В Москве врачи удалили из носа пациента монету, пробывшую там более 50 лет. Он засунул её в детстве и забыл Материал редакции
Всё это время у него были проблемы с дыханием, но врачи думали, что причина в искривлённой носовой перегородке.
59-летний мужчина в Зеленограде (округ Москвы) обратился к оториноларингологу с жалобой и рассказал, что несколько месяцев не может дышать правой ноздрёй. Ему провели компьютерную томографию — и та показала, что дышать через нос мешает «инородное тело каменистой плотности», а в заднем его отделе есть предмет округлой формы, говорится в сообщении Мосгорздрава.
Узнав о результатах, пациент вспомнил, что в примерно в шестилетнем возрасте засунул копеечную монету в нос, когда играл с ней. Мальчик не смог её вытащить и не стал рассказывать матери о произошедшем, а потом и вовсе забыл о монете.
20 ноября мужчине провели операцию, а 23 ноября его выписали из больницы. Как утверждают врачи, пациент сумел избежать «серьёзных проблем» и «вновь обрёл полноценное носовое дыхание».
Было в симпсонах.
Интимный кавалер
Теперь мужик стает гением
А что за серия?
Эх, вот если бы а банк положил, под 5% годовых, разбогател бы ))
Удивленный яд
Нет. Потерял бы в любом случае. Совок же продали, и рубли самопродались. Тоесть можно сказать, что монета в носу обесценилась.
интересно он годен был к военной службе с монетой в носу?
А где отвратительные кадры с этой операции, или как было до и после, где эта все?
У моей соседки по палате тоже была охуенная история, ей было около 70. Так вот. 30 лет назад она лечила зуб, врач немного повредил надкостницу и туда попал пломбировочный материал. У неё было жуткое воспаление все эти годы, страшные боли, выходили какие то стремные чёрные сгустки, болели уши и голова. Ей регулярно прокалывали гайморовы пазухи. В общем, этот пломбировочный материал попал в пазуху. Ей сделали операцию, вычистили все. И через три дня она уехала домой с дышащим носом и без болей. Человек мучился столько лет
Какой бережливый
Хрен знает, пока под наркозом надо было и стерилизовать на всякий. Это Россия, тут мужикам а себя всякое сувать нельзя