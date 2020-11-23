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Ольга Щербинина
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В Госдуме предложили ужесточить штрафы за неповиновение силовикам на митинге Материал редакции

И ввести новый штраф за незаконное использование пресс-карты.

32 комментария
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В Госдуму внесли два законопроекта, ужесточающих правила проведения и финансирования митингов. Инициатором стал единорос Дмитрий Вяткин, пишет РБК.

Согласно первому законопроекту, штраф за неповиновение сотруднику полиции, Росгвардии, Минобороны, ФСБ, ФСО, ФСИН в части о повторном совершении правонарушения во время митинга увеличится для физических лиц с 5 до 20 тысяч рублей. Другим возможным наказанием может стать административный арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 70 до 200 тысяч рублей.

В документе также устанавливают ответственность за финансирование публичного мероприятия лицами, которые не имеют на это права. Штраф за это для физлиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Второй законопроект предусматривает появление штрафов за незаконное использование знаков сотрудников СМИ во время публичных мероприятий. В случае принятия документа, штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, также может быть наложено наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.

Правительство поддержит первый документ, если в нём устранят некоторые замечания. Второй законопроект одобрили полностью.

#новости #законы

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32 комментария
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Пестрый цветок

12

Что там делают ФСИН и АРМИЯ????? Это спойлер к 2021????
Росгвардии, Минобороны, ФСБ, ФСО, ФСИН

Ответить

Значимый Макс

Пестрый
4

Это подготовка к следующим выборам...

Ответить

Удивленный яд

Значимый
0

Выборы уже состоялись 

Ответить

Здоровый колос

9

Пиздец какой-то, реально валить нужно куда-то

Ответить

законопослушный гражданин

Здоровый
2

какое валить? вокруг враги,надо сплотиться.

Ответить

Удивленный яд

законопослушный
3

Почему когда пытаешься сплотиться, приежают силовики? 

Ответить

законопослушный гражданин

Удивленный
0

они и приезжают чтобы сплотиться

Ответить

Крепкий стоячок

Здоровый
0

В Нарнию

Ответить

Северный Макс

Крепкий
2

хочу в хогвартс пиздец

Ответить

Удивленный яд

Северный
5

Кто же тебя туда возьмет. Твои родители маглы. У тебя даже палочка не стоит. 

Ответить

Северный Макс

Удивленный
0

не троль пожалуйста, просто мистер оливандер наебал с палочкой))))

Ответить

Армейский Никита

Здоровый
0

Поздно.

Ответить

Значимый Макс

9

У деда подготовка полным ходом идёт.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Значимый
2

Сразу вспоминается твиттерское

Ответить

Значимый Макс

Plan
0

... получу отказ и буду куковать дома попивая пивко.

Ответить

Вова А.

Значимый
0

Зато совесть чиста

Ответить

Северный Макс

Значимый
0

хуярят там как папы карлы

Ответить

Вова А.

4
Ответить

Крепкий стоячок

3

А чего не смертная казнь на месте

Ответить

Умерший Кирилл

3

Думаю, надо пойти дальше и принять закон, по которому каждому россиянину положены три удара розгами ежедневно за возможные нехорошие мысли про великого Царя, Партию и Победу.

Ответить

Alexander Petcoglo

1

Думаю, чем хуже - тем лучше.

Ответить

Просто Тимуррр

1

Списывают у соседа?

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

Простите, а как они собираются арестовывать юридические лица?

Ответить

Входной месяц

Plan
1

На двери наручники повесят.

Ответить

Ник Хартман

Plan
1

разве это неочевидно? блокировка счета, хуяк и нет компании, отжали

Ответить

thetrickster

0

Подготовка к 2024 началась у вас заранее как я посмотрю. Тем более пыня уже может на чужих ошибках поучиться.

Ответить

Abram Dikoy

thetrickster
0

Готовятся к 21ому, выборы в парламент. Без лояльного парламента в 24 будет сложно, нужно ща всех задавить

Ответить

Дипмиссия Уругвая

Abram
1

Простите, конечно, а как у нас сейчас может подучиться нелояльный парламент? Все проголосуют за КПРФ или за ЛДПР? Может, Яблоко, конечно, но чёт шансы малы как-то.

Ответить

Orbital_Cat

0

Вот здесь бывают срачи, типа чего это хохлы пасутся здесь, рюзкий для рюзких и тд)))) Но здесь же веселая ебанина каждый день)))

Ответить

Свободный Артем

Orbital_Cat
0
Ответить

Ник Хартман

0

Дмитрий Вяткин, тебя в коркино ждут, хотят пацаны поговорить с тобой, приезжай на Урал, хватит совать свой язык в разные места начальникам

Ответить

Алексей Крылов

0

У мусульман учитесь, как нужно отстаивать своих на митингах. Их омоновцы боятся тронуть. Наберите в YT митинги у посольства Мьянмы, там скорее омоновцев чуть не набутылили. 

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