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Ольга Щербинина
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СК назвал полковника полиции подельником теракта в московском метро в 2010 году Материал редакции

Тогда погибли 39 человек.

55 комментариев
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Гази Исаев Фото администрации Кизлярского района

Следственный комитет обвинил начальника ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева в участии в террористической деятельности. Его задержали.

По версии следствия, Исаев был участником запрещённой в России террористической организации «Имарат Кавказ» в 2009-2010 годах. Он предоставлял информацию о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против боевиков.

Следователи считают, что он лично доставил одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра. Оттуда она отправилась в Москву для совершения теракта. Исаев также «неоднократно перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан», отметили в СК.

Исаеву предъявили обвинение в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, бандитизме и терроризме.

Теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро прошли 29 марта 2010 года. Тогда погибли 39 человек и более 100 получили ранения.

#новости #терроризм

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55 комментариев
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Andrew Voronin

11

То есть силовики настолько успешно просирают все полимеры, что не их агенты проникают в ряды террористов, а наоборот.

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Mezzo Deesa

Andrew
21

Нет, просто сегодня у них очередной передел сфер влияния, выкинули немного компромата на одну из конкурирующих группировок, вот и всё.
НУ ИЛИ 10 ЛЕТ ОЧЕНЬ КРОПОТЛИВО СОБИРАЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

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Заур Зауров

Mezzo
–3

Все намного куда интереснее . Никто не задаётся вопросом а зачем он это делал ? Вы просто не представляете какая адская коррумпированная политика ведётся на Кавказе с подачи "курирующих" в результате когда нам говорят что какой то преданный коррумпированной системе полковник который неплохо жил и живёт при "харамном" государстве просто так идёт и помогает кому-то там совершать теракт. Ну мягко сказать не логично . Более того я допускаю такое что он замещан в этом НО зачем? с какой целью? Много разных слухов шло о связях "работников" и бандитов террористов ваххабитов. Многие связывали это с тем что типо такая вот внутренняя политика ведётся чтобы держать в "тонусе" народ.

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Пестрый цветок

Заур
–4

Ой бля. Опять курирующие виноваты. Ты прямо как местный чиченчик Абу Бандит(я знаю, что ты ищешь в поиске «чечен»). Без русских Кавказ бы провалился в страны 4 мира. Там бы не было ни электричества, ни автомобилей. А только бараны и мадины.

Держу тебя в курсе. 90% коррупции в СССР было именно на кавказе. Так, что не отмазывайся. Русские хоть как то учат вас жить по европейски и хоть какой-то морали.

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Заур Зауров

Пестрый
0

Не пизди носитель морали

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Пестрый цветок

Заур
0

Опять порвало. Притащил конкретный случай. Как там истории в Ингушетии и Чечне с выдачей замуж 16- девушек? Это другое? 

Весь Дагестан сидит на препаратах и ебётся в жопу. Это все знают. Не надо втирать белым людям, что вы живете по моральным законам, а потом после 11 бухаете и дуете кальяны, пока аллах не видит. Давай расскажи нам, что среди кавказцев нету геев и шлюх

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Заур Зауров

Пестрый
–1

Браки бухло кальяны геи шлюхи все это есть. Но все это закрыто от ненужных любопытных глаз. В этом и есть мораль общества.

Ответить

Aleksandr Bajev

Заур
1

Вы так говорите будто браки, кальяны, геи и шлюхи это что-то плохое. 

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Пестрый цветок

Aleksan…
0

Так господа с северного Кавказа доказывают, что этого нет у них. У них нету геев и проституток)))

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Пестрый цветок

Заур
1

В чём мораль общества? Нахуя всем пиздеть о своей морали, а заниматься такой фигнёй, что даже питерцам не снилось? Зачем пиздеть о своей древней нации, хотя всем понятно, что современные кавказские народы сформировались в конце 19 века? Зачем пиздеть о своей исключительной генетике или ты думаешь миллион казаков, которые жили на Кавказе с 15 века не оказали влияние на ваш генофонд?)))

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Mezzo Deesa

Заур
0

 закрыто от ненужных любопытных глаз

  В этом и есть мораль общества.

Только если твой интеллект находится на уровне развития животного и фокусы с исчезновением большого пальца с ладони тебе кажутся магией.

Закрытость и замалчивание, враг морали, прогресса и развития.

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Рамиль

Заур
0

Ааа, а у нас это называется лицимерием. 

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Комментарий удален

Роман Яремчук

Пестрый
–1

Гоу пруфы 

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onemanshow

Заур
0

Всё очень просто. Взгляните на биографии боевиков первой и второй чеченских компаний, почти все топовые боевики- бывшие менты и военные, поехавшие на фоне власти/религии. Значит такой социальный лифт реально работал на кавказе какое-то время, вчера он советский мент, завтра мусульманский террорист, послезавтра российский чиновник. 

Ответить

Заур Зауров

onemanshow
0

А почему так происходило вернее почему это допускали ведь все это прекрасно могут в один день прекратить . Было бы желание

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onemanshow

Заур
1

Всмысле прекратить? Если бы кто-то знал как. Пока что лучшая попытка это прекратить- амнистия по итогам второй чеченской. Вменяемые поменяли своё бандитское прошлое на место в региональной элите. Видимо этот сабж или не до конца вменяемый, или надеялся на ещё какой-то поворот в этой истории.

Ответить

Заур Зауров

onemans…
0

Я не про Чечню там иной случай. Я про Дагестан . Если прочитаешь про аресты последних лет в руководстве республики и про всю грязь кто кого прикрывал и кто какие методы устранения конкурентов использовал и какие буквы их во всем этом прикрывали поймёшь. Дагестан и Кавказ стал полигоном для генералов где набивают карманы звёзды и методы работы. Все эти персонажи про которых вы читаете безвольные бесхребетные обычные оборотни которые как и любой чинуша бриться "стука в дверь под утро" прекратить это все можно без проблем.

Ответить

Mezzo Deesa

Заур
0

А зачем кому-то отрубать голову за рисунок?

Ответить

Процентный бинокль

Mezzo
0

сортир ветшает, говно начинает бурлить

Ответить

Свободный Артем

Andrew
1

Потому что началаство собственной безопасности само недалеко ушло

Ответить

Значимый Макс

13
Ответить

пепси

1

До сих пор не понимаю, зачем России кавказцы

Ответить

Северный Макс

пепси
7

брат, меня тот же самый вопрос беспокоит. Честно не понимаю, какая их позитивная роль в России.

Терроризм - да
Быдлятство/ Разборки - да
Наркотрафик - да

Просто ебаный грязный носок, который лежит в нашей стране и его никто не убирает

Ответить

alexferman

Северный
12

Ну смотри - их выпинывают из состава России, они становятся независимыми, экономика катится по писечке, появляются какие-нибудь саудиты с деньгами и самой мирной религией, устраивают под боком у Рахи дыру с ваххабизмом и шахидками, Раху это в конце концов заёбывает, она утюжит дыру ракетами и оккупирует её, скорее всего - с ёбаной горой гемора и крови.

Ну и нахер это всё надо, если в итоге всё придёт к нынешнему статус кво? соскучился по гуро с российскими солдатами?

Ответить

alexferman

alexferman
6

Как там говорится: держи друзей близко, а врагов - ещё ближе.

Ответить

Северный Макс

alexferman
0

Нихуя ты умный (в хорошем смысле)!

Ответить

Litnikov Danil

alexferman
0

Только вышеописанные проблемы это как то не очень решает, а вышек 6g по окультуриванию нема

Ответить

Пушнойзверь

alexferman
2

 Ну смотри -

Я в циве при таком раскладе применял термоядерное оружие.

Ответить

Комментарий удален

alexferman

Jodye
0

Поделись своей

Ответить

Незначительный украинец

пепси
4

Кавказ удобный стратегический пункт.

Ответить

Пестрый цветок

Незначительный
0

Объясни конкретнее 

Ответить

Незначительный украинец

Пестрый
5

Тут слишком много факторов, от внутренних и экономических, до оборонных и внешнеполитических. Если разбирать, то надо целую статью делать. Но я тебе скажу, что если даже северный Кавказ будет состоять из нескольких независимых государств, то поток мигрантов от туда в РФ только увеличится, а у властей уже не будет возможности его как-то предупредить.

Ответить

Пестрый цветок

Незначительный
–1

Это прекрасно понятно. А хоть какой то экономический смысл есть в Кавказе? Ты как геолог ответить. Там же есть вольфрам, нефть и тд. Это реально окупить с их ископаемых безумные дотации местным? 

Ответить

Незначительный

Пестрый
1

Не настолько там залежи богаты, хотя и есть, скажем так: какой-то принципиальной прибыли нефтяные прикаспийские регионы не приносят, как например Ямал или поволжские месторождения.

Ответить

Обязательный кот

Пестрый
1

Они детей рожают

Ответить

Пушнойзверь

Пестрый
0

Удобно кокаин для депутатов поставлять.

Ответить

Процентный бинокль

Пушнойзверь
0

Нельзя доверять, всё сами вынюхают

Ответить

Маленький украинец

Незначительный
0

Чем он удобный и чем он стратегический

Ответить

Незначительный украинец

Маленький
1

Читай выше. А пока можешь сделать список негативных факторов.

Ответить

Abram Dikoy

Маленький
0

через горы заебешься наступать как минимум

Ответить

Маленький украинец

Abram
0

Стратегические сейчас ракеты, а не пехота)

Ответить

Заур Зауров

пепси
2

Не надо судить о Кавказе по дегенеративным элементам выращенным коррумпированной политикой центра по принципу худшие из худших . На Кавказе страдают от этого намного больше. На Кавказе точно не судят о русских по криминальным новостным выпускам на НТВ . Обобщать не надо .

Ответить

Маленький украинец

Заур
0

Точно не судят? Может обобщать не надо?

Ответить

Заур Зауров

Маленький
0

Дебилов у всех хватает.

Ответить

Низкий блик

пепси
1

Есть предположение, что без путинских дотаций они загнутся, и тогда в Россию не 10-20% их населения понаедет, а 80-90

Ответить

Bad Mother Fucker

пепси
0

аккумулировать спизженное

Ответить

alexferman

пепси
0

Затем

Ответить

Шило

3
Ответить

Направленный коктейль

1

СК назвал полковника полиции подельником теракта

По-моему, подельником можно быть только по отношению к другому преступнику, а в самом преступлении - только соучастником.
Так что надобно исправить либо на "подельником организаторов теракта", либо "соучастником теракта".

Ответить

Сталинский шар

0

Ого, видимо собирался слить инфу, но не тут то было...

Ответить

Александр Жмака

0

Та его уволили за две недели до теракта

Ответить

# realfiddy

0

Кавказцы нужны россиянам что бы их ебали. изи арифметика

Ответить

Рыжий

#
0

Чтобы крепчали?

Ответить

Народный диод

0

Халяль

Ответить

Обязательный кот

0

Все очень гибридное в этой стране

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