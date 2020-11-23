Тогда погибли 39 человек.

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Гази Исаев Фото администрации Кизлярского района

Следственный комитет обвинил начальника ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева в участии в террористической деятельности. Его задержали.

По версии следствия, Исаев был участником запрещённой в России террористической организации «Имарат Кавказ» в 2009-2010 годах. Он предоставлял информацию о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против боевиков.

Следователи считают, что он лично доставил одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра. Оттуда она отправилась в Москву для совершения теракта. Исаев также «неоднократно перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан», отметили в СК.

Исаеву предъявили обвинение в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, бандитизме и терроризме.

Теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро прошли 29 марта 2010 года. Тогда погибли 39 человек и более 100 получили ранения.