Белорусы вышли на 106 день протестов.

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Фото Tut.by

22 ноября жители Белоруссии в 106 раз вышли на протесты и «Марш против фашизма». С самого утра на площади Независимости в Минске власти выставили ограждения, а в городе замечали военную технику, водомёты, автозаки и автобусы с силовиками. В центре Минска перестали работать 11 станций метрополитена. Жители столицы жаловались на проблемы с мобильной связью.

В многих районах Минска протестующие собирались в небольшие группы, а затем объединялись в более крупные марши. Для разгона марширующих в районе Каменной горки в Минске силовики применили спецсредства, однако люди не расходились.

В некоторых районах силовики «выдёргивали» из толпы протестующих только мужчин, а женщин не трогали. Одного из задерживаемых в Минске смогли «отбить» у силовиков. В другом районе ОМОН убегал от протестующих.

К вечеру известно о 210 задержанных на протестах в Минске, Боровлянах, Пинске, Бресте, Новополоцке, Заславле, Гродно, Ляховичах. Троих из них забрали из РУВД медики.

Sviatlana Tsikhanouskaya @Tsihanouskaya

video:https://t.co/tnmM4k3mKm Belarusians massively protest today in their neighborhoods. Decentralization of peaceful protests is a creative way to disperse forces of terror. attacks of Lukashenka's thugs. #Belarus proceeds with the fight for democr. and freedom. State terror must be stopped.video: @kykyorg

Радыё Свабода @svaboda

Відэа telegram https://t.co/DbhlIEpDiS Адразу некалькі сілавікоў спрабавалі затрымаць жанчыну ў адным з раёнаў Менску, але ёй на дапамогу прыйшлі іншыя жыхары. Сілавікам прыйшлося выкарыстаць зброю.Відэа telegram @Motolko

Panda🐼News BY @PandaNewsBY1



Беларусь 2020 года: чтобы погулять, нужно попросить разрешения у ОМОНа. В Лебяжьем силовики хватали мужчин на глазах у детей.Беларусь 2020 года: чтобы погулять, нужно попросить разрешения у ОМОНа. https://t.co/CqXpmndGLQ