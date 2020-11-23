Правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику Материал редакции
Предустанавливать на гаджеты будут в том числе российские поисковики, браузеры, мессенджеры, новостные агрегаторы.
Отечественное ПО должно будет стоять на устройствах, произведённых после 1 января 2021 года. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Конкретного списка приложений пока нет. В перечень ПО для предустановки вошли программы из следующих классов:
- Браузеры;
- Поисковики;
- Карты;
- Хранение данных;
- Обмен сообщениями;
- Голосовой помощник;
- Новостные агрегаторы;
- Доступ к онлайн-трансляциям;
- Доступ к соцсетям;
- Аудиовизуальные сервисы;
- Для использования платежной системы «Мир»;
- Офисное ПО;
- Антивирусы.
- Для доступа к социально значимым сайтам;
Для аутентификации в госуслугах.
Перечень приложений будут составлять исходя из «критерия высокой популярности», формируемого правительством. Для попадания в этот рейтинг у приложения должно быть не менее 500 тысяч пользователей за предшествующий год. В перечень попадёт одна или несколько программ из каждого класса.
21 ноября 2019 года Госдума приняла в третьем чтении закон о предустановке российского ПО на смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Авторы объясняли необходимость закона защитой российских интернет-компаний.
В конце ноября производители и продавцы электроники направилиПутину письмо с просьбой отклонить документ. Они пояснили, что вступление закона в силу приведёт к созданию монополий на рынке ПО. Как отметили авторы, документ также нарушает требования Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.
2 декабря 2019 года Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику.
Значимый Макс
Ничего страшного. Удалять всякое говно я умею.
Яндекс неудаляемое говно
Значимый Макс
Я и не такое удалял...
Меня из своего сердечка трудно удалить
Значимый Макс
А ты не говно ♥️
Яндекс.Кончил
Методический огонь
@Яндекс.Дзен репост
камшот
Камшот и цинк, сифилис, Серёга просит корнишон
Вчера Аркадий зачавкал обоссаным ершом
Раком тугих отцов поребрики не сточатся
Мать высрала в лицо тебе вареники с молочницей
Кожаный ГОСТ
В Google Chrome по дефолту будет гугл
Так он же не российский.
дай бох, если яндекс, есть вурдалаки пострашнее
Методический огонь
Мейр ру? Ну они давно на кукане поерзывают
Они еще жирнее стали в последнее время, много чего скупили и под себя подмяли, но если посмотреть на их сервисы, то не покидает ощущения, как от их старого спама(
Ага. Там в списке категория "Антивирусы" есть. Скорее всего, речь будет идти об антивирусе Касперского, а в этой компании топ-менеджерские места плотно забиты ФСБ-шниками.
https://meduza.io/feature/2018/01/22/orki-pobedivshie-tehnarey
Могу себе представить ситуацию, когда на ноутбуки будет устанавливаться демка Kaspersky Internet Security, которая деинсталлируется, но "немножечко" не полностью.
ПК под Windows тоже не нуждаются, с виндой 10 поставляется антивирь от Майкрософта. Условно Google Play Защиту можно тоже считать антивирусом, потому что эта служба сканирует устанавливаемые .apk-файлы.
Но все эти антивирусы не российского производства, а поэтому нужно непременно поставить на них вдобавок Касперского!
Когда уже они поменяют свой уебищный Times New Roman на что-то более человечное? Когда уже они перестанут говорить о том, как нам жить, какие сыры употреблять в пищу, что курить, что устанавливать?
Низкий блик
Каким шрифтом не пиши выражения, наподобие «электронные вычислительные машины» лучше это выглядеть не будет
Ага, возьмут и поменяют на... импортозамещенный PT Astra Serif.
Зачем этого монстра, покалеченного ради совместимости с TNR?
Есть нормальный PT Serif. Кстати, отличный свободный шрифт. На мой взгляд, PT — одни из лучших свободных кириллических шрифтов, и это охуенно, что правительство вложилось в такой проект. Я все служебные записки на работе специально им набираю вместо TNR.
Насколько я помню, ГОСТ не позволяет выходить за метрики TNR. Безусловно, PT Serif выглядит лучше кириллицы майкрософтовского TNR и метрически адаптированнного PT Astra Serif, но массового перехода я не заметил, возможно как раз по причине существования ограничений ГОСТа.
Ну так могли бы взять и заменить ГОСТ. Привязка ГОСТа к проприетарному шрифту, владельцем которого государство даже не является, — это же дичь какая-то. У него в лицензии написано, что он бесплатный для личного использования. Вот я без понятия, насколько его использование во всех рабочих вещах попадает под "личное использование", поэтому вполне возможно, что я иногда нарушаю его лицензию. И в любой момент правообладатель может ввести любые ограничения. Тому же РусБИТеху (создателю Astra Linux) Монотайп отказал в лицензировании TNR из-за американских санкций.
Вот уж где бы государство могло бы сделать общественно полезное дело и помочь продвижению открытых шрифтов.
Обрадую: в русской Астра Линукс нет этого шрифта. Тупо санкции и не продали лицензию. Но был сделан альтернативный отечественный шрифт, который схож с Times new roman.
Направленный коктейль
Но был сделан альтернативный отечественный шрифт, который схож с Times new roman.
То есть такой же казенный и неэстетичный?
Погодь, а че они не продали? Они препятствовали импортозамещению?
А теперь давайте вспомним
ряяя, санкции США затрагивают только высокопоставленных лиц!
Деинсталятор предусмотрен в пакете?
Как я понял, достаточно будет разместить на рабочем столе иконки, при нажатии на которых будет осуществлено скачивание/установка программы. Про удаление ничего не сказано, так что полагаю, что делать это не возбраняется. Однако при обновлении системы и её сбросе до заводских настроек, иконки (программы) должны появиться снова.
Сначала просто иконки.
Потом предустановят программы.
Потом анальный зонд
Проще (и надежнее) переустановить всё с нуля. Тем более если всё это говно там реально будет предустановлено одновременно (а не всунуты ярлыки на веб-установщик), то доступные для средних кошельков россиян ноуты будут тупо зависать через пару минут после загрузки.
Не получится. При обновлении системы (к слову, понять бы ещё, что под эти подразумевается - переход на новую версию ОС или даже банальная заплатка безопасности), возврата устройства к заводским настройкам, а также при техническом обслуживании устройств (не спрашивайте), предварительно установленные программы должны быть сохранены.
Доступ к соцсетям
жду айфон 13 с одноклассниками без возможности удалить
Антивирус на iOS да? Или может почтовик и офис скопированный у китайцев под андроид и openoffice под пк? Законодательная конкуренция в условиях когда твоя альтернатива попахивает - отличный вариант (нет).
есть некоторая вероятность, что на этот закон мб забьют хуй как на закон об обязательном переносе серверов в РФ за 2015-ый год, ну либо явно сделают не анальную обязательную установку без возможности деинсталляции, а что-то более-менее юзабельное... надеюсь
просто на самом деле не смотря на все кажущиеся ограничения, запреты и тд у нас все равно все чиновники и элита те еще потребители западной культуры, им самим не выгодно блокировать и отказываться от этого всего
сколько раз роскомнадзор обещал заблокировать фейсбук, твиттер, даже ту же википедию? выписать огромнейшие штрафы? да, конечно, попытки были, но это просто высер ебучий и показуха, до реального дела ничего не дошло, если бы захотели - уже давно бы заблокировали всё и устроили великий православный файервол
Радостный будильник
У меня батя как-то в больничку попал, пару месяцев назад, а в больницу нас уже не пускали, типа ковид, все дела, общайтесь, мол, через приложение телемедицина, короч, это там-там, который - внимание - адаптировали под общение пациентов и докторов. Естественно, доктора нихуя в нем не понимали, никому не отвечали, приложение глючило на каждом шагу, я с трудом в нем разбирался, хотя на сайте этого говна было написано, бля, что-то про удобство для пенсионеров. НУ ХУЙ ЗНАЕТ, подумал я. Говно это разрабатывал какой-то хуеплет из Крыма, там даже было написано, что это программа для всех больниц, а он получил грант. Ну вот как-то так.
Говно это разрабатывал какой-то хуеплет из Крыма,
Если что, это не я.
Радостный будильник
да я его фотку видел. просто какой-то чинуша, который и не разрабатывал нихуя. по роже как дегтярев, только старше. ему бы тюльпаны продавать на набережной в Ялте.
Не могу избавиться от негативного восприятия компании после ссаного Яндекс бара, который когда-то пытался установиться чуть ли не с каждой скачанной программой
всю жизнь сижу на айфонах, только в году 14/15-ом решил поюзать Galaxy S5 и пиздец как пожалел... очень ущербный телефон был
там уже в те времена было предустановлено всякое говно по типу игры "Крокодильчик Свомпи", Фейсбука, Яндекса и тд - что для меня является еще большей дичью и неуважением к покупателю, чем убирание зарядки/наушников из новых айфонов от жадного эппла
ну так вот, то говно вроде бы даже нельзя было удалить, а можно было только отключить, но этот кал оставался в качестве ярлыков на рабочем столе и в общем-то у меня вопрос, я так понимаю на андроиде вся эта тема с предустановленным ПО к 2020-ому году только развилась, но удалять приложения так же нельзя??? я если шо про адекватные способы удаления, а не про костыли всякие)
Направленный коктейль
в общем-то у меня вопрос, я так понимаю на андроиде вся эта тема с предустановленным ПО к 2020-ому году только развилась, но удалять приложения так же нельзя???
Пару лет назад самсунг брал, никакого мусора не заметил.
Плохого Вы мнения о 30-летних мужиках) Им было 20, когда смартфоны начали активно развиваться (а до этого ещё и симбианами пользовались), разобраться в вопросе хоть как-то могут. Тем более они с очень большой вероятностью застали время Яндекс.Баров всяких, поэтому доверия к продуктам Яндекса не очень много
Ладно, первые 4 пункта понятны (хотя на теликах и т.п. никому не уперлись). Но отечественный мессенджер? Внезапно решили поддержать Телегеграм? Отечественный стриминг? Это что? А отечественное офисное ПО?
Такое чувство, что решили всё вподряд напихать в худших традициях bloatware. Очередной предустановленный хлам, которым никто не будет пользоваться.
Ещё и за месяц до Нового года. В итоге после Нового года ничего продавать будет нельзя, потому что ничего не будет. Такие вещи за месяц не делаются.
Бесплатно отдадут то, что продают?
У нас обычно наоборот бывает. Например, есть российский бесплатный OnlyOffice, который в целях импортозамещения продается(!) под именем Р7-Офис.
Мессенджеры сейчас все делают (только зачем и для кого) - Яндекс, ТамТам, VK Me. Стриминг - допустим, Яндекс.Эфир, WASD, GoodGame, которые не шибко-то живы. Офисное ПО - МойОфис (или возьмут какой-нибудь опенсорс и переименуют)
блять зачем
А потом и за пользование)
Дарю вам отличную идею для стартапа, потому что у меня нет ни времени, ни желания. Можно в одно рыло реализовать в свободное время. Автоматическое удаление софта с телефона из этого ебаного списка.
На месте яблочной корпорации в ответ я бы запретил использовать технику аапле всем российским чиновникам. Через фейсайди аппарат определял бы этих хмырей и блокировал технику навеки-вечные.
Грустный супер_стар
Так они не смогут проверить чинушье ебало, т.к. информация о Face ID и Touch ID хранится локально
Если они знают, кто из наших чиновников пользуется айфоном, полагаю, американская разведка уже использует эти сведения в своих целях. Так что с их стороны глупо было бы отказываться от подобного источника информации.
Пиздец ты наивняша, ахахахаха
Так он только сейчас как я понял и будет формироваться в соответствие с опубликованным документом. Хочешь, чтобы твоя программа попала в список - отсылай её на согласование, которое длится до тридцати дней.
На попадание в список я думаю сейчас бааааальшой конкурс, а соревнуются в количестве нулей.
хм
Мой офис же
Значимый Макс
Не жадничай. Он общий.
Значимый Макс
Это что бы ты время до офиса на всякие игрушки не тратил, а занимался делом.
Процентный бинокль
Авторы объясняли необходимость защитой российских интернет-компаний
Офисное ПО
Два хмм
Не читал закон что там пишут, но есть только один вопрос - а меня как пользователя будут спрашивать или я просто проснусь утром, а мой телефон принудительно обновили до рассово верной операционной системы и софта?
вы немного наперед забегаете
всему свое время
Я думал они уже и этот зонд анальный приготовили, а там пока только ласки предварительные.
а смысол... тогда придется сидеть на одной и той же прошивке целую вечность
Бери в Китае или США, если айфон и не парься, главное диапазон проверь
Скоро во всех интернет-магазинах - к покупке смартфона пакет оптимальный. Всего за 10% от стоимости поможем после покупки вычистить все говно с телефона