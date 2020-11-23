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Алексей Боржонов
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В Москве врачи удалили из носа пациента монету, пробывшую там более 50 лет. Он засунул её в детстве и забыл Материал редакции

Всё это время у него были проблемы с дыханием, но врачи думали, что причина в искривлённой носовой перегородке.

27 комментариев
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59-летний мужчина в Зеленограде (округ Москвы) обратился к оториноларингологу с жалобой и рассказал, что несколько месяцев не может дышать правой ноздрёй. Ему провели компьютерную томографию — и та показала, что дышать через нос мешает «инородное тело каменистой плотности», а в заднем его отделе есть предмет округлой формы, говорится в сообщении Мосгорздрава.

Узнав о результатах, пациент вспомнил, что в примерно в шестилетнем возрасте засунул копеечную монету в нос, когда играл с ней. Мальчик не смог её вытащить и не стал рассказывать матери о произошедшем, а потом и вовсе забыл о монете.

За долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности — ринолит. Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривлённую носовую перегородку.

Мосгорздрав

20 ноября мужчине провели операцию, а 23 ноября его выписали из больницы. Как утверждают врачи, пациент сумел избежать «серьёзных проблем» и «вновь обрёл полноценное носовое дыхание».

#новости #медицина

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27 комментариев
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Алексей Селезнев

53

Так сказать нашёл сотку в зимней куртке 

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Andrey Vasilev

12

Было в симпсонах.

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Интимный кавалер

Andrey
12

Теперь мужик стает гением

Ответить

Ilya Filin

Интимный
0

А что за серия?

Ответить

Интимный кавалер

Ilya
2

12x09

Ответить

Бессмысленный чувак

Интимный
0

да да, тож вспомнил

Ответить

Константин Курасов

Andrey
0

чего ж в них не было?

Ответить

Процентный бинокль

15

И 50 лет назад люди не очень-то доверяли Сберу, хранили где могли

Ответить

Elijah Garrison

Процентный
0

Эх, вот если бы а банк положил, под 5% годовых, разбогател бы ))

Ответить

Удивленный яд

Elijah
0

Нет. Потерял бы в любом случае. Совок же продали, и рубли самопродались. Тоесть можно сказать, что монета в носу обесценилась. 

Ответить

Elijah Garrison

Удивленный
0

Фига ты умный! Может даже сложный процент посчитать сможешь?

Ответить

boobsmakemehappy

4

Важно теперь чтобы батя новость не прочитал и ремня ему не всыпал

Ответить

Маленький украинец

4

Это ж надо 50 лет скрывать настоящий диагноз ради одной средненькой новости на тж в будущем

Ответить

Свободный Артем

2

С процентами хоть вытащили?

Ответить

пепси

Свободный
3

Налоги же

Ответить

Красивые Глазки

2

интересно он годен был к военной службе с монетой в носу?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Красивые
2

Конечно годен!

Ответить

Богдан Пухальский

1

А где отвратительные кадры с этой операции, или как было до и после, где эта все?

Ответить

пепси

0

@Александра Утёнкова 

Ответить

Александра Утёнкова

пепси
1

У моей соседки по палате тоже была охуенная история, ей было около 70. Так вот. 30 лет назад она лечила зуб, врач немного повредил надкостницу и туда попал пломбировочный материал. У неё было жуткое воспаление все эти годы, страшные боли, выходили какие то стремные чёрные сгустки, болели уши и голова. Ей регулярно прокалывали гайморовы пазухи. В общем, этот пломбировочный материал попал в пазуху. Ей сделали операцию, вычистили все. И через три дня она уехала домой с дышащим носом и без болей. Человек мучился столько лет

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alexferman

0

Какой бережливый

Ответить

Александра Утёнкова

alexferman
1

Копейка рубль бережет

Ответить

пепси

0

ринолит

Ответить

Slow Dimon

0

Прям история из той передачи в детстве. Называлась вроде "телефон спасения"

Ответить

Денис Кораблев

0

Пиздеж какой то

Ответить

Ким Кастекнив

0

фото где? 

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Вячеслав Андреев

0

Хрен знает, пока под наркозом надо было и стерилизовать на всякий. Это Россия, тут мужикам а себя всякое сувать нельзя

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