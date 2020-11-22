В Белоруссии вновь прошли протесты: силовики применили спецсредства и задержали больше 200 человек Материал редакции
Белорусы вышли на 106 день протестов.
22 ноября жители Белоруссии в 106 раз вышли на протесты и «Марш против фашизма». С самого утра на площади Независимости в Минске власти выставили ограждения, а в городе замечали военную технику, водомёты, автозаки и автобусы с силовиками. В центре Минска перестали работать 11 станций метрополитена. Жители столицы жаловались на проблемы с мобильной связью.
В многих районах Минска протестующие собирались в небольшие группы, а затем объединялись в более крупные марши. Для разгона марширующих в районе Каменной горки в Минске силовики применили спецсредства, однако люди не расходились.
В некоторых районах силовики «выдёргивали» из толпы протестующих только мужчин, а женщин не трогали. Одного из задерживаемых в Минске смогли «отбить» у силовиков. В другом районе ОМОН убегал от протестующих.
К вечеру известно о 210 задержанных на протестах в Минске, Боровлянах, Пинске, Бресте, Новополоцке, Заславле, Гродно, Ляховичах. Троих из них забрали из РУВД медики.
Зачем они продолжают выходить?
Потому что сейчас уже нет варианта не выходить, если остановятся лукаш прокачает репрессии на максимум
Но это не работает. От их выходения он не уйдет. Неужели до сих пор не очевидно?
Не вижу смысла спорить, конечно конечно не работает)) поэтому лукаш каждую неделю обещает покончить с протестами, поэтому он ездил в сизо, поэтому не смог собрать мегамитинг, поэтому сливаются разговоры первых лиц государства
У хохлов был майдан, значит они эксперты во всех науках вселенной. Не спорь
Это какой то набор случайных событий. Уход Лукашенка с поста не приблизился ни на минуту. Сколько ему там осталось еще сидеть? Там же на 5 лет избирают?
Новости с Беларуси месячной давности звучат примерно так.
"Беларусы вышли на протест. Начались задержания. Сообщается о 100 человек задержанных."
А теперь сравни с сегодняшней новостью. Кроме количества задержанных не изменилось НИ ЧЕ Я.
Так в чем я не прав? От чего Лукашенко должен был испугать и уйти?
А есть другие метрики? С удовольствием их гляну. Количество демонстрантов возросло? Или еще что то изменилось в протестах.
Я же и пишу тебе, чтобы ты мне предоставил свои метрики. Открой мне глаза. Почему ты по сути ничего не говоришь, только пытаешься уличить меня в чем то.
Просто предоставь аргументы которыми ты располагаешь. Аргументы, которые дают тебе повод верить в то, что скоро он уйдет. Неужели я многого прошу?
В момент когда лукаш съебет из страны будет очевидно что митинги этой осени стали важнейшей переломной точкой
У нас разные метрики, только и всего. Я вижу как дед каждый месяц меняет силовиков. Где бывший генпрокурор, глава кгб, глава совбеза?вижу как они внутри грызутся сливая материалы. Они говорят что протесты сдулись но при этом закрывают 2/3 метро, неплохо для сдувшегося протеста?
Есть куча видосов где сильный и страшный омон просто убегает? Почему? Потому что они сильные и смелые только когда на них смотрят отцы-командиры, а во дворах, когда никто не видит, они тупо спасают свою шкуру.
Очевидно, что дед с каждой неделей ещё сильнее усаживается на штыки а вся система накапливает хрупкость. Без вот этих «бессмысленных» протестов этого никогда бы не было.
Это все хорошо звучит. Но подтверждений этому нет. Убегающий омоновец от толпы школьников это конечно подымает боевой дух, но ровно до того момента, как этот омоновец добежит до своих.
Метро закрывалось и месяц назад и каждую неделю. Сливы это вообще апогей "это другое". Когда Лукашенко "сливает" переговоры вы на него колпак вешаете и упражняетесь в троллинге, когда "сливают" против него вера, почему то, непогрешима в их подлинность.
Напомню, Украине ИЗБИЕНИЯ студентов хватило. Вы своему смерти прощаете.
Ахахаха бля. Тупорылый хохляцкий долбаеб. Надеюсь тебя расстреляют и передавят танком. Примерно что-то такое случилось бы с боевыми хохлами типа тебя, если бы вышли с коктейлями молотова против лукаша
А ты не думал, почему логические вопросы вызывают у вас такой батхерт? Может от того, что они логичные а ответов у вас на них нет? Так вы не на меня злитесь. Попытайтесь лучше разобраться почему их нет. Может увидите что то. А злится на меня это еще более бесполезное занятие чем выходить на "выгул" каждое воскресенье.
Кризис внешней и внутренней политики, который приведет и к экономическому кризису в последствии. Грызня в верхних эшелонах власти, это не Украина где сливы преза чуть ли не норма, бел верхушка всегда была монолитна и недоступна.
Беларусы выбрали долгий трудный путь не насильственного протеста не потому что сильно хотели, а потому что силовой невозможен в условиях РБ. Так или иначе лукаш уже полит труп, только вот страна дойдет к его свержению максимально вымученная, как было в Польше, где к моменту переговоров и солидарность была обезкровлена и не могла мобилизовать сторонников и власть не могла уже нихуя контролировать
Какой факт блять тебе нужен? Если у тебя одна метрика - ушел/не ушел? У майдана наверно тоже 3 месяца были напрасны, а зарешал всё один день последний, можно было сразу в первый день разыграть последний день и не мерзнуть так долго?
Лукаш года с 15ого шел на сближение с ЕС, даже политвязней не было
Почему так долго? Нахуй 3 месяца недодемократию шатали? Можно же было быстренько разрулить и по домам?
Это нелепая попытка троллинга? Я просто не думаю, что ты отупел за 5 минут. По предыдущим сообщениям тебя тупым не назовешь. Что тут то пошло не так?
Я же все написал в том сообщении, на которое ты ответил тупостью. Будь внимательней.
О смещении овоща разговора изначально не было. Как только вопрос стал о его уходе, все развивалось значительно стремительнее.
Цель была другая.
Ты просто доебал, без негатива
Это называется нечего сказать, ибо я рассуждаю логически. А против логики особо не поманяврируешь. Вы поймите, беларусы, я же не хочу вас задизморалить или обсмеять. Я просто указываю на то, что у вас ничего не происходит. Вы просто выходите и позволяете себя пасти.
Это и хабаровчан касается. Те вообще уже пол года ходят. Ну как флешмоб оно интересно, но никаких последствий не несет.
Какие должны быть аргументы чтоб ты заметил что что-то происходит? Если тебе мои аргументы не аргументы
Вот за тебя загуглил. Посмотри, что значит "происходит".
https://sites.google.com/site/revoluciagidnosti/hronologia-podij
Мда, ну тада конец разговора. Если ты не понимаешь разницу между двумя гос системами че с тобой спорить.
Что может француз не может северокореец
Тупая ты хохляцкая рожа, алеша)) почему тупые люди типа тебя так уверены в своей правоте? Очень жаль
Так зачем хохлы терпели на своём майдане несколько месяцев, если ничего не менялось??? Хохлам следовало бы послушать умного аналитика леша панкреатову. Может быть не были бы такой отсталой нищей дырой в состоянии гражданской войны.
21 ноября 2013 года — 22 февраля 2014 года
Судя по википедии (3 месяца 1 день)
Сколько хохлы сидели на майдане? Я забыл
3 месяца
Польская "Солидарность" 10 лет боролась с коммунистической диктатурой. Представил, каково им было все эти годы выслушивать чье-то нытье о том, что протесты бесолезны.
Центральный жар
Как только победили сразу же распались.
Цель была достигнута, вот и распались. Повезло, что в власти пришли знающие люди типа Бальцеровича. Хотя и тяжело там было поначалу
Я бы тоже уже ахуел выходить, зная что меня могут искалечить. Но тут нельзя не признать, что молодцы те, кто ещё не отчаялся. Что тут сказати то ещё?
@Сергей Звезда требуем прибавку к пенсии
я на будущее
Территориальный
только если у тебя дедушка австриец
Естественный
только если твой дед служил в эсэс
Эсэр
Сколько платят редакторам на тж? 40 тысяч?
Хватает на жизнь в Мск?
Нормальная жизнь это минимум 100 тысяч рублей в месяц.
Естественный
она из Питера
@гдеэто
Бэларусь?
В Новополоцке никто не пишет Белоруссия. Это обман чтобы набрать классы. А если это редактура TJ — то позор им конечно. Все нормальные независимые СМИ пишут Беларусь. Даже медуза уже начала.
Хлопотный денёк сегодня у ментов был. В меньшинстве продемонстрировать смелость и боевой дух не удалось. А ведь обещали деду до конца недели навести порядок.
Многолетний танк88
Я бы не сказал, что было меньше. Когда в сентябре с районов шли вот такие колонны, потом они сливались в одну огромную. Я даже не успевал в трансляцию добавлять, там много было фото и видео из разных районов
Мусаров одновременно на весь Минск не хватает, вот и выходит что их чаще гоняли
Ммм, надеюсь омоновец получил сотрясение