И ввести новый штраф за незаконное использование пресс-карты.

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В Госдуму внесли два законопроекта, ужесточающих правила проведения и финансирования митингов. Инициатором стал единорос Дмитрий Вяткин, пишет РБК.

Согласно первому законопроекту, штраф за неповиновение сотруднику полиции, Росгвардии, Минобороны, ФСБ, ФСО, ФСИН в части о повторном совершении правонарушения во время митинга увеличится для физических лиц с 5 до 20 тысяч рублей. Другим возможным наказанием может стать административный арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 70 до 200 тысяч рублей.

В документе также устанавливают ответственность за финансирование публичного мероприятия лицами, которые не имеют на это права. Штраф за это для физлиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Второй законопроект предусматривает появление штрафов за незаконное использование знаков сотрудников СМИ во время публичных мероприятий. В случае принятия документа, штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, также может быть наложено наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.

Правительство поддержит первый документ, если в нём устранят некоторые замечания. Второй законопроект одобрили полностью.