Правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику

Предустанавливать на гаджеты будут в том числе российские поисковики, браузеры, мессенджеры, новостные агрегаторы.

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Отечественное ПО должно будет стоять на устройствах, произведённых после 1 января 2021 года. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Конкретного списка приложений пока нет. В перечень ПО для предустановки вошли программы из следующих классов:

Браузеры;

Поисковики;

Карты;

Хранение данных;

Обмен сообщениями;

Голосовой помощник;

Новостные агрегаторы;

Доступ к онлайн-трансляциям;

Доступ к соцсетям;

Аудиовизуальные сервисы;



Для использования платежной системы «Мир»;

Офисное ПО;

Антивирусы.

Для доступа к социально значимым сайтам;

Для аутентификации в госуслугах.



Перечень приложений будут составлять исходя из «критерия высокой популярности», формируемого правительством. Для попадания в этот рейтинг у приложения должно быть не менее 500 тысяч пользователей за предшествующий год. В перечень попадёт одна или несколько программ из каждого класса.

21 ноября 2019 года Госдума приняла в третьем чтении закон о предустановке российского ПО на смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Авторы объясняли необходимость закона защитой российских интернет-компаний.

В конце ноября производители и продавцы электроники направилиПутину письмо с просьбой отклонить документ. Они пояснили, что вступление закона в силу приведёт к созданию монополий на рынке ПО. Как отметили авторы, документ также нарушает требования Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.

2 декабря 2019 года Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику.