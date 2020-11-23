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Алексей Боржонов
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Минцифры предложило отказаться от создания системы, фильтрующей для детей контент в интернете Материал редакции

Она должна была блокировать доступ к определённым сайтам с устройств детей.

12 комментариев
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Роскомнадзор планировал запустить фильтр интернет-трафика до конца 2021 года, однако Минцифры предложило отказаться от системы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.

Ведомство указало, что такие системы уже используются в образовательных учреждениях. Кроме того, существуют системы по родительскому контролю, которые также могут обезопасить детей. Чиновники посчитали, что появление ещё одной системы будет избыточно.

Издание обратилось за комментарием к ведомству, но оно рекомендовало обратиться за разъяснением в Роскомнадзор. Там не ответили на запрос «Ведомостей». Предполагалось, что система будет защищать детей от опасного и негативного контента, блокируя к нему доступ с компьютеров и мобильных устройств, которые используют дети. До 2024 года на неё должны были выделить до 4,2 миллиарда рублей.

Правительство одобрило создание фильтра интернет-трафика в 2017 году в рамках государственной программы «Цифровая экономика». Изначально планировалась, что она начнёт работать в 2020 году.

#новости #законы

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12 комментариев
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Litnikov Danil

2

И вроде бы показалось что разум победил, если бы не эта деталь:
Изначально планировалась, что она начнёт работать в 2020 году

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Паша Красников

Litnikov
0

Разум когда-нибудь победит

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alexferman

1

А может, пойти дальше и вообще прекратить практику глобальных блокировок сайтов, ограничившись внесением их в детские/религиозные фильтры, которые пользователи смогут использовать при желании? да не, бред какой-то, лучше же когда районный Жоподырошный суд Дагестана банит сайт для всей федерации. Российская федерация - всем федерациям федерация.

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Паша Красников

1

Там не ответили на запрос «Ведомостей».

Теперь TJ не так обидно, да?

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Значимый Макс

0

Изначально планировалась, что она начнёт работать в 2020 году.

Кажись они не смогли этого сделать и просто отказались от той идеи.

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Паша Красников

Значимый
0

Что у русского Касперского, что у китайской Панды более десяти лет назад был "Родительский контроль"

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эСТОНКСкий

0

Так а зачем делать отдельный фильтр для детей, если всё равно весь внешний трафик заблокируют

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Ivan

эСТОНКСкий
0

Чтобы через госзакупки отмыть деньги.

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Украденная жизнь

0

Подождите, но как можно не освоить 4,2 миллиарда рублей?

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Соответствующий каякер

Украденная
0

Эксперимент неудачный

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Украденная
0

А кто сказал, что не освоили?

Ответить

Значимый Макс

Украденная
0

Освоили. Но не так как ты предполагал.

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