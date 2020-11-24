Ютуб-канал с фронтовыми историями помог более чем 150 семьям.

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Зинаида Корнева Общественная организация ветеранов войны

98-летний ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева из Петербурга получила от Владимира Путина знак отличия «за благодеяние». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Причина для награды указана следующая: «За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Такой знак отличия вручается благотворителям около восьми лет. Его в мае 2012 года учредил на тот момент президент Дмитрий Медведев. Награду в разное время вручили в том числе Анне Федермессер (фонд помощи хосписам «Вера»), Елизавете Глинке («Справедливая помощь»), Алишеру Усманову и Олегу Дерипаске (обоим за меценатство), Иосифу Кобзону (за благотворительную и общественную деятельность, он был замглавы комитета Госдумы по культуре).

Как выглядит награда

Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей для семей врачей, которые погибли от коронавируса. Она вдохновилась историей британского ветерана Тома Мура, который собрал крупную сумму для врачей-соотечественников. Ветеран из Петербурга с помощью внучки завела ютуб-канал и стала рассказывать там истории о фронте, а также о своей жизни.

В видео от 25 августа она поимённо поблагодарила участников команды за сбор средств — все они работали бесплатно, наоборот, вкладывая свои деньги. В подписи к ролику говорится, что все собранные средства распределили по 151 семье медработников.