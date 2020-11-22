Первый комикс о Бэтмене продали за 1,5 миллиона долларов — он стал самым дорогим с его участием Материал редакции
Дороже продали только первый выпуск комикса с Суперменом.
Первый комикс с участием Бэтмена продали на аукционе за 1,5 миллиона долларов — он стал самой дорогой проданной копией истории о Тёмном рыцаре, пишет Hollywood Reporter. Другую копию комикса «Детектив №27» 1939 года уже покупали на аукционе 10 лет назад, однако тогда её приобрели за 1 075 000 долларов.
Дело в том, что качество двух копий различалось: недавно проданный комикс не был восстановлен и имел оценку 7.0 (лишь ещё одна копия комиксов имеет такую высокую оценку качества), а предыдущий проданный «Детектив №27» так высоко не оценили.
«Я совсем не удивлён результатом. В конце концов, это одна из лучших копий одного из самых важных когда-либо изданных комиксов, которые вы когда-либо видели», — отметил вице-президент аукциона Барри Сандовал Heritage Auctions.
Художник Боб Кейн и писатель Билл Фингера впервые познакомили читателей с Бэтменом в рассказе «Дело о химическом синдикате» комикса «Детектив № 27».
Продажа истории Тёмного рыцаря за 1,5 миллиона долларов стала не самой дорогой в истории комиксов. В 2014 году копию комикса с первым появлением Супермена, с оценкой качества 9.0, продали на eBay за 3,2 миллиона долларов.
глупые😂 тамже написано 10¢🤡какие милионы, лутше бы деткам в Хабаровск отправили😠😠 тута кушать нечего и холодно 👶🤱🏼
Автоматический историк
Я антиквариатом занимаюсь, потому мне и подогнали.
Медный Женя
Пили пост.
Автоматический историк
Про комиксы? Кому это интересно? Там вряд ли что-то есть за 1 лям бачинских.
Медный Женя
Про свою работу/хобби.
Пришли коробку мне, я напишу.
Двести евро + пересылка, - и они твои. Готов?
Зафоткай и скинь в ЛС, плиз?
Там действительно могут быть редкие экземпляре. На примере книг, которые я собирался выбросить, но додумался пробить их цену, могу сказать: ты хер поймешь, что экземпляр редкий чисто по содержанию или виду. Это может быть дурацкий комикс в мягкой обложке, но стоит он дохуя.
Мир сходит с ума!
Одни размещают объявления о фотках с коробками PS5, кстати, довольно умные и предприимчивые люди, к ним вопросов нет. А вот долбаёбы те, кто фоткается с такими коробками, ну и конечно те, же покупает журналы за миллион долларов, которых к слову было выпущено миллионы!
Как фанат Бэтмена и человек, изучающий историю комиксов, скажу: я конечно за миллион такое позволить себе не могу, но если бы этот миллион был не последний - купил бы не задумываясь.
А вот если бы не было таких дураков, то цена бы этому куску бумаги, ровно столько сколько на нём и написано, 10 баксов, и вы бы спокойно смогли его себе позволить и каждый человек в мире смог бы такое себе позволить. Делаете ценность из говна на ровном месте, а потом как идиоты поклоняетесь этому говну!
Ценность этого артефакта не в куске бумаге. А в самом факте его существования, тем более в ограниченном количестве. Это первый элемент огромной вселенной и субкультуры, которая выросла сегодня в одну из доминирующих в обществе: я про супергероику.
Короче, кто понял, тот поймет.
Ну а толку, такого говна можно прямо сегодня перевыпустить миллионым тиражом и у каждого в мире он будет и всё. Это же не кусок золота 10 килограммовый, такое не напечатаешь всем и не раздашь, вот значит золото реальная ценность, а это ГОВНО БУМАЖНОЕ! И нечего тут понимать! Ну первый выпуск и чё, а вас был бы не первый но точно такой же выпуск вы бы могли его читать и держать в руках. А вот этот вы даже открыть не сможете, птмоу что как только возьмётесь за него своими руками, это говно капец как потеряет в цене. Так что сможете только сидеть и дрочить на него не открывая.
Так что сможете только сидеть и дрочить на него не открывая.
По молодости я мог дрочить, просто закрыв глаза и представляя.
Мир сходит с ума!
Будто когда-то не сходил.
Вот я и говорю, в мире полно долбаёбов.
Расскажи как надо жить. Всем очень интересно
Автоматический историк
Чувак, я тоже вырос в бедной семье. До сих пор живу скромно и экономно: бюджетный сяоми, Сандеро, пальто уже 8 лет ношу и т.д.
бюджетный сяоми, Сандеро
где-то заплакали владельцы кнопочного алкатела, "копейки" и куртки-бомжовки
Вот и очередной аргумент для людей, уверенных в " несерьёзности" коллекционирования и чтения комиксов, как такового.
У нас даже за пятьсот рублей мало кто такое купит, а уж что говорить о каких - нибудь коллекционных изданиях