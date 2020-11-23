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Артём Мазанов
6330

Правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику Материал редакции

Предустанавливать на гаджеты будут в том числе российские поисковики, браузеры, мессенджеры, новостные агрегаторы.

128 комментариев
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Отечественное ПО должно будет стоять на устройствах, произведённых после 1 января 2021 года. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Конкретного списка приложений пока нет. В перечень ПО для предустановки вошли программы из следующих классов:

  • Браузеры;
  • Поисковики;
  • Карты;
  • Хранение данных;
  • Обмен сообщениями;
  • Голосовой помощник;
  • Новостные агрегаторы;
  • Доступ к онлайн-трансляциям;
  • Доступ к соцсетям;
  • Аудиовизуальные сервисы;
  • Для использования платежной системы «Мир»;
  • Офисное ПО;
  • Антивирусы.
  • Для доступа к социально значимым сайтам;

  • Для аутентификации в госуслугах.


Перечень приложений будут составлять исходя из «критерия высокой популярности», формируемого правительством. Для попадания в этот рейтинг у приложения должно быть не менее 500 тысяч пользователей за предшествующий год. В перечень попадёт одна или несколько программ из каждого класса.

21 ноября 2019 года Госдума приняла в третьем чтении закон о предустановке российского ПО на смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Авторы объясняли необходимость закона защитой российских интернет-компаний.

В конце ноября производители и продавцы электроники направилиПутину письмо с просьбой отклонить документ. Они пояснили, что вступление закона в силу приведёт к созданию монополий на рынке ПО. Как отметили авторы, документ также нарушает требования Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.

2 декабря 2019 года Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику.

#новости #право

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128 комментариев
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Методический огонь

39

Яндекс кончил 

Ответить

Значимый Макс

Методический
47

Ничего страшного. Удалять всякое говно я умею.

Ответить

Капитальный кубок

Значимый
3

Яндекс неудаляемое говно

Ответить

Значимый Макс

Капитальный
2

Я и не такое удалял...

Ответить

Капитальный кубок

Значимый
7

Меня из своего сердечка трудно удалить

Ответить

Значимый Макс

Капитал…
10

А ты не говно ♥️

Ответить

iFlow Games

Значимый
2

Ничего милее за сегодняшний день я уже не увижу ))

Ответить

Капитальный

Значимый
1

Мяууу

Ответить

Незначительный

Капитал…
2

Да ладно, ты же умеешь работать под рутом.

Ответить

Капитальный

Незначи…
0

Под рутом, и по всему руту.

Ответить

Правоохранительный бокал

Капитальный
0

А когда-либо был только Фейсбук таким

Ответить

AZP

Значимый
2

Товарищ майор тебе удалит!

Ответить

Значимый Макс

AZP
2

Я товарищу майору помогу с удалением всяких программок и мы разойдемся с миром.

Ответить

Глеб Савчик

Значимый
1

Типичная начало истории о том как шьют дела тем, кто решил идти на сговор с майором

Ответить

Сталинский шар

Значимый
0

жиза

Ответить

bor_vn

AZP
1

*тебя

Ответить

пепси

Методический
8

Яндекс.Кончил

Ответить

Методический огонь

пепси
2

@Яндекс.Дзен репост

Ответить

пепси

Методический
0

камшот

Ответить

A big purple banana 🍆

пепси
0

Камшот и цинк, сифилис, Серёга просит корнишон
Вчера Аркадий зачавкал обоссаным ершом
Раком тугих отцов поребрики не сточатся
Мать высрала в лицо тебе вареники с молочницей

Ответить

Кожаный ГОСТ

Методический
4

В Google Chrome по дефолту будет гугл

Ответить

Кожаный ГОСТ

Кожаный
1

хотел написать яндекс но и ща выглядит нелепо то что я написал

Ответить

Романелло Кивогенс

Методический
3

Так он же не российский.

Ответить

bor_vn

Романелло
1

У чиновников все деньги в офшорах, поэтому и думают, что раз они русские, то и Яндекс русский

Ответить

Значимый Макс

Романелло
0
Ответить

Методический огонь

Романелло
0

Российский с пропиской в Нидерландах 

Ответить

Tural M

Методический
3

дай бох, если яндекс, есть вурдалаки пострашнее

Ответить

Методический огонь

Tural
0

Мейр ру? Ну они давно на кукане поерзывают

Ответить

Tural M

Методический
1

Они еще жирнее стали в последнее время, много чего скупили и под себя подмяли, но если посмотреть на их сервисы, то не покидает ощущения, как от их старого спама(

Ответить

Timur Bogdanov

Tural
0

Ага. Там в списке категория "Антивирусы" есть. Скорее всего, речь будет идти об антивирусе Касперского, а в этой компании топ-менеджерские места плотно забиты ФСБ-шниками.
https://meduza.io/feature/2018/01/22/orki-pobedivshie-tehnarey
Могу себе представить ситуацию, когда на ноутбуки будет устанавливаться демка Kaspersky Internet Security, которая деинсталлируется, но "немножечко" не полностью.

Ответить

Tural M

Timur
0

поправьте, но куда сейчас "свинья" вписывается? Смартфон, пк, эппл в нем не нуждается, есть свой антивирус

Ответить

Timur Bogdanov

Tural
0

ПК под Windows тоже не нуждаются, с виндой 10 поставляется антивирь от Майкрософта. Условно Google Play Защиту можно тоже считать антивирусом, потому что эта служба сканирует устанавливаемые .apk-файлы.
Но все эти антивирусы не российского производства, а поэтому нужно непременно поставить на них вдобавок Касперского!

Ответить

Ник Хартман

11

Когда уже они поменяют свой уебищный Times New Roman на что-то более человечное? Когда уже они перестанут говорить о том, как нам жить, какие сыры употреблять в пищу, что курить, что устанавливать?

Ответить

Низкий блик

Ник
15

Каким шрифтом не пиши выражения, наподобие «электронные вычислительные машины» лучше это выглядеть не будет

Ответить

Влад Победнов

Ник
1

Ага, возьмут и поменяют на... импортозамещенный PT Astra Serif.

Ответить

Anton Golovanov

Влад
0

Зачем этого монстра, покалеченного ради совместимости с TNR?

Есть нормальный PT Serif. Кстати, отличный свободный шрифт. На мой взгляд, PT — одни из лучших свободных кириллических шрифтов, и это охуенно, что правительство вложилось в такой проект. Я все служебные записки на работе специально им набираю вместо TNR.

Ответить

Влад Победнов

Anton
1

Насколько я помню, ГОСТ не позволяет выходить за метрики TNR. Безусловно, PT Serif выглядит лучше кириллицы майкрософтовского TNR и метрически адаптированнного PT Astra Serif, но массового перехода я не заметил, возможно как раз по причине существования ограничений ГОСТа.

Ответить

Anton Golovanov

Влад
3

Ну так могли бы взять и заменить ГОСТ. Привязка ГОСТа к проприетарному шрифту, владельцем которого государство даже не является, — это же дичь какая-то. У него в лицензии написано, что он бесплатный для личного использования. Вот я без понятия, насколько его использование во всех рабочих вещах попадает под "личное использование", поэтому вполне возможно, что я иногда нарушаю его лицензию. И в любой момент правообладатель может ввести любые ограничения. Тому же РусБИТеху (создателю Astra Linux) Монотайп отказал в лицензировании TNR из-за американских санкций.

Вот уж где бы государство могло бы сделать общественно полезное дело и помочь продвижению открытых шрифтов.

Ответить

Просто Хэнк

Ник
0

Обрадую: в русской Астра Линукс нет этого шрифта. Тупо санкции и не продали лицензию. Но был сделан альтернативный отечественный шрифт, который схож с Times new roman.

Ответить

Направленный коктейль

Просто
1

Но был сделан альтернативный отечественный шрифт, который схож с Times new roman.

То есть такой же казенный и неэстетичный?

Ответить

A big purple banana 🍆

Просто
0

Погодь, а че они не продали? Они препятствовали импортозамещению?

Ответить

Просто Хэнк

A
0

https://www.cnews.ru/news/top/2018-12-10_rossijskim_chinovnikam_zapretili_ispolzovat

Ответить

A big purple banana 🍆

Просто
0

А теперь давайте вспомним
ряяя, санкции США затрагивают только высокопоставленных лиц!

Ответить

Denys Shevchuk

10

Деинсталятор предусмотрен в пакете?

Ответить

Романелло Кивогенс

Denys
1

Как я понял, достаточно будет разместить на рабочем столе иконки, при нажатии на которых будет осуществлено скачивание/установка программы. Про удаление ничего не сказано, так что полагаю, что делать это не возбраняется. Однако при обновлении системы и её сбросе до заводских настроек, иконки (программы) должны появиться снова.

Ответить

Сергей Лукин

Романелло
–1

Сначала просто иконки.
Потом предустановят программы.
Потом анальный зонд

Ответить

Маленький украинец

Сергей
1

звучит как план

Ответить

Сергей Низовцев

Denys
0

Проще (и надежнее) переустановить всё с нуля. Тем более если всё это говно там реально будет предустановлено одновременно (а не всунуты ярлыки на веб-установщик), то доступные для средних кошельков россиян ноуты будут тупо зависать через пару минут после загрузки.

Ответить

Романелло Кивогенс

Сергей
0

Не получится. При обновлении системы (к слову, понять бы ещё, что под эти подразумевается - переход на новую версию ОС или даже банальная заплатка безопасности), возврата устройства к заводским настройкам, а также при техническом обслуживании устройств (не спрашивайте), предварительно установленные программы должны быть сохранены. 

Ответить

Artem R

9
Ответить

Egor Shep

8

Доступ к соцсетям

жду айфон 13 с одноклассниками без возможности удалить

Ответить

Morgan

Egor
1

На iOS можно даже большую часть эппловских приложений удалить, так что я бы на счет подобного не переживал.

Ответить

Павел Соколов

Morgan
0

А с экрана удалить можно вообще все

Ответить

Всеобщий Кирилл

8

Кто-то «свой», типа Усманова, протолкнул эту затею. Да и потом начнут снимать процент за предустановку ПО. Проходили эту шнягу в других отраслях.

Ответить

Ваша Закладко

Всеобщий
0
Ответить

Александр Мирошников

6

Антивирус на iOS да? Или может почтовик и офис скопированный у китайцев под андроид и openoffice под пк? Законодательная конкуренция в условиях когда твоя альтернатива попахивает - отличный вариант (нет).

Ответить

Богдан Вертикальный

Александр
0

есть некоторая вероятность, что на этот закон мб забьют хуй как на закон об обязательном переносе серверов в РФ за 2015-ый год, ну либо явно сделают не анальную обязательную установку без возможности деинсталляции, а что-то более-менее юзабельное... надеюсь
просто на самом деле не смотря на все кажущиеся ограничения, запреты и тд у нас все равно все чиновники и элита те еще потребители западной культуры, им самим не выгодно блокировать и отказываться от этого всего
сколько раз роскомнадзор обещал заблокировать фейсбук, твиттер, даже ту же википедию? выписать огромнейшие штрафы? да, конечно, попытки были, но это просто высер ебучий и показуха, до реального дела ничего не дошло, если бы захотели - уже давно бы заблокировали всё и устроили великий православный файервол

Ответить

Низкий блик

1

Их примеры Интернет эксплорера, Амиго не научил тому, что навязать популярность говну невозможно?

Ответить

Artem 88

Низкий
15

Они в принципе нихуя ничему не учатся. Зачем?

Ответить

Радостный будильник

Низкий
6

У меня батя как-то в больничку попал, пару месяцев назад, а в больницу нас уже не пускали, типа ковид, все дела, общайтесь, мол, через приложение телемедицина, короч, это там-там, который - внимание - адаптировали под общение пациентов и докторов. Естественно, доктора нихуя в нем не понимали, никому не отвечали, приложение глючило на каждом шагу, я с трудом в нем разбирался, хотя на сайте этого говна было написано, бля, что-то про удобство для пенсионеров. НУ ХУЙ ЗНАЕТ, подумал я. Говно это разрабатывал какой-то хуеплет из Крыма, там даже было написано, что это программа для всех больниц, а он получил грант. Ну вот как-то так. 

Ответить

Пушнойзверь

Радостный
2

 Говно это разрабатывал какой-то хуеплет из Крыма,

Если что, это не я.

Ответить

Радостный будильник

Пушнойзверь
2

да я его фотку видел. просто какой-то чинуша, который и не разрабатывал нихуя. по роже как дегтярев, только старше. ему бы тюльпаны продавать на набережной в Ялте. 

Ответить

Сталинский шар

Пушнойзверь
0

Бля, а я о тебе и подумал сразу

Ответить

Рыжий

Низкий
2

Так пример Яндекса научил, что можно. На Хуавее очень какой год из коробки установлен Яндекс

Ответить

Мария Казакова

Рыжий
1

Не могу избавиться от негативного восприятия компании после ссаного Яндекс бара, который когда-то пытался установиться чуть ли не с каждой скачанной программой

Ответить

Богдан Вертикальный

Рыжий
1

всю жизнь сижу на айфонах, только в году 14/15-ом решил поюзать Galaxy S5 и пиздец как пожалел... очень ущербный телефон был
там уже в те времена было предустановлено всякое говно по типу игры "Крокодильчик Свомпи", Фейсбука, Яндекса и тд - что для меня является еще большей дичью и неуважением к покупателю, чем убирание зарядки/наушников из новых айфонов от жадного эппла
ну так вот, то говно вроде бы даже нельзя было удалить, а можно было только отключить, но этот кал оставался в качестве ярлыков на рабочем столе и в общем-то у меня вопрос, я так понимаю на андроиде вся эта тема с предустановленным ПО к 2020-ому году только развилась, но удалять приложения так же нельзя??? я если шо про адекватные способы удаления, а не про костыли всякие)

Ответить

Рыжий

Богдан
0

  но удалять приложения так же нельзя??

На самсунгах разве нет меню Приложения в настройках? В Хуавеях через Настройки/Приложения можно удалить кучу всякого барахла (типа фейсбука и яндекса). Прям удалить, а не отключить

Ответить

Направленный коктейль

Богдан
0

в общем-то у меня вопрос, я так понимаю на андроиде вся эта тема с предустановленным ПО к 2020-ому году только развилась, но удалять приложения так же нельзя???

Пару лет назад самсунг брал, никакого мусора не заметил.

Ответить

пепси

Рыжий
0

Ну установлен. Так можно же им не пользоваться.

Ответить

Рыжий

пепси
1

Ну вот ты не будешь пользоваться. Какой-нибудь 30летний мужик не будет париться. Он из коробки телефон включил, а у него там сразу Яндекс.Браузер с Алисой и яндекс.дзен. Он и не будет что-то другое ставить

Ответить

Алексей Еремеев

Рыжий
1

Плохого Вы мнения о 30-летних мужиках) Им было 20, когда смартфоны начали активно развиваться (а до этого ещё и симбианами пользовались), разобраться в вопросе хоть как-то могут. Тем более они с очень большой вероятностью застали время Яндекс.Баров всяких, поэтому доверия к продуктам Яндекса не очень много

Ответить

пепси

Рыжий
0

Ну, тоже верно

Ответить

Ivan

Рыжий
0

Не 30, а 50+, в этой возрастной категории огромное количество людей не думает о софте совсем.

Ответить

Служащий бас

Рыжий
0

Бляяяя
С чуваком на работе по утрам вслух читаем заголовки Яндекс Дзена и ржем.

Ответить

Богдан

Служащий
0

там самая дичь в комментах под этими статьями)

Ответить

Gre Li

4

Ладно, первые 4 пункта понятны (хотя на теликах и т.п. никому не уперлись). Но отечественный мессенджер? Внезапно решили поддержать Телегеграм? Отечественный стриминг? Это что? А отечественное офисное ПО?

Такое чувство, что решили всё вподряд напихать в худших традициях bloatware. Очередной предустановленный хлам, которым никто не будет пользоваться.

Ещё и за месяц до Нового года. В итоге после Нового года ничего продавать будет нельзя, потому что ничего не будет. Такие вещи за месяц не делаются.

Ответить

Рыжий

Gre
3

 Внезапно решили поддержать Телегеграм?

Там-там
 Отечественный стриминг? Это что?

Okko, Яндекс-музыка
 А отечественное офисное ПО?

МойОфис
 Очередной предустановленный хлам, которым никто не будет пользоваться

Яндекс браузером же пользуются

Ответить

Gre Li

Рыжий
0

Там-там

Нахуй никому не упёрся
 Okko, Яндекс-музыка

Не трансляции (стримы), это «Аудиовизуальные сервисы»
МойОфис

Бесплатно отдадут то, что продают?
 Яндекс браузером же пользуются

Сравнили годное ПО с кучей фишек (даже памяти меньше Хрома жрёт) и навязанное говно.

Ответить

Рыжий

Gre
0

 Бесплатно отдадут то, что продают?

Демку может. Касперского же ставят с бесплатным месячным ключом

Ответить

Anton Golovanov

Gre
0

Бесплатно отдадут то, что продают?

У нас обычно наоборот бывает. Например, есть российский бесплатный OnlyOffice, который в целях импортозамещения продается(!) под именем Р7-Офис.

Ответить

Алексей Еремеев

Gre
0

Мессенджеры сейчас все делают (только зачем и для кого) - Яндекс, ТамТам, VK Me. Стриминг - допустим, Яндекс.Эфир, WASD, GoodGame, которые не шибко-то живы. Офисное ПО - МойОфис (или возьмут какой-нибудь опенсорс и переименуют)

Ответить

Gre Li

Алексей
0

Яндекс.Эфир — это не стриминг, а скорее то же онлайн-ТВ, те же «Аудиовизуальные сервисы». Goodgame — пираты, производители такое не пропустят. Про WASD не слышал, но ежу понятно, что любые конкуренты Твичу или Ютубу смешны.
Про офисное ПО выше.

Ответить

Artem R

3

RZhD Phone

Ответить

пепси

0

блять зачем

Ответить

КтоКакБог

пепси
7

чтобы в скором времени начать брать отчисления за установленное российское ПО в бюджет

Ответить

Процентный бинокль

КтоКакБог
3
Ответить

Dmitry Teplyakov

КтоКакБог
2

А потом и за пользование)

Ответить

КтоКакБог

Dmitry
2

и как вишенка на торте: платное удаление.

Ответить

Dmitry Teplyakov

КтоКакБог
1

Скрытие по модели подписки.

Ответить

пепси

КтоКакБог
0

сильно!

Ответить

Пушнойзверь

2

Дарю вам отличную идею для стартапа, потому что у меня нет ни времени, ни желания. Можно в одно рыло реализовать в свободное время. Автоматическое удаление софта с телефона из этого ебаного списка.

Ответить

Мощный колос

2

Касперский наверное рад!

Ответить

КтоКакБог

0

На месте яблочной корпорации в ответ я бы запретил использовать технику аапле всем российским чиновникам. Через фейсайди аппарат определял бы этих хмырей и блокировал технику навеки-вечные.

Ответить

Грустный супер_стар

КтоКакБог
3

Так они не смогут проверить чинушье ебало, т.к. информация о Face ID и Touch ID хранится локально

Ответить

КтоКакБог

Грустный
0

ну это дело поправимое

Ответить

Романелло Кивогенс

КтоКакБог
1

Если они знают, кто из наших чиновников пользуется айфоном, полагаю, американская разведка уже использует эти сведения в своих целях. Так что с их стороны глупо было бы отказываться от подобного источника информации. 

Ответить

КтоКакБог

Романелло
1

Не понимаю о чем вы

Ответить

alexferman

КтоКакБог
0

Пиздец ты наивняша, ахахахаха

Ответить

КтоКакБог

alexferman
0

да я вообще лох

Ответить

Свободный Артем

1

Списка с названиями по так и нет?

Ответить

Романелло Кивогенс

Свободный
0

Так он только сейчас как я понял и будет формироваться в соответствие с опубликованным документом. Хочешь, чтобы твоя программа попала в список - отсылай её на согласование, которое длится до тридцати дней.

Ответить

пепси

Романелло
0

$$$

Ответить

Свободный Артем

Романелло
0

Очень интересны пункты про обмен сообщениями и офисное по.

Большую часть пунктов же можно выполнить просто предустановить вк и Яндекс. С другой стороны, в обмен сообщениями можно какой-нибудь (прости Господи) ТамТам установить

Ответить

Дмитрий Григорьев

Свободный
0

На попадание в список я думаю сейчас бааааальшой конкурс, а соревнуются в количестве нулей.

Ответить

Queen In Tears

1

Эх, теперь ещё больше мусора с аппаратов сносить 😑

Ответить

Andrey Karpov

1

Спасибо за новогодний сейл, сказала Эппл. )

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

хм

Ответить

Михаил Зеленин

Dmitry
–1

Мой офис же

Ответить

Значимый Макс

Михаил
0

Не жадничай. Он общий.

Ответить

пиу-пиу

Значимый
14

НАШ

Ответить

пепси

пиу-пиу
0

экспроприировать новый офисный пакет чере6щ торрент-трекеры!

Ответить

Gre Li

Михаил
0

За некоторыми исключениями физикам не поставляют, это раз. Как они потом корпорациям продавать будут, если всё будет уже бесплатно предустановлено? Это два.

Ответить

Значимый Макс

Dmitry
0

Это что бы ты время до офиса на всякие игрушки не тратил, а занимался делом.

Ответить

Процентный бинокль

Dmitry
0

Авторы объясняли необходимость защитой российских интернет-компаний

Офисное ПО

Два хмм

Ответить

Английский дым

0

Владельцы айфонов дружно ржут

Ответить

пепси

Английский
1

я думал они сосут

Ответить

Скелет Лучник

0

Ахахаха, антивирусы

Ответить

aliftin

0

Не читал закон что там пишут, но есть только один вопрос - а меня как пользователя будут спрашивать или я просто проснусь утром, а мой телефон принудительно обновили до рассово верной операционной системы и софта? 

Ответить

Народный диод

aliftin
0

Приложения уже будут в телефоне при покупке.

Ответить

конгруэ́нтный

aliftin
0

вы немного наперед забегаете 
всему свое время 

Ответить

aliftin

конгруэ́нтный
0

Я думал они уже и этот зонд анальный приготовили, а там пока только ласки предварительные. 

Ответить

Здоровый колос

0

Блять, теперь всей семье экстренно покупать телефоны на новый год?

Ответить

Богдан Вертикальный

Здоровый
0

а смысол... тогда придется сидеть на одной и той же прошивке целую вечность

Ответить

Михаил Зеленин

Здоровый
0

Бери в Китае или США,  если айфон и не парься, главное диапазон проверь

Ответить

iFlow Games

0

Круто. Сразу будет видно чем пользоваться не нужно))

Ответить

Dima Anashkin

0

Они это утверждали уже какой раз! Где нормальный список блять?!!

Ответить

конгруэ́нтный

0

хотят свой информационный загончик сделать 
и ведь сделают 

Ответить

Дмитрий

0

Скоро во всех интернет-магазинах - к покупке смартфона пакет оптимальный. Всего за 10% от стоимости поможем после покупки вычистить все говно с телефона

Ответить
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