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Сергей Звезда
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Путин наградил ветерана Зинаиду Корневу, которая собрала 4,5 миллиона рублей семьям врачей, погибших во время пандемии Материал редакции

Ютуб-канал с фронтовыми историями помог более чем 150 семьям.

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Зинаида Корнева Общественная организация ветеранов войны

98-летний ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева из Петербурга получила от Владимира Путина знак отличия «за благодеяние». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Причина для награды указана следующая: «За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Такой знак отличия вручается благотворителям около восьми лет. Его в мае 2012 года учредил на тот момент президент Дмитрий Медведев. Награду в разное время вручили в том числе Анне Федермессер (фонд помощи хосписам «Вера»), Елизавете Глинке («Справедливая помощь»), Алишеру Усманову и Олегу Дерипаске (обоим за меценатство), Иосифу Кобзону (за благотворительную и общественную деятельность, он был замглавы комитета Госдумы по культуре).

Как выглядит награда

Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей для семей врачей, которые погибли от коронавируса. Она вдохновилась историей британского ветерана Тома Мура, который собрал крупную сумму для врачей-соотечественников. Ветеран из Петербурга с помощью внучки завела ютуб-канал и стала рассказывать там истории о фронте, а также о своей жизни.

98-летняя ветеран из Ленобласти собрала два…
Зинаида Корнева рассказывает о своей жизни и в знак уважения шлёт носки британскому ветерану.
tjournal.ru

В видео от 25 августа она поимённо поблагодарила участников команды за сбор средств — все они работали бесплатно, наоборот, вкладывая свои деньги. В подписи к ролику говорится, что все собранные средства распределили по 151 семье медработников.

#новости #благотворительность #covid19

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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25 комментариев
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Значимый Макс

18

Почему деньги собирает бабушка, а не Путин?

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Предвыборный жар

Значимый
15

у него пока недостаточно много полномочий

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Значимый Макс

Предвыборный
2

Ну да. Медальку ведь дешевле отлить...

Ответить

Оральное обезболивающее

Значимый
0

А ещё дешевле отлить за угол

Ответить

Смешной Мурод

Оральное
0

Это оставьте Обаме, т.е. Трампу, т.е. Байдену.

Ответить

Ник Хартман

Значимый
3

Потому что он под окупацией, он направил деньги на благотворительность, но Обема все забрал себе. Соловьев тоже занимается благотворительностью в Италии и в России, но опять же госдеп все перехватил 

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Denis Manchenko

Значимый
1

Путин - только через фонды и Наиль Аскер Заде

Ответить

законопослушный гражданин

Значимый
1

он тоже собирает, со всей страны

Ответить

Владимир Филатов

Значимый
0

Ну очевидно, что на его ютуб-канал с фронтовыми историями никто бы не подписался и не задонатил.

Ответить

Значимый Макс

Владимир
1

Поэтому надо было на Twitch идти.

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Andrew Kolochinsky

Значимый
0

Ему ещë не 98

Ответить

Значимый Макс

Andrew
0

У него все ещё впереди.

Ответить

Роман Яремчук

Значимый
1

Не дай бог 

Ответить

Аркадий Семёнов

Значимый
0

Путину не до этого. Как ты не понимаешь!!!?

Ответить

Незначительный украинец

Значимый
0

Путин собирает деньги не для семей погибших врачей, а для семей своих дружков-олигархов. У него просто на других времени не остается.

Ответить

Бессмысленный чувак

Значимый
0

ютуб-канал не завёл ещё

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Пушнойзверь

3

очередной сверхдержавный кринж

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Ivan Uralskiy

Пушнойзверь
1

Твой пост cringe.

Когда в Бриташке ветеран собирал для медиков миллионы долларов записывая, как он ходит по двору, руснявые либерахи это обсасывали со всех сторон, а когда ему рыцарство за это дали, пищали yassss queen slay

Без иронии, как раз из-за того что у нас оппозицию представляют подомные клованы пыня и сидит на троне 20 лет

Ответить

законопослушный гражданин

Ivan
0

Бриташка
руснявые либерахи
подомные клованы
пыня

да тут джекпот

Ответить

Духовный кубок

1

Если Путин считает 4.5 миллиона достойными награды, почему б не выделит миллионов 450? а лучше миллиарда 4.5. Это достойнее всех наград

Ответить

Временной украинец

Духовный
2

Он скромняшка, не будет повышать ставку, чтобы бабку порадовать

Ответить

Андрей Владимирович

1

Времена сейчас сложные

Ответить

Баблгам Бич

1

ГрЁбаный стыд

Ответить

Резкий бас

0

вот бы она хуйлу в рожу на награждении плюнула. она же не жванецкий

Ответить

Смешной Мурод

0

Какой хороший этот Путин, вот бы нам такого президента

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