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Екатерина Кузнецова
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Первый комикс о Бэтмене продали за 1,5 миллиона долларов — он стал самым дорогим с его участием Материал редакции

Дороже продали только первый выпуск комикса с Суперменом.

32 комментария
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Первый комикс с Бэтменом Фото Hollywood Reporter

Первый комикс с участием Бэтмена продали на аукционе за 1,5 миллиона долларов — он стал самой дорогой проданной копией истории о Тёмном рыцаре, пишет Hollywood Reporter. Другую копию комикса «Детектив №27» 1939 года уже покупали на аукционе 10 лет назад, однако тогда её приобрели за 1 075 000 долларов.

Дело в том, что качество двух копий различалось: недавно проданный комикс не был восстановлен и имел оценку 7.0 (лишь ещё одна копия комиксов имеет такую высокую оценку качества), а предыдущий проданный «Детектив №27» так высоко не оценили.

Первый комикс с Бэтменом Фото Heritage Auctions

«Я совсем не удивлён результатом. В конце концов, это одна из лучших копий одного из самых важных когда-либо изданных комиксов, которые вы когда-либо видели», — отметил вице-президент аукциона Барри Сандовал Heritage Auctions.

Художник Боб Кейн и писатель Билл Фингера впервые познакомили читателей с Бэтменом в рассказе «Дело о химическом синдикате» комикса «Детектив № 27».

Продажа истории Тёмного рыцаря за 1,5 миллиона долларов стала не самой дорогой в истории комиксов. В 2014 году копию комикса с первым появлением Супермена, с оценкой качества 9.0, продали на eBay за 3,2 миллиона долларов.

#новости #комиксы

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32 комментария
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коренной нарниец

6

глупые😂 тамже написано 10¢🤡какие милионы, лутше бы деткам в Хабаровск отправили😠😠 тута кушать нечего и холодно 👶🤱🏼

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Автоматический историк

3

О, здорово! Новость очень вдохновляет. На днях подогнали целую коробку неразобранных европейских и американских комиксов, которым уже лет много.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Автоматический
2

будь с ними аккуратен, вдруг ценные

Ответить

Автоматический историк

Екатерина
4

Я антиквариатом занимаюсь, потому мне и подогнали.

Ответить

Медный Женя

Автоматический
1

Пили пост.

Ответить

Автоматический историк

Медный
0

Про комиксы? Кому это интересно? Там вряд ли что-то есть за 1 лям бачинских.

Ответить

Медный Женя

Автомат…
0

Про свою работу/хобби.

Ответить

Автоматический

Медный
2

Это хобби, надо попробовать.

Ответить

Куколдиш Гамбино

Автомат…
0

Пришли коробку мне, я напишу. 

Ответить

Медный Женя

Куколдиш
1

Ахахаха. А ты хитрый :D

Ответить

Автоматический

Куколдиш
0

Двести евро + пересылка, - и они твои. Готов?

Ответить

Куколдиш Гамбино

Автомат…
0

Зафоткай и скинь в ЛС, плиз?

Ответить

Автоматический

Куколдиш
1

Тогда ближе к вечеру.

Ответить

Vladislav Donets

Автомат…
0

Насколько старые? Тож в лс скинь фото пжлста.

Ответить

Куколдиш Гамбино

Автоматический
0

Там действительно могут быть редкие экземпляре. На примере книг, которые я собирался выбросить, но додумался пробить их цену, могу сказать: ты хер поймешь, что экземпляр редкий чисто по содержанию или виду. Это может быть дурацкий комикс в мягкой обложке, но стоит он дохуя.

Ответить

Игорь

–6

Мир сходит с ума!
Одни размещают объявления о фотках с коробками PS5, кстати, довольно умные и предприимчивые люди, к ним вопросов нет. А вот долбаёбы те, кто фоткается с такими коробками, ну и конечно те, же покупает журналы за миллион долларов, которых к слову было выпущено миллионы!

Ответить

Куколдиш Гамбино

Игорь
4

Как фанат Бэтмена и человек, изучающий историю комиксов, скажу: я конечно за миллион такое позволить себе не могу, но если бы этот миллион был не последний - купил бы не задумываясь.

Ответить

Игорь

Куколдиш
–4

А вот если бы не было таких дураков, то цена бы этому куску бумаги, ровно столько сколько на нём и написано, 10 баксов, и вы бы спокойно смогли его себе позволить и каждый человек в мире смог бы такое себе позволить. Делаете ценность из говна на ровном месте, а потом как идиоты поклоняетесь этому говну!

Ответить

Куколдиш Гамбино

Игорь
5

Ценность этого артефакта не в куске бумаге. А в самом факте его существования, тем более в ограниченном количестве. Это первый элемент огромной вселенной и субкультуры, которая выросла сегодня в одну из доминирующих в обществе: я про супергероику.

Короче, кто понял, тот поймет.

Ответить

Игорь

Куколдиш
–5

Ну а толку, такого говна можно прямо сегодня перевыпустить миллионым тиражом и у каждого в мире он будет и всё. Это же не кусок золота 10 килограммовый, такое не напечатаешь всем и не раздашь, вот значит золото реальная ценность, а это ГОВНО БУМАЖНОЕ! И нечего тут понимать! Ну первый выпуск и чё, а вас был бы не первый но точно такой же выпуск вы бы могли его читать и держать в руках. А вот этот вы даже открыть не сможете, птмоу что как только возьмётесь за него своими руками, это говно капец как потеряет в цене. Так что сможете только сидеть и дрочить на него не открывая.

Ответить

Пушнойзверь

Игорь
2

 Так что сможете только сидеть и дрочить на него не открывая.

По молодости я мог дрочить, просто закрыв глаза и представляя.

Ответить

Игорь

Пушнойз…
–2

Ну вот, теперь надо смотреть, а открыть ты его не сможешь, так что даже подрочить на него нельзя. Короче миллион баксов выкинут в пустую.

Ответить

Пушнойзверь

Игорь
2

 Мир сходит с ума!

Будто когда-то не сходил.

Ответить

Игорь

Пушнойзверь
–4

Вот я и говорю, в мире полно долбаёбов.

Ответить

Eduard Vakhitov

Игорь
2

Расскажи как надо жить. Всем очень интересно 

Ответить

Игорь

Eduard
–2

Рассказываю!
1. И самое главное, не покупать журналы за миллионы долларов.

Ответить

Eduard Vakhitov

Игорь
2

Если только не рассчитываешь их продать дороже через N лет

Ответить

Пушнойзверь

Игорь
1

Ты так говоришь, будто это что-то плохое.

Ответить

Немецкий рубин

0

Блин, я был бедным и мне не покупали в детстве комиксы .... Да я и сейчас бедный.

Ответить

Автоматический историк

Немецкий
3

Чувак, я тоже вырос в бедной семье. До сих пор живу скромно и экономно: бюджетный сяоми, Сандеро, пальто уже 8 лет ношу и т.д.

Ответить

Куколдиш Гамбино

Автоматический
3

 бюджетный сяоми, Сандеро

где-то заплакали владельцы кнопочного алкатела, "копейки" и куртки-бомжовки

Ответить

Полка Гика

0

 Вот и очередной аргумент для людей, уверенных в " несерьёзности" коллекционирования и чтения комиксов, как такового.

У нас даже  за пятьсот рублей  мало кто такое купит, а уж что говорить о каких - нибудь коллекционных изданиях 

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