Местные жители называли одинокого пенсионера «дедом Валерием», а он хотел «делать что-то прекрасное».

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На льду реки Хомутина возле села Марково в Амурской области нарисовали гигантскую новогоднюю открытку. Её посвятили Валерию Мельникову, который до своей смерти в 2020 году в течение нескольких лет создавал подобные работы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на автора новой открытки Алексея Сидорова.

Мельников запомнился местным жителям как «дед Валерий». Его открытки, сделанные из снега, стали предпраздничной традицией и визитной карточкой села, которое находится в 35 километрах от Благовещенска. О работах писали журналисты, к ним приезжали туристы, а в 2017 году открытку сфотографировали с борта МКС.

В 1996 году Мельников перенёс менингит, пережил инфаркт и потерял слух. В 2004 после смерти матери переехал в её сельскую квартиру. На создание открытки у пенсионера уходил месяц. А после он каждый день приходил расчищать узор, занесённый снегом во время метелей.

«Наверное, я выжил, чтобы делать что-то прекрасное. Не хочется думать, что я никто. Хочется, чтобы я был нужен. А иначе зачем жить?» — говорил он. 30 октября 2020 года Мельников умер от коронавируса. Семьи у него не было.

Валерий Мельников Фото «Амурская правда»

Втроём с коллегами сделали открытку на Хомутине. Эскиз заранее не разрабатывали, рисунок сложился как-то сам собой. Единственное, знали, что будет надпись «Посвящается Деду Валерию», так как Валерий Константинович — автор этой шикарной идеи. Алексей Сидоров скульптор

На открытке скульпторы-профессионалы изобразили Деда Мороза с лопатой, прообразом которого сам Валерий Мельников. Теперь Сидоров планирует воплотить идею и на международном уровне — вместе с китайскими коллегами нарисовать открытку на льду пограничной реки Амур под мостом, который соединяет два берега.

В конце декабря на льду Хомутины планируют устроить праздник, рассказала редактор газеты «Амурская правда» Елена Павлова. Именно она обратилась к Сидорову с просьбой оживить традицию, начатую Мельниковым. «Мы снова устроим праздник и зажжём гирлянды на Хомутине. Надеемся, наш художник их обязательно увидит», — сказала журналистка.