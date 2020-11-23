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Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год Материал редакции
Эти деньги власти планируют направить на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.
Повышенной ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает пять миллионов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год предложил сам Путин. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда — в 2022 году и 68,5 миллиардов — в 2023 году.
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Rodion Kutsaev
дети с тяжёлыми и редкими заболеваниями
Временной украинец
Из-за патологии у них появляются деньги в карманах, которые портят осанку
Духовный кубок
Временной украинец
Ну эту хуйню он ещё летом объявлял
Духовный кубок
тогда ладно
Stanley H. Tweedle
Сирия, Чечня и Крым будут детьми с редкими заболеваниями?
пепсиStanley
Чечня неизлечима
Значимый Макс
Фух. Хорошо, что это меня не касается. А то я думал опять что-то плохое придумали. Хотя...
Временной украинец
Завтра: Путин объявил о девальвации рубля. 10000 рублей по новому курсу будут равны 10 млн рублей
Значимый Макс
Блять!
SlowbroЗначимый
Представил внезапно, как в москвичи друг друга пугают, что то типа: Если ты не касаешься России, Россия коснется тебя. Это что ПЛОТИ НОЛОГИ.
Сталинский шар
Эти деньги власти планируют направить на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями
Да, да, конечно блять, верим
Значимый Макс
Это вам не TJ, чтоб детям помогать.
AttentiveMilk
@Олег Ивахнов
Служащий бас
А я зарабатываю меньше ха ха.
AttentiveMilkСлужащий
Блин
пепсиСлужащий
Блин, классно))
Паша КрасниковСлужащий
Повезло!
Кузькин отец
Это только начало. Войдут во вкус и повысят НДФЛ до 15% для людей с зарплатами от 40 тыс.руб/месяц. Это уже всерьёз обсуждалось: https://vc.ru/offline/35118-ndfl-15
DraКузькин
Недавно писал такое сообщение, остаётся повторить его:
Просто в экономике жопа, но у чиновников хватает мозгов понять, что дефолт или гиперинфляция пошатнёт их позицию остаться у власти, поэтому будут продолжать душить страну всё новыми налогами.
Oldfag TVDra
Просто парадигма сменилась: с настоящей нефтью не выгорело, теперь люди — это новая нефть.
Кузькин отецOldfag
Тут был пост, вчера, кажется, что говно - это новая нефть. Пазл сложился. Люди=говно.
Паша Красников
"Самый малый нолог"