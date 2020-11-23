Минцифры предложило отказаться от создания системы, фильтрующей для детей контент в интернете Материал редакции
Она должна была блокировать доступ к определённым сайтам с устройств детей.
Роскомнадзор планировал запустить фильтр интернет-трафика до конца 2021 года, однако Минцифры предложило отказаться от системы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
Ведомство указало, что такие системы уже используются в образовательных учреждениях. Кроме того, существуют системы по родительскому контролю, которые также могут обезопасить детей. Чиновники посчитали, что появление ещё одной системы будет избыточно.
Издание обратилось за комментарием к ведомству, но оно рекомендовало обратиться за разъяснением в Роскомнадзор. Там не ответили на запрос «Ведомостей». Предполагалось, что система будет защищать детей от опасного и негативного контента, блокируя к нему доступ с компьютеров и мобильных устройств, которые используют дети. До 2024 года на неё должны были выделить до 4,2 миллиарда рублей.
Правительство одобрило создание фильтра интернет-трафика в 2017 году в рамках государственной программы «Цифровая экономика». Изначально планировалась, что она начнёт работать в 2020 году.
И вроде бы показалось что разум победил, если бы не эта деталь:
Изначально планировалась, что она начнёт работать в 2020 году
А может, пойти дальше и вообще прекратить практику глобальных блокировок сайтов, ограничившись внесением их в детские/религиозные фильтры, которые пользователи смогут использовать при желании? да не, бред какой-то, лучше же когда районный Жоподырошный суд Дагестана банит сайт для всей федерации. Российская федерация - всем федерациям федерация.
Что у русского Касперского, что у китайской Панды более десяти лет назад был "Родительский контроль"
Так а зачем делать отдельный фильтр для детей, если всё равно весь внешний трафик заблокируют
Подождите, но как можно не освоить 4,2 миллиарда рублей?
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