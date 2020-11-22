Новости
Екатерина Кузнецова
1416

В Белоруссии вновь прошли протесты: силовики применили спецсредства и задержали больше 200 человек Материал редакции

Белорусы вышли на 106 день протестов.

102 комментария
В закладки
Фото Tut.by

22 ноября жители Белоруссии в 106 раз вышли на протесты и «Марш против фашизма». С самого утра на площади Независимости в Минске власти выставили ограждения, а в городе замечали военную технику, водомёты, автозаки и автобусы с силовиками. В центре Минска перестали работать 11 станций метрополитена. Жители столицы жаловались на проблемы с мобильной связью.

В многих районах Минска протестующие собирались в небольшие группы, а затем объединялись в более крупные марши. Для разгона марширующих в районе Каменной горки в Минске силовики применили спецсредства, однако люди не расходились.

В некоторых районах силовики «выдёргивали» из толпы протестующих только мужчин, а женщин не трогали. Одного из задерживаемых в Минске смогли «отбить» у силовиков. В другом районе ОМОН убегал от протестующих.

К вечеру известно о 210 задержанных на протестах в Минске, Боровлянах, Пинске, Бресте, Новополоцке, Заславле, Гродно, Ляховичах. Троих из них забрали из РУВД медики.

TUT.BY @tutby
Читатели из Могилева делятся фотографиями протестующего картофеля. https://t.co/UNPXNBmb4P
Радыё Свабода @svaboda
Менск, вялікая калёна людзей ідзе ў цэнтар гораду. https://t.co/COqZIMWjX0
Sviatlana Tsikhanouskaya @Tsihanouskaya
Belarusians massively protest today in their neighborhoods. Decentralization of peaceful protests is a creative way to disperse forces of terror. attacks of Lukashenka's thugs. #Belarus proceeds with the fight for democr. and freedom. State terror must be stopped.
video:@kykyorg https://t.co/tnmM4k3mKm
Радыё Свабода @svaboda
Адразу некалькі сілавікоў спрабавалі затрымаць жанчыну ў адным з раёнаў Менску, але ёй на дапамогу прыйшлі іншыя жыхары. Сілавікам прыйшлося выкарыстаць зброю.
Відэа  telegram @Motolko https://t.co/DbhlIEpDiS
Panda🐼News BY @PandaNewsBY1
В Лебяжьем силовики хватали мужчин на глазах у детей.

Беларусь 2020 года: чтобы погулять, нужно попросить разрешения у ОМОНа. https://t.co/CqXpmndGLQ
TUT.BY @tutby
Минск. Человек в шлеме выпрыгнул из грузовика и упал.

Видео: belteanews, Telegram https://t.co/HcuEhvzq7v

#белоруссия #протесты #происшествия

Екатерина Кузнецова PLUS
+29 180
Подписывайтесь на мой инстаграм @_kuznetsova и тг-канал @archto
3
1
26
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b","\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 102, "likes": 26, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 239309, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 22 Nov 2020 19:36:29 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
102 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Панкратов

–4

Зачем они продолжают выходить? 

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
8

Потому что сейчас уже нет варианта не выходить, если остановятся лукаш прокачает репрессии на максимум

Ответить

Алексей Панкратов

Abram
1

Но это не работает. От их выходения он не уйдет. Неужели до сих пор не очевидно? 

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
7

Не вижу смысла спорить, конечно конечно не работает)) поэтому лукаш каждую неделю обещает покончить с протестами, поэтому он ездил в сизо, поэтому не смог собрать мегамитинг, поэтому сливаются разговоры первых лиц государства

Ответить

Олексий Панкратко

Abram
8

У хохлов был майдан, значит они эксперты во всех науках вселенной. Не спорь

Ответить

Алексей Панкратов

Abram
0

Это какой то набор случайных событий. Уход Лукашенка с поста не приблизился ни на минуту. Сколько ему там осталось еще сидеть? Там же на 5 лет избирают? 

Ответить

Bjornski

Алексей
10

Эксперты подтянулись. Ждём аргументы про дарение цветов ментам.

Ответить

Алексей

Bjornski
3

Новости с Беларуси месячной давности звучат примерно так. 

"Беларусы вышли на протест. Начались задержания. Сообщается о 100 человек задержанных."

А теперь сравни с сегодняшней новостью. Кроме количества задержанных не изменилось НИ ЧЕ Я.

Так в чем я не прав? От чего Лукашенко должен был испугать и уйти? 

Ответить

Bjornski

Алексей
2

В том, что ты сам выбрал метрики и меряешь по ним. Это выглядит как дешёвый демагогический приём.

Ответить

Алексей

Bjornski
1

А есть другие метрики? С удовольствием их гляну. Количество демонстрантов возросло? Или еще что то изменилось в протестах. 

Я же и пишу тебе, чтобы ты мне предоставил свои метрики. Открой мне глаза. Почему ты по сути ничего не говоришь, только пытаешься уличить меня в чем то. 

Просто предоставь аргументы которыми ты располагаешь. Аргументы, которые дают тебе повод верить в то, что скоро он уйдет. Неужели я многого прошу?  

Ответить

Алексей

Bjornski
0

Ну твоих аргументов я вообще не видел, так что... Сам понимаешь.

Ответить

Олексий

Алексей
1

Так сколько хохлы сидели на майдане?

Ответить

Центральный жар

Олексий
0

.

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
0

В момент когда лукаш съебет из страны будет очевидно что митинги этой осени стали важнейшей переломной точкой

Ответить

Алексей

Abram
0

Значит твоя теория построена на еще не случившемся событии? Но я прошу указать мне на предпосылки позволяющие так считать уже сегодня. 

Ответить

Bjornski

Алексей
4

У нас разные метрики, только и всего. Я вижу как дед каждый месяц меняет силовиков. Где бывший генпрокурор, глава кгб, глава совбеза?вижу как они внутри грызутся сливая материалы. Они говорят что протесты сдулись но при этом закрывают 2/3 метро, неплохо для сдувшегося протеста?
Есть куча видосов где сильный и страшный омон просто убегает? Почему? Потому что они сильные и смелые только когда на них смотрят отцы-командиры, а во дворах, когда никто не видит, они тупо спасают свою шкуру.

Очевидно, что дед с каждой неделей ещё сильнее усаживается на штыки а вся система накапливает хрупкость. Без вот этих «бессмысленных» протестов этого никогда бы не было.

Ответить

Алексей

Bjornski
–1

Это все хорошо звучит. Но подтверждений этому нет. Убегающий омоновец от толпы школьников это конечно подымает боевой дух, но ровно до того момента, как этот омоновец добежит до своих. 

Метро закрывалось и месяц назад и каждую неделю. Сливы это вообще апогей "это другое". Когда Лукашенко "сливает" переговоры вы на него колпак вешаете и упражняетесь в троллинге, когда "сливают" против него вера, почему то, непогрешима в их подлинность. 

Ответить

Bjornski

Алексей
3

Ну это вопрос восприятия, я вижу, вы не видите. А что может вас убедить? Переход на сторону ментов — этого не будет. Палаточный лагерь — ещё рано. Забастовка? Она будет не раньше чем рабочие пару месяцев не получат зп. Все самое веселое ещё впереди.

Ответить

Алексей

Bjornski
0

Ну вот когда это "впереди" настанет, тогда и можно будет приводить это в аргумент. А пока только число арестованных и, как не прискорбно, смертей мирных граждан. 

Напомню, Украине ИЗБИЕНИЯ студентов хватило. Вы своему смерти прощаете. 

Ответить

Хохляцкое уебище

Алексей
1

Напомню, Украине ИЗБИЕНИЯ студентов хватило. Вы своему смерти прощаете.

Ахахаха бля. Тупорылый хохляцкий долбаеб. Надеюсь тебя расстреляют и передавят танком. Примерно что-то такое случилось бы с боевыми хохлами типа тебя, если бы вышли с коктейлями молотова против лукаша

Ответить

Bjornski

Алексей
1

Вы меня не слышите. Конечно, когда власть сменится, даже вам придётся съесть шляпу. Но речь про сегодня, и сегодня был крутейший движ с которым менты ничего не могли сделать, а произошло это потому, что акции длятся все это время. Сложите уже 2+2

Ответить

Алексей

Bjornski
0

Результатом твоего "крутейшего движа" были 200 задержанных. В дальнейшем 200 избитых. 

Ответить

Рыжий

Алексей
0

 Напомню, Украине ИЗБИЕНИЯ студентов хватило. Вы своему смерти прощаете.

провокатор-петушок, а не пойти ли тебе подальше? 

Ответить

Алексей

Рыжий
0

Я тебя не оскорблял и попрошу не обращаться ко мне в таком тоне. Спасибо. 

Ответить

Рыжий

Алексей
0

Ты провоцируешь просто людей. Я даже не уверен, что ты не крот залетный, который после этого срача делает скрины и кидает жалобу в полицию

Ответить

Алексей

Рыжий
–1

А ты не думал, почему логические вопросы вызывают у вас такой батхерт? Может от того, что они логичные а ответов у вас на них нет? Так вы не на меня злитесь. Попытайтесь лучше разобраться почему их нет. Может увидите что то. А злится на меня это еще более бесполезное занятие чем выходить на "выгул" каждое воскресенье.

Ответить

Укропас Свиней

Алексей
3

Почему ты такой тупой Леша???? 

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
4

Кризис внешней и внутренней политики, который приведет и к экономическому кризису в последствии. Грызня в верхних эшелонах власти, это не Украина где сливы преза чуть ли не норма, бел верхушка всегда была монолитна и недоступна.
Беларусы выбрали долгий трудный путь не насильственного протеста не потому что сильно хотели, а потому что силовой невозможен в условиях РБ. Так или иначе лукаш уже полит труп, только вот страна дойдет к его свержению максимально вымученная, как было в Польше, где к моменту переговоров и солидарность была обезкровлена и не могла мобилизовать сторонников и власть не могла уже нихуя контролировать

Ответить

Алексей

Abram
0

Все красивые слова для пропаганды. Фактов это подтверждающих нет. Все домыслы и вера в придуманный вами ход событий. 

А труп для ЕС он и так лет 15 уже. Что мертво умереть не может. 

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
3

Какой факт блять тебе нужен? Если у тебя одна метрика - ушел/не ушел? У майдана наверно тоже 3 месяца были напрасны, а зарешал всё один день последний, можно было сразу в первый день разыграть последний день и не мерзнуть так долго? 
Лукаш года с 15ого шел на сближение с ЕС, даже политвязней не было

Ответить

Алексей

Abram
0

Зачем ты сам ставишь себя в невыгодное положение, приводя в пример Украину? Украинцы добились чего хотели. Евроинтеграцию. О смещении овоща разговора изначально не было. Как только вопрос стал о его уходе, все развивалось значительно стремительнее. 

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
3

Почему так долго? Нахуй 3 месяца недодемократию шатали? Можно же было быстренько разрулить и по домам? 

Ответить

Алексей

Abram
0

Это нелепая попытка троллинга? Я просто не думаю, что ты отупел за 5 минут. По предыдущим сообщениям тебя тупым не назовешь. Что тут то пошло не так? 

Я же все написал в том сообщении, на которое ты ответил тупостью. Будь внимательней. 

О смещении овоща разговора изначально не было. Как только вопрос стал о его уходе, все развивалось значительно стремительнее.

Цель была другая. 

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
2

Ты просто доебал, без негатива

Ответить

Алексей

Abram
–3

Это называется нечего сказать, ибо я рассуждаю логически. А против логики особо не поманяврируешь. Вы поймите, беларусы, я же не хочу вас задизморалить или обсмеять. Я просто указываю на то, что у вас ничего не происходит. Вы просто выходите и позволяете себя пасти. 

Это и хабаровчан касается. Те вообще уже пол года ходят. Ну как флешмоб оно интересно, но никаких последствий не несет. 

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
1

Какие должны быть аргументы чтоб ты заметил что что-то происходит? Если тебе мои аргументы не аргументы

Ответить

Алексей

Abram
0

Вот за тебя загуглил. Посмотри, что значит "происходит".

https://sites.google.com/site/revoluciagidnosti/hronologia-podij

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
1

Мда, ну тада конец разговора. Если ты не понимаешь разницу между двумя гос системами че с тобой спорить. 
Что может француз не может северокореец

Ответить

Алексей

Abram
0

107 человек с тобой не согласны. "Нетакаясистема" так же неплохо убивает. 

Тут скорей дело не в системе а в населении.  Кто то готов терпеть унижения и побои а кто то готов жизнь отдать лишь бы сбросить оковы. 

Ответить

Алексей

Abram
0

Изменение хотя бы заголовков новостей с Беларуси. Уже этого будет достаточно. 

Ответить

Хохляцкое уебище

Алексей
0

Тупая ты хохляцкая рожа, алеша)) почему тупые люди типа тебя так уверены в своей правоте? Очень жаль

Ответить

Антихохол

Алексей
2

Почему такие умные и боевые хохлы типа тебя не едут в Беларусь закидывать танки коктейлями молотова??

Ответить

Алексей

Антихох…
0

Потому, что, возможно, Беларусь не Украина и пусть сами разберутся? А картошку за них мне тоже ехать выбирать? 

Ответить

Антихохол

Алексей
1

Так сколько хохлы на майдане сидели, можешь напомнить?

Ответить

Алексей

Антихох…
0

По причине, что ты отбитый дегенерат и не моешь общаться без оскорблений, я добавляю тебя в ЧС, дальше можешь мне не писать. Но на этот вопрос я тебе отвечу. 

Смотри хронологию событий. В Гугле должна быть. Удачи в поисках. 

Ответить

Укропас Свиней

Алексей
8

Так зачем хохлы терпели на своём майдане несколько месяцев, если ничего не менялось??? Хохлам следовало бы послушать умного аналитика леша панкреатову. Может быть не были бы такой отсталой нищей дырой в состоянии гражданской войны. 

Ответить

Антихохол

Алексей
1

@Шахтёр оскорбления

Ответить

Bad Mother

Антихох…
0
Ответить

Владимир Филатов

Антихох…
0

21 ноября 2013 года — 22 февраля 2014 года

Судя по википедии (3 месяца 1 день)

Ответить

Олексий Панкратко

Алексей
1

Сколько хохлы сидели на майдане? Я забыл

Ответить

Abram Dikoy

Олексий
2

3 месяца

Ответить

Рыжий

Abram
0

Еще можно вспомнить, что радикалов на Украине больше, чем в Беларуси. Лукашенко просто не дал создать антифашистов или футбольных фанатов в стране. Иначе бы силовики уже бы давно начали огребать от тех же антифашистов

Ответить

Abram Dikoy

Рыжий
4

Да там вообще абсолютно разные ситуации, это даже сравнивать тупо

Ответить

Иплувен Максимал

Алексей
9

Польская "Солидарность" 10 лет боролась с коммунистической диктатурой. Представил, каково им было все эти годы выслушивать чье-то нытье о том, что протесты бесолезны.

Ответить

Центральный жар

Иплувен
0

Как только победили сразу же распались.

Ответить

Azgar

Центральный
0

Цель была достигнута, вот и распались. Повезло, что в власти пришли знающие люди типа Бальцеровича. Хотя и тяжело там было поначалу

Ответить

Крепкий стоячок

Алексей
5

Я бы тоже уже ахуел выходить, зная что меня могут искалечить. Но тут нельзя не признать, что молодцы те, кто ещё не отчаялся. Что тут сказати то ещё? 

Ответить

Олексий Панкратко

Алексей
4

Зачем алеша панкратов долбаеб?

Ответить

Естественный ящик

5

Кузнецова в эти выходные

Ответить

Екатерина Кузнецова

Естественный
3

ой не говори

Ответить

Естественный ящик

Екатерина
3

@Сергей Звезда требуем прибавку к пенсии

Ответить

Екатерина Кузнецова

Естественный
1

мне ещё рано, даже 27 нет

Ответить

Пьяный самолет

Екатерина
4

Этот год за три

Ответить

Естественный ящик

Екатерина
0

я на будущее

Ответить

Екатерина

Естеств…
1

ну только если на будущее

Ответить

Екатерина

Естеств…
0

а можно сразу попросить австрийскую пенсию раз уж такое дело?

Ответить

Территориальный

Екатери…
0

только если у тебя дедушка австриец 

Ответить

Естественный

Террито…
0

только если твой дед служил в эсэс

Ответить

Хохляцкое уебище

Естеств…
1

Эсэр

Ответить

Естественный

Хохляцк…
1

у эсэров пенсия так себе

Ответить

Территориальный

Естеств…
0

а если рисовал хорошо? 

Ответить

Естественный

Екатери…
0

еще 39 лет, что нибудб придумаем

Ответить

Олексий Панкратко

Екатерина
0

Сколько платят редакторам на тж? 40 тысяч?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Олексий
1

обижаешь B-)

Ответить

Крепкий стоячок

Екатерина
0

Хватает на жизнь в Мск?

Ответить

Екатерина

Крепкий
1

а что вообще есть жзнь

Ответить

Укропас Свиней

Екатери…
0

Нормальная жизнь это минимум 100 тысяч рублей в месяц.

Ответить

Екатерина

Укропас
1

согласна

Ответить

Укропас Свиней

Екатери…
0

Редакторы тж могут себе позволить нормальную жизнь??

Ответить

Екатерина

Укропас
1

я щас скажу а потом ко мне придут взымать налог на роскошь, ага

Ответить

Крепкий стоячок

Екатери…
0

шоб ни в чём себе не отказывать

Ответить

Естественный

Крепкий
0

она из Питера

Ответить

Екатерина

Естеств…
1

я из новопалацка

Ответить

Естественный

Екатери…
0

@гдеэто
Бэларусь?

Ответить

Екатерина

Естеств…
0

тута https://yandex.ru/maps/11066/novopavlovsk/?ll=43.631901%2C43.957369&pt=43.631901%2C43.957369&source=entity_search&z=12

Ответить

Естественный

Екатери…
0

Новопавловск а не новопалацк!!!11

Ответить

Екатерина

Естеств…
3

хотела поиграться просто :(

Ответить

Естественный

Екатери…
1

пойдем в макдональдс

Ответить

Екатерина

Естеств…
0

не могу, прыщами покрываюсь сразу

Ответить

Естественный

Екатери…
0

значит тебе нельзя молочные продукты

Ответить

Екатерина

Естеств…
0

да, даже кофе теперь без молока пью или с молоком без лактозы

Ответить

Естественный

Екатери…
0

очень жалб

Ответить

Екатерина

Естеств…
0

да

Ответить

Михаил Боярский

Екатери…
0

В Новополоцке никто не пишет Белоруссия. Это обман чтобы набрать классы. А если это редактура TJ — то позор им конечно. Все нормальные независимые СМИ пишут Беларусь. Даже медуза уже начала.

Ответить

Bjornski Bjornski

5

Хлопотный денёк сегодня у ментов был. В меньшинстве продемонстрировать смелость и боевой дух не удалось. А ведь обещали деду до конца недели навести порядок.

Ответить

Рыжий

Bjornski
1

Ну вот да, людей вышло меньше, чем еще 3 недели назад, но отпор ментам давали чаще. Ну мне так показалось, может дело в подаче материала во всяких тг каналах 

Ответить

Bjornski Bjornski

Рыжий
3

Трудно сказывать сколько людей вышло. Да это и не важно.

Ответить

Многолетний танк88

Рыжий
1

Я бы не сказал, что было меньше. Когда в сентябре с районов шли вот такие колонны, потом они сливались в одну огромную. Я даже не успевал в трансляцию добавлять, там много было фото и видео из разных районов

Ответить

Abram Dikoy

Рыжий
0

Мусаров одновременно на весь Минск не хватает, вот и выходит что их чаще гоняли

Ответить

Zero-one-one

0

Ммм, надеюсь омоновец получил сотрясение

Ответить

Рыжий

Zero-one-one
2

Чему там сотрясаться

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
0

воздуху

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В детском центре Курчалоя после замечания Кадырова портреты супергероев заменили изображениями героев Чечни
Ранее представитель проекта возражал против такого изменения и называл его «неуместным».
158
Разборы
Изнасилования и незащищённость: что происходит на пальмовых плантациях, связанных с крупными косметическими брендами
Женщины и подростки подвергаются регулярному насилию — об этом знают крупные компании, закупающие пальмовое масло у плантаций.
297
Новости
IT-ассоциации попросили Путина не откладывать перевод инфраструктуры на российское ПО
Они считают, что если пропустить момент, российские IT так и останутся зависимыми от зарубежных компаний.
130
Популярное за три дня
Животные
2
Интернет
Президент Бразилии опубликовал в твиттере мем с «широким» самим собой
«Хорошее видео».
42
Интернет
«Полетели коптеры, полетели сизые»: на YouTube представили, как выглядела бы русская деревня в эстетике киберпанка
Киберкоровы, кибердоярки и даже кибернародные песни — авторы мокьюментари про рязанского фермера будущего рассказали TJ, как появилась короткометражка.
118
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Эдуардыч 2.0

Идем на рекорд

bor_vn

В TikTok показали норвежскую…

alexferman

Изнасилования и незащищённость…

Mamur Khisoriev

Ключи от шкатулки Пандоры…

Рыжий

Изнасилования и незащищённость…

Azgar

В Белоруссии вновь прошли…

Олег Ивахнов

Изнасилования и незащищённость…

Андрей Рядькин

Личный опыт в промышленном…

Mezzo Deesa

Изнасилования и незащищённость…

Дэвид Шафоростов

Личный опыт в промышленном…

Дизайнер Павленко

Личный опыт в промышленном…

Рыжий

Изнасилования и незащищённость…

alexferman

Изнасилования и незащищённость…

Алексей Панкратов

В Белоруссии вновь прошли…

Плюшевость

Изнасилования и незащищённость…

ouxen

Личный опыт в промышленном…

Владимир Филатов

В Белоруссии вновь прошли…

Дэвид Шафоростов

Личный опыт в промышленном…

плюшевый батон

Личный опыт в промышленном…

Дизайнер Павленко

Личный опыт в промышленном…
null