Власти ожидают, что оценка наркоситуации в стране к 2030 году должна перейти из «напряжённой» в «нейтральную».

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Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Стратегию рассмотрели и одобрили на заседании Совета Безопасности. На нём Путин потребовал разоблачать «пропаганду» о безвредности лёгких наркотиков. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что реализация стратегии будет способствовать противодействию новым наркоугрозам.

В документе указаны угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков. Под это определение попали в том числе:

Масштабное использование интернета для пропаганды употребления наркотиков;

Расширение рынка наркотиков из-за легализации каннабиса в рекреационных целях;

Распространение наркомании, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов;

Увеличения предложения синтетических наркотиков, произведённых в России.



В документе указано, что новые меры борьбы с наркотиками должны привести к тому, что число случаев отравления наркотиками к 2030 году снизится с 12,4 до 9 на 100 тысяч человек. Количество смертей от употребления наркотиков должно сократиться с 3 до 2,4 случая на 100 тысяч человек населения.

Новая стратегия заменяет предыдущий документ, подписанный в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым. Там главными угрозами назывались контрабанда наркотиков из Афганистана, Европы и Латинской Америки, и расширение немедицинского потребления средств.