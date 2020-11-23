Это на 6-7 тысяч больше, чем фиксировали в начале ноября.

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Оперштаб сообщил о 25 173 новых случаях коронавируса в России. Это максимальный суточный прирост с начала распространения инфекции в стране. Резкий рост заболеваемости начался с первых чисел октября, когда в России выявляли около 9-10 тысяч новых случаев коронавируса, в начале ноября в стране фиксировали около 18-19 тысяч случаев.

Всего за время распространения инфекции в России выявили больше 2,1 миллиона заболевших, из которых 36 540 человек умерли.