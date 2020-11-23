В России впервые выявили больше 25 тысяч случаев Covid-19 за сутки Материал редакции
Это на 6-7 тысяч больше, чем фиксировали в начале ноября.
Оперштаб сообщил о 25 173 новых случаях коронавируса в России. Это максимальный суточный прирост с начала распространения инфекции в стране. Резкий рост заболеваемости начался с первых чисел октября, когда в России выявляли около 9-10 тысяч новых случаев коронавируса, в начале ноября в стране фиксировали около 18-19 тысяч случаев.
Всего за время распространения инфекции в России выявили больше 2,1 миллиона заболевших, из которых 36 540 человек умерли.
В регионах России возвращают меры борьбы с коронавирусом: студентов и работников переводят на дистанционку, работу ресторанов и кафе ограничивают, кинотеатрам и театрам запрещают заполнять залы на максимум. Тем не менее такой карантин, какой вводили весной, пока не планируется. Единственным регионом, где ввели локдаун, стала Бурятия. Там закрыли торговые центры, общепит и кинотеатры.
Каждый минус этому комментарию уничтожает коронавирус.
Пожарный пришелец
Каждый минус уменьшает срок бана Орлова
Чета под этим постом одни минусы
Ставьте +,котик не шутит!
Намордники носят только лохи. Твёрдо и четко?
Либо люди не уловили иронию, либо я не умею шутить.
Ставь минус если любишь Путина
А ты хитёр😏
Температура этой зимой
Даёшь тридцатку в день до нового года!
Интересно, сколько ещё месяцев ковида нужно, чтобы риа стали рисовать правильные цвета на графике
Зато в нашем Кемеровском Усть-Пиздюйске всех отправили на учёбу. Роспотребнадзору, конечно, виднее, но улучшения ситуации в нашем захолустье нет.
СРОЧНО ВСЕХ ЗАКРЫТЬ НА КАРАНТИН КАК В АПРЕЛЕ! закрыть метро! Ввести ЦИФРОВЫЕ ПРОПУСКИ
В Кемеровской области наоборот,с понедельника вернулись и открылись учебные заведения,так сказать маразм крепчал)))
Ну так они (областная администрация) и на сайте своём (у которого сертификат протух) для этого стали рисовать ежедневно на 10 человек меньше заболевших и на три человека меньше умерших. Типа, «отрицательный тренд»
а у них госдолг больше
Потому что им дают в долг
Да епт че вы душные-то такие ессно я блять на серьезных щах это написал прям
Холодно стало, больше людей стало набиваться в общественный транспорт. Пока все не пересядут на электротранспорт, пандемии будут повторяться.
Исключительный американец
А в электрическом общественном транспорте вирус не распространяется?