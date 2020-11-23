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Алексей Боржонов
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На полигонах Западного военного округа установят плакаты времён ВОВ. Чтобы «повысить качество боевой подготовки» Материал редакции

И «напомнить о подвигах дедов».

Изображение ЗВО

Фронтовые плакаты времён Великой отечественной войны призывают военнослужащих «изучать военное дело, быть бдительными, стойкими и верными военной присяге», — говорится на сайте Минобороны. На каждом полигоне установят связанные с разными этапами войны плакаты: Ленинградской области — времён обороны Ленинграда, в Московской области — битвы за Москву и так далее.

Это не только покажет военнослужащим преемственность поколений защитников Родины, напомнит о подвигах дедов, но и позволит повысить качество боевой подготовки подразделений.

майор Кирилл Егоров
начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО

Плакаты появятся на КПП, стрельбищах, местах проведения теоретических и практических занятий, пунктах выдачи боеприпасов, в полевых парках боевой техники.

#новости #вов

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Редкий американец

7

Плакаты появятся на КПП, стрельбищах, местах проведения теоретических и практических занятий, пунктах выдачи боеприпасов, в полевых парках боевой техники.

Я бы еще добавил плакатов в туалет, столовую, в постель бы положил стопку, отправлял бы СМС с плакатами, чтобы уж точно патриотами стали и не забыли дедов, благодарили их за свое светлое и радостное настоящее!

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Aleksandr Bajev

7
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Весёлый Хамелеон

4

Мало того, что само по себе размещение таких плакатов уже полный пиздец, так они даже не удосужились нанять дизайнеров, чтобы это красиво скомпоновать

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Направленный коктейль

Весёлый
2

Сама идея подобных плакатов - идиотизм.
Типа сидит солдат в укрытии, ждет, когда авиация по зданию с игиловцами ударит. И тут вспоминает, какой воодушевляющий плакат на днях в сотоловой видел, сразу же обретает суперсилу с неуязвимостью и лично идет раскидывать всех голыми руками.
Ну цирк же.

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Андрей Петкевич

Весёлый
1

Трагедия в том, что они наняли :)

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Eugard

3

Самое абсурдное, что никто на внучков нападать не собирается,  наоборот - всем миром отсталой сырьевой монархии помогают, чтобы в мракобесие не скатилась.
Ну истребите врагов, а дальше что? Страна технологически отсталая, все из-за бугра, даже вышки для добычи ресурса - и те нерусские. Ни тебе айфонов не будет, ни консолей, ни компьютеров, ни автомобилей приличных... Интернета не будет даже. Обратно на уровень 30х годов прошлого века.
Зачем всё это? Может, просто не нужно делать всех вокруг врагами? Не понимаю...

Ответить

Pa Chu

Eugard
0

вы правда считаете, что у нас нет врагов? Даже потенциальных?

Ответить

Направленный коктейль

Pa
1

Врагов нет. Включая потенциальных. Конкретно у нас, то есть у меня лично - тем паче.
Есть "уважаемые кхе-кхе партнеры", то есть обычные политические конкуренты, в гипотетическую возможность войны с которыми верят разве что полные фрики, ибо ядерные державы друг с другом не воюют в принципе.
Минобороны занимается глупостями и переливанием из пустого в порожнее. Деньги, которые оно тратит на эту колхозную пропаганду, лучше бы платило уборщикам - тогда авось и не пришлось бы срочников в качестве обслуги со всей страны грести. А профессиональные военные, получающие за свою работу зарплату, в мотивационных плакатах не нуждаются.

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Zero-one-one

Eugard
–4

НАТО до сих пор существует, дружок 

Ответить

Eugard

Zero-one-one
3

И слава Б-гу, что моя маленькая прибалтийская страна в него входит. Так что есть шансы, что никаких вежливых зеленых человечков-миротворцев в обозримом будущем к нам сюда с востока не поступит.

Ответить

Исключительный американец

Eugard
–2

моя маленькая прибалтийская страна

Кому она нахуй нужна?

Ответить

Андрей Петкевич

Исключительный
0

Ахаха как и крым с донбасом, осетия, грузия, приднестровье, карабах и прочая, прочая.

Ответить

Исключительный

Андрей
0

грузия

Да, Грузия

Ответить

Pa Chu

Zero-one-one
–1

казалось бы, очевидно

Ответить

Крепкий стоячок

2

Опять редакторы намеренно берут тему дедов, шоб мы им побомбили тут. Но это такой скучный колхоз шо прям пиздец

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Alex Fielding

1

"Ты еблан и ничего не умеешь!"
"Умрешь за Путина и Роттенберга!"

и такие одухотворенные и суровые ебальники вокруг

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Значимый Макс

0

Это не только покажет военнослужащим преемственность поколений защитников Родины, напомнит о подвигах дедов, но и позволит повысить качество боевой подготовки подразделений.

Не зря деды воевали. Никто не забыт, ничто не забыто.

Ответить

Просто Тимуррр

0

Зело духоподъемно ибо скрепно!

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Zero-one-one

0

Кринж

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Исключительный американец

0

Так то прадедов уже. Теперешние призывники родились в 00-х.

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Nikolay Vasiliev

0

Придумал боевую патриотическую песенку в дополнение к плакатам, первый опыт в стихах:

Сядем дружно в самолёт, вертолёт!
Полетаем вдоль врага, взад-вперёд, взад-вперёд!
Нас скорей всего собьют, нас собьют!
Мы скорей умрём, мы умрём!

Государь наш осерчает, ух суровый, ох и злой!
Помидоры запретит, all-inclusive на пять звёзд! На пять звёзд!
Испугаются враги, всем сосать!
Всем сосать!

И подпишут документ, как наш царь, всех подмял!
Всех подмял!
Вот и новый газопровод, наш родной! Наш родной!
Или база взлётных войск! Взлётных войск!

Кто там следущий в полёт? Залезай! Залезай!

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ouxen

0

Можем

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Михаил Кометов

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@Дизайнер Павленко Смерть

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