По словам адвоката, мужчину заблокировали в сервисе, так как он не взял трубку, когда ему звонили для проверки, но в компании это опровергают.

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Слабослышащего водителя Салавата Салихова из Уфы восстановили на работе в сервисе «Яндекс.Такси». Там также пообещали компенсировать ему полуторамесячный простой, пишет «Новая газета».

Салихов лишился доступа к личному кабинету 9 октября. Адвокат Нина Романович говорила, что он не взял трубку, когда ему звонили для проверки. Однако в «Яндексе» пояснили TJ, что это не так. По словам представителя компании, в системе была отметка о том, что водитель слабослышащий. Для таких в приложении для таксистов «Яндекс.Про» есть кнопка обратной связи. Её используют при наличии рядом переводчика или кого-то, кто сможет донести информацию. В компании пояснили, что водитель несколько раз сам заказывал обратный звонок, после чего служба поддержки общалась с его представителем. В «Яндексе» также отметили, что у компании были основания для «тщательной проверки» водителя. Сейчас она завершена.

По словам юриста, из-за блокировки Салихов не смог снять находящиеся на счету деньги. Там было 62 тысячи рублей, но за время простоя осталось 52 тысячи. Около семи тысяч водителю выплатили, остальные деньги постепенно снимались из-за «корректировки баланса».

Мужчина также попал в неофициальный чёрный список, из-за чего не мог найти работу в другом сервисе, отметила адвокат. В его защиту она запустила петицию на Change.org, которую к моменту написания новости подписали почти 57 тысяч пользователей.

12 октября Салихов приехал в Москву, чтобы прийти в офис «Яндекс.Такси» и разобраться в причинах блокировки. Тогда в компании сказали, что «он заблокирован пожизненно, но „Яндекс“ деньги ему вернёт», — рассказала Романович «Таким делам». По её словам, только 19 ноября (на следующий день после публикации петиции) в личном кабинете Салихова появилась надпись, что он не прошел биометрию, — водитель должен был показать лицо и пройти голосовую проверку. 20 ноября в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что Салихову вернут доступ к сервису такси. 23 ноября Романович рассказала, что водителю не компенсировали простой. По её словам, сначала компания говорила, что не будет взимать с таксиста комиссию во время работы. Однако деньги продолжали списывать из-за того, что пока не был сделан перерасчёт.

Позже в пресс-службе сервиса сообщили, что простой компенсируют. «Решение уже принято. Сейчас вопрос исключительно в оформлении этой компенсации, мы сейчас решаем, как быстрее это сделать. Таким образом, задолженности перед водителем у сервиса сейчас нет», — сказали в «Яндексе». Там добавили, что с Салиховым должен встретиться представитель сервиса, «чтобы ещё раз принести извинения и рассмотреть детали, ответить на вопросы, если они есть», — отметила представитель компании.