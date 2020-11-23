Перебои с водоснабжением наблюдаются в республике с августа.

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В Евпатории подачу горячей воды прекратят с 26 ноября до конца года, сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Его слова приводит «Крым.Информ».

По словам Баженова, это делают «с целью экономии водного ресурса». Ранее подобные меры приняли в Симферополе.

«Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. Без горячей воды просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней», — сказал глава республики Сергей Аксёнов.

В Евпатории 17 ноября снизили давление воды в сетях водоснабжения в ночное время (с 23:00 до 5:00). Подачу горячей воды планируют возобновить после ввода в эксплуатацию второго вилинского водозабора.

В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. По данным «Воды Крыма», в республике продолжается значительное снижение запасов водных ресурсов. На сегодняшний день в Крыму на режимное водоснабжение или подвоз воды переведены 29 населённых пунктов.

До 2014 года Крым получал до 85% пресной воды с Украины, отмечают «Ведомости». Сейчас Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Для решения проблемы правительство России подготовило план модернизации водоснабжения общей стоимостью около 50 миллиардов рублей.