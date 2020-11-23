Она должна была блокировать доступ к определённым сайтам с устройств детей.

В закладки

Роскомнадзор планировал запустить фильтр интернет-трафика до конца 2021 года, однако Минцифры предложило отказаться от системы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.

Ведомство указало, что такие системы уже используются в образовательных учреждениях. Кроме того, существуют системы по родительскому контролю, которые также могут обезопасить детей. Чиновники посчитали, что появление ещё одной системы будет избыточно.

Издание обратилось за комментарием к ведомству, но оно рекомендовало обратиться за разъяснением в Роскомнадзор. Там не ответили на запрос «Ведомостей». Предполагалось, что система будет защищать детей от опасного и негативного контента, блокируя к нему доступ с компьютеров и мобильных устройств, которые используют дети. До 2024 года на неё должны были выделить до 4,2 миллиарда рублей.