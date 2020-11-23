Новости
Ольга Щербинина
1152

В Уфе слабослышащему водителю вернули доступ к «Яндекс.Такси» после полутора месяцев простоя и петиции Материал редакции

По словам адвоката, мужчину заблокировали в сервисе, так как он не взял трубку, когда ему звонили для проверки, но в компании это опровергают.

9 комментариев
В закладки

Слабослышащего водителя Салавата Салихова из Уфы восстановили на работе в сервисе «Яндекс.Такси». Там также пообещали компенсировать ему полуторамесячный простой, пишет «Новая газета».

Салихов лишился доступа к личному кабинету 9 октября. Адвокат Нина Романович говорила, что он не взял трубку, когда ему звонили для проверки. Однако в «Яндексе» пояснили TJ, что это не так. По словам представителя компании, в системе была отметка о том, что водитель слабослышащий. Для таких в приложении для таксистов «Яндекс.Про» есть кнопка обратной связи. Её используют при наличии рядом переводчика или кого-то, кто сможет донести информацию. В компании пояснили, что водитель несколько раз сам заказывал обратный звонок, после чего служба поддержки общалась с его представителем. В «Яндексе» также отметили, что у компании были основания для «тщательной проверки» водителя. Сейчас она завершена.

По словам юриста, из-за блокировки Салихов не смог снять находящиеся на счету деньги. Там было 62 тысячи рублей, но за время простоя осталось 52 тысячи. Около семи тысяч водителю выплатили, остальные деньги постепенно снимались из-за «корректировки баланса».

Мужчина также попал в неофициальный чёрный список, из-за чего не мог найти работу в другом сервисе, отметила адвокат. В его защиту она запустила петицию на Change.org, которую к моменту написания новости подписали почти 57 тысяч пользователей.

12 октября Салихов приехал в Москву, чтобы прийти в офис «Яндекс.Такси» и разобраться в причинах блокировки. Тогда в компании сказали, что «он заблокирован пожизненно, но „Яндекс“ деньги ему вернёт», — рассказала Романович «Таким делам». По её словам, только 19 ноября (на следующий день после публикации петиции) в личном кабинете Салихова появилась надпись, что он не прошел биометрию, — водитель должен был показать лицо и пройти голосовую проверку.

20 ноября в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что Салихову вернут доступ к сервису такси. 23 ноября Романович рассказала, что водителю не компенсировали простой. По её словам, сначала компания говорила, что не будет взимать с таксиста комиссию во время работы. Однако деньги продолжали списывать из-за того, что пока не был сделан перерасчёт.

Позже в пресс-службе сервиса сообщили, что простой компенсируют. «Решение уже принято. Сейчас вопрос исключительно в оформлении этой компенсации, мы сейчас решаем, как быстрее это сделать. Таким образом, задолженности перед водителем у сервиса сейчас нет», — сказали в «Яндексе». Там добавили, что с Салиховым должен встретиться представитель сервиса, «чтобы ещё раз принести извинения и рассмотреть детали, ответить на вопросы, если они есть», — отметила представитель компании.

#новости #яндекс

Ольга Щербинина PLUS
+60 427
но есть и хорошие новости?
1
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 239829, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Nov 2020 21:53:35 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dmitry Shiryaev

9

Яндекс как бы стараются выглядеть не пидорами, но даже на хайпе не стремятся делать что-то быстро и красиво. И так схавают

Ответить

solawind

0

Вообще то проверка слуха осуществляется при получении прав, если он их получил и врач посчитал его слух достаточным, что они ещё там звонками тестируют?

Ответить

Престижный ГОСТ

solawind
10

Слух не причем. Видимо они всех так проверяют время от времени, чтобы по одной учётке несколько человек не работали.

Ответить

Alex Macher

Престижный
0

Так и есть, в статье прямо сказано про биометрию

Ответить

AttentiveMilk

solawind
1

Проверка, видимо, не слуха

Ответить

Dmitry Fadeev

solawind
0

Чисто технически, он мог получить водительского удостоверение будучи абсолютно глухим. Одно другому никак не мешает вообще.

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Отношение к водителям, конечно, скотское.. :( И вот эти цифровые монополии, когда без суда и следствия тебя увольняют совершенно на ровном месте, и ты, по сути, выгнан вообще из профессии... Реальная антиутопия прямо сегодня.

Да, я понимаю, что бывают водители, которые заслужили это, но кто это решает сегодня? Сраный менеджер? Никакого суда - два клика мышкой и жизнь человека сломана. И каждый ли наберет 57000 голосов петиции?

Ответить

Alex Macher

0

А где-то есть пруфы, что он реально таксует? Просто некоторые ушлые господа часто учетки покупают, в этом и смысл проверок.

Ситуация неприятная, но в таких случаях на инфоповоде нельзя просто верить. Деньги бы они в любом случае отдали.

Ответить

Евгений Кочин

0

мы сейчас решаем, как быстрее это сделать.

Понимаю о чем она говорит, но такая дебильная формулировка, что лучше бы вообще не писали)))

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Россия признала угрозой нацбезопасности легализацию каннабиса и пропаганду употребления наркотиков в интернете
Власти ожидают, что оценка наркоситуации в стране к 2030 году должна перейти из «напряжённой» в «нейтральную».
204
Новости
Российского футболиста в США отстранили от игр после отказа вставать на колено в поддержку Black Lives Matter
«Не понимаю, зачем это делать».
125
Интернет
В TikTok показали норвежскую клинику: с роботами, медицинской одеждой из терминалов и футуристичной отправкой лекарств
В соцсети больницу называют «другим миром» и сокрушаются об уровне медицины в своих странах.
153
Популярное за три дня
Животные
2
Истории
Как дела, как дела? У меня антитела. Как я переболел коронавирусом в Москве
Месяц назад я переболел Covid-19 в тяжёлой форме. Расскажу о симптомах, о том, чем лечили, какие были процедуры, как лежал 10 дней в госпитале и как сам наделал кучу ошибок в лечении. Не хотел бы пугать, что вам это обязательно пригодится, но вдруг кому-то мой опыт поможет избежать ошибок и действовать более грамотно, если наступит заболевание.
284
Интернет
В TikTok показали норвежскую клинику: с роботами, медицинской одеждой из терминалов и футуристичной отправкой лекарств
В соцсети больницу называют «другим миром» и сокрушаются об уровне медицины в своих странах.
153
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Борщевик…

«Какая разница, из чьих уст…

Андрей Ионов

«Какая разница, из чьих уст…

ouxen

На всероссийской олимпиаде…

Πетр Κудряшов

«Какая разница, из чьих уст…

ouxen

На всероссийской олимпиаде…

Евгений Глебов…

Ипотечный пузырь, или как снова…

solawind

Ипотечный пузырь, или как снова…
null