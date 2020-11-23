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Алексей Боржонов
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Похороны сербского патриарха посетили сотни людей. Он умер от Covid-19 после посещения похорон другого священнослужителя Материал редакции

На них тоже собрались сотни людей.

13 комментариев
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Фото Дарко Войновича, AP

Похороны патриарха Сербского Иринея, умершего от Covid-19, проходили в храме Святого Саввы в Белграде, сообщает Reuters. Туда разрешили войти только родственникам погибшего, духовенству и официальным лицам, остальные скорбящие находились на улице и наблюдали за происходящим через экраны, отмечает Reuters.

Агентство пишет, что большинство священнослужителей были без масок, как и некоторые находящиеся на улице люди. Associated Press добавляет, что внутри храма не соблюдалась социальная дистанция, также скорбящие целовали стеклянный щит, покрывающий останки Иринея.

Ириней умер от коронавируса 20 ноября, заболевание диагностировали в начале месяца вскоре после того, как он посетил похороны митрополита Черногорского Амфилохия, который также умер от Covid-19, обращают внимание СМИ. Неизвестно, заразился ли Ириней именно во время этой церемонии, но во время неё он в течение нескольких часов находился в закрытом помещении, указывает Reuters.

Похороны митрополита Черногорского Амфилохия Фото AP

#фото #covid19 #новости

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13 комментариев
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Заинтересованный мангал

6

 умершего от Covid-19

 скорбящие целовали стеклянный щит

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Соответствующий каякер

3

Ну а хули им пгмнутым

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Проектный кот

2

Рекурсия

Ответить

Паша Красников

2

Чем больше отрицающих ковид - тем меньше отрицающих ковид.

Ответить

пепси

1

дурка

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Методический огонь

0

Норм движ

Ответить

пепси

0

чем пахнет?

Ответить

Alexey Novikov

пепси
0

Уже не пахнет.

Ответить

Значимый Макс

0

Агентство пишет, что большинство священнослужителей были без масок, как и некоторые находящиеся на улице люди. Associated Press добавляет, что внутри храма не соблюдалась социальная дистанция, также скорбящие целовали стеклянный щит, покрывающий останки Иринея.

Бог защитит. Или нет...

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чеченская обезьяна

0

а ты умрёшь от спида, ну и что? без негатива

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Лысина Арика

0

Да/

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Алексей Дудырев

0

Типа проверяют прокнет не прокнет?)

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КтоКакБог

0

Просто к сведению: патриарху Иринею было 90 лет

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