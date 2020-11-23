В Евпатории ради экономии до конца года прекратят подачу горячей воды Материал редакции
Перебои с водоснабжением наблюдаются в республике с августа.
В Евпатории подачу горячей воды прекратят с 26 ноября до конца года, сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Его слова приводит «Крым.Информ».
По словам Баженова, это делают «с целью экономии водного ресурса». Ранее подобные меры приняли в Симферополе.
«Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. Без горячей воды просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней», — сказал глава республики Сергей Аксёнов.
В Евпатории 17 ноября снизили давление воды в сетях водоснабжения в ночное время (с 23:00 до 5:00). Подачу горячей воды планируют возобновить после ввода в эксплуатацию второго вилинского водозабора.
В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. По данным «Воды Крыма», в республике продолжается значительное снижение запасов водных ресурсов. На сегодняшний день в Крыму на режимное водоснабжение или подвоз воды переведены 29 населённых пунктов.
До 2014 года Крым получал до 85% пресной воды с Украины, отмечают «Ведомости». Сейчас Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Для решения проблемы правительство России подготовило план модернизации водоснабжения общей стоимостью около 50 миллиардов рублей.
Хоть камни с неба, так сказать.
крым их
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Деды без горячей воды как-то жили и ничего, мамонтов убивали
Грозились всё хахлам газ выключить, в итоге хохлы выключили воду. Героям слава.
А там была горячая вода?? много раз там был и снимал частные дома и квартиры - везде либо, бойлер либо отдельная котельная
Пестрый цветок
Так до свидомых тжшников это никогда не дойдёт. Что там все живут в частном секторе, кроме двух городов. У всех есть скважины и бойлеры)
Ну да, ну да. 85 проц воды с Украины, а так у всех по скважине. Особенно сельхоз территориям заебись, сидят на скважине, проблем не испытывают
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С чистой горной горячей водой.
Не рвись дурень
других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет
выведут всех на чистую воду за 30 дней, да
В моем родном городе 14 лет нет горячей воды, до этого включали ее только зимой (Россия, Алтайский край)
Они уже привыкли к дерзким кавказцам с гражданством РФ, теперь схавают и это.