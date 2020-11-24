Путин наградил ветерана Зинаиду Корневу, которая собрала 4,5 миллиона рублей семьям врачей, погибших во время пандемии Материал редакции
Ютуб-канал с фронтовыми историями помог более чем 150 семьям.
98-летний ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева из Петербурга получила от Владимира Путина знак отличия «за благодеяние». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Такой знак отличия вручается благотворителям около восьми лет. Его в мае 2012 года учредил на тот момент президент Дмитрий Медведев. Награду в разное время вручили в том числе Анне Федермессер (фонд помощи хосписам «Вера»), Елизавете Глинке («Справедливая помощь»), Алишеру Усманову и Олегу Дерипаске (обоим за меценатство), Иосифу Кобзону (за благотворительную и общественную деятельность, он был замглавы комитета Госдумы по культуре).
Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей для семей врачей, которые погибли от коронавируса. Она вдохновилась историей британского ветерана Тома Мура, который собрал крупную сумму для врачей-соотечественников. Ветеран из Петербурга с помощью внучки завела ютуб-канал и стала рассказывать там истории о фронте, а также о своей жизни.
В видео от 25 августа она поимённо поблагодарила участников команды за сбор средств — все они работали бесплатно, наоборот, вкладывая свои деньги. В подписи к ролику говорится, что все собранные средства распределили по 151 семье медработников.
Предвыборный жар
у него пока недостаточно много полномочий
Значимый Макс
Ну да. Медальку ведь дешевле отлить...
А ещё дешевле отлить за угол
Потому что он под окупацией, он направил деньги на благотворительность, но Обема все забрал себе. Соловьев тоже занимается благотворительностью в Италии и в России, но опять же госдеп все перехватил
Ну очевидно, что на его ютуб-канал с фронтовыми историями никто бы не подписался и не задонатил.
Ему ещë не 98
Значимый Макс
У него все ещё впереди.
Незначительный украинец
Путин собирает деньги не для семей погибших врачей, а для семей своих дружков-олигархов. У него просто на других времени не остается.
очередной сверхдержавный кринж
Твой пост cringe.
Когда в Бриташке ветеран собирал для медиков миллионы долларов записывая, как он ходит по двору, руснявые либерахи это обсасывали со всех сторон, а когда ему рыцарство за это дали, пищали yassss queen slay
Без иронии, как раз из-за того что у нас оппозицию представляют подомные клованы пыня и сидит на троне 20 лет
Бриташка
руснявые либерахи
подомные клованы
пыня
да тут джекпот
Временной украинец
Он скромняшка, не будет повышать ставку, чтобы бабку порадовать