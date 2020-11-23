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Алексей Боржонов
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В России впервые выявили больше 25 тысяч случаев Covid-19 за сутки Материал редакции

Это на 6-7 тысяч больше, чем фиксировали в начале ноября.

48 комментариев
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Оперштаб сообщил о 25 173 новых случаях коронавируса в России. Это максимальный суточный прирост с начала распространения инфекции в стране. Резкий рост заболеваемости начался с первых чисел октября, когда в России выявляли около 9-10 тысяч новых случаев коронавируса, в начале ноября в стране фиксировали около 18-19 тысяч случаев.

Всего за время распространения инфекции в России выявили больше 2,1 миллиона заболевших, из которых 36 540 человек умерли.

Изображение РИА «Новости»

В регионах России возвращают меры борьбы с коронавирусом: студентов и работников переводят на дистанционку, работу ресторанов и кафе ограничивают, кинотеатрам и театрам запрещают заполнять залы на максимум. Тем не менее такой карантин, какой вводили весной, пока не планируется. Единственным регионом, где ввели локдаун, стала Бурятия. Там закрыли торговые центры, общепит и кинотеатры.

#новости #covid19

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48 комментариев
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Umberto Eco

–32

Каждый минус этому комментарию уничтожает коронавирус.

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Имя Фамилия

Umberto
–23

А ты хорош

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Пожарный пришелец

Umberto
1

Каждый минус уменьшает срок бана Орлова

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Домашний завод

Пожарный
1

скотина, знаешь как душу тронуть

Ответить

Чехол от очков

Umberto
–17

Чета под этим постом одни минусы

Ответить

Паша Красников

Чехол
–12

Боремся с вирусом как можем

Ответить

Denis Krivonosov

5

Я люблю Путина. Путин мой президент. Победим ковид вместе с Путиным!

Ответить

Maksytoff

–1

Ставьте +,котик не шутит!

Ответить

Котик Ботик

Maksytoff
–7
Ответить

Временной украинец

–13
Ответить

Паша Красников

Временной
–9

https://www.youtube.com/watch?v=oodx0iQGLG0

Ответить

Ilya Filin

–25

Намордники носят только лохи. Твёрдо и четко?

Ответить

Ilya Filin

Ilya
–14

Либо люди не уловили иронию, либо я не умею шутить.

Ответить

Ilya Filin

Ilya
–9

О нет, это красный тред

Ответить

rossoshmap

–10
Ответить

Паша Красников

rossoshmap
–8

Пятьдесят оттенков красного

Ответить

Маркел Сычев

–10

Ставь минус если любишь Путина

Ответить

Alex Blake

Маркел
–8

А ты хитёр😏

Ответить

Кузькин отец

Alex
–3

Хитёр бобёр или хитёр вахтёр?

Ответить

Имя Фамилия

–18

Место для минусов. Не подведите.

Ответить

умный человек

–3

Если кто-то порвался, тот поставит плюс

Ответить

НечеловеческаяЛогика

–3

Нейтральный коммент

Ответить

Пенсионный якорь

–3

Ебать красный тред.
Ты знаешь что поставить, чтоб твоя семья была здорова, у тебя минута после прочтения, сука

Ответить

Kirill Tokarev

–4

Температура этой зимой

Ответить

умный человек

Kirill
0

Дуров?

Ответить

Михаил Чуриков

–5

Даёшь тридцатку в день до нового года!

Ответить

Исключительный американец

Михаил
–4

Только если лет

Ответить

Принцесса Пеночка

–5

Интересно, сколько ещё месяцев ковида нужно, чтобы риа стали рисовать правильные цвета на графике 

Ответить

Исключительный американец

Принцесса
–3

А какие правильные?

Ответить

Рома Диманчук

–10

Зато в нашем Кемеровском Усть-Пиздюйске всех отправили на учёбу. Роспотребнадзору, конечно, виднее, но улучшения ситуации в нашем захолустье нет.

Ответить

Кузькин отец

Рома
–3

Подтверждаю. Болеют все вокруг

Ответить

Дмитрий Ханкин

–11

Ок

Ответить

Дима Симонов

–14

СРОЧНО ВСЕХ ЗАКРЫТЬ НА КАРАНТИН КАК В АПРЕЛЕ! закрыть метро! Ввести ЦИФРОВЫЕ ПРОПУСКИ

Ответить

Maksytoff

–4

В Кемеровской области наоборот,с понедельника вернулись и открылись учебные заведения,так сказать маразм крепчал)))

Ответить

Паша Красников

Maksytoff
–3

В Кировской области в этом учебном году и не закрывались

Ответить

Кузькин отец

Maksytoff
–2

Ну так они (областная администрация) и на сайте своём (у которого сертификат протух) для этого стали рисовать ежедневно на 10 человек меньше заболевших и на три человека меньше умерших. Типа, «отрицательный тренд»

Ответить

Чехол от очков

–11

а у них госдолг больше

Ответить

Паша Красников

Чехол
–6

Потому что им дают в долг

Ответить

Чехол от очков

Паша
–9

Да епт че вы душные-то такие ессно я блять на серьезных щах это написал прям

Ответить

Филипп Чкалов

0

Когда это все уже закончится... 

Ответить

Борщевик Обыкновенный

–1

У тж походу месячные

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Роман Олегович

–3

Холодно стало, больше людей стало набиваться в общественный транспорт. Пока все не пересядут на электротранспорт, пандемии будут повторяться. 

Ответить

Исключительный американец

Роман
–3

А в электрическом общественном транспорте вирус не распространяется?

Ответить

Лёша Любимцев

–3

Совпадение???

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Алексей Соколов

–10
Ответить

Паша Красников

–11
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умный человек

–11

Лакмусовая бумажка 

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Алексей Селезнев

–13

Ставь минус и на одного человека без маски станет меньше 

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