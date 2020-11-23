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Артём Мазанов
3537

Россия признала угрозой нацбезопасности легализацию каннабиса и пропаганду употребления наркотиков в интернете Материал редакции

Власти ожидают, что оценка наркоситуации в стране к 2030 году должна перейти из «напряжённой» в «нейтральную».

112 комментариев
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Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Стратегию рассмотрели и одобрили на заседании Совета Безопасности. На нём Путин потребовал разоблачать «пропаганду» о безвредности лёгких наркотиков. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что реализация стратегии будет способствовать противодействию новым наркоугрозам.

В документе указаны угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков. Под это определение попали в том числе:

  • Масштабное использование интернета для пропаганды употребления наркотиков;
  • Расширение рынка наркотиков из-за легализации каннабиса в рекреационных целях;
  • Распространение наркомании, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов;
  • Увеличения предложения синтетических наркотиков, произведённых в России.

В документе указано, что новые меры борьбы с наркотиками должны привести к тому, что число случаев отравления наркотиками к 2030 году снизится с 12,4 до 9 на 100 тысяч человек. Количество смертей от употребления наркотиков должно сократиться с 3 до 2,4 случая на 100 тысяч человек населения.

Новая стратегия заменяет предыдущий документ, подписанный в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым. Там главными угрозами назывались контрабанда наркотиков из Афганистана, Европы и Латинской Америки, и расширение немедицинского потребления средств.

#новости #наркотики

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112 комментариев
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Предвыборный жар

38
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Пестрый цветок

Предвыборный
3

Погружаемся в TJ

Ответить

Значимый Макс

Предвыборный
0

Удалите ваш мем или мы его посчитаем угрозой нацбезопасности. ©Товарищ майор

Ответить

Matthew White

24

Вот это заебись, богоугодная хуйня!

Ответить

solawind

Matthew
20

Просто защищают доходы бюджета и ритейлеров алкашни , которая куда более опасна для людей. Алкоголь с его огормными акцизами крупная статья доходов и серьезный бизнес 

Ответить

Kir Kirsky

solawind
–12

Ох, вот только не надо, что ганджа безвредна
Она такое же говно только в профиль. И уничтожается не печень, а мозги.

Ответить

Пестрый цветок

Kir
11

БЛЯЯЯЯЯ КАКОЙ ЖЕ ТЫ Т*ПОЙ

Ответить

Elijah Garrison

Пестрый
4

Очень умный аргумент.

Ответить

Пестрый цветок

Elijah
10
Ответить

Капитальный кубок

Пестрый
1

Привет! Ответь в лс

Ответить

alexferman

Kir
4

Никто ж и не говорит, что она безвредна

И уничтожается не печень, а мозги.

Что за поэтические метафоры?

Ответить

Максим Козаченко

Kir
1

Хорошо, что алкоголь мозги не уничтожает. Действительно, те же яйца.

Ответить

Kir Kirsky

Максим
0

От алкоголя, по моим наблюдениям, при одинаковой частоте употребления тупели меньше.

Ответить

Значимый Макс

Matthew
13
Ответить

 Anatoly Bereznyak

21

У меня каждый день возникает ощущение, что мы всё сильнее движемся в ад.
Каждый день прилетает какая-то несусветная жопа и маразм.

Ответить

Юрий Финогеев

–13

Трава не наркотик да?

Ответить

Dizzy Dizz

Юрий
17

Если сравнивать с алкоголем - то она лечит вообще

Ответить

Дипмиссия Уругвая

Dizzy
16

В спорах наркотик-не наркотик все время забывается, как-то, что наркотик - понятие скорее юридическое и правовое. То есть наркотик - включённый в список наркотических средств, запрещённых к обороту. В России трава - наркотик, в Калифорнии и Амстердаме - не совсем.

Трава имеет психоактивный эффект, как и алкоголь, никотин и много всякого другого.

Достаточно ли этот эффект негативный для общества, чтобы его запрещать, или в целом несёт позитивные изменения - вот это дискуссионный вопрос. 

Ответить

Dizzy Dizz

Дипмиссия
0

Для кого дискуссионный??? Для людей не умеющих читать?

Ответить

Дипмиссия

Dizzy
3

Для общества в целом. Надо не только заголовки читать но и смотреть, что легализация реально дала тем странам, где была проведена. Смотреть в цифрах, статистике, с разных сторон и делая поправки на устройство страны там, где ее планируется провести.

В любом случае, необоснованное ужесточение - это бред полный.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Дипмиссия
0

-

Ответить

Sergey Volkov

Дипмиссия
0

шаришь

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Юрий
9

Трава – безусловно наркотик.
Как и сахар. Как и алкоголь. Как и никотин.
Что из этого хуже – есть вопросики.

Ответить

Alex Sharp

1

Нет никаких вопросов уже давным давно

Ответить

эСТОНКСкий

Alex
–3

Где доказательства?

Ответить

эСТОНКСкий

эСТОНКС…
0

@Artem Monahov, раз уж ты вызвался, то ты их и приводи

Ответить

Комментарий удален

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Комментарий удален

Свободный Артем

Alex
0

ЛСД

Че? Это явно какая-то очень странная картинка

Ответить

эСТОНКСкий

Свободн…
0

Я слышал люди иногда вскрываются после приёма
Зато без привыкания и без летальной дозы

Ответить

Дипмиссия

эСТОНКС…
0

Слышали - приводите статистику. Какой процент вскрывается? И для сравнения - роль алкоголя в самоубийствах и насильственных преступлениях. А просто пиздануть и я могу, давайте дискуссию нормальную вести.

Ответить

эСТОНКСкий

Дипмисс…
0

Давайте начнём с того, что я первый начал выводить вас на факты, но к сожалению, получил это:

Ответить

Дипмиссия

эСТОНКС…
0

Кого вас, кого вас-то, ты с кем разговариваешь, я тут один и я тебе первый раз в треде написал.

Ответить

эСТОНКСкий

Дипмисс…
0

То есть ты не в пропозиции?

Ответить

эСТОНКСкий

Дипмисс…
0

роль алкоголя

Я этот аргумент на хую вертел. Давайте в аналогию: терроризм запрещён, но ведь убить просто одного человека не так плохо, как сразу много. Додумайте сами, всё что не поняли

Ответить

эСТОНКСкий

эСТОНКС…
0

@Дипмиссия Уругвая я жду ответа

Ответить

Дипмиссия

эСТОНКС…
0

Не имею настроения с вами дискутировать)

Ответить

Домашний завод

Юрий
1

безусловно наркотик, но социальные издержки от ее текущего положения и от применения в отношении ее потребителей статьи 228 превышают вероятные издержки от ее теоретической легализации

Ответить

Elijah Garrison

Юрий
0

Если вам ампутировали ногу, то давайте еще и руку ампутируем, ведь на руке не так удобно ходить как на ноге. Тут логика похожая.

Ответить

Генетический кавалер

Юрий
0

Какая разница, тебе подкинут ее втрое вероятнее — это настоящее следствие такой программы.

Ответить

Da Rina

5

чем безумнее законы тем ближе крах империи или как там лол)

Ответить

So Dope

Da
3

Нихуя она умная ребят поддержим классами.....🙂👍

Ответить

Da Rina

So
1
Ответить

 Anatoly Bereznyak

2

В субботу ночью, меня 2 раза за пол часа тормознули ДПС и два таких разных чувства.

В одном случае хочется после помыться поскорее, а во втором сказать «спасибо».

Я всё понимаю, ночь субботы, клубы закрыты, но какой же разный подход.

В первом случае: меня догоняют с сиреной, я предъявляю документы, меня просят пройти в машину. Одеваю маску.
В машине меня просят её снять и подышать в нос инспектору несколько раз. Он типа: «что-то не могу разобрать». Алкоголь пил!? Говорю, не пил.

Потом разыгрывается спектакль с наркотиками.
— КОГДА употреблял в последний раз?
— Отвечаю «не употребляю»
— На освидетельствование готов?
— Готов
— Из мочи наркотики долго выводятся! Что нюхал или курил?
— Не употребляю наркотики
— Паркуйся. Переставь машину где удобно

В этот момент, вижу в зеркало, что сзади ёще одна машина подъехала ППС (только синие маячки). Она теперь параллельна моей машине. А я забыл закрыть машину.
ДПС отъезжают со мной вперёд от моей машины под предлогом, что машина мешает.

При них закрываю ее из машины ДПС, оборачиваясь.

Реплика инспектора:
— Забыл закрыть? Да, закрой

Закрыл, и вторая машина развернулась и уехала.

Короче. Мне говорят: "едем на освидетельствование".
Я говорю «ок», выхожу парковать машину. Задним ходом паркуюсь на свободное место.

Сажусь снова к ДПС, но уже на заднее сидение.
Мне протягивают сразу документы спереди и говорят: «езжай».
Говорю: «спасибо, хорошей службы».

Я сократил, там ещё было «кем работаешь», «чо катаешься?», «где живешь?» и т.д.

Второй:
Протягиваю доки.
— Чо катаешься по снегу? Опасно
— Вечером выспался, вот, развлекаюсь. Сегодня переобулся
— *протягивает доки* Будь осторожен, счастливого пути
— Спасибо, хорошей службы

Блядь, как!?!?

С одной стороны я просто охуел, что меня щас могут закрыть.
С другой, я восторгаюсь адекватностью.
Это просто дичь.

Короче, меня и так задолбали светить фанариками в лицо, а с такими инициативами вообще заебут. Меня тормозят уже по 4 раза в неделю.

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

я когда среди этих рыл жил, меня часто тормозили (машина слишком примечательная наверное), но пока госдумовский пропуск стоял (знакомый помдеп сделал), быстро отпускали, иногда даже документы не просили. без пропуска несколько раз тормозили и разводили, делая фокусы - давали подышать в прибор, который показывал опьянение. на мою просьбу подышать ему самому, мусор отнекивался, крутил прибор руками (амаяк акопян, блядь) и во второй раз уже был 0. аккуратнее нужно с этими пидорами, но не теряться и не вестись

Ответить

Vadim Pogarskiy

14

Когда от каннабиса было отправление?!

Ответить

Alex Sharp

Vadim
29

От каннабиса отравление бывает только у кошельков алко-бизнеса

Ответить

Всероссийский кофе

Alex
–19

Вот и типичная пропаганда травокуров подъехала. Полировать это дело алкухой обычное дело.

Ответить

Alex Sharp

Всероссийский
6

Я правильно понял твою логику: если прибухнуть после травы то будет плохо, и проблема в траве?

Ответить

Всероссийский кофе

Alex
0

Если прибухнуть после травы - похмелье будет намного лайтовее. Это доказано. 

Ответить

alexferman

Всероссийский
2

Полировать это дело алкухой обычное дело

Херню порешь, обычное дело как раз курить без алкахи

Ответить

Всероссийский кофе

alexferman
0

Ты не из России вообще, откуда тебе знать

Ответить

alexferman

Всеросс…
0

А ты со всеми травокурами России хорошо знаком что ли?

Ответить

Пенсионный якорь

Всероссийский
0

Штоа

Ответить

Всероссийский кофе

Пенсионный
–3

Попробуй

Ответить

Пенсионный якорь

Всеросс…
4

А если не бухать, то похмелья не будет вообще

Ответить

Sergey Volkov

Пенсион…
2
Ответить

Всероссийский

Пенсион…
1

У тебя батя алкашом не был случайно?

Ответить

Пенсионный якорь

Всеросс…
0

У меня батя в цирке не выступал

Ответить

Всероссийский

Пенсион…
0

обычно они  это делают в кругу семьи

Ответить

конгруэ́нтный

Всероссийский
0

ну ты возьми и попробуй ее оспорить конструктивом 

Ответить

andorus

Vadim
8

А что удивительного? Не раз видел блюющего перекурившего кореша. 
Поражаюсь долбаебам которые запрещают наркотики точно так же как тем, кто ее романтизирует. 
Людей учить нужно, передавать опыт и культуру, а не орать на каждом углу о том, как заебись быть наркоманом

Ответить

Alex Sharp

andorus
0

Да только ты не туда воюешь - от травы никто не умирал, и не шел резать соседей. Наркотик, у которого зависимость близкая к нулю, а последствия передозировки, максимум, рвота. Никто не романтизирует, но это объективно самый безопасный и безвредный наркотик из всех существующих на данный момент.

Ответить

Свободный Артем

Alex
5

Наркотик, у которого зависимость близкая к нулю

Кек

Ответить

andorus

Alex
–3

Во первых я не сравнивал траву с алкоголем или чем либо, это ты там с чем то воюешь. А во вторых два примера, до которых ты и сам бы дошёл, если бы не пропаганда наркотиков и слепое кивание. Убийство или увечье человека ради денег, а на эти деньги покупка травы. Не все живут относительно хорошо и благополучно. И второй - смерть или увечия человека от хронических заболеваний вызванных эффектами прихода. 

Ответить

Никон Макиенко

andorus
3

Что?..
Из-за травы кто кого резал? Она даже по цене дешевле алкашки, у неё слабее адикция, и синдрома отмены НЕТ. Где блять логика?
У травы нет ни экономического, ни психологического фактора, который толкнёт тебя на убийство.

И какие блять «хронические заболевания» от приходов травы? Что ты блять несёшь такое?)
ТГК даже в борьбе с раком помогает, и не только как «обезьолевающее». И не по мнению диванных экспертов, травокуров, или солдафонов — международная медицина кучу исследований выпустило, и это при чём до «психоделического ренессансаэ»

Лишь бы спиздануть что-то

Ответить

Комментарий удален

Alex Sharp

andorus
–1

Очень тупой и притянутый за уши аргумент об убийстве ради травы. Она не вызывает такой зависимости, которая заставит нормального человека пойти на такое. Ради героина, понимаю, когда абстинентный синдром заставляет лезть на стены, и реально человек готов на все, лишь бы вмазаться. По твоей логике, если человек убил ради машины, то виновата машина?

Ответить

andorus

Alex
0

Долго дописывать ещё будешь? 
Что за хуйню ты понес чел? Во всем всегда виноват человек, не каждый героинщик пойдёт убивать, все зависит от уровня социальной отвественности, так же как ты хуй мне докажешь, что ради состояния кайфа от травы какой нибудь долбаеб не прирежет кого то. Вы внатуре повернутые на пропаганде, как я и сказал людей нужно учить, иначе появляются такие как ты.

Ответить

Alex Sharp

andorus
0

Какой на хуй пропаганде, что ты несешь? Траву по телевизору рекламируют, вставляют в фильмы под каким-то брендом, финансируют рекламу на государственном уровне? О какой пропаганде ты мычишь?

Ответить

эСТОНКСкий

Alex
1

Очень тупой и притянутый за уши аргумент

Да тут каждый второй притянул за уши алкоголь, и ничего

Ответить

Alex Sharp

эСТОНКС…
0

Притянули за уши, да

Ответить

эСТОНКСкий

Alex
–1

объективно

Субъективно

Ответить

Alex Sharp

эСТОНКСкий
–1

Субъективно

Объективно

Ответить

эСТОНКСкий

Alex
–1

Пока ты не привёл никаких доказательств своего мнения, никакой объективности тут не будет

Ответить

Alex Sharp

эСТОНКС…
0

На, привел

Ответить

эСТОНКСкий

Alex
–1

Я вижу, что ты обосрался со своих собственных данных, ведь
самый безопасный и безвредный наркотик из всех существующих на данный момент

по твоей хуйне — это лдс.
Ни источника данных, ничего

Ответить

Никон Макиенко

эСТОНКС…
2

Да, лсд один из самых безопасных наркотиков, это уже давно установленный факт, с какой сторону его не изучали.
Примерно так дохуя учёных просят разрешить его изучение и тесты на людях — так как возможно на базе психоделиков будут делать, к примеру, антидепрессанты, которые раз в 10 менее токсичны, нет синдрома отмены, и эффективность выше, ну и дешевле.

Но ты тупо жрешь наркофобскую пропаганду и даже не ставишь её под сомнение.
Чем ты лучше бабки около подъезда, у которой все «обколются марихуаной и ябутся в жопы»?

Ответить

эСТОНКСкий

Никон
0

Чем ты лучше бабки около подъезда

Тем что я курю траву?

Ответить

эСТОНКСкий

Никон
0

Я к лсд вообще не имел претензий, к слову, ты доебался вообще ни до чего, мы говорили о конопле

Не вижу я что-то, чтобы все говорили
давайте лучше лсд легализуем, оно даже безвреднее чем трава

Всё, что я вижу, это то, что вы все (не к тебе лично) так упорно сравниваете траву с алкоголем, что по сути является вашим самым аргументным аргументом. Но в таком случае хуйня это, а не аргумент

Ответить

Alex Sharp

эСТОНКС…
0

Ты доебался у слову, просто чтобы доебаться к слову, суть аргументов не меняется - каннабис ОДИН ИЗ САМЫХ БЕЗВРЕДНЫХ психоактивных веществ.

Ответить

Счастливый Гоша

Alex
0

На графике не «безвредность», а LD50. Т.е. до смерти упороться ТГК за приём действительно сложно. Но про долгосрочную перспективу, воздействие на ЦНС и т.д. тут ничего нет, а по этой части картина уже далеко не такая радужная

Ответить

эСТОНКСкий

Alex
0

Нет, ты обосрался и продолжал срать жальше, твоих обосраных штанов это не отменит

Ответить

эСТОНКСкий

Alex
–1

но это объективно самый безопасный и безвредный наркотик из всех существующих на данный момент

Wait a second...

Ответить

Alex Sharp

эСТОНКСкий
–1

Жиденькие у тебя аргументы...

Ответить

эСТОНКСкий

Alex
–1

Ты на свои бы посмотрел

Ответить

Никон Макиенко

andorus
3

А блюющего пережравшего печеньки ребёнка ты не видел ни разу?
Давайте печеньки запретим. А лучше — всё в чём есть сахар, и сахар тоже.

Ответить

andorus

Никон
–6

А теперь перечитай мое сообщение и отъебись со своими ответами невпопад 

Ответить

Макс Бескоровайный

andorus
3

Аддиктивное поведение. Тут уж пофиг чем убиваться.

Ответить

Идеологический крюк

13

Россия признала угрозой нацбезобасности снижение количества заключённых в тюрьмах.

Ответить

Народный диод

9

Как всегда свой путь и как всегда через советскую жопу и запреты. 

Ответить

Максим Шпилёв

Народный
0

через советскую жопу

Ответить

Денис .

9

А алкоголь то приравняют наконец к наркотикам? Все без этого бессмысленно

Ответить

Da Rina

7

а пропаганду безвредности алкоголя никто разоблачать не требует?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Da
6

На святое покусились.
Да и нелегальный наркотрафик понятно чей бизнес)

Ответить

Da Rina

Dmitry
3

и легальный алкотрафик)

Ответить

Домашний завод

5

чот какая-то архаизация полным ходом

Ответить

Taktischer Corgi

3

Снуп Дог какбы поёт "прощай немытая россия"

Ответить

Пестрый цветок

Taktischer
1

СОХРАНЯЕМ ПОКА НЕ УДАЛИЛИ 
https://youtu.be/hoUoPvklMdA

Ответить

Shenmue

2

Да ктож даст теневые лярды вывести на белый свет?

Ответить

Nikolay Kapustin

1

Алло какой ВИЧ на него все забили уже, новая модная тема давно в тренде.

Ответить

Ярослав Синягин

1

Посадка в тюрьму спасает от передоза кек

Ответить

Пенсионный якорь

1

Ну, алкоголизм то мы победили, точнее, сейчас акциз поднимут в очередной раз и победим

Ответить

конгруэ́нтный

1

я заявляю 
меня тревожного успокаивает нормально 
допускаю что рекреационное использование это благо  
рашка за средние века в данном вопросе и это печально 

Ответить

Крепкий стоячок

0

Ясно. Теперь за упоминание будут сажать

Ответить

Abram Dikoy

0

через пол года в россии не останется реперков, все за пропаганду уедут

Ответить

Временной украинец

0

И правильно! Курить могут только *удалено, чтобы не оскорблять некоторых граждан РФ*

Ответить

Ранний Абдужаббор

0

оценка наркоситуации в стране к 2030 году должна перейти из «напряжённой» в «нейтральную»

а если дунуть, она уже в 2020 может стать положительной

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

главное что с водкой все хорошо, она не опасная

Ответить

Ник Хартман

0

Конченный, можете штрафовать

Ответить

Ушел и не вернулся

0

Он вспомнил как его в тот раз не отпускало прост

Ответить

Удивленный яд

0

Полностью устранят конкурентов к 2030?

Ответить

Alien Alien

0

Конечно канабис всему виной, а не химозная наркота которую может вырубить любой школьник за пол часа, они не хотят просвещать в теме веществ, для них всё наркотики и все одинакового разлагают, а не нет алкоголь это ведь не наркотик пха пха пха.

Ответить

Eduard Novikov

0

Значит ни о какой заместительной терапии даже заикаться не стоит.

Ответить

Vl T

–1
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