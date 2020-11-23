Одну из женщин, живущих в учреждении, признали пострадавшей.

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СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту принудительной стерилизации женщин в Уктусском пансионате в Екатеринбурге. Об этом пишет телеграм-канал «Лампа» со ссылкой на постановление о признании одной из пациенток потерпевшей.

В документе указано, что женщину на операцию отправило «неустановленное должностное лицо из числа лиц, допущенных к управлению» пансионата. Отмечается, что в результате стерилизации ей причинили тяжкие последствия, а также нарушили конституционные права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Муж одной из пациенток рассказал, что дело возбудили по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В октябре телеграм-канал Baza опубликовал видео, в котором одна из женщин, живущих в пансионате, рассказала, что её заставили сделать такую операцию. По словам пациентки, в случае отказа её угрожали перевести в пансионат с худшими условиями. По данным канала, пострадали более десяти женщин, одна из них погибла после операции.

Директор Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева заявила, что с 2006 по 2016 год 15 живущим в нём женщинам провели стерилизацию, четыре из них были недееспособны. По её словам, операции проводили добровольно и только с письменного согласия пациенток.