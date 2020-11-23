Россия признала угрозой нацбезопасности легализацию каннабиса и пропаганду употребления наркотиков в интернете Материал редакции
Власти ожидают, что оценка наркоситуации в стране к 2030 году должна перейти из «напряжённой» в «нейтральную».
Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Стратегию рассмотрели и одобрили на заседании Совета Безопасности. На нём Путин потребовал разоблачать «пропаганду» о безвредности лёгких наркотиков. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что реализация стратегии будет способствовать противодействию новым наркоугрозам.
В документе указаны угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков. Под это определение попали в том числе:
- Масштабное использование интернета для пропаганды употребления наркотиков;
- Расширение рынка наркотиков из-за легализации каннабиса в рекреационных целях;
- Распространение наркомании, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов;
- Увеличения предложения синтетических наркотиков, произведённых в России.
В документе указано, что новые меры борьбы с наркотиками должны привести к тому, что число случаев отравления наркотиками к 2030 году снизится с 12,4 до 9 на 100 тысяч человек. Количество смертей от употребления наркотиков должно сократиться с 3 до 2,4 случая на 100 тысяч человек населения.
Новая стратегия заменяет предыдущий документ, подписанный в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым. Там главными угрозами назывались контрабанда наркотиков из Афганистана, Европы и Латинской Америки, и расширение немедицинского потребления средств.
Значимый Макс
Удалите ваш мем или мы его посчитаем угрозой нацбезопасности. ©Товарищ майор
Вот это заебись, богоугодная хуйня!
Ох, вот только не надо, что ганджа безвредна
Она такое же говно только в профиль. И уничтожается не печень, а мозги.
Пестрый цветок
БЛЯЯЯЯЯ КАКОЙ ЖЕ ТЫ Т*ПОЙ
Очень умный аргумент.
Никто ж и не говорит, что она безвредна
И уничтожается не печень, а мозги.
Что за поэтические метафоры?
Хорошо, что алкоголь мозги не уничтожает. Действительно, те же яйца.
От алкоголя, по моим наблюдениям, при одинаковой частоте употребления тупели меньше.
У меня каждый день возникает ощущение, что мы всё сильнее движемся в ад.
Каждый день прилетает какая-то несусветная жопа и маразм.
Трава не наркотик да?
Если сравнивать с алкоголем - то она лечит вообще
В спорах наркотик-не наркотик все время забывается, как-то, что наркотик - понятие скорее юридическое и правовое. То есть наркотик - включённый в список наркотических средств, запрещённых к обороту. В России трава - наркотик, в Калифорнии и Амстердаме - не совсем.
Трава имеет психоактивный эффект, как и алкоголь, никотин и много всякого другого.
Достаточно ли этот эффект негативный для общества, чтобы его запрещать, или в целом несёт позитивные изменения - вот это дискуссионный вопрос.
Для кого дискуссионный??? Для людей не умеющих читать?
Для общества в целом. Надо не только заголовки читать но и смотреть, что легализация реально дала тем странам, где была проведена. Смотреть в цифрах, статистике, с разных сторон и делая поправки на устройство страны там, где ее планируется провести.
В любом случае, необоснованное ужесточение - это бред полный.
Трава – безусловно наркотик.
Как и сахар. Как и алкоголь. Как и никотин.
Что из этого хуже – есть вопросики.
Нет никаких вопросов уже давным давно
Где доказательства?
@Artem Monahov, раз уж ты вызвался, то ты их и приводи
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ЛСД
Че? Это явно какая-то очень странная картинка
Я слышал люди иногда вскрываются после приёма
Зато без привыкания и без летальной дозы
Давайте начнём с того, что я первый начал выводить вас на факты, но к сожалению, получил это:
роль алкоголя
Я этот аргумент на хую вертел. Давайте в аналогию: терроризм запрещён, но ведь убить просто одного человека не так плохо, как сразу много. Додумайте сами, всё что не поняли
@Дипмиссия Уругвая я жду ответа
Домашний завод
безусловно наркотик, но социальные издержки от ее текущего положения и от применения в отношении ее потребителей статьи 228 превышают вероятные издержки от ее теоретической легализации
Если вам ампутировали ногу, то давайте еще и руку ампутируем, ведь на руке не так удобно ходить как на ноге. Тут логика похожая.
Генетический кавалер
Какая разница, тебе подкинут ее втрое вероятнее — это настоящее следствие такой программы.
В субботу ночью, меня 2 раза за пол часа тормознули ДПС и два таких разных чувства.
В одном случае хочется после помыться поскорее, а во втором сказать «спасибо».
Я всё понимаю, ночь субботы, клубы закрыты, но какой же разный подход.
В первом случае: меня догоняют с сиреной, я предъявляю документы, меня просят пройти в машину. Одеваю маску.
В машине меня просят её снять и подышать в нос инспектору несколько раз. Он типа: «что-то не могу разобрать». Алкоголь пил!? Говорю, не пил.
Потом разыгрывается спектакль с наркотиками.
— КОГДА употреблял в последний раз?
— Отвечаю «не употребляю»
— На освидетельствование готов?
— Готов
— Из мочи наркотики долго выводятся! Что нюхал или курил?
— Не употребляю наркотики
— Паркуйся. Переставь машину где удобно
В этот момент, вижу в зеркало, что сзади ёще одна машина подъехала ППС (только синие маячки). Она теперь параллельна моей машине. А я забыл закрыть машину.
ДПС отъезжают со мной вперёд от моей машины под предлогом, что машина мешает.
При них закрываю ее из машины ДПС, оборачиваясь.
Реплика инспектора:
— Забыл закрыть? Да, закрой
Закрыл, и вторая машина развернулась и уехала.
Короче. Мне говорят: "едем на освидетельствование".
Я говорю «ок», выхожу парковать машину. Задним ходом паркуюсь на свободное место.
Сажусь снова к ДПС, но уже на заднее сидение.
Мне протягивают сразу документы спереди и говорят: «езжай».
Говорю: «спасибо, хорошей службы».
Я сократил, там ещё было «кем работаешь», «чо катаешься?», «где живешь?» и т.д.
Второй:
Протягиваю доки.
— Чо катаешься по снегу? Опасно
— Вечером выспался, вот, развлекаюсь. Сегодня переобулся
— *протягивает доки* Будь осторожен, счастливого пути
— Спасибо, хорошей службы
Блядь, как!?!?
С одной стороны я просто охуел, что меня щас могут закрыть.
С другой, я восторгаюсь адекватностью.
Это просто дичь.
Короче, меня и так задолбали светить фанариками в лицо, а с такими инициативами вообще заебут. Меня тормозят уже по 4 раза в неделю.
я когда среди этих рыл жил, меня часто тормозили (машина слишком примечательная наверное), но пока госдумовский пропуск стоял (знакомый помдеп сделал), быстро отпускали, иногда даже документы не просили. без пропуска несколько раз тормозили и разводили, делая фокусы - давали подышать в прибор, который показывал опьянение. на мою просьбу подышать ему самому, мусор отнекивался, крутил прибор руками (амаяк акопян, блядь) и во второй раз уже был 0. аккуратнее нужно с этими пидорами, но не теряться и не вестись
Когда от каннабиса было отправление?!
От каннабиса отравление бывает только у кошельков алко-бизнеса
Вот и типичная пропаганда травокуров подъехала. Полировать это дело алкухой обычное дело.
Я правильно понял твою логику: если прибухнуть после травы то будет плохо, и проблема в траве?
Если прибухнуть после травы - похмелье будет намного лайтовее. Это доказано.
Полировать это дело алкухой обычное дело
Херню порешь, обычное дело как раз курить без алкахи
Всероссийский кофе
Ты не из России вообще, откуда тебе знать
Пенсионный якорь
Штоа
Всероссийский кофе
Попробуй
А если не бухать, то похмелья не будет вообще
Да только ты не туда воюешь - от травы никто не умирал, и не шел резать соседей. Наркотик, у которого зависимость близкая к нулю, а последствия передозировки, максимум, рвота. Никто не романтизирует, но это объективно самый безопасный и безвредный наркотик из всех существующих на данный момент.
Во первых я не сравнивал траву с алкоголем или чем либо, это ты там с чем то воюешь. А во вторых два примера, до которых ты и сам бы дошёл, если бы не пропаганда наркотиков и слепое кивание. Убийство или увечье человека ради денег, а на эти деньги покупка травы. Не все живут относительно хорошо и благополучно. И второй - смерть или увечия человека от хронических заболеваний вызванных эффектами прихода.
Что?..
Из-за травы кто кого резал? Она даже по цене дешевле алкашки, у неё слабее адикция, и синдрома отмены НЕТ. Где блять логика?
У травы нет ни экономического, ни психологического фактора, который толкнёт тебя на убийство.
И какие блять «хронические заболевания» от приходов травы? Что ты блять несёшь такое?)
ТГК даже в борьбе с раком помогает, и не только как «обезьолевающее». И не по мнению диванных экспертов, травокуров, или солдафонов — международная медицина кучу исследований выпустило, и это при чём до «психоделического ренессансаэ»
Лишь бы спиздануть что-то
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Очень тупой и притянутый за уши аргумент об убийстве ради травы. Она не вызывает такой зависимости, которая заставит нормального человека пойти на такое. Ради героина, понимаю, когда абстинентный синдром заставляет лезть на стены, и реально человек готов на все, лишь бы вмазаться. По твоей логике, если человек убил ради машины, то виновата машина?
Долго дописывать ещё будешь?
Что за хуйню ты понес чел? Во всем всегда виноват человек, не каждый героинщик пойдёт убивать, все зависит от уровня социальной отвественности, так же как ты хуй мне докажешь, что ради состояния кайфа от травы какой нибудь долбаеб не прирежет кого то. Вы внатуре повернутые на пропаганде, как я и сказал людей нужно учить, иначе появляются такие как ты.
Какой на хуй пропаганде, что ты несешь? Траву по телевизору рекламируют, вставляют в фильмы под каким-то брендом, финансируют рекламу на государственном уровне? О какой пропаганде ты мычишь?
Очень тупой и притянутый за уши аргумент
Да тут каждый второй притянул за уши алкоголь, и ничего
объективно
Субъективно
Субъективно
Объективно
Пока ты не привёл никаких доказательств своего мнения, никакой объективности тут не будет
На, привел
Я вижу, что ты обосрался со своих собственных данных, ведь
самый безопасный и безвредный наркотик из всех существующих на данный момент
по твоей хуйне — это лдс.
Ни источника данных, ничего
Да, лсд один из самых безопасных наркотиков, это уже давно установленный факт, с какой сторону его не изучали.
Примерно так дохуя учёных просят разрешить его изучение и тесты на людях — так как возможно на базе психоделиков будут делать, к примеру, антидепрессанты, которые раз в 10 менее токсичны, нет синдрома отмены, и эффективность выше, ну и дешевле.
Но ты тупо жрешь наркофобскую пропаганду и даже не ставишь её под сомнение.
Чем ты лучше бабки около подъезда, у которой все «обколются марихуаной и ябутся в жопы»?
Я к лсд вообще не имел претензий, к слову, ты доебался вообще ни до чего, мы говорили о конопле
Не вижу я что-то, чтобы все говорили
давайте лучше лсд легализуем, оно даже безвреднее чем трава
Всё, что я вижу, это то, что вы все (не к тебе лично) так упорно сравниваете траву с алкоголем, что по сути является вашим самым аргументным аргументом. Но в таком случае хуйня это, а не аргумент
Ты доебался у слову, просто чтобы доебаться к слову, суть аргументов не меняется - каннабис ОДИН ИЗ САМЫХ БЕЗВРЕДНЫХ психоактивных веществ.
Счастливый Гоша
На графике не «безвредность», а LD50. Т.е. до смерти упороться ТГК за приём действительно сложно. Но про долгосрочную перспективу, воздействие на ЦНС и т.д. тут ничего нет, а по этой части картина уже далеко не такая радужная
Нет, ты обосрался и продолжал срать жальше, твоих обосраных штанов это не отменит
но это объективно самый безопасный и безвредный наркотик из всех существующих на данный момент
Wait a second...
Жиденькие у тебя аргументы...
А блюющего пережравшего печеньки ребёнка ты не видел ни разу?
Давайте печеньки запретим. А лучше — всё в чём есть сахар, и сахар тоже.
а пропаганду безвредности алкоголя никто разоблачать не требует?
На святое покусились.
Да и нелегальный наркотрафик понятно чей бизнес)
Снуп Дог какбы поёт "прощай немытая россия"
Алло какой ВИЧ на него все забили уже, новая модная тема давно в тренде.
я заявляю
меня тревожного успокаивает нормально
допускаю что рекреационное использование это благо
рашка за средние века в данном вопросе и это печально
Конечно канабис всему виной, а не химозная наркота которую может вырубить любой школьник за пол часа, они не хотят просвещать в теме веществ, для них всё наркотики и все одинакового разлагают, а не нет алкоголь это ведь не наркотик пха пха пха.