По их словам, мнение от оппозиции, с которым они «шли говорить с избирателями», расходится с политикой отделения партии.

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Председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров и 16 депутатов вышли из ЛДПР из-за несогласия с политикой регионального отделения партии. Об этом пишет ТАСС.

Сидоров рассказал, что вышедшие депутаты хотят «быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению ЛДПР». Они не планируют отказываться от мандатов и допустили создание новой партии.

Дума будет работать, как и раньше. Единственное, что депутаты, которые вышли из партии, они не будут подчиняться фракции ЛДПР и тем задачам, которые обозначает фракция Михаил Сидоров председатель городской думы Хабаровска

В региональном отделении ЛДПР рассказали РБК, что заявления об уходе из партии к ним поступили.

ЛДПР выиграла на выборах в Гордуму Хабаровска в сентябре 2019 года — партию представляли 34 депутата из 35 мандатов. После ареста Сергея Фургала из партии вышли два депутата. Теперь она лишилась большинства в городском парламенте.

Экс-губернатора Фургала арестовали 10 июля по делу об организации убийств предпринимателей. После этого в Хабаровске почти каждый день проходили акции в его поддержку, мэр Хабаровска называл их «незаконными». Наиболее масштабные шествия состоялись в июле и августе, ОМОН впервые разогнал протестующих 10 октября.