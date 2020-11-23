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Артём Мазанов
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Британская компания AstraZeneca испытала два режима дозирования вакцины: один показал эффективность 90%, другой — 62% Материал редакции

Средняя эффективность с учётом данных обоих тестов — 70%.

9 комментариев
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Британская компания разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом. Она отчиталась о промежуточном этапе тестирования. Об этом сообщается на её сайте.

Компания испытала два режима дозирования вакцины на добровольцах из Бразилии и Великобритании:

  • 2741 человек сначала получили половину дозы вакцины, а через месяц — полную дозу, эффективность такого режима составила 90%;
  • 8985 человек получили по полной дозе вакцины с разницей не менее месяца, — эффективность составила 62%;
  • Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70%.

По словам профессора Эндрю Полларда, руководившего испытаниями в Оксфорде, результаты тестов подтвердили, что их вакцина «спасёт множество жизней». AstraZeneca готова произвести до трёх миллиардов доз в 2021 году, если разработку одобрят. Вакцина может храниться и транспортироваться при температуре -2 -8°, сохраняя свои качества в течение шести месяцев. Пока это лучший результат среди всех разработчиков вакцин.

AstraZeneca рассказала, что во время испытаний не было зарегистрировано ни одного случая госпитализации или тяжёлых случаев заболевания у участников. 131 доброволец заразился коронавирусом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «фантастическим результатом» данные об эффективности вакцины AstraZeneca.

#новости #covid19 #вакцинаотcovid19

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9 комментариев
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Удивленный яд

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alexferman

Удивленный
0

Математики, кстати, сами очень не любят считать, потому что сложно и уныло

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Dra

1

Лошки, всего 90%

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Борщевик Обыкновенный

Dra
0

У них дебафф за отсутствие скреп 

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Gennady Verzakov

1

Надеюсь у нас будет выбор, какую ставить.

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Методический огонь

0

А вот эта вакцина выглядит неплохой 

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умный человек

0

Вакцина в честь первого распорядителя Голодных игр

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YeezySpace

0

Вера лучшая вакцина от любой болезни.

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Домашний завод

0

Надо попробовать древний галльский рецепт - окунать младенцев в котел с зельем

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