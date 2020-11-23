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Артём Мазанов
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Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год Материал редакции

Эти деньги власти планируют направить на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Повышенной ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает пять миллионов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Федеральный закон направлен на создание дополнительного источника финансовых средств для лечения детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год предложил сам Путин. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда — в 2022 году и 68,5 миллиардов — в 2023 году.

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#новости #право #законы

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23 комментария
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Rodion Kutsaev

8

дети с тяжёлыми и редкими заболеваниями

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Временной украинец

Rodion
2

Из-за патологии у них появляются деньги в карманах, которые портят осанку

Ответить

Духовный кубок

6
Ответить

Временной украинец

Духовный
0

Ну эту хуйню он ещё летом объявлял

Ответить

Духовный кубок

Временной
1

тогда ладно 

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Сирия, Чечня и Крым будут детьми с редкими заболеваниями?

Ответить

пепси

Stanley
2

Чечня неизлечима

Ответить

Значимый Макс

4

Фух. Хорошо, что это меня не касается. А то я думал опять что-то плохое придумали. Хотя...

Ответить

Временной украинец

Значимый
4

Завтра: Путин объявил о девальвации рубля. 10000 рублей по новому курсу будут равны 10 млн рублей

Ответить

Значимый Макс

Временной
0

Блять!

Ответить

Slowbro

Значимый
0

Представил внезапно, как в москвичи друг друга пугают, что то типа: Если ты не касаешься России, Россия коснется тебя. Это что ПЛОТИ НОЛОГИ.

Ответить

Сталинский шар

2

Эти деньги власти планируют направить на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями

Да, да, конечно блять, верим

Ответить

Значимый Макс

Сталинский
0

Это вам не TJ, чтоб детям помогать.

Ответить

AttentiveMilk

1

@Олег Ивахнов 

Ответить

Служащий бас

AttentiveMilk
0

А я зарабатываю меньше ха ха.

Ответить

AttentiveMilk

Служащий
0

Блин

Ответить

пепси

Служащий
0

Блин, классно))

Ответить

Паша Красников

Служащий
0

Повезло!

Ответить

Кузькин отец

0

Это только начало. Войдут во вкус и повысят НДФЛ до 15% для людей с зарплатами от 40 тыс.руб/месяц. Это уже всерьёз обсуждалось: https://vc.ru/offline/35118-ndfl-15

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Dra

Кузькин
0

Недавно писал такое сообщение, остаётся повторить его:
Просто в экономике жопа, но у чиновников хватает мозгов понять, что дефолт или гиперинфляция пошатнёт их позицию остаться у власти, поэтому будут продолжать душить страну всё новыми налогами.

Ответить

Oldfag TV

Dra
0

Просто парадигма сменилась: с настоящей нефтью не выгорело, теперь люди — это новая нефть.

Ответить

Кузькин отец

Oldfag
0

Тут был пост, вчера, кажется, что говно - это новая нефть. Пазл сложился. Люди=говно.

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Паша Красников

0

"Самый малый нолог"

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