В Уфе слабослышащему водителю вернули доступ к «Яндекс.Такси» после полутора месяцев простоя и петиции Материал редакции
По словам адвоката, мужчину заблокировали в сервисе, так как он не взял трубку, когда ему звонили для проверки, но в компании это опровергают.
Слабослышащего водителя Салавата Салихова из Уфы восстановили на работе в сервисе «Яндекс.Такси». Там также пообещали компенсировать ему полуторамесячный простой, пишет «Новая газета».
Салихов лишился доступа к личному кабинету 9 октября. Адвокат Нина Романович говорила, что он не взял трубку, когда ему звонили для проверки. Однако в «Яндексе» пояснили TJ, что это не так. По словам представителя компании, в системе была отметка о том, что водитель слабослышащий. Для таких в приложении для таксистов «Яндекс.Про» есть кнопка обратной связи. Её используют при наличии рядом переводчика или кого-то, кто сможет донести информацию. В компании пояснили, что водитель несколько раз сам заказывал обратный звонок, после чего служба поддержки общалась с его представителем. В «Яндексе» также отметили, что у компании были основания для «тщательной проверки» водителя. Сейчас она завершена.
По словам юриста, из-за блокировки Салихов не смог снять находящиеся на счету деньги. Там было 62 тысячи рублей, но за время простоя осталось 52 тысячи. Около семи тысяч водителю выплатили, остальные деньги постепенно снимались из-за «корректировки баланса».
Мужчина также попал в неофициальный чёрный список, из-за чего не мог найти работу в другом сервисе, отметила адвокат. В его защиту она запустила петицию на Change.org, которую к моменту написания новости подписали почти 57 тысяч пользователей.
12 октября Салихов приехал в Москву, чтобы прийти в офис «Яндекс.Такси» и разобраться в причинах блокировки. Тогда в компании сказали, что «он заблокирован пожизненно, но „Яндекс“ деньги ему вернёт», — рассказала Романович «Таким делам». По её словам, только 19 ноября (на следующий день после публикации петиции) в личном кабинете Салихова появилась надпись, что он не прошел биометрию, — водитель должен был показать лицо и пройти голосовую проверку.
20 ноября в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что Салихову вернут доступ к сервису такси. 23 ноября Романович рассказала, что водителю не компенсировали простой. По её словам, сначала компания говорила, что не будет взимать с таксиста комиссию во время работы. Однако деньги продолжали списывать из-за того, что пока не был сделан перерасчёт.
Позже в пресс-службе сервиса сообщили, что простой компенсируют. «Решение уже принято. Сейчас вопрос исключительно в оформлении этой компенсации, мы сейчас решаем, как быстрее это сделать. Таким образом, задолженности перед водителем у сервиса сейчас нет», — сказали в «Яндексе». Там добавили, что с Салиховым должен встретиться представитель сервиса, «чтобы ещё раз принести извинения и рассмотреть детали, ответить на вопросы, если они есть», — отметила представитель компании.
Яндекс как бы стараются выглядеть не пидорами, но даже на хайпе не стремятся делать что-то быстро и красиво. И так схавают
Вообще то проверка слуха осуществляется при получении прав, если он их получил и врач посчитал его слух достаточным, что они ещё там звонками тестируют?
Престижный ГОСТ
Слух не причем. Видимо они всех так проверяют время от времени, чтобы по одной учётке несколько человек не работали.
Чисто технически, он мог получить водительского удостоверение будучи абсолютно глухим. Одно другому никак не мешает вообще.
Отношение к водителям, конечно, скотское.. :( И вот эти цифровые монополии, когда без суда и следствия тебя увольняют совершенно на ровном месте, и ты, по сути, выгнан вообще из профессии... Реальная антиутопия прямо сегодня.
Да, я понимаю, что бывают водители, которые заслужили это, но кто это решает сегодня? Сраный менеджер? Никакого суда - два клика мышкой и жизнь человека сломана. И каждый ли наберет 57000 голосов петиции?
А где-то есть пруфы, что он реально таксует? Просто некоторые ушлые господа часто учетки покупают, в этом и смысл проверок.
Ситуация неприятная, но в таких случаях на инфоповоде нельзя просто верить. Деньги бы они в любом случае отдали.
мы сейчас решаем, как быстрее это сделать.
Понимаю о чем она говорит, но такая дебильная формулировка, что лучше бы вообще не писали)))
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