Британская компания AstraZeneca испытала два режима дозирования вакцины: один показал эффективность 90%, другой — 62% Материал редакции
Средняя эффективность с учётом данных обоих тестов — 70%.
Британская компания разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом. Она отчиталась о промежуточном этапе тестирования. Об этом сообщается на её сайте.
Компания испытала два режима дозирования вакцины на добровольцах из Бразилии и Великобритании:
- 2741 человек сначала получили половину дозы вакцины, а через месяц — полную дозу, эффективность такого режима составила 90%;
- 8985 человек получили по полной дозе вакцины с разницей не менее месяца, — эффективность составила 62%;
- Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70%.
По словам профессора Эндрю Полларда, руководившего испытаниями в Оксфорде, результаты тестов подтвердили, что их вакцина «спасёт множество жизней». AstraZeneca готова произвести до трёх миллиардов доз в 2021 году, если разработку одобрят. Вакцина может храниться и транспортироваться при температуре -2 -8°, сохраняя свои качества в течение шести месяцев. Пока это лучший результат среди всех разработчиков вакцин.
AstraZeneca рассказала, что во время испытаний не было зарегистрировано ни одного случая госпитализации или тяжёлых случаев заболевания у участников. 131 доброволец заразился коронавирусом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «фантастическим результатом» данные об эффективности вакцины AstraZeneca.
Математики, кстати, сами очень не любят считать, потому что сложно и уныло
Лошки, всего 90%