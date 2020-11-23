СК назвал полковника полиции подельником теракта в московском метро в 2010 году Материал редакции
Тогда погибли 39 человек.
Следственный комитет обвинил начальника ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева в участии в террористической деятельности. Его задержали.
По версии следствия, Исаев был участником запрещённой в России террористической организации «Имарат Кавказ» в 2009-2010 годах. Он предоставлял информацию о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против боевиков.
Следователи считают, что он лично доставил одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра. Оттуда она отправилась в Москву для совершения теракта. Исаев также «неоднократно перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан», отметили в СК.
Исаеву предъявили обвинение в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, бандитизме и терроризме.
Теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро прошли 29 марта 2010 года. Тогда погибли 39 человек и более 100 получили ранения.
То есть силовики настолько успешно просирают все полимеры, что не их агенты проникают в ряды террористов, а наоборот.
Нет, просто сегодня у них очередной передел сфер влияния, выкинули немного компромата на одну из конкурирующих группировок, вот и всё.
НУ ИЛИ 10 ЛЕТ ОЧЕНЬ КРОПОТЛИВО СОБИРАЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Все намного куда интереснее . Никто не задаётся вопросом а зачем он это делал ? Вы просто не представляете какая адская коррумпированная политика ведётся на Кавказе с подачи "курирующих" в результате когда нам говорят что какой то преданный коррумпированной системе полковник который неплохо жил и живёт при "харамном" государстве просто так идёт и помогает кому-то там совершать теракт. Ну мягко сказать не логично . Более того я допускаю такое что он замещан в этом НО зачем? с какой целью? Много разных слухов шло о связях "работников" и бандитов террористов ваххабитов. Многие связывали это с тем что типо такая вот внутренняя политика ведётся чтобы держать в "тонусе" народ.
Ой бля. Опять курирующие виноваты. Ты прямо как местный чиченчик Абу Бандит(я знаю, что ты ищешь в поиске «чечен»). Без русских Кавказ бы провалился в страны 4 мира. Там бы не было ни электричества, ни автомобилей. А только бараны и мадины.
Держу тебя в курсе. 90% коррупции в СССР было именно на кавказе. Так, что не отмазывайся. Русские хоть как то учат вас жить по европейски и хоть какой-то морали.
Не пизди носитель морали
Опять порвало. Притащил конкретный случай. Как там истории в Ингушетии и Чечне с выдачей замуж 16- девушек? Это другое?
Весь Дагестан сидит на препаратах и ебётся в жопу. Это все знают. Не надо втирать белым людям, что вы живете по моральным законам, а потом после 11 бухаете и дуете кальяны, пока аллах не видит. Давай расскажи нам, что среди кавказцев нету геев и шлюх
Браки бухло кальяны геи шлюхи все это есть. Но все это закрыто от ненужных любопытных глаз. В этом и есть мораль общества.
Вы так говорите будто браки, кальяны, геи и шлюхи это что-то плохое.
Пестрый цветок
Так господа с северного Кавказа доказывают, что этого нет у них. У них нету геев и проституток)))
В чём мораль общества? Нахуя всем пиздеть о своей морали, а заниматься такой фигнёй, что даже питерцам не снилось? Зачем пиздеть о своей древней нации, хотя всем понятно, что современные кавказские народы сформировались в конце 19 века? Зачем пиздеть о своей исключительной генетике или ты думаешь миллион казаков, которые жили на Кавказе с 15 века не оказали влияние на ваш генофонд?)))
закрыто от ненужных любопытных глаз
В этом и есть мораль общества.
Только если твой интеллект находится на уровне развития животного и фокусы с исчезновением большого пальца с ладони тебе кажутся магией.
Закрытость и замалчивание, враг морали, прогресса и развития.
Комментарий удален
Всё очень просто. Взгляните на биографии боевиков первой и второй чеченских компаний, почти все топовые боевики- бывшие менты и военные, поехавшие на фоне власти/религии. Значит такой социальный лифт реально работал на кавказе какое-то время, вчера он советский мент, завтра мусульманский террорист, послезавтра российский чиновник.
А почему так происходило вернее почему это допускали ведь все это прекрасно могут в один день прекратить . Было бы желание
Всмысле прекратить? Если бы кто-то знал как. Пока что лучшая попытка это прекратить- амнистия по итогам второй чеченской. Вменяемые поменяли своё бандитское прошлое на место в региональной элите. Видимо этот сабж или не до конца вменяемый, или надеялся на ещё какой-то поворот в этой истории.
Я не про Чечню там иной случай. Я про Дагестан . Если прочитаешь про аресты последних лет в руководстве республики и про всю грязь кто кого прикрывал и кто какие методы устранения конкурентов использовал и какие буквы их во всем этом прикрывали поймёшь. Дагестан и Кавказ стал полигоном для генералов где набивают карманы звёзды и методы работы. Все эти персонажи про которых вы читаете безвольные бесхребетные обычные оборотни которые как и любой чинуша бриться "стука в дверь под утро" прекратить это все можно без проблем.
До сих пор не понимаю, зачем России кавказцы
Северный Макс
брат, меня тот же самый вопрос беспокоит. Честно не понимаю, какая их позитивная роль в России.
Терроризм - да
Быдлятство/ Разборки - да
Наркотрафик - да
Просто ебаный грязный носок, который лежит в нашей стране и его никто не убирает
Ну смотри - их выпинывают из состава России, они становятся независимыми, экономика катится по писечке, появляются какие-нибудь саудиты с деньгами и самой мирной религией, устраивают под боком у Рахи дыру с ваххабизмом и шахидками, Раху это в конце концов заёбывает, она утюжит дыру ракетами и оккупирует её, скорее всего - с ёбаной горой гемора и крови.
Ну и нахер это всё надо, если в итоге всё придёт к нынешнему статус кво? соскучился по гуро с российскими солдатами?
Как там говорится: держи друзей близко, а врагов - ещё ближе.
Только вышеописанные проблемы это как то не очень решает, а вышек 6g по окультуриванию нема
Ну смотри -
Я в циве при таком раскладе применял термоядерное оружие.
Комментарий удален
Незначительный украинец
Кавказ удобный стратегический пункт.
Объясни конкретнее
Незначительный украинец
Тут слишком много факторов, от внутренних и экономических, до оборонных и внешнеполитических. Если разбирать, то надо целую статью делать. Но я тебе скажу, что если даже северный Кавказ будет состоять из нескольких независимых государств, то поток мигрантов от туда в РФ только увеличится, а у властей уже не будет возможности его как-то предупредить.
Это прекрасно понятно. А хоть какой то экономический смысл есть в Кавказе? Ты как геолог ответить. Там же есть вольфрам, нефть и тд. Это реально окупить с их ископаемых безумные дотации местным?
Удобно кокаин для депутатов поставлять.
Маленький украинец
Чем он удобный и чем он стратегический
Незначительный украинец
Читай выше. А пока можешь сделать список негативных факторов.
через горы заебешься наступать как минимум
Не надо судить о Кавказе по дегенеративным элементам выращенным коррумпированной политикой центра по принципу худшие из худших . На Кавказе страдают от этого намного больше. На Кавказе точно не судят о русских по криминальным новостным выпускам на НТВ . Обобщать не надо .
Маленький украинец
Точно не судят? Может обобщать не надо?
Низкий блик
Есть предположение, что без путинских дотаций они загнутся, и тогда в Россию не 10-20% их населения понаедет, а 80-90
СК назвал полковника полиции подельником теракта
По-моему, подельником можно быть только по отношению к другому преступнику, а в самом преступлении - только соучастником.
Так что надобно исправить либо на "подельником организаторов теракта", либо "соучастником теракта".
Кавказцы нужны россиянам что бы их ебали. изи арифметика