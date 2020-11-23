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Ольга Щербинина
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В Евпатории ради экономии до конца года прекратят подачу горячей воды Материал редакции

Перебои с водоснабжением наблюдаются в республике с августа.

37 комментариев
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В Евпатории подачу горячей воды прекратят с 26 ноября до конца года, сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Его слова приводит «Крым.Информ».

По словам Баженова, это делают «с целью экономии водного ресурса». Ранее подобные меры приняли в Симферополе.

«Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. Без горячей воды просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней», — сказал глава республики Сергей Аксёнов.

В Евпатории 17 ноября снизили давление воды в сетях водоснабжения в ночное время (с 23:00 до 5:00). Подачу горячей воды планируют возобновить после ввода в эксплуатацию второго вилинского водозабора.

В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. По данным «Воды Крыма», в республике продолжается значительное снижение запасов водных ресурсов. На сегодняшний день в Крыму на режимное водоснабжение или подвоз воды переведены 29 населённых пунктов.

До 2014 года Крым получал до 85% пресной воды с Украины, отмечают «Ведомости». Сейчас Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Для решения проблемы правительство России подготовило план модернизации водоснабжения общей стоимостью около 50 миллиардов рублей.

#новости #регионы

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37 комментариев
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ziggy stardust

28

Хоть камни с неба, так сказать.

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Ваша Закладко

ziggy
6

крым их 

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bor_vn

Ваша
5

Не, теперь даже крымчане поняли, что крым - НАШ!
Аахахахахахаах

Ответить

ouxen

bor_vn
0

Можем повторить!

Ответить

bor_vn

ouxen
0

Ну, на самом деле уже не можем.
Прост, если цены также резко вырастут, то кушать нам реально будет не на что.

Ответить

Андрей Кнорозов

22

Welcome to Russia, please follow me

Ответить

ouxen

Андрей
3

On twitter

Ответить

I S

17

Деды без горячей воды как-то жили и ничего, мамонтов убивали

Ответить

Анна Давыдова

I
16

Печенегов

Ответить

Умерший Кирилл

Анна
0

Половцев

Ответить

Stanley H. Tweedle

19

Грозились всё хахлам газ выключить, в итоге хохлы выключили воду. Героям слава.

Ответить

Дмитрий

10

Главное шо бендеры с крана не текут!

Ответить

Петр Овечкин

5

А там была горячая вода?? много раз там был и снимал частные дома и квартиры - везде либо, бойлер либо отдельная котельная

Ответить

Пестрый цветок

Петр
0

Так до свидомых тжшников это никогда не дойдёт. Что там все живут в частном секторе, кроме двух городов. У всех есть скважины и бойлеры)

Ответить

Северный Макс

Пестрый
12

причем нефтяные

Ответить

Abram Dikoy

Пестрый
6

Ну да, ну да. 85 проц воды с Украины, а так у всех по скважине. Особенно сельхоз территориям заебись, сидят на скважине, проблем не испытывают

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Dra

Пестрый
–1

От жажды не помрут, мыться есть чем.

Просто идеальное описание того, от чего ты неистово бомбишь)

Ответить

Пестрый цветок

Dra
0

Да кто бомбит то?))) Мне похуй

Ответить

Эльдар Аватов

Пестрый
4

С чистой горной горячей водой.

Ответить

Северный Макс

Эльдар
1

сейчас правда скважины наполнены патриотизмом

Ответить

Роман Яремчук

Пестрый
1

Не рвись дурень 

Ответить

Пестрый цветок

Роман
1

Твоя порваная жопа)))))

Ответить

Духовный кубок

Пестрый
0

XRP - Новый биток ! ПЕРЕКЛАДЫВАЙСЯ!!!

Ответить

Dmitry Vakhnin

5

Мы же русские, потерпим.

Ответить

Соответствующий каякер

3

Потерпеть наш!

Ответить

Nikalay Gromihaylo

3

В холодной воде скрепам некогда ржаветь

Ответить

Stan

3

других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет

выведут всех на чистую воду за 30 дней, да

Ответить

Zero-one-one

2

@Унылый Лось дай воды детям Крыма

Ответить

Дмитрий Хоккаидов

2

Походе на Африку

Ответить

Мария Казакова

1

В моем родном городе 14 лет нет горячей воды, до этого включали ее только зимой (Россия, Алтайский край)

Ответить

Dra

Мария
0

Вы всё врёте, наверное? Вы с Украины?

Ответить

Мария Казакова

Dra
2

Из отдела стратегической пропаганды НАТО

Ответить

Dra

Мария
0

Ага! Ну так это всё объясняет!

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Зато не солдаты НАТО

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Ник Хартман

0

Они уже привыкли к дерзким кавказцам с гражданством РФ, теперь схавают и это.  

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Madao

0

Если в кране нет воды, то её перекрыли хохложиды! 

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Нижний интернет

0

Ууууу хохлы атдавайте воду

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