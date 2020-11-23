В Госдуме предложили ужесточить штрафы за неповиновение силовикам на митинге Материал редакции
И ввести новый штраф за незаконное использование пресс-карты.
В Госдуму внесли два законопроекта, ужесточающих правила проведения и финансирования митингов. Инициатором стал единорос Дмитрий Вяткин, пишет РБК.
Согласно первому законопроекту, штраф за неповиновение сотруднику полиции, Росгвардии, Минобороны, ФСБ, ФСО, ФСИН в части о повторном совершении правонарушения во время митинга увеличится для физических лиц с 5 до 20 тысяч рублей. Другим возможным наказанием может стать административный арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 70 до 200 тысяч рублей.
В документе также устанавливают ответственность за финансирование публичного мероприятия лицами, которые не имеют на это права. Штраф за это для физлиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Второй законопроект предусматривает появление штрафов за незаконное использование знаков сотрудников СМИ во время публичных мероприятий. В случае принятия документа, штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, также может быть наложено наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.
Правительство поддержит первый документ, если в нём устранят некоторые замечания. Второй законопроект одобрили полностью.
какое валить? вокруг враги,надо сплотиться.
Удивленный яд
Почему когда пытаешься сплотиться, приежают силовики?
В Нарнию
Северный Макс
хочу в хогвартс пиздец
Удивленный яд
Кто же тебя туда возьмет. Твои родители маглы. У тебя даже палочка не стоит.
Северный Макс
не троль пожалуйста, просто мистер оливандер наебал с палочкой))))
Простите, а как они собираются арестовывать юридические лица?
Подготовка к 2024 началась у вас заранее как я посмотрю. Тем более пыня уже может на чужих ошибках поучиться.
Готовятся к 21ому, выборы в парламент. Без лояльного парламента в 24 будет сложно, нужно ща всех задавить
Простите, конечно, а как у нас сейчас может подучиться нелояльный парламент? Все проголосуют за КПРФ или за ЛДПР? Может, Яблоко, конечно, но чёт шансы малы как-то.
Вот здесь бывают срачи, типа чего это хохлы пасутся здесь, рюзкий для рюзких и тд)))) Но здесь же веселая ебанина каждый день)))
Дмитрий Вяткин, тебя в коркино ждут, хотят пацаны поговорить с тобой, приезжай на Урал, хватит совать свой язык в разные места начальникам
У мусульман учитесь, как нужно отстаивать своих на митингах. Их омоновцы боятся тронуть. Наберите в YT митинги у посольства Мьянмы, там скорее омоновцев чуть не набутылили.