотно поешь - родишь целый пост, а то и парочку

Ответить

alexferman

Клинический
0

Ну ты тип, ахаха

Ответить

Клинический Никита

alexferman
0

Я в хорошем смысле

Ответить

Часовой микрофон

2

Только Путин способен вывести мир из этого кризиса. Россию с колен поднял, подымет и планету. Дай Бог ему здоровья!

Ответить

alexferman

Часовой
0

И аллергии на ботокс

Ответить

Часовой микрофон

alexferman
1

Не завидуй, стань сам лучше.

Ответить

Дмитрий Орлов

Часовой
0

Коли ботокс

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
1

Привлекай маленьких девочек

Ответить

Часовой микрофон

Дмитрий
0

Кто твой дедуля

Ответить

Часовой микрофон

Дмитрий
1

Я колол

Ответить

Крайний франт

Часовой
0

За это слово на тж банят 

Ответить

Верующий утюг

Часовой
0

жаль

Ответить

Часовой микрофон

Верующий
0

*денег

Ответить

alexferman

Часовой
0

Путин хуже анонимуса

Ответить

Часовой микрофон

alexferman
0

Антихриста

Ответить

Grave Digger

1

Сытые времена закончились, эх

Ответить

Занятый Абдужаббор

Grave
0

Ещё 20 лет назад.

Ответить

Александр Ярви

Занятый
0

Я-то думал, в 2013...

Ответить

bb8

Александр
0

Кто-нибудь питался и одевался лучше в 2013 чем в 2020ом?

Ответить

Александр Ярви

bb8
0

Если это намек на то, что большинство ТЖ-шников тогда были школотой/студентотой, то вопрос справедливый

Ответить

Занятый Абдужаббор

0

Проклятый короновирус.

Ответить

solawind

0

А то до  эпидемии Россия только богатела и развивалась его стараниями. А граждане жили все лучше. Можно подумать.

Ответить

alexferman

0

TJ назвал пыньдемию самым серьёзным кризисом со времён Великой депрессии

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Всё время забываю, что пыня кандидат экономических наук))

Ответить

aliftin

0

Странно что не со времен половцев. 

Ответить

bb8

0

Путин так прямо и сказал слово <<Локдаун>>?

Ответить

Михаил Мятный

0

Путин назвал пандемию самым серьёзным кризисом

Замечательно, а делать-то он и его правительство прорывного технократа Мишустина будут что-то? 

Ответить

Красивые Глазки

0

"застойную» безработицу, которая повлечёт за собой рост бедности и социальной неустроенности"
а так же отупение,  появление привычки ничего не делать и неспособность работать из-за отсутствия привычки работать
или наоборот, обилие свободного времени не занятого добычей пропитания (пособия тому в помощь) научит жить в другом ритме, по-другому, заставит измениться к лучшему

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Danil Oputin

0

В твоей стране-то да, это однозначно депрессия

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Сергей Лукин

0

замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис

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